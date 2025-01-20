Отношения между США и Европой: растущая неопределённость в условиях возвращения администрации Трампа

В преддверии начала второго срока администрации Трампа в США политическая и социальная нестабильность в Европе продолжает усугубляться. Это связано как с распространением тенденций, подражающих трамповскому «принципу America First», так и с растущей неопределённостью вокруг конфликта в Украине.

Встревоженная Британия

Премьер-министр Великобритании Стармер проявляет наибольшую обеспокоенность европейской дипломатией Трампа. Несмотря на то, что Стармер одержал убедительную победу на всеобщих выборах в июле прошлого года и впервые за 14 лет сформировал лейбористское правительство, он оказался в сложном положении после неожиданного триумфа Трампа на президентских выборах в США четыре месяца спустя.

Британская лейбористская партия традиционно считается «родственной» Демократической партии США, разделяющей схожие либеральные ценности. Ситуация обострилась, когда стало известно, что во время президентских выборов в США сотрудники лейбористской партии пересекли Атлантику и работали добровольцами в избирательной кампании демократа Харрис, что вызвало ярость Трампа, охарактеризовавшего это как «непростительное политическое вмешательство».

Более того, министр иностранных дел Лэмми, считающийся правой рукой Стармера, известен как принципиальный противник Трампа. Будучи оппозиционным депутатом, он открыто критиковал Трампа в его первый президентский срок, называя его сторонником «ККК» (расистской организации Ку-клукс-клан) и «неонацистом». Хотя Лэмми посетил США вместе с премьер-министром Стармером в сентябре прошлого года и участвовал в ужине с Трампом, успех восстановления отношений остаётся под вопросом(*1).

В политическом плане существует глубокий разрыв между британской стороной, выступающей за расширение поддержки Украины, и Трампом, стремящимся к скорейшему прекращению огня. В то время как Стармер ищет пути улучшения отношений с Европейским союзом (ЕС), Трамп известен своей антипатией к ЕС, и их политические курсы несовместимы как вода и масло. Несмотря на то, что США и Великобритания традиционно гордятся своими «особыми отношениями», некоторые американские СМИ(*2) холодно отмечают, что «текущая ситуация - худший сценарий для Великобритании».

Стармер объявил о назначении лорда Мандельсона, влиятельного политического игрока, послом в США, демонстрируя стремление к восстановлению отношений. Однако Мандельсон считается сторонником умеренного подхода к Китаю, что может иметь обратный эффект в администрации Трампа, которая проводит жёсткую политику в отношении Китая.

Распространяющийся национальный эгоизм

Германия и Франция, ключевые члены ЕС, также переживают период нестабильности. В Германии рейтинг Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Шольца резко упал, что привело к распаду коалиционного правительства, и в конце февраля предстоят всеобщие выборы.

В настоящее время ожидается возвращение к власти консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), однако праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), продвигающая националистическую повестку, включая пророссийскую, антиукраинскую позицию и антииммиграционную политику, стремительно набирает популярность и может стать второй по величине силой в парламенте(*3).

Во Франции также наблюдается ослабление политического влияния президента Макрона, что привело к беспрецедентной ситуации – трёхкратной смене премьер-министра за прошедший год. Причиной стала потеря парламентского большинства президентской коалицией на выборах в июле прошлого года, в результате чего, на фоне успеха крайне правого «Национального объединения» и левых партий, правительство стало миноритарным. «Национальное объединение», популистская партия, известная своей лояльностью к России, продолжает подрывать позиции Макрона.

Тень России

Затяжной конфликт в Украине накладывает отпечаток на жизнь стран Восточной и Центральной Европы, при этом неафишируемая деятельность России в этих странах становится всё более заметной. Румыния, с населением 19 миллионов человек, является второй по величине страной в Центральной и Восточной Европе после Польши. На президентских выборах в ноябре прошлого года малоизвестный кандидат неожиданно занял лидирующую позицию в первом туре голосования.

Этот кандидат публично называл Путина «патриотом», а из-за серьёзных подозрений в манипулировании общественным мнением через китайское приложение TikTok Конституционный суд принял беспрецедентное решение – признал выборы недействительными и постановил провести повторное голосование(*4).

Румыния занимает стратегически важное положение на южной границе с Украиной и поддерживает тесное сотрудничество с НАТО и ЕС. Страна играет ключевую роль, в том числе предоставляя свои военные объекты для подготовки украинских войск. Именно поэтому Румыния, как и соседняя Молдова, становится привлекательной мишенью для российских закулисных игр. Этим объясняется повышенное внимание мирового сообщества к предстоящим повторным президентским выборам.

Трамп усугубляет ситуацию

Сам Трамп также вносит свой вклад в европейскую нестабильность. На пресс-конференции во Флориде 7 января он заявил о необходимости «шестимесячного периода для достижения перемирия в Украине», отступив от своих предыдущих заявлений о «немедленном прекращении» конфликта. Кроме того, он выдвинул требование о существенном увеличении оборонных расходов стран-членов НАТО с нынешних 2% ВВП до 5%.

Предполагается, что резкие заявления Трампа направлены на то, чтобы шокировать международное сообщество и тем самым подчеркнуть различия с администраций Байдена. Однако для союзников и партнёров США это может стать источником новой нестабильности и беспокойства.

Администрации Исибы в Японии также необходимо серьёзно подготовиться к взаимодействию с «Америкой Трампа», не воспринимая европейские проблемы как нечто далёкое и не имеющее отношения к Японии.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Стармер принимает президента Макрона (справа) в Чекерс, официальной загородной резиденции премьер-министра Великобритании, во время англо-французского саммита. 9 января 2025 года, Эйлсбери, Великобритания (AFP/Jiji)