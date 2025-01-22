Рецепт противодействия «Трампу 2.0» от бывшего посла в США

В США официально началась эпоха «Трампа 2.0». Прошло немногим более двух месяцев после ноябрьских президентских выборов. На волне триумфа от убедительной победы даже в колеблющихся штатах, опираясь на опыт первого срока и окружив себя преданными людьми в ключевых постах, он стал гораздо влиятельнее.

Кадровая политика: ставка на преданных людей и «команду возмездия»

В ходе первого президентского срока Трамп, осознавая недостаток собственного опыта, назначил на ключевые посты ряд так называемых «опытных администраторов». Среди них были такие фигуры, как министр обороны Мэттис, бывший генерал морской пехоты, и госсекретарь Тиллерсон, выходец из бизнес-элиты. Однако эта стратегия не оправдала себя. Поэтому сейчас он делает ставку на людей, продемонстрировавших ему личную преданность.

Ярким примером служат назначения на пост министра обороны Пита Хегсета, бывшего ведущего консервативного телеканала Fox News, на пост министра обороны и Роберта Кеннеди-младшего, известного своей антипрививочной позицией, на пост министра здравоохранения. При этом на ряд ключевых постов – главы администрации президента (Сьюзан Уайлс), советника по нацбезопасности (конгрессмен Майк Уолц), госсекретаря (сенатор Марко Рубио) и министра финансов (управляющий инвестфондом Скотт Бессент) – были назначены фигуры с солидной репутацией в обществе. В то же время в силовом блоке – Минюсте, ЦРУ и ФБР – Трамп, если говорить прямо, собрал «команду возмездия» – людей, готовых к реваншу.

Примечательно, что Стив Бэннон, входивший в ближайшее окружение Трампа в первый срок, резко критикует нового фаворита Илона Маска, называя его «воплощением зла».

Сторонники MAGA, подобные Бэннону, заявляют о «поддержке администрации извне», хотя это может быть лишь отражением обиды из-за неполучения желаемых постов. Очевидно, что окружение Трампа далеко не монолитно.

За кулисами заявлений о Гренландии и Панамском канале

Часто можно услышать, что действия Трампа непредсказуемы и никогда не знаешь, чего от него ожидать. Однако если задуматься, никто так открыто не анонсирует свои действия заранее, как он. И именно то, что люди считают его непредсказуемым, полностью отвечает его интересам. Трамп даже заявляет, что именно его «непредсказуемость» удерживает Си Цзиньпина от военных действий в отношении Тайваня. Его требования о передаче Гренландии и возвращении контроля над Панамским каналом действительно застали всех врасплох. Однако если разобраться в предыстории этих вопросов, заявления Трампа уже не кажутся столь эксцентричными. Гренландия фактически является колонией Дании, где исконно проживали инуиты и другие коренные народы. Их лояльность к Дании довольно условна. Учитывая богатые запасы редкоземельных металлов и стратегическое военное положение Гренландии, растущее присутствие там Китая вызывает серьёзную озабоченность.

История Панамского канала началась с неудачной попытки Франции построить его, после чего США подхватили инициативу и довели строительство до конца. Панама, ранее находившаяся под контролем Колумбии, получила независимость при поддержке США, которые фактически управляли каналом вплоть до президентства Картера. В настоящее время управление каналом осуществляет гонконгская компания. Если рассматривать оба случая с точки зрения истории, правового статуса, экономической ценности и безопасности, нужно признать, что Трамп верно определил их стратегическую значимость. По этому вопросу он недвусмысленно заявил, что «не исключает применения силы». Это весьма жёсткая позиция. Существуют опасения, что подобные заявления подрывают принцип верховенства закона и могут привести к силовому изменению существующего миропорядка. Впрочем, пока всё это остаётся лишь на уровне риторики. США, несмотря на свою ведущую роль в разработке Конвенции ООН по морскому праву, создании Международного уголовного суда и формировании Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), так и не стали участником ни одного из этих соглашений. Такое поведение США можно проследить на протяжении всей их истории.

Ситуация с приобретением Nippon Steel наглядно демонстрирует, как великие державы ревностно охраняют свой контроль над территориями и стратегическими отраслями промышленности. Речь идё т о таких стратегических сферах, как продовольственная безопасность, энергетика, производство полупроводников, искусственный интеллект (ИИ) и сталелитейная промышленность. В этих областях США достигли практически полной самодостаточности в области обеспечения продовольствием и энергоресурсов. В сфере полупроводников США несколько отстали, но активно стремятся восстановить свои позиции. В области искусственного интеллекта США являются безусловным мировым лидером. И, наконец, сталь. Сталь остаётся фундаментальным материалом как в автомобилестроении, так и в строительстве. Некоторые критики сделки между Nippon Steel и US Steel указывают на неудачное время её проведения в год выборов, а также на то, что само сочетание названий компаний (японской и американской) вызывает негативные ассоциации. На мой взгляд, такая интерпретация уводит от сути проблемы. Независимо от оценки самого решения, следует понимать, что здесь проявилось стремление великой державы сохранить контроль над стратегически важной сталелитейной отраслью. В контексте этой сделки широкий резонанс вызвали скандальные заявления генерального директора американской компании Cleveland Cliffs. Хотя правительству Японии не следует реагировать на каждое подобное высказывание, оно обязано защищать интересы своих компаний. Мы не можем допустить, чтобы судьба наших компаний полностью зависела от решений иностранных государств.

Маск мешает американской дипломатии

Помимо щекотливой ситуации с Гренландией и Панамским каналом, американской дипломатии явно вредит американской дипломатии Маск, когда накануне февральских всеобщих выборов в Германии превозносит лидера крайне правой популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявляя, что «без АдГ Германии придёт конец», или когда беспощадно критикует британского премьер-министра Стармера. Госсекретарь Рубио и советник по нацбезопасности Уолц, вероятно, хотели бы посоветовать ему не лезть не в своё дело.

Маск к тому же выражается в духе «я оказал им услугу, построив завод Tesla в Германии».

Такое высокомерное поведение в стиле «всех куплю и всех продам» создаёт самый неприглядный образ страны, строящей репутацию на деньгах.

Это наносит ущерб США. Вслед за миллиардером Маском, владельцем X и Tesla, перед Трампом стали заискивать и компании из так называемой GAFA, такие как Meta и Amazon, которые раньше поддерживали демократов.

Из Японии к нему поспешил присоединиться и Масаёси Сон.

Похоже, они затеяли «соревнование по подхалимству», опасаясь, что иначе преимущества получит только X. Хорошо это или плохо, но, видимо, они считают Трампа 2.0 влиятельной силой.

Важно сохранить структуру G7, даже в менее активном формате

При рассмотрении международной политики необходимо понимать значение G7 (Группы семи). Я работал помощником лидера Японии во времена администрации Буша-младшего. Даже тогда США хотели играть по своим правилам. На саммите в Эвиане, организованном Францией, президент Буш уехал через день, хотя мероприятие было рассчитано на два дня, отчасти из-за разногласий с Францией по поводу войны в Ираке.

Трамп в свой первый срок также предпочитал двусторонние переговоры многосторонним, чтобы иметь возможность «выкручивать руки» оппоненту. Тем не менее, на саммитах G7 лидеры сидят лицом к лицу за небольшим столом, и за каждым стоит только один помощник. На саммитах G20 (двадцати стран и регионов) и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) присутствуют представители ООН, МВФ и сотни других людей, и всё превращается в парад выступлений, где каждый говорит по 10 минут. Настоящего обмена мнениями не происходит. Бывший президент Обама однажды сказал, что «наступает эра G20, G7 устарела», но это не так. В то время как Совет Безопасности ООН теряет свою функциональность, а G20 поглощается противостоянием США и Китая, G7 имеет огромную ценность.

Япония не входит в Европейский Союз и с этого года не является непостоянным членом Совета Безопасности. Для Японии крайне важно не допустить распада G7. Важно сохранять связи в рамках G7, пусть и в менее активном формате.

Важно не втягивать Трампа в неприятные для него дискуссии в погоне за результатами, чтобы не потерять всё. Через 4 года, если Дж. Д. Вэнс (нынешний вице-президент) станет президентом, ситуация может стать ещё сложнее, но пока нужно как-то справляться.

Чтобы Япония могла иметь дело с Трампом 2.0, необходимо достичь внутреннего единства.

Совместимость и непринуждённость – это частности. С какими политиками у Трампа сложились хорошие отношения в первый срок? Ким Чен Ын (Северная Корея). Путин (Россия). Берлускони (Италия). Эрдоган (Турция). Дутерте (Филиппины). Все они – люди с сильными внутренними позициями в своих странах. С точки зрения Трампа это люди, с которыми «можно иметь дело». Правительству со слабой внутренней поддержкой трудно противостоять США. Поэтому премьер-министру Исибе следует максимально укрепить свои позиции перед встречей с Трампом.

Интервьюер: Осаму Кога, исполнительный директор Nippon.com

Фотография к заголовку: Президент Дональд Трамп приносит присягу в здании Конгресса США, 20 января 2025 года (AFP/Jiji)