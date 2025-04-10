Дети и социальные сети: как предотвратить превращение смартфона в «чёрный ящик»?

Возраст, в котором дети начинают пользоваться смартфонами, постепенно снижается, поэтому всё больше детей подвергаются риску Интернет-зависимости и встрече с опасностями, таящимися в социальных сетях. На основе данных об используемых детьми приложениях и конкретных примерах проблем, связанных с соцсетями, мы предлагаем методики, с помощью которых родители смогут защитить своих детей прямо сейчас.

Отрицательные стороны прогресса

Соцсети – это отличные платформы для обмена информацией и знакомства с другими культурами в процессе общения людей разных возрастов и национальностей. Однако в последнее время негативное влияние соцсетей приобрело масштаб глобальной проблемы. Социальные сети постепенно деградируют – их используют для разжигания скандалов, распространения клеветы и фейковых новостей. Это связано с изменениями функционала платформ. Например, в соцсетях появилась функция рекомендации, предлагающая пользователю популярные посты. Это делается с целью повышения доходов от рекламы за счет увеличения времени пребывания пользователей на платформах. В результате в соцсетях выросло число аккаунтов, публикующих вредный контент ради заработка на просмотрах. Разобраться в этом потоке информации нелегко даже взрослым, но сейчас влиянию соцсетей подвергается незрелая детская психика.

Законодательные ограничения

В декабре 2024 года в Австралии был принят закон, устанавливающий минимальный возраст для использования соцсетей – 16 лет. Операторы платформ обязаны принимать меры, не допускающие использование соцсетей лицами младше 16 лет. Эти меры должны быть приняты в течение 12 месяцев, штраф за нарушение составляет до 49,5 миллионов австралийских долларов. В перечень подпадающих под возрастные ограничения платформ внесены такие соцсети, как Instagram, Facebook, TikTok и X (бывший Twitter). YouTube не включён в данный список. Наказаний для детей, совершивших нарушение, и их родителей не предусмотрено.

Многие родители приветствовали принятие этого сурового закона, однако платформы выражают протест. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также предупредил, что дети могут перейти в нерегулируемые сферы Интернета. Кроме того, многие эксперты сомневаются в реализуемости этого закона.

Подобные законодательные меры вводятся не только в Австралии. Ограничения на использование детьми социальных сетей существуют во Флориде и некоторых других американских штатах. Во Франции дети до 15 лет могут пользоваться соцсетями только с разрешения родителей. В Великобритании в 2025 году планируют принять закон «О безопасности в Интернете», обязывающий платформы выявлять и ограничивать вредный для детей контент, в том числе связанный с сексуальным насилием и побуждающий к самоубийству. В Норвегии ведётся дискуссия о введении ограничений на использование соцсетей для детей до 15 лет.

Дети – искусные пользователи соцсетей

Перед тем, как рассматривать вопрос о введении аналогичных законодательных ограничений в Японии, следует изучить данные об использовании детьми соцсетей. Судя по данным «Отчета об исследовании времени использования и информационного поведения в онлайн-медиа» за 2023 год НИИ политики информации и коммуникаций Министерства внутренних дел и коммуникаций, наиболее популярными соцсетями среди подростков являются LINE (95%), YouTube (94.3％), Instagram (72.9%), TikTok (70.0%) и X (65.7%).

LINE используется для общения между членами семьи и друзьями, YouTube - для ежедневного просмотра видео любимых влогеров и общения с единомышленниками в комментариях.

Instagram стал практически неотъемлемой частью жизни. В нём можно зарегистрировать несколько аккаунтов, один из которых использовать для официального общения, а остальные – для общения с узким кругом лиц. Наиболее популярная функция – «Истории», автоматически исчезающие через 24 часа. В них пользователи рассказывают о повседневных событиях своей жизни. Также в Instagram имеется функция прямой трансляции, позволяющая общаться с друзьями в форме открытых видеозвонков.

TikTok популярен среди молодёжи. Он содержит не только ролики с танцами и другие развлекательные видео, но и новости. TikTok предназначен для лиц старше 13 лет, но на практике среди его пользователей немало учащихся начальной школы. Х популярен среди мальчиков, которые используют его для сбора информации.

Среднее время, которое подростки тратят на чтение и написание сообщений в социальных сетях, составляет 56 минут в будние дни и 80,3 минут в выходные. На просмотр и размещение видеороликов уходит 112,1 минут в будние дни и 174 минуты в выходные. Наиболее распространённая проблема, беспокоящая родителей – это продолжительное использование соцсетей, которое, как они опасаются, может вызвать зависимость от смартфона.

Издевательства, криминал и сексуальные преступления

Далее рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются японские дети в социальных сетях. По данным «Исследования об использовании Интернета среди молодёжи в Японии», опубликованного Министерством внутренних дел и коммуникаций в июне 2024 года, 46% детей сталкивались с теми или иными проблемами. Например, среди учениц школ средней ступени и учеников старших классов преобладает «стресс, ощущаемый при сравнении своих публикаций с другими». Таким образом, соцсети влияют на психическое состояние детей.

В «Исследовании» также приводятся случаи злоупотребления фотографиями и скриншотами переписки в чатах – публикация тайно сделанных фото в «Историях» Instagram, угрозы оглашения скриншотов переписки в LINE, получение непристойных фото от мужчины из открытого чата в LINE, в котором состояло около 20-30 незнакомых мужчин.

Публикация тайно сделанных фотоснимков и скриншотов переписки используется для травли в соцсетях. Они могут привести к отказу от посещения школы и другим серьёзным проблемам. Уже имеются примеры самоубийств на почве издевательств в соцсетях. В ноябре 2020 года шестиклассница покончила жизнь самоубийством, прочитав оскорбления в свой адрес в чате на выданном в школе планшете. В феврале 2022 года девятиклассник из города Кадома префектуры Осака совершил самоубийство из-за анонимных постов в соцсетях и травли в группе LINE.

В последнее время учащиеся школы средней и старшей ступени всё чаще вовлекаются в криминальную подработку. Откликнувшись на размещённые в соцсетях объявления, обещающие высокий заработок с выплатой в тот же день, они становятся участниками различных мошеннических схем и ограблений. В октябре 2024 года в городе Хикари (префектура Ямагути) по подозрению в попытке ограбления были задержаны трое учащихся школы средней ступени из восточного региона Канто, действовавшие по указаниям, получаемым от незнакомого человека.

Случается, что люди откликаются на объявления о криминальной подработке, не понимая, что имеется в виду, и если они не решаются совершить преступление или пытаются выйти из группы, то их вынуждают совершать незаконные действия, угрожая раскрытием личной информации.

Растёт число случаев сексуального насилия в форме принуждения к отправке собственных фото и видео сексуального характера, а также похищений и развратных действий. Среди пострадавших резко выросло число учащихся начальной школы. Преступники входят к детям в доверие, а затем принуждают их к отправке фото и личным встречам.

Правила для пользователей Instagram, Х и TikTok допускают использование этих приложений только с 13 лет. Рекомендуемый возраст для пользователей LINE – с 12 лет, дети младшего возраста должны получить разрешение родителей, которые устанавливают специальные настройки. Однако сейчас всё больше младшеклассников пользуются смартфонами, и многие семьи разрешают детям пользоваться LINE, чтобы поддерживать связь с членами семьи. В результате возраст жертв преступлений постепенно снижается.

Нужны ли ограничения на законодательном уровне?

Чем больше узнаёшь о проблемах, в которые попадают пользующиеся соцсетями дети, тем выше кажется необходимость введения возрастных ограничений на использование соцсетей. В ноябре 2024 года Агентство по делам детей и семьи учредило дискуссионный комитет по защите молодёжи в Интернете и приступило к изучению политики в данной сфере в других странах.

Платформы также принимают меры, направленные на решение данной проблемы. В январе 2025 года в Японии Instagram ввёл специальный вид аккаунта для подростков 13-17 лет. Эти аккаунты работают исключительно в приватном режиме, а на переписку наложены ограничения. Чтобы убрать часть ограничений или ввести новые, необходимо настроить функцию родительского контроля. Однако Instagram устроен таким образом, что дети могут самостоятельно отключить функцию родительского контроля. Этим он отличается от фильтров, предоставляемых операторами мобильной связи, а также компаниями Apple и Google, с помощью которых родители могут управлять аккаунтами детей со своего смартфона.

Кроме того, существуют лазейки, позволяющие обойти возрастные ограничения в соцсетях. При регистрации дети могут указать любой возраст. В LINE имеется функция проверки возраста с помощью договора, заключённого с оператором мобильной связи, но если в договоре указано имя родителя, то регистрация аккаунта будет одобрена.

Введение надёжных возрастных ограничений не является панацеей. Дети будут искать другие платформы в Интернете, и, уйдя с безопасных платформ крупных компаний, могут попасть в сферу, не подчиняющуюся никаким ограничениям, где окажутся лёгкой добычей для поджидающих их преступников. Даже если ребёнок попадёт в крупную неприятность, ему будет трудно обратиться с просьбой о помощи к родителям, потому что он скрывал от них свою жизнь в соцсетях.

Часто Интернет становится прибежищем для детей из проблемных семей. Чем серьёзнее проблемы в семье, тем труднее им обратиться за советом к друзьям и преподавателям, но в Интернете они могут общаться анонимно, поэтому нельзя отнимать у них такую возможность.

Я считаю, что мы должны не ограничивать возраст пользователей соцсетей на законодательном уровне, а усилить обучение Интернет-грамотности, чтобы дети владели правилами безопасного использования соцсетей и знали, как себя вести. Создание законодательной базы и усовершенствование платформ, безусловно, имеют большое значение, но пока эти меры будут приниматься, возраст пользователей смартфонами снизится ещё больше, и они всё чаще будут вовлекаться в различные проблемы и преступления.

Что можно сделать прямо сейчас? Прежде всего каждая семья должна ввести правила пользования смартфонами, которые вместе с функцией родительского контроля обеспечат детям двойную защиту. Нельзя допускать, чтобы смартфон ребёнка стал чёрным ящиком. Доверительные отношения между родителями и детьми помогут детям немедленно обратиться за помощью в случае неприятностей в соцсетях. В школах нужно ввести обучение Интернет-грамоте, а также довести до детей правила пользования планшетами «ГИГА Скул», которые выдают всем ученикам начальной школы и школы средней ступени. Мы, взрослые, должны подавать пример детям, служить для них образцом поведения в соцсетях.

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