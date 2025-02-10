«Пошлины на все случаи жизни» при второй администрации Трампа

От дипломатии президента Трампа, размахивающего дубиной высоких таможенных пошлин, сотрясается все международное сообщество. Объектом незаконных пошлин, используемых в качестве оружия, вынуждающего оппонента согласиться на некую «сделку», оказываются даже дружественные страны, союзники и партнеры Соединенных Штатов. В мире все громче высказывают опасения о долгосрочных последствиях этих шагов в том, что касается обеспечения безопасности.

Следующая цель – Европейский Союз

Дональд Трамп подписал президентский указ о введении 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительной 10-процентной пошлины на импорт из Китая. И хотя благодаря тому, что Канада и Мексика продемонстрировали желание идти на компромисс, вступление в силу тарифов для этих двух стран удалось отложить на месяц, обе страны шокировало то, что Соединенные Штаты поставили их на одну доску с Китаем – страной, которую США считают своим «самым большим врагом».

Более того, своим заявлением (2 февраля) о том, что «Европейский Союз нами пользуется. Я обязательно обложу его пошлинами», Трамп открыто дал понять, что намерен сделать своей следующей целью ЕС, чем крайне напугал европейские страны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которой Трамп предложил «уступить Гренландию Соединенным Штатам», заявила: «Мы не сторонники конфликтов между странами-союзниками, но если будут вводиться высокие таможенные пошлины, то мы объединимся для того, чтобы принять решительные ответные меры». (*1) Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск также выступил решительно против этих намерений Трампа, назвав их «глупой тарифной войной» и отметив, что «такая ситуация между США и европейским альянсом возникла впервые».

Цели уже не те, что при первом сроке

Называющий себя «специалистом по тарифам» Трамп в 2018 году – во время своего первого президентского срока (2017-2021) тоже обложил более 60% импортируемых из Китая товаров общей стоимостью около 370 млрд долларов карательным 25-процентным таможенным тарифом. Но американская газета «Уолл-стрит джорнел» и другие СМИ заключают, что с новым приходом Трампа к власти цели и замыслы введения тарифов радикально расширились.

Во-первых, если при первом сроке введение высоких таможенных пошлин предпринималось главным образом для того, чтобы выправить дисбаланс в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, то со вторым приходом к власти пошлины без особой разборчивости целят и в другие страны, а не только в Китай, не исключая союзников по альянсам и партнеров США. Во-вторых, охват пошлин распространился на товары беспримерной общей стоимостью в 1 трлн 400 млрд долларов, причем более половины из них составляет продукция стран-союзников и партнеров США. (*2)

В качестве обоснования этих действий Трамп недвусмысленно заявляет о том, что «на протяжении поколений правительство страны не использовало эту беспримерную силу Соединенных Штатов в качестве дипломатического рычага, а моя администрация будет действовать иначе» (*3) Из этого становится вполне понятно, что Трамп видит в таможенных пошлинах своего рода «универсальный инструмент» для достижения интересов собственной страны в самых различных сферах – стратегической, дипломатической, политической, торгово-экономической.

В экономике общеизвестно, что торговые войны в форме обмена карательными таможенными пошлинами не приносят выгоды ни одной из сторон. Но в дипломатии Трампа эта проблема – не единственная. Американские эксперты бьют тревогу: «Даже если это и позволит добиться результатов в краткосрочной перспективе, в долгосрочном плане методы, граничащие с издевательством по отношению к друзьям и союзникам, разрушают доверие к Соединенным Штатам и неминуемо поколеблют прочность альянсов». (*4)

Провозглашающий лозунг «Мир через силу» Трамп в инаугурационной речи своего второго президентского срока, гордо пообещав: «Америка вернет себе место самой могущественной и самой уважаемой нации на планете», возвестил: «Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в непредсказуемый мир». Но дипоматическими методами подчинения и провоцирования друзей и союзников введением таможенных пошлин восстановить уважение международного сообщества и возродить сплоченность альянсов вряд ли удастся.

Альтернатива применению «силы»?

Еще одна проблема состоит в том, что при зависимости от «тарифов на все случаи жизни» та самая «непредсказуемость», которая была сильной стороной Трампа при его первом президентском сроке, увы, приедается и теряет новизну.

К примеру, когда во время первого президентства Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН (в сентябре 2017 года), резко осудил Северную Корею и пообещал «полностью уничтожить» эту страну, Пхеньян сразу же прекратил испытания межконтинентальных баллистических ракет. Хотя это повлекло за собой американо-северокорейскую встречу на высшем уровне, фоном для нее, как полагают, послужило то, что в Северной Корее просто «не понимали, что будут делать Соединенные Штаты».

Если же исходить из заявления Трампа на старте второго срока на посту президента – старте, который можно охарактеризовать словами «сплошные пошлины», – о том, что «очень важно не дать себя втянуть в войны» (цитата из инаугурационной речи), то возникает вопрос, готова ли его администрация прибегнуть к «силе» в случае, если в этом вдруг возникнет необходимость. Отрицательное отношение предыдущего президента США Джо Байдена к непосредственному вмешательству Соединенных Штатов или Организации Североатлантического договора (НАТО) привело к тому, что Россия и Китай могли ясно считывать их позицию, и нет никакой гарантии того, что администрация Трампа в конечном счете не окажется в точно таком же положении.

Трамп заявляет, что в случае, если Россия не будет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине, то он «обложит ее экономическими санкциями и пошлинами», однако Россия уже находится под экономическими санкциями Запада. С начала вторжения объем американо-российской торговли уже снизился на 90%, в связи с чем многие отмечают, что даже если новые санкции и тарифы и будут введены, «это практически не возымеет эффекта».

Между тем в отношении Тайваня Трамп тоже заявляет, что если Китай пойдет на вооруженное вторжение, то американская администрация в ответ «обложит импорт из Китая таможенными пошлинами в 120-150 процентов». При этом он избегает говорить о военном вмешательстве для оказания помощи Тайваню.

Следование дипломатическим курсом «пошлины – средство на все случаи жизни» очевидно подрывает национальные интересы США, состоящие в поддержании международного порядка и завоевании уважения и доверия союзников и партнеров на международной арене.

Фотография к заголовку: Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после подписания президентских указов в Овальном кабинете. При этом он упомянул ситуацию на переговорах с Мексикой о повышении таможенных пошлин (AFP/Jiji Press)