Три года полномасштабной войны: украинская исследовательница рассказывает о происходивших в Японии изменениях

Полномасштабная агрессивная война России против Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Украинская исследовательница, живущая в Японии, из собственного опыта рассказывает, как изменился образ Украины в Японии за эти три года.

Российская пропаганда

Впервые я приехала в Японию в сентябре 2006 года для участия в семестровой программе изучения японского языка. Это была моя первая поездка за границу. Именно в это время я впервые узнала, как мало люди в Японии знают об Украине.

Когда я говорила, что приехала из Украины, многие японцы тут же начинали спрашивать меня о российском климате, культуре и литературе, хотя я никогда не бывала в России. Еще более удивительным было то, что украинская история и искусство в Японии воспринимались как «русские», либо же о них не имели представления. Мне приходилось постоянно объяснять, что Украина – это не Россия, и я постепенно начала задаваться вопросом о причинах того, почему сложился такой искажённый образ Украины.

Почему в Японии Украина как «постсоветское государство» часто рассматривается как страна, находящаяся в сфере влияния России? Одной из причин этого является то, что в Японии узнавали об Украине преимущественно из информации, получаемой вначале от Российской империи, а потом – от Советского Союза, и после распада Советского Союза – от Российской Федерации. Другими словами, Россия, как типичная колониальная держава, лишала находящуюся под её контролем Украину права голоса и как бы выступала от имени Украины. Эта ситуация закреплялась в письменных публикациях и сформировала позицию СМИ.

Насколько опасны предвзятый взгляд на историю и пропаганда, которые Россия распространяет в отношении Украины? Впервые я осознала это в 2014 году. В феврале 2014 года Россия оккупировала украинский полуостров Крым и часть Донбасского региона на востоке Украины. Правительство Японии раскритиковало Россию и ввело экономические санкции, однако в то время японские СМИ не стали тщательно анализировать информацию, поступающую из Украины, и просто принимали на веру информацию, публиковавшуюся Россией. В результате они часто распространяли ложную информацию, такую как «Крым – историческая территория России», «Украинцы и русские – братские народы» и «Русскоязычное население Украины – этнические русские». Со временем освещение событий в СМИ сошло на нет, и многие японцы начали забывать об этой затянувшейся войне с Россией.

Начало настоящего знакомства с Украиной

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины. Правительство Японии немедленно выразило свою поддержку Украине и однозначно осудило Россию за попытку в одностороннем порядке изменить статус-кво силой. В Японии хорошо помнят сказанные тогда слова бывшего премьер-министра Кисиды Фумио о том, что происходящее в Украине сегодня может случиться в Восточной Азии уже завтра, и они стали важным символом поддержки Украины.

Возможно, осознавая свои ошибки десятилетней давности, японские СМИ резко изменили способ освещения войны. Они стали освещать российские военные преступления и гуманитарный кризис в Украине, транслируя прямые репортажи из Украины непосредственно с мест событий, а также публиковали мнения тех немногих японских учёных-украинистов, которые специализируются на проблемах, связанных именно с нашей страной.

В то время и я, и другие украинские переводчики получали больше запросов от различных японских СМИ на переводы, чем когда-либо прежде. В течение первых шести месяцев я почти каждый день была погружена в телевизионные новости и производство программ. Эти программы охватывали широкий круг тем, включая текущую ситуацию на Украине, знакомство с историей и культурой страны, а также историю жёстких мер и отношения России к украинцам (например, историю запрета украинского языка во времена Российской империи и СССР). По сравнению с тем, что было 10 лет назад, ситуация с освещением происходящего в Украине радикально переменилась.



Плакат с выражением благодарности Японии за поддержку Украины, 17 ноября 2024 года, Синдзюку, Токио (фотографию предоставила Юлиана Романив)

Символично, что Министерство иностранных дел Японии изменило официальное японское написание столицы Украины – если раньше оно отражало реалии русского языка (киэфу), то новое было приближено к украинскому названию столицы Украины (ки-у). СМИ не только последовали этому примеру, но, следуя этой тенденции, стали менять и другие топонимы, ориентируясь на украинский язык.

Я как украинка была невероятно счастлива, и именно тогда я ощутила, что восприятие Украины в Японии действительно переменилось. Для многих японцев ранее неизвестная и далёкая Украина превратилась в гораздо более знакомую и близкую страну.

Рост энтузиазма в отношении обучения и исследований

Я живу в Японии с 2012 года и в настоящее время преподаю в университете. Я заметила, что раньше, как и во многих странах мира, в японских университетах Украина практически не присутствовала в учебных программах. Даже в учебных заведениях, специализирующихся на исследованиях Восточной и Центральной Европы, Украина в первую очередь обсуждалась в российской, а не в глобальной перспективе. Это подтверждается и тем, что среди примерно 800 университетов Японии до 2022 года лишь в очень немногих украинский язык преподавался на постоянной основе.

Само собой разумеется, что для обретения экспертных знаний о стране необходимо сначала научиться читать и писать на языке этой страны, без этого невозможно понять её истинную историю и общество. И наоборот, распространение знаний об украинской истории и обучение языку не только поможет правильно воспринимать Украину, но и укрепит международную солидарность, которая нужна, чтобы помешать попыткам России изменить мировой порядок. Постепенно я всё больше в этом убеждаюсь.

Что я лично могу сделать для этого? Как можно поддержать и усилить интерес к Украине? Один из ответов пришёл во время публичных лекций на тему «Украинская история и культура», которые я проводила в университете, где сейчас работаю. Такие лекции начиная с 2022 года проводятся уже третий год подряд, и каждый раз их посещают десятки человек. Видя их искреннюю реакцию, я испытала радость от выполненного долга и ощутила, что наконец-то украинцы в Японии могут сами рассказать о своей истории.



Автор статьи рассказывает об украинской истории и культуре во время публичной лекции в Христианском университете Ибараки в октябре 2023 года (предоставлено автором)



Книга «Украина, которую не знает Япония идентичность через призму истории» (предоставлено автором)

Однажды я спросила посетившую лекцию женщину, которой было за семьдесят, почему она её заинтересовала. Она сказала: «Я начала помогать украинцам, но почти ничего не знала об Украине, и подумала, что важно узнать хотя бы немного об их стране». Эти простые слова, сказанные от всей души, воодушевили меня и помогли осознать, что я сделала ещё один важный шаг на выбранном пути.

Также приятно отметить рост числа новых книг об Украине на японском издательском рынке. Публикации охватывают широкий спектр жанров, от политики, истории и военного дела до переводов украинской литературы и дневников очевидцев текущей войны. Всё это очень помогает истинному пониманию украинской идентичности.

Расширение гражданского движения солидарности с Украиной

За последние три года общение и сотрудничество между украинцами и японцами неуклонно расширялось. В настоящее время в Японии проживает около 4000 украинцев, и примерно половину из этого числа составляют те, кто эвакуировались в Японию при поддержке японского правительства. Украинцы в Японии принимают участие в международных мероприятиях по обмену, проводимых по всей стране через некоммерческие организации (НКО) и другие организации, а также проводят выставки и митинги в поддержку Украины.

Одним из примеров таких НКО является организация Stand with Ukraine Japan (SWU Japan), сформированная в основном украинцами, проживающими в Японии. Вместе с японцами, поддерживающими Украину, они дважды в месяц проводят мирные демонстрации в Токио, демонстрируя плакаты с призывами против войны и украинские флаги.



Женщина держит украинский флаг, призывая к поддержке Украины. В демонстрациях принимали участие многие японцы. 17 ноября 2024 г., Синдзюку, Токио (фотографию предоставила Юлиана Романив)

Необходимо сказать и об Ассоциации дружбы Япония-Украина (KRAIANY), общественной организации с самой долгой историей международного обмена между Украиной и Японией. На мероприятие, которое состоялось в мае прошлого года в кафе Kraiany, организованном этой ассоциацией в городе Митака (Токио), пришло много японцев. Один из них, мужчина за 60, сказал: «Я узнал больше об истории и культуре, и наша дружба стала глубже». Такие постоянные усилия определённо приносят свои плоды.

В Японии постепенно формируется образ Украины как страны, борющейся за свободу и независимость. Процессы узнавания и обретения понимания требуют времени, но нужно помнить, что отношения между двумя странами всегда начинаются со связей между людьми. В завершение я как украинка хотела бы выразить искреннюю благодарность народу Японии за бесценную помощь и поддержку в это непростое время.

Фотография к заголовку: Участники группы Stand with Ukraine Japan призывают поддержать Украину. Синдзюку, Токио, 17 ноября 2024 г. (фотографию предоставила Юлиана Романив)