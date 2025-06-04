Растущая оппозиция смертной казни в Японии

Растущая оппозиция смертной казни в ЯпонииОбщество Политика
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Больше двух лет без казней
После казни Като Томохиро, виновника резни в Акихабаре в Токио в 2008 году, который был повешен 26 июля 2022 года в Токийском следственном изоляторе, в Японии наступила пауза в приведении в исполнение смертных приговоров. Этот перерыв длился более двух с половиной лет, что стало самой продолжительной паузой с тех пор как в 2007 году Министерство юстиции Японии начало публиковать имена и преступления заключённых, приговорённых к смертной казни.
После того как в сентябре 2024 года повторное судебное разбирательство завершилось оправданием Хакамада Ивао, практика смертной казни в Японии вновь привлекла внимание мировой общественности.
Японию критикуют за секретность в отношении казней, подробности которых Министерство юстиции не разглашает, хотя известно, что приговорённые к высшей мере содержатся в одиночных камерах и не знают о сроках приведения приговора в исполнение до дня самой казни. Но повторный судебный процесс и оправдательный приговор Хакамаде вновь привлекли внимание к проблемам, связанным со смертной казнью, и растущая критика Японии из-за рубежа, как полагают, заставляют Министерство юстиции не торопиться с возобновлением приведения смертных приговоров в исполнение.
В ноябре 2024 года специальные эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, представили японскому правительству доклад, в котором подчёркивалась обеспокоенность организации японской системой смертной казни. Задача экспертов в таких случаях – проводить расследования, основанные на достоверной информации, и уведомлять соответствующее правительство, если они подозревают какое-либо нарушение международного права. Это первый случай, когда правительству Японии был представлен доклад, посвящённый именно смертной казни.
Докладчики подвергли критике тот факт, что заключённые, приговорённые к смертной казни, информируются о её исполнении только утром того же дня, а семья уведомляется только постфактум, а также заявили, что метод казни через повешение является бесчеловечным и может нарушать международное право. Эти вопросы уже давно обсуждаются в Японии, особенно юристами и общественными объединениями.
Одиночество и внезапный конец
Приговорённых к смертной казни переводят в места заключения, оборудованные для приведения приговоров в исполнение, которые расположены в семи городах: Саппоро, Сендае, Токио, Нагое, Осаке, Хиросиме и Фукуоке. Закон о пенитенциарных учреждениях и обращении с заключёнными и задержанными предусматривает, что с приговорёнными к смертной казни следует обращаться так, чтобы «обеспечить [их] эмоциональную стабильность», но Министерство юстиции использует это в качестве оправдания политики максимального ограничения контактов заключённых с внешним миром.
Заключённым, как правило, разрешается принимать посетителей и вести переписку, но после вынесения смертного приговора контакты ограничиваются членами семьи или другими специально уполномоченными лицами. До середины 1970-х годов заключённые, приговорённые к смертной казни, содержались вместе, им разрешалось заниматься физическими упражнениями и даже держать птиц в клетках. Но теперь они большую часть дня проводят в своих камерах. Были даже случаи, когда одиночное заключение приводило к нарушению речи.
Кроме того, заключённые уведомляются о казни только за час-два до приведения приговора в исполнение. Министерство юстиции утверждает, что предварительное уведомление потенциально может вызвать у человека сильные эмоциональные переживания, но критики заявляют, что существующая система, при которой заключённые проводят годы в одиночном заключении в постоянном страхе перед казнью, причиняет дополнительные страдания.
До середины 1970-х годов заключённых предупреждали о казни за 1-2 дня, и им разрешались свидания с родственниками. Причиной перехода на оповещение непосредственно перед казнью стал ряд самоубийств заключённых, получивших уведомление.
Однако последствия ныне принятой системы обращения с заключёнными в камере смертников хорошо видны на примере Хакамады Ивао, который провёл более 30 ужасных лет в одиночной камере, прежде чем был оправдан по делу об убийствах 1966 года, за которые он был первоначально приговорён к смертной казни в 1980 году. Эмоциональный ущерб, который он получил, подорвал его способность к общению. Один заключенный написал в письме: «Осуждённые на казнь обречены потерять жизнь во время исполнения приговора. Но ещё до этого, когда смертный приговор официально вынесен, они оказываются отрезанными от общества и их существование стирается из памяти общества». Приговорённые к смертной казни в Японии ещё более изолированны, чем в США, где также сохраняется смертная казнь.
Жестокость процедуры
Ещё один поднятый вопрос касается жестокости казни через повешение.
В постановлении 1955 года, касающемся смертной казни через повешение, Верховный суд Японии заявил: «По сравнению с другими формами смертной казни... повешение не может считаться жестоким с точки зрения гуманности». Но некоторые исследователи и юристы считают, что повешение – это жестокая форма наказания, учитывая риск обезглавливания, который она несёт.
В 2011 году в ходе судебного разбирательства по делу о поджоге и убийстве окружной суд Осаки заслушал показания австрийского судмедэксперта, который сообщил суду, что такие факторы, как длина верёвки и вес тела могут привести к телесным повреждениям. Кроме того, прокурор в отставке, который был свидетелем казни, описал повешение как «жестокую форму наказания, на которую невыносимо смотреть», и заявил, что оно подпадает под определение «жестокого наказания», запрещённого статьёй 36 Конституции.
Разбирая дело, окружной суд Осаки признал, что в некоторых случаях проходит более двух минут, прежде чем повешенный теряет сознание, и что приговорённый может продолжать испытывать боль, но постановил, что повешение не является жестоким наказанием», не приведя конкретных оснований для своего решения. В США осознание жестокости повешения привело к введению практики казни на электрическом стуле, которая позже также была признана бесчеловечной, и сейчас в значительной степени заменена казнью с помощью смертельной инъекции.
Один японский журналист, имеющий опыт работы репортёром в США, отметил, что «даже среди сторонников смертной казни повешение вызывает осуждение, потому что оно напоминает о линчевании чернокожих американцев и публичных казнях». Это отвращение к повешению легло в основу доклада, представленного японскому правительству.
Позиция правительства неизменна
Несмотря на эти проблемы и критику из-за рубежа, правительство не проявляет никакого интереса к реформированию японской системы смертельного наказания. Одной из причин, на которую ссылается правительство, является общественная поддержка смертной казни.
Каждые пять лет Кабинет министров проводит опрос общественного мнения по этому вопросу. В ходе опроса, проведённого в 2019 году, 80,8% респондентов заявили, что смертная казнь «неизбежна». Это сопоставимо с опросом 2009 года (опубликованным в феврале 2010 года), когда 85,6% ответили тем же образом, что является самым высоким показателем за всю историю. На основании этих результатов СМИ сообщили, что более 80% населения Японии одобряют смертную казнь.
В декабре 2021 года, когда были казнены трое заключённых, министр юстиции Фурукава Ёсихиса выступил на специально созванной пресс-конференции, где заявил: «Я принимаю во внимание, что в настоящее время большинство населения считает, что смертная казнь за особо тяжкие преступления неизбежна». В прошлом другие министры юстиции делали аналогичные заявления, показывая, что министерство серьёзно относится к опросам общественного мнения.
Но как бы сильно правительство ни подчёркивало эту общественную поддержку, оно по-прежнему утаивает большую часть конкретной информации, касающейся казней. Встречи с заключёнными, приговорёнными к смертной казни, строго ограничены, из-за чего трудно оценить условия их повседневной жизни или эмоциональное состояние. Министерство юстиции также по-прежнему не разглашает основания решения о приведении приговора в исполнение, информацию о сроках и других обстоятельствах казни. Министр сообщает о том, что казнь была совершена, на специальной пресс-конференции, постфактум, но содержание конференции сводится в основном к зачитыванию имён, места казни и фактов преступления. Просьбы раскрыть детали, как правило, остаются без ответа. Причиной ограничения информации называют заботу об «эмоциональной стабильности» заключённого.
Бывшие должностные лица вступают в дискуссию
Естественно, мнения о смертной казни разнятся. Однако отношение людей к смертной также различается там, где конкретной информации о процедуре мало, по сравнению с ситуациями, когда она доступна публике. В США время приведения приговора в исполнение объявляется заранее, подробности сообщаются на встрече, на которой присутствуют члены семьи приговорённого и жертв, а также журналисты. Наряду с Японией, США – одна из немногих развитых стран, где смертная казнь всё ещё существует, но открытость информации о ней делает общественную дискуссию возможной.
В феврале 2024 года была создана группа представителей гражданского общества для обсуждения японской системы смертной казни. В ноябре того же года группа передала свои выводы премьер-министру Исибе Сигэру. Комиссия состояла из 16 членов, включая юристов, учёных, бывшего генерального прокурора, бывшего генерального комиссара Национального полицейского управления и автора этой статьи.
В докладе подчёркивался риск судебной ошибки и проблемы с обнародованием информации, рекомендовалось незамедлительно создать комиссию для обсуждения сохранения или отмены смертной казни и функционирования самой системы. Главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса ответил, что отмена смертной казни нецелесообразна, и отверг идею создания комиссии.
Согласно отчёту правозащитной организации Amnesty International, по состоянию на 31 декабря 2023 года около 144, или 70%, стран – членов ООН отменили смертную казнь на законодательном уровне или же не приводили смертные приговоры в исполнение уже более 10 лет. Несмотря на заявления японского правительства о том, что оно практикует «дипломатию в области прав человека», когда речь заходит о смертной казни, Япония оказывается в меньшинстве.
Фотография к заголовку: Ямада Хидэо (слева), главный государственный обвинитель прокуратуры округа Сидзуока, приносит извинения Хакамаде Ивао (справа в центре) после того, как повторный судебный процесс признал его невиновным в четырёх убийствах, совершенных в 1966 году. Хамамацу, Сидзуока, ноябрь 2024 г. (© Kyōdō)