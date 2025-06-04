Растущая оппозиция смертной казни в Японии

Смертная казнь в Японии вновь оказалась в центре внимания. Многие страны отказались от этой формы наказания во второй половине XX века, но Япония остаётся одной из немногих развитых стран, сохранивших возможность её применения. Давление со стороны Организации Объединённых Наций заставляет снова задуматься о месте смертной казни в системе наказаний Японии.

Больше двух лет без казней

После казни Като Томохиро, виновника резни в Акихабаре в Токио в 2008 году, который был повешен 26 июля 2022 года в Токийском следственном изоляторе, в Японии наступила пауза в приведении в исполнение смертных приговоров. Этот перерыв длился более двух с половиной лет, что стало самой продолжительной паузой с тех пор как в 2007 году Министерство юстиции Японии начало публиковать имена и преступления заключённых, приговорённых к смертной казни.

После того как в сентябре 2024 года повторное судебное разбирательство завершилось оправданием Хакамада Ивао, практика смертной казни в Японии вновь привлекла внимание мировой общественности.

Японию критикуют за секретность в отношении казней, подробности которых Министерство юстиции не разглашает, хотя известно, что приговорённые к высшей мере содержатся в одиночных камерах и не знают о сроках приведения приговора в исполнение до дня самой казни. Но повторный судебный процесс и оправдательный приговор Хакамаде вновь привлекли внимание к проблемам, связанным со смертной казнью, и растущая критика Японии из-за рубежа, как полагают, заставляют Министерство юстиции не торопиться с возобновлением приведения смертных приговоров в исполнение.

В ноябре 2024 года специальные эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, представили японскому правительству доклад, в котором подчёркивалась обеспокоенность организации японской системой смертной казни. Задача экспертов в таких случаях – проводить расследования, основанные на достоверной информации, и уведомлять соответствующее правительство, если они подозревают какое-либо нарушение международного права. Это первый случай, когда правительству Японии был представлен доклад, посвящённый именно смертной казни.

Докладчики подвергли критике тот факт, что заключённые, приговорённые к смертной казни, информируются о её исполнении только утром того же дня, а семья уведомляется только постфактум, а также заявили, что метод казни через повешение является бесчеловечным и может нарушать международное право. Эти вопросы уже давно обсуждаются в Японии, особенно юристами и общественными объединениями.

Одиночество и внезапный конец

Приговорённых к смертной казни переводят в места заключения, оборудованные для приведения приговоров в исполнение, которые расположены в семи городах: Саппоро, Сендае, Токио, Нагое, Осаке, Хиросиме и Фукуоке. Закон о пенитенциарных учреждениях и обращении с заключёнными и задержанными предусматривает, что с приговорёнными к смертной казни следует обращаться так, чтобы «обеспечить [их] эмоциональную стабильность», но Министерство юстиции использует это в качестве оправдания политики максимального ограничения контактов заключённых с внешним миром.

Заключённым, как правило, разрешается принимать посетителей и вести переписку, но после вынесения смертного приговора контакты ограничиваются членами семьи или другими специально уполномоченными лицами. До середины 1970-х годов заключённые, приговорённые к смертной казни, содержались вместе, им разрешалось заниматься физическими упражнениями и даже держать птиц в клетках. Но теперь они большую часть дня проводят в своих камерах. Были даже случаи, когда одиночное заключение приводило к нарушению речи.

Кроме того, заключённые уведомляются о казни только за час-два до приведения приговора в исполнение. Министерство юстиции утверждает, что предварительное уведомление потенциально может вызвать у человека сильные эмоциональные переживания, но критики заявляют, что существующая система, при которой заключённые проводят годы в одиночном заключении в постоянном страхе перед казнью, причиняет дополнительные страдания.

До середины 1970-х годов заключённых предупреждали о казни за 1-2 дня, и им разрешались свидания с родственниками. Причиной перехода на оповещение непосредственно перед казнью стал ряд самоубийств заключённых, получивших уведомление.

Однако последствия ныне принятой системы обращения с заключёнными в камере смертников хорошо видны на примере Хакамады Ивао, который провёл более 30 ужасных лет в одиночной камере, прежде чем был оправдан по делу об убийствах 1966 года, за которые он был первоначально приговорён к смертной казни в 1980 году. Эмоциональный ущерб, который он получил, подорвал его способность к общению. Один заключенный написал в письме: «Осуждённые на казнь обречены потерять жизнь во время исполнения приговора. Но ещё до этого, когда смертный приговор официально вынесен, они оказываются отрезанными от общества и их существование стирается из памяти общества». Приговорённые к смертной казни в Японии ещё более изолированны, чем в США, где также сохраняется смертная казнь.

Жестокость процедуры

Ещё один поднятый вопрос касается жестокости казни через повешение.

В постановлении 1955 года, касающемся смертной казни через повешение, Верховный суд Японии заявил: «По сравнению с другими формами смертной казни... повешение не может считаться жестоким с точки зрения гуманности». Но некоторые исследователи и юристы считают, что повешение – это жестокая форма наказания, учитывая риск обезглавливания, который она несёт.

В 2011 году в ходе судебного разбирательства по делу о поджоге и убийстве окружной суд Осаки заслушал показания австрийского судмедэксперта, который сообщил суду, что такие факторы, как длина верёвки и вес тела могут привести к телесным повреждениям. Кроме того, прокурор в отставке, который был свидетелем казни, описал повешение как «жестокую форму наказания, на которую невыносимо смотреть», и заявил, что оно подпадает под определение «жестокого наказания», запрещённого статьёй 36 Конституции.

Разбирая дело, окружной суд Осаки признал, что в некоторых случаях проходит более двух минут, прежде чем повешенный теряет сознание, и что приговорённый может продолжать испытывать боль, но постановил, что повешение не является жестоким наказанием», не приведя конкретных оснований для своего решения. В США осознание жестокости повешения привело к введению практики казни на электрическом стуле, которая позже также была признана бесчеловечной, и сейчас в значительной степени заменена казнью с помощью смертельной инъекции.

Один японский журналист, имеющий опыт работы репортёром в США, отметил, что «даже среди сторонников смертной казни повешение вызывает осуждение, потому что оно напоминает о линчевании чернокожих американцев и публичных казнях». Это отвращение к повешению легло в основу доклада, представленного японскому правительству.

Позиция правительства неизменна

Несмотря на эти проблемы и критику из-за рубежа, правительство не проявляет никакого интереса к реформированию японской системы смертельного наказания. Одной из причин, на которую ссылается правительство, является общественная поддержка смертной казни.

Каждые пять лет Кабинет министров проводит опрос общественного мнения по этому вопросу. В ходе опроса, проведённого в 2019 году, 80,8% респондентов заявили, что смертная казнь «неизбежна». Это сопоставимо с опросом 2009 года (опубликованным в феврале 2010 года), когда 85,6% ответили тем же образом, что является самым высоким показателем за всю историю. На основании этих результатов СМИ сообщили, что более 80% населения Японии одобряют смертную казнь.

В декабре 2021 года, когда были казнены трое заключённых, министр юстиции Фурукава Ёсихиса выступил на специально созванной пресс-конференции, где заявил: «Я принимаю во внимание, что в настоящее время большинство населения считает, что смертная казнь за особо тяжкие преступления неизбежна». В прошлом другие министры юстиции делали аналогичные заявления, показывая, что министерство серьёзно относится к опросам общественного мнения.

Но как бы сильно правительство ни подчёркивало эту общественную поддержку, оно по-прежнему утаивает большую часть конкретной информации, касающейся казней. Встречи с заключёнными, приговорёнными к смертной казни, строго ограничены, из-за чего трудно оценить условия их повседневной жизни или эмоциональное состояние. Министерство юстиции также по-прежнему не разглашает основания решения о приведении приговора в исполнение, информацию о сроках и других обстоятельствах казни. Министр сообщает о том, что казнь была совершена, на специальной пресс-конференции, постфактум, но содержание конференции сводится в основном к зачитыванию имён, места казни и фактов преступления. Просьбы раскрыть детали, как правило, остаются без ответа. Причиной ограничения информации называют заботу об «эмоциональной стабильности» заключённого.

Бывшие должностные лица вступают в дискуссию

Естественно, мнения о смертной казни разнятся. Однако отношение людей к смертной также различается там, где конкретной информации о процедуре мало, по сравнению с ситуациями, когда она доступна публике. В США время приведения приговора в исполнение объявляется заранее, подробности сообщаются на встрече, на которой присутствуют члены семьи приговорённого и жертв, а также журналисты. Наряду с Японией, США – одна из немногих развитых стран, где смертная казнь всё ещё существует, но открытость информации о ней делает общественную дискуссию возможной.

В феврале 2024 года была создана группа представителей гражданского общества для обсуждения японской системы смертной казни. В ноябре того же года группа передала свои выводы премьер-министру Исибе Сигэру. Комиссия состояла из 16 членов, включая юристов, учёных, бывшего генерального прокурора, бывшего генерального комиссара Национального полицейского управления и автора этой статьи.

В докладе подчёркивался риск судебной ошибки и проблемы с обнародованием информации, рекомендовалось незамедлительно создать комиссию для обсуждения сохранения или отмены смертной казни и функционирования самой системы. Главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса ответил, что отмена смертной казни нецелесообразна, и отверг идею создания комиссии.

Согласно отчёту правозащитной организации Amnesty International, по состоянию на 31 декабря 2023 года около 144, или 70%, стран – членов ООН отменили смертную казнь на законодательном уровне или же не приводили смертные приговоры в исполнение уже более 10 лет. Несмотря на заявления японского правительства о том, что оно практикует «дипломатию в области прав человека», когда речь заходит о смертной казни, Япония оказывается в меньшинстве.

Фотография к заголовку: Ямада Хидэо (слева), главный государственный обвинитель прокуратуры округа Сидзуока, приносит извинения Хакамаде Ивао (справа в центре) после того, как повторный судебный процесс признал его невиновным в четырёх убийствах, совершенных в 1966 году. Хамамацу, Сидзуока, ноябрь 2024 г. (© Kyōdō)