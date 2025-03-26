Отказ Японии участвовать наблюдателем в конференции Договора о запрещении: японский лозунг о «мире без ядерного оружия» – пустые слова?

Правительство Японии воздержалось от участия в качестве наблюдателя в конференции стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия. Это произошло вскоре после того, как национальное объединение жертв атомных бомбардировок «Нихон хиданкё» удостоилось Нобелевской премии мира, что вновь высветило двойственное положение Японии – страны, подвергшейся атомным бомбардировкам, и вместе с тем пребывающей под американским «ядерным зонтиком».

Дилемма: «жертва атомных бомбардировок» и «участница ядерного альянса»

В августе 1945 года, под самый занавес Второй мировой войны, Соединенные Штаты подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. США и поныне являются единственной страной, пустившей в ход ядерное оружие, а Япония – единственной страной, пострадавшей от его применения в войне. Уже совсем скоро с тех пор исполнится 80 лет. Япония и Соединенные Штаты – союзники, которые гордятся прочностью своих отношений и считают, что выступают «основой мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами» (как отмечено в Совместном заявлении по итогам японо-американского саммита 7 февраля). Между тем эти отношения поддерживаются (как следует из того же заявления) «непоколебимой приверженностью Соединенных Штатов защите Японии всеми возможными средствами, включая ядерные».

С самых времен Холодной войны Япония заявляет о следовании так называемым «трем безъядерным принципам», провозглашая своему народу и всему миру отказ от обладания ядерным оружием, что и поныне находит поддержку подавляющего большинства граждан Японии. С другой стороны, в политике обеспечения национальной безопасности Япония коренным образом зависит от так называемого «расширенного ядерного сдерживания» (иначе именуемого «ядерным зонтиком»), предоставляемого Соединенными Штатами Америки в рамках японо-американского альянса. Иными словами, союз Японии и США по своей сути является ядерным альянсом.

Такое положение, разумеется, создает дилемму в свете самоопределения Японии как «единственной страны, подвергшейся применению ядерного оружия». И подход Японии к вступившему в силу в 2021 году Договору о запрещении ядерного оружия, который предусматривает запрет не только на разработку, испытания и обладание ядерным оружием, но и на угрозы его применения, является типичным проявлением этого двойственного положения.

Опасения японского правительства «подать неверный сигнал»

Уже из того, что в преамбуле данного договора содержится ссылка на «хибакуся» (так называют по-японски переживших атомную бомбардировку) в качестве напоминания о запредельной бесчеловечности ядерного оружия, очевидно, что Хиросима и Нагасаки выступают одной из «отправных точек» этого международного соглашения. Тем не менее японское правительство, с одной стороны, называя его «важным договором, который может послужить выходом в мир, свободный от ядерного оружия», с другой стороны, не стало ни подписывать, ни ратифицировать это соглашение, мотивируя это тем, что договор не задает конкретный путь к этому «выходу» и в нем не участвует ни одна страна-обладательница ядерного оружия. Третьего марта в Нью-Йорке открылась Третья конференция участников Договора о запрещении ядерного оружия. У неядерных стран тоже имеется возможность участвовать в этих мероприятиях в качестве наблюдателей, но японское правительство и на этот раз воздержалось от участия в таком качестве. Танака Тэруми – сопредседатель Японской конфедерации объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (сокращенно именуемой «Нихон хиданкё»), удостоенной в прошлом году Нобелевской премии мира, выступил с критикой данного решения, отметив, помимо прочего, что оно «бездушно и достойно сожаления». Японское гражданское общество тоже встретило в штыки это решение правительства.

Договору о запрещении ядерного оружия Япония предпочитает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отводя ему роль «международного краеугольного камня режима ядерного нераспространения и сокращения ядерных арсеналов». На пресс-конференции 18 февраля министр иностранных дел Японии Ивая Такэси, отметив наличие глубоких расхождений позиций неядерных стран, требующих всеобъемлющего запрета и отвергающих идею ядерного сдерживания, с одной стороны, и стран-обладательниц ядерного оружия с другой, заявил, что Япония «обладает большим влиянием в вопросе сокращения ядерных арсеналов как единственная страна, пострадавшая от применения ядерного оружия», и поэтому «опасается, что ей станет сложно пользоватся широкой поддержкой», обеспечивая сотрудничество сторон, противостоящих друг другу в системе ДНЯО» в случае, если Япония заявит о своей позиции фактом участия в качестве наблюдателя в мероприятии Договора о запрещении ядерного оружия. Утверждения о том, что участие в качестве наблюдателя было бы неподобающим «именно потому, что мы всерьез стремимся к «миру без ядерного оружия»» создают впечатление, что Япония переоценивает свою роль в качестве единственной страны, пострадавшей от ядерного оружия.

Впрочем, в пользу такой сдержанности Японии Ивая привел еще один реальный, явно гораздо более действенный довод. Отметив, что «расширенное ядерное сдерживание незаменимо для защиты жизни и имущества японского народа, а также независимости и мира для нашего государства», Ивая указал, что «это ядерное сдерживание несопоставимо с Договором о запрещении ядерного оружия», и в случае участия Японии в конференции в качестве наблюдателя «это подало бы неверный сигнал о политике нашей страны в том, что касается сдерживания, и есть опасения, что такой шаг мог бы навредить обеспечению ее мира и безопасности». То есть, Договор о запрещении ядерного оружия не приемлет расширенное сдерживание, подразумевая всеобъемлющий запрет, включая как применение, так и угрозы применения ядерного оружия, а также помощь в этом другим странам. Кроме того, отмечают, что Япония, пользуясь выгодами от «ядерного зонтика», предоставляемого Соединенными Штатами, вместе с тем лишена возможности сказать этой стране «не смейте применять ядерное оружие» при возникновении непредвиденных обстоятельств.

В чем эффект «безъядерной нормы»?

Так называемая «безъядерная норма», прорастающая из чувства неприятия по отношению к ядерному оружию, содержит несколько разных подчиненных норм. Из них наиболее весома «норма о неприменении ядерного оружия» – так называемое «ядерное табу», исходящее из осознания того, что использовать ядерное оружие просто недопустимо. И пусть исследователи спорят по поводу наличия обязывающей силы у того, что именуется «табу», именно наличие широкого консенсуса о том, что в отношении применения ядерного оружия общей нормой выступает решительное неприятие, послужило фоном тому, что ядерное оружие ни разу не было пущено в ход в вооруженных конфликтах со времен Хиросимы и Нагасаки.

В японском обществе сложилось широкое понимание о том, что нельзя допустить, чтобы ядерное оружие было когда-либо применено снова – в полном соответствии с лозунгом «Нет новым Хиросимам» и призывом «не повторить ошибок прошлого», начертанными на памятнике жертвам атомной бомбардировки в хиросимском Мемориальном парке мира. Это, разумеется, ставит и правительство в положение, не позволяющее ему заявлять о применении. Тем не менее, из всех норм данная является не более чем приятие «структурообразующего эффекта» сложившегося обычая, задающего идентичность.

Между тем у норм имеется еще один аспект – их «регулирующий эффект», то есть фактическое ограничение государства в действиях и применение каких-то «наказаний» в отношении нарушителей. И фактически в том, что касается нормы о неприменении ядерного оружия, японское правительство до сих пор неизменно уклонялось от явного придания данной норме регулирующего эффекта, выдвигая ряд оговорок. К примеру, если говорить о проектах резолюций, ежегодно предлагаемых к утверждению Генеральной Ассамблеей ООН, в отношении тех, что содержали формулировку о «запрете применения» ядерного оружия, Япония, за исключением единственного случая, когда такого рода проект резолюции был внесен впервые в 1961 году, с тех самых пор либо воздерживалась, либо даже голосовала против. Результаты проведенных автором этого материала изысканий говорят о том, что изменение позиции с 1962 года объясняется давлением со стороны Соединенных Штатов.

Договор о запрещении ядерного оружия влечет очень жесткое ужесточение регулирующего эффекта безъядерных норм в целом, предусматривая в форме международного закона запрет не только на применение ядерного оружия – он запрещает и испытания ядерного оружия, а также размещение и поддержку ядерного оружия других стран. Правительство Японии дистанцируется от этого договора, поскольку такой курс соответствует последовательной позиции, которой страна придерживается со времен Холодной войны и вплоть до сегодняшнего дня. А за ней проступает позиция, в которой приходится признавать наличие фактора, имя которому – Соединенные Штаты Америки.

Что может «единственная страна, подвергшаяся атомным ударам»?

А что если Япония примет участие в качестве наблюдателя в конференции-стран участниц Договора о запрещении ядерного оружия? Усмотрят ли в этом проблему Соединенные Штаты? Эти строки автор пишет непосредственно перед открытием конференции в Нью-Йорке, куда он приехал, чтобы непосредственно наблюдать ее за ходом, а на предыдущей неделе он побывал в Вашингтоне, где обменялся мнениями с представителями американского правительства, а также экспертами по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. Все они, словно в унисон, говорили: «В Вашингтоне даже само проведение конференции стран участниц этого договора вообще никому не интересно».

Конечно, люди, с которыми мне довелось побеседовать в этой поездке, будучи в первую очередь теми, кто трудятся на ниве разоружения, явно не разделяют мнения и позиции президента Трампа, который не стыдится отбрасывать международные нормы со словами «Америка прежде всего». С точки зрения необходимости продвижения дипломатической работы вполне логичным видится и заключение о том, что было бы неразумно вставать в позицию, которую президент Трамп, рассматривающий все сквозь линзу личных симпатий или антипатий и выгодности или невыгодности сделок, может счесть «неблагодарностью Японии по отношению к Соединенным Штатам».

Но истинная суть проблемы состоит не в том, участвовать или не участвовать в конференции. Можно ли вообще доверять «ядерному зонтику» действующего таким образом президента Трампа? И что может сделать «единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам» для того, чтобы избежать нового применения ядерного оружия в мире, где происходит такое усиление нестабильности? Простого ответа на эти вопросы нет. Но пока мы не задумаемся обо всем этом всерьез, призывы Японии к «миру без ядерного оружия» будут оставаться не более чем пустым лозунгом.

Фотография к заголовку: представитель «Нихон хиданкё» Хамасуми Дзиро на трибуне (и на экране справа) во время выступления на Третьей конференции стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия, 3 марта 2025 г., штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (© Kyodo)