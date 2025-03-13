Совместимы ли консерватизм и атомная энергетика? Мнение главного судьи Окружного суда Фукуи

Отношение к ядерной энергетике зачастую служит водоразделом между «правыми» и «левыми». Но совместима ли вообще с «правой», или консервативной, идеологией зависимость Японии от ядерной энергетики? Не следует ли консерваторам пересмотреть свой подход к ядерной энергетике с точки зрения национальной обороны и угрозы утраты национальных территорий?

Утраченные национальные территории в 50 раз больше островов Сэнкаку

«Консерватизм – это прежде всего реализм. Консерватор, не смеющий прямо взглянуть на реальность, ничего не стоит точно так же, как ничего не стоит реформатор, неспособный изложить свои идеи».

Этими словами начинается моя книга «Введение в ядерную энергетику для консерваторов» (которая вышла прошлым летом в издалельстве «Иванами сётэн»). Взгляды Либерально-демократической партии, подразумевающие опору на патриотизм и уважение консервативных ценностей, с одной стороны, и партийная политика по сохранению и развитию ядерной энергетики даже после того, что произошло на АЭС «Фукусима-1», создают отчетливое ощущение диссонанса и непоследовательности.

В этой книге я поднял три вопроса. Прежде всего, ядерная энергетика принципиально несовместима ни с консервативными взглядами, ни с духом патриотизма. Во-вторых, в силу конструктивных особенностей ядерная энергетика уязвима перед землетрясениями. А в-третьих, ядерная энергетика представляет собой уязвимость и с точки зрения национальной обороны.

Из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) более 150 тыс. человек утратили свою малую родину, и на данный момент более 20 тыс. жителей лишены возможности вернуться в родные места. Более того, даже сейчас, по прошествии четырнадцати лет, продолжает действовать объявление «о чрезвычайной ситуации в ядерной энергетике».

Даже при том, что в префектуре Фукусима увеличили предельно допустимую годовую дозу радиации для обычных людей с 1 миллизиверта до 20 миллизивертов, площадь зон, имеющих статус «территорий затруднительного возвращения населения», превышает 300 квадратных километров. Это примерно соответствует площади города Нагоя и означает, что наша страна лишилась территории, в пятьдесят раз превышающей по площади острова Сэнкаку префектуры Окинава. Вместе с тем детский рак щитовидной железы – недуга, уровень заболеваемости которым не должен превышать одного пациента на миллион человек, выявлен более чем у трехсот молодых людей, причем в подавляющем большинстве это тяжелые случаи, требующие хирургического вмешательства.

Примерно в 2013 году, когда в окружном суде Фукуи я по долгу службы занимался иском с требованием остановить работу АЭС «Ои» компании «Кансай дэнрёку», вернувшаяся к власти Либерально демократическая партия вместе с лидерами деловых кругов заявляли: «При отказе от ядерной энергетики нам придется закупать за рубежом нефть и природный газ для обеспечения работы тепловых электростанций, что будет означать утечку за рубеж и утрату национального богатства».

Ответом на эти утверждения стала формулировка в вердикте Окружного суда Фукуи, вынесенном 21 мая 2014 года: «Суд считает, что даже если прекращение работы атомной электростанции Ои повлечет за собой значительный дефицит внешней торговли, это не станет утечкой и утратой национального богатства, поскольку национальным богатством являются изобильные национальные земли и прочное укоренившееся на них население, и утрата национального богатства произойдет в том случае, если эти земли станет невозможно вернуть».

Так какой взгляд на реалии аварии на АЭС «Фукусима-1» является истинно консервативным – утверждения Либерально-демократической партии и лидеров деловых кругов или тот, что изложен в решении Окружного суда Фукуи? Какая из этих позиций продиктована патриотизмом?

Страшная авария из-за одного лишь прекращения подачи электроэнергии

По сути своей атомный реактор, во-первых, требует постоянного охлаждения путем подачи воды, для чего используется электроэнергия, и постоянного же контроля людьми. Во-вторых, при прекращении подачи электроэнергии или воды реактор сразу же начинает выходить из-под контроля, а ущерб в конечном счете может достигать масштабов, обрекающих страну на гибель.

При аварии на АЭС «Фукусима-1» наша страна оказалась на волоске от того, что именуется «полным уничтожением восточной Японии». Директор АЭС Ёсида Масао, во время событий руководивший работами непосредственно на месте, готовился к тому, что взорвется и разрушится защитная оболочка реактора №2, из которого не удавалось стравить лишнее давление, что повлечет уничтожение всей восточной части Японии. Председатель Комиссии по ядерному регулированию того времени тоже прогнозировал, что зоной эвакуации станет вся территория в радиусе 250 километров от АЭС «Фукусима-1», включая Токио.

Между тем при аварии в Фукусиме реакторы не были разрушены землетрясением или цунами. Из-за землетрясения прекратилось снабжение электроэнергией от внешних источников, а волны цунами всего лишь вывели из строя аварийные генераторы электроэнергии. Иными словами, одного лишь прекращения подачи электроэнергии оказалось достаточно для того, чтобы лишить АЭС возможности продолжать охлаждение реакторов, что и обернулось столь масштабной аварией.

Из этого следует, что сейсмостойкость ядерной энергетики сводится скорее не к сейсмостойкости самих ядерных реакторов, а к сейсмостойкости линий электропередачи и трубопроводов. К слову сказать, стандартные критерии проектной сейсмостойкости АЭС в нашей стране составляют от 600 до 1 000 гал (гал - единица измерения ускорения, показывающая силу сейсмических толчков), тогда как в нашей же стране нередки землетрясения, превосходящие 1 000 гал, а иногда случаются и столь мощные, что превосходят 4 000 гал. По этой причине среди производителей жилья есть и те, кто предлагают покупателям дома, способные выдержать даже 5 тыс. гал.

По всей стране насчитывается в общей сложности 17 территорий размещения атомных электростанций, и на четырех из них, где находятся АЭС («Онагава», «Сика», «Касивадзаки-Карива» и «Фукусима-1») в общей сложности шесть раз (дважды на АЭС «Онагава» и «Сика») уже происходили землетрясения, превосходящие по силе стандарты, предусмотренные для мест размещения АЭС. Площадь нашей страны приблизительно составляет не более 0,3% всей суши на планете, и на столь небольшой территории происходит более одной десятой всех землетрясений мира. Наша страна –первая в мире по землетрясениям. И при всем при том на ее морских побережьях построены в общей сложности 54 реактора, что составляет около 10% общемировой атомной энергетики.

Строители жилья руководствуются в своей работе философией, гласящей: «Поскольку в Японии, которая крайне подвержена землетрясениям, невозможно предсказать, насколько сильное землетрясение может произвойти на месте строительства, мы стремимся, чтобы наша продукция выдерживала самое сильное землетрясение».

В феврале текущего года правительство Японии решением кабинета министров утвердило 7-й Основной энергетический план, удалив из него формулировку о «насколько возможно максимальном снижении зависимости от ядерной энергетики» и ясно дав понять, что намерено ее возвращать. При этом стандарты проектной сейсмостойкости объектов ядерной энергетики, как и прежде, исходят из идеи о том, что «анализ землетрясений прошлого в месте строительства АЭС, а также характера грунта и других факторов, позволяют практически точно спрогнозировать максимальную силу землетрясения, которое может произойти в будущем на территории АЭС». Так кто же на самом деле способен действительно руководствоваться научными обоснованиями – строители жилья или правительство?

Почему Запорожская АЭС досталась врагу?

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) – гигантское предприятие с годовой выручкой в 5 трлн йен, и при рентабельности в 5% годовая прибыль достигает порядка 250 млрд йен. Но экономический ущерб из-за аварии на АЭС в префектуре Фукусима составил не менее 25 трлн йен, что соответствует прибыли TEPCO за 100 лет рентабельной работы. Таким образом, данный способ выработки электроэнергии разорителен настолько, что приводит к фактическому банкротству настоящего колосса.

Если авария, аналогичная по масштабам той, что произошла в Фукусиме, случится на расположенной в префектуре Ибараки АЭС «Токай-2», то по подсчетам ущерб составит 660 трлн иен (при том, что величина государственного бюджета составляет 110 трлн). Директор АЭС Ёсида ожидал взрывного разрушения оболочки реактора №2, но поскольку где-то в оболочке нашлось слабое место, через которое и произошел сброс давления, взрыва удалось избежать. Это даже называют «чудом на втором реакторе», но если бы чуда не произошло, то, по подсчетам, величина экономического ущерба могла бы достичь 2400 трлн йен.

Эти цифры говорят о том, что проблема ядерной энергетики – не просто вопрос обеспечения энергией, а проблема, которая связана с продолжением существования нашей страны, иначе говоря, является вопросом национальной обороны. Это стало тем более очевидно в свете войны между Россией и Украиной. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС была отдана России – оказалось достаточно просто пригрозить, что «АЭС будет атакована». А если по ней действительно будет нанесен удар, то под угрозой уничтожения окажется вся Восточная Европа.

Говорят, что «атомные реакторы – это атомные бомбы против собственной страны», и это истинно мудрые слова. Но вот целых 54 атомных реактора, уязвимые перед землетрясениями, нападениями потенциального противника и террористов, теснятся по морским побережьям страны. Правительство Либерально-демократической партии, с одной стороны, называет тех, кто выступает против наличия у страны потенциала для нанесения ударов по базам противника «идеалистами с цветочной лужайки», но в то же время совершенно игнорирует или не слишком волнуется о наличии атомных реакторов – самой большой уязвимости страны в плане национальной обороны.

Для того, чтобы избавиться от этих «атомных бомб против собственной страны», не требуются ни колоссальные затраты на оборону, ни трудные дипломатические переговоры. Необходим лишь спокойный взгляд в глаза реальности и дух консерватизма, который состоит в том, чтобы сберегать изобильные национальные земли и дать унаследовать их следующим поколениям.

Если в предыдущих работах я занимался юридическими проблемами ядерной отрасли, то во «Введении в ядерную энергетику для консерваторов» я ясно изложил свою собственную консервативную позицию. Я ожидал, что на меня набросятся с критикой прогрессисты, составляющие ядро движения за отказ от ядерной энергетики, но ничего подобного не произошло – напротив, я получил много отзывов от тех, кто согласился с моей позицией.

С другой стороны, с критикой в мой адрес выступили люди, казалось бы, консервативных взглядов, утверждая, что «бывшему судье не пристало высказывать политическую позицию» – они заговорили так, словно они не желают увидеть мои истинные намерения. В оценках читателей на торговом портале Amazon стало стремительно расти число тех, кто поддержал язвительные и придирчивые комментарии в адрес моей книги – словно их мобилизовали по команде. Но я убежден в том, что для настоящих консерваторов, которые ценят терпимость, мои истинные намерения вполне понятны.

Ученые-сейсмологи подтверждают, что современная наука неспособна прогнозировать землетрясения. Мне хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, что в случае аварии на атомной электростанции из-за мегаземлетрясения, которое может произойти хоть завтра, наша страна может быть уничтожена.

Фотография к заголовку: район затруднителного возвращения населения в городе Томиока префектуры Фукусима, ноябрь 2023 г. (© Jiji Press). Автор отмечает, что данные земли примерно соответствуют площади города Нагоя, и таким образом страна лишилась территории, в пятьдесят раз превышающей по площади острова Сэнкаку.