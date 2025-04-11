Отношения Японии и Южной Кореи после отставки Юн Сук Ёля: смогут ли страны сохранить баланс и решать проблемы без США?

Спустя четыре месяца после внезапных волнений, связанных с «военным положением», импичмент президента Южной Кореи окончательно подтверждён. В условиях, когда из-за трансформации США разрушается послевоенный международный порядок, куда движутся японо-корейские отношения, отмечающие в июне 60-летие нормализации дипломатических связей?

Стоит ли опасаться возникновения антияпонского правительства?

4 апреля 2025 года Конституционный суд Южной Кореи единогласным решением восьми судей утвердил импичмент президента Юн Сук Ёля. В результате, в отсутствие главы государства, в течение 60 дней необходимо провести выборы, после которых незамедлительно вступит в должность новый президент.

Формирование нового правительства окажет значительное влияние на отношения с другими странами, включая Японию. В этой связи в Японии часто высказывается обеспокоенность тем, что после ухода Юн Сук Ёля, который придавал большое значение японо-корейским отношениям и демонстрировал примирительную позицию по вопросам исторического восприятия, в том числе по проблеме бывших мобилизованных рабочих, политика южнокорейского правительства может вновь стать враждебной. В частности, существуют опасения, что отношений с Японией ухудшатся из-за прихода к власти левого правительства, поскольку Ли Чжэ Мён, лидер главной оппозиционной партии «Демократическая партия Тобуро», которая, вероятно, выдвинет его кандидатом, до сих пор занимал жёсткую позицию по отношению к Японии в вопросах исторической памяти.

Однако при анализе нынешней внешней политики Южной Кореи, особенно в отношении Японии, важно понимать, что растёт значение факторов, отличных от проблем исторического восприятия и территориальных вопросов, сформированных в русле прежних японо-корейских отношений. Это происходит потому, что внутренний и международный контекст отношений между Японией и Южной Кореей претерпел значительные изменения.

Идеологическое противостояние правых и левых не оставляет места для диалога

Рассмотрим сначала внутреннюю ситуацию в Южной Корее. Во-первых, следует отметить глубокий идеологический раскол внутри страны. Как наглядно продемонстрировали массовые демонстрации сторонников и противников импичмента в ходе процесса против Юн Сук Ёля, современное общественное мнение в Корее резко разделено между консервативным и прогрессивным лагерями. Каждая политическая партия склонна идеологизировать свою политику, учитывая предпочтения избирателей. На президентских выборах кандидаты от правящей и оппозиционных партий должны сначала победить на внутрипартийных праймериз, и в условиях усиливающейся поляризации для победы рациональнее занимать позиции не в центре, а на крайних флангах политического спектра. В результате политика обеих сторон радикализируется, что затрудняет даже элементарный диалог между ними.

В такой ситуации, независимо от того, будет ли президент избран из консервативного или прогрессивного лагеря, эффективное осуществление политики через примирение с противоположным лагерем представляется крайне затруднительным. Особенно важно отметить, что консерваторы в настоящее время составляют меньшинство в Национальном собрании, и это положение сохранится до 2028 года. То есть, даже если консерваторам удастся взять реванш и победить на президентских выборах, ситуация будет воспроизводить проблемы периода администрации Юн Сук Ёля. Поэтому вероятность эффективного проведения умеренной политики в отношении Японии, которая наблюдалась в начале правления Юн Сук Ёля, чрезвычайно низка.

Второй аспект внутренних изменений заключается в том, что южнокорейские политики утратили возможность обстоятельно обсуждать внешнеполитические вопросы. Несмотря на то, что до президентских выборов осталось менее двух месяцев, консерваторы до сих пор не определились даже с потенциальным кандидатом, из-за чего направление их политической программы остаётся совершенно неясным. Подобная ситуация наблюдается и в оппозиционном лагере. Хотя Ли Чжэ Мён усиливает нападки на правящую партию, он ещё не представил не только конкретной внешнеполитической программы, но и конкретных предложений по внутренней политике, которая, несомненно, является приоритетом для большинства избирателей. Маловероятно, что консервативный и прогрессивный лагери будут активно выдвигать политические инициативы в отношении Японии, которые и без того не имеют высокого приоритета во внешнеполитической повестке. Как и на двух предыдущих президентских выборах, вероятность предметных дискуссий о политике в отношении Японии в ходе избирательной кампании крайне низка.

Это значит, что политика следующего президента Южной Кореи в отношении Японии будет сформирована не столько в ходе предвыборной кампании, сколько после выборов. И мрачную тень на этот процесс отбрасывают изменения в международной обстановке.

Угрозы международному порядку при администрации Трампа

Прежде всего, необходимо учитывать влияние политики администрации Трампа в США. Как наглядно демонстрирует введение так называемых «взаимных тарифов», администрация Трампа стремительно усиливает изоляционистские тенденции. Более того, её политика в сфере безопасности отходит от традиционного подхода сотрудничества с союзниками и дружественными государствами для поддержания международного порядка. Вместо этого отношения с союзниками всё чаще воспринимаются как «бремя», а давление усиливается скорее на своих партнёров, чем на противостоящие страны. Фактически, США сами разрушают международный порядок, центром которого являются.

Для Южной Кореи США являются ключевым союзником и наиболее важным партнёром в международных отношениях. Тем не менее, ситуация, когда именно США стремятся отказаться от своей роли в международном сообществе, лишает южнокорейскую дипломатию её фундаментальной опоры. Южная Корея, расположенная в южной части Корейского полуострова, не только противостоит Северной Корее через демилитаризованную зону, но и находится в непосредственной близости от Китая, отделённая лишь узким Жёлтым морем. Если американское политическое присутствие на Корейском полуострове резко сократится, основы безопасности Южной Кореи будут серьёзно подорваны.

США перестают выполнять роль посредника

«Уход» Америки оказывает многоплановое влияние и на японо-корейские отношения.

Первое последствие – утрата общего направления политики безопасности, которое до сих пор определялось преимущественно США. Политика безопасности Японии и Южной Кореи традиционно выстраивалась на основе американской стратегии, что позволяло сохранять единое направление в вопросах безопасности, несмотря на возникающие разногласия, включая проблемы исторической памяти. Однако если Америка перестанет участвовать в делах региона и не будет задавать стратегические ориентиры, Япония и Южная Корея будут вынуждены разрабатывать свои стратегии безопасности самостоятельно. Без тщательной координации этих усилий существует риск, что направления их политики разойдутся.

Второе последствие «ухода» Америки – исчезновение посредника. США традиционно выступали в этой роли, когда отношения между Японией и Южной Кореей существенно ухудшались. Например, так действовала администрация Обамы во время правления Синдзо Абэ и Пак Кын Хе. Однако маловероятно, что Америка под руководством администрации Трампа будет выполнять аналогичную функцию в будущем, что вынудит Японию и Южную Корею решать возникающие проблемы собственными силами. Это чрезвычайно сложная задача как для Южной Кореи с её расколотым общественным мнением, так и для Японии, где правящая партия слабеет.

Среди изменений международной обстановки также следует отметить смену курса Северной Кореи в отношении Южной Кореи. С конца 2023 года Пхеньян официально отказался от идеи объединения Севера и Юга, особенно мирными средствами, и стал позиционировать Южную Корею не как партнёра по объединению, а как «враждебное государство». Это напрямую затрагивает прогрессивные силы Южной Кореи, которые длительное время рассчитывали на диалог с Северной Кореей и возможность мирного объединения. В то же время в Южной Корее, где общественное мнение в отношении Китая ухудшилось после фактических экономических санкций в связи с размещением системы противоракетной обороны THAAD в 2016 году, сближение с Пекином по образцу периода администрации Пак Кын Хе также представляется нереалистичным. Таким образом, стратегические ориентиры южнокорейской дипломатии становятся всё более неопределёнными.

Общие интересы Японии и Южной Кореи в вопросах безопасности и экономики

Таким образом, становится очевидным, что в нынешних японо-корейских отношениях приоритетное значение имеет не столько урегулирование отдельных вопросов, связанных с исторической памятью и территориальными спорами, сколько то, как обе страны перестраивают свои внешнеполитические стратегии и какое место в них отводят двусторонним отношениям. Например, как Япония и Южная Корея будут реформировать свои системы безопасности в условиях снижения американского присутствия? Если сокращение военного присутствия США означает необходимость укрепления двустороннего сотрудничества и наращивания потенциала самообороны, Южной Корее, возможно, придётся дать «зелёный свет» военному усилению Японии, к которому она до сих пор относится настороженно, а также связанной с этим перспективе конституционной реформы.

Аналогичные соображения применимы и к экономическим отношениям. В условиях усиления американского протекционизма Япония и Южная Корея будут вынуждены сотрудничать для сохранения системы свободной торговли «без США» с целью защиты собственных экономических интересов. Это может потребовать обсуждения вступления Южной Кореи во Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнёрство (ВПТТП), к которому Япония ранее не проявляла особого энтузиазма, а также рассмотрения вопроса о включении Китая, уже выразившего намерение присоединиться. То, как Япония и Южная Корея будут решать эти вопросы и демонстрировать лидерство в регионе, имеет решающее значение.

Очевидно, что сегодня ни Япония, ни Южная Корея не могут позволить себе роскошь конфронтации по отдельным вопросам, таким как историческая память или территориальные споры, и дальнейшего ухудшения отношений. Поэтому неправильно оценивать и выстраивать японо-корейские отношения, исходя лишь из того, является ли южнокорейская администрация «прояпонской» или «антияпонской». Наиболее важно рассматривать японо-корейские отношения и позиции обеих стран в будущей международной системе в более широкой стратегической перспективе.

Фотография к заголовку: Противники президента с плакатами «За установление демократического правительства» после решения Верховного суда Южной Кореи об импичменте президента Юн Сук Ёля, 4 апреля 2025 года, Сеул (AFP/Jiji Press)