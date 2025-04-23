Чем может ответить Япония на таможенные пошлины Трампа: возможность «автономного альянса» с ЕС, Австралией и Южной Кореей

Тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа вызывает ошеломительные перемены в мировой экономике. Критикуя реакцию правительства Японии за чрезмерную медлительность, профессор Университета Мэйсэй Хосокава Масахико предлагает формировать крупную экономическую структуру, не тяготеющую ни к Соединенным Штатам, ни к Китаю.

Профессор факультета менеджмента Университета Мэйсэй, особый советник Японского экономического фонда. Родился в 1955 году, окончил юридический факультет Токийского университета, курс подготовки топ-менеджеров бизнес-школы Гарвардского университета. В 1977 году поступил в Министерство внешней торговли и промышленности, прежде чем стать руководителем Нью-Йоркского центра Японской ассоциации по развитию внешней торговли (JETRO). В нынешней должности с сентября 2020 года. Советник глобальных корпораций. Автор статей рубрики «Класс экономики» газеты «Нихон кэйдзай симбун»; в числе последних опубликованных работ: «Трамп 2.0: новая Холодная война США и Китая».

«Мозг» администрации Трампа, не имеющий понятия о «золотом веке» США

В чем суть «ответных» пошлин, подготовленных администрацией Трампа? Не имея ясного ответа на этот вопрос, вряд ли возможно выработать надлежащую реакцию со стороны Японии. Хотя президент Трамп, не имея возможности позволить себе проигнорировать стремительное снижение котировок на фондовом рынке, объявил об отсрочке вступления в силу этих «ответных» тарифов на 90 дней, этот шаг ничего не меняет по сути дела.

Трамп – не единственный, кто считает, что послевоенная система свободной торговли разрушила процветание Соединенных Штатов. Такого взгляда придерживаются многие экономисты из тех, кому сейчас от 40 до 50 лет. К ним относятся, в частности, и председатель Совета экономических консультантов (CEA) президента США Стивен Миран, и недавно побывавший в Японию Орен Кэсс из аналитического «мозгового центра» американской администрации. Это поколение, не знавшее «золотого века» Соединенных Штатов. Утверждения о том, что Соединенные Штаты защищают безопасность мира, предоставляя свой «ядерный зонтик», а другие страны только пользуются этим для своей выгоды, сильно отдают комплексом жертвы. Воспринимая гарантии безопасности и экономику как единое целое, они считают естественным, что если кому-то хочется, чтобы другие обеспечивали его безопасность, то ему следует брать на себя соответствующее экономическое бремя. К этому мировоззрению следует относится с осторожностью.

Безусловно, проще всего возражать, что система свободной торговли несла выгоду прежде всего Соединенным Штатам. Любой, кто хоть сколько-нибудь серьезно изучал экономическую науку, может привести сколько угодно логичных подтверждений тому, что гегемония Соединенных Штатов поддерживалась именно послевоенным экономическим порядком. Достаточно хотя бы привести аргумент о том, что американцы имели возможность печатать сколько угодно денег, поскольку их доллар выступал главной мировой валютой.

Экономисты Трампа уверяют, что повышение таможенных пошлин необходимо для того, чтобы возродить промышленное производство в Соединенных Штатах. Но тем, кто понимает реалии американской экономики, совершенно ясно, что как раз повышение тарифов навредит производственному базису, а цепочки поставок лишатся устойчивости. В свою очередь принудительная депортация мигрантов ведет к повышению стоимости труда. В таких условиях промышленное производство решительно не возродить.

В связи с усилением поляризации доходов и утрачивания рабочих мест рабочими Среднего Запада американскому правительству в принципе следует принимать меры по перераспределению. Между тем рассчитывать на то, что эти совершенно верные аргументы найдут отклик у нынешней администрации Трампа, увы, не приходится. Они заняты своим гигантским экспериментом. И так, полагаю, будет продолжаться до тех пор, пока они не поймут, что по итогам их эксперимент провалился. Так что нам, вероятно, следует воспринимать нынешний хаос как к неизбежным издержкам для того, чтобы они заметили, что терпят неудачу.



Профессор Университета Мэйсэй Хосокава Масахико отвечает на вопросы интервью (снимок сделан редакцией nippon.com)

Угроза перехода Глобального юга на сторону Китая

Одним из возможных путей дальнейшего неблагоприятного развития дел можно считать то, что страны Глобального Юга могут решить, что больше не могут позволить себе зависеть от США, и перейти на сторону Китая. Больше всего от «ответных» пошлин страдает именно Глобальный юг. Везде, где Соединенные Штаты отступают, образовавшиеся лакуны тут же заполняет Китай. Если оставить все как есть, то на сторону Китая могут перейти все. Полагаю, что это наихудший из возможных сценариев. Японии, вероятно, следует постараться сближаться с этими странами.

Мир вступил в эпоху, когда и Соединенные Штаты, и Китай движимы идеей «своя страна прежде всего». Наступил кризис распада экономических объединений. Китай, заявляя о свободе торговли, на деле ведет себя совсем иначе. Он проводит промышленную политику, обеспечивающую сосредоточение важнейших отраслей производства в собственной стране.

По моему мнению, все это значит, что путь выживания для Японии заключается в налаживании партнерских отношений с Австралией, Южной Кореей, а также Европейским Союзом. Я называю это партнерство «автономный альянс». Важная задача состоит в том, чтобы формировать это автономное объединение с вовлечением Глобального юга.

На самом деле, с чем-то подобным мне уже довелось сталкиваться в 1980-е годы, когда я служил в Министерстве внешней торговли и промышленности. Тогда с процессом экономического объединения Европейского Союза и появления зоны Североамериканского соглашения о свободной торговле возникало сильное ощущение кризисного характера ситуации в связи с опасениями по поводу их превращения во враждующие экономические блоки. В то время возникла идея о формировании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с вовлечением в этот процесс Австралии и ряда других государств.

Сильная сторона Японии – доверие других стран

Теперь особенно важное значение приобретает Европейский Союз. Говоря прямо, его следует вовлечь в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Администрация Трампа определенно ни за что не станет возвращать в состав ТТП Соединенные Штаты. Единственный выход состоит в том, чтобы создать на основе ТТП максимально возможный по обширности рынок за пределами США. Японии следует взяться за это как за стратегическую задачу.

Даже если Япония – страна со сравнительно небольшим собственным рынком – и введет таможенные пошлины в ответ на американские, это лишь увеличит ущерб, которому подвергается она сама. Поэтому очень важно, чтобы страны отвечали на действия Соединенных Штатов не по отдельности, а предпринимали согласованные шаги вместе. Причем действовать надо безо всякой помпы и громких публичных заявлений.

К счастью, в процессе собирания одиннадцати нынешних участников ТТП Япония нажила очень ценный капитал. Имя ему – доверие. Участники знают, что Япония ведет себя с ними честно. Невозможно привести переговоры к успеху, высказывая только позицию собственной страны, и Япония приложила немало усилий для того, чтобы выполнить роль согласующей стороны. По этой причине Японии доверяют и страны АСЕАН. В этом ее отличие от Китая. Очень важно понимать ценность собственной страны, а Япония должна применять то, что является ее сильной стороной.

С этой точки зрения действия правительства Исибы Сигэру вызывают недовольство. Что ни говори, а действия нынешней власти запаздывают. После японо-американского саммита седьмого февраля не последовало никакого развития диалога. Япония оказалась перед лицом 25-процентной пошлины на импорт в США автомобилей, что сулит гораздо более огромное воздействие, нежели «ответные» пошлины. После того, как в марте американская администрация объявила, что обложит пошлиной автомобили, министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёсихару отправился в Соединенные Штаты и провел переговоры с торговым представителем США Говардом Лютником, однако господин Лютник не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы решать данный вопрос. Решить его может только президент Дональд Трамп. Более того, Муто делегировал дальнейшие действия своим подчиненным, ссылаясь на то, что на встрече с Лютником согласовать позиции ему не удалось. Но разве это не ставит его починенных в еще более безвыходное положение?

Пошлины на автомобили для нас – вопрос жизни и смерти

Седьмого апреля премьер-министр Исиба провел с президентом Трампом переговоры по телефону продолжительностью 25 минут, но и после этого Трамп ничуть не изменил подход, продолжив выражать в социальных сетях недовольство по поводу японских автомобилей и риса. То есть, подыскать слова, которые подействовали бы на собеседника, премьер-министру не удалось. Остается только признать, что телефонные переговоря были организованы лишь для того, чтобы произвести на публику в собственной стране впечатление, дескать, премьер-министр «что-то предпринимает».

Вопросами нетарифных барьеров для автомобилей занимается Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а вопросами сельскохозяйственных культур – Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. В принципе, премьер-министру следовало привлечь эти министерства и определить механизм проведения переговоров, в рамках которого министерства и ведомства будут действовать по его инструкциям. Демократической партии, вероятно, трудно решиться сделать разменной картой сельскохозяйственную продукцию, принимая во внимание грядущие выборы в Палату советников Парламента Японии. Но именно в данный момент, когда из-за стремительного подорожания идет продажа риса из государственного резерва, разве нельзя было предоставить минимальный доступ на рынок через расширение закупок дешевого американского риса и снискать тем самым поддержку в обществе?

Очень важно, чтобы премьер-министр Исиба в первую очередь инициативно и лично занимался занимался переговорами, сосредотачивая их на тех предметах, которые больше всего интересуют Трампа, нежели собирал представителей всех ведомств на совещания по выработке ответных мер с целью показать публике, что «работа ведется».

Для Японии, в которой с учетом смежных отраслей с автомобилестроением связано трудоустройство 5,5 млн человек, пошлины на автомобили – вопрос жизни и смерти. Конечно, открывать для производителей консультационные центры по тарифам в префектурах очень важно, но выработать стратегию для переговоров требуется с максимальной срочностью.

Материал подготовлен на основе интервью, которое провел директор-распорядитель nippon.com Кога Ко

Фотография к заголовку: президент Трамп объявляет в Розовом саду Белого дома о введении дополнительных пошлин на импорт в США для стран и регионов мира, 2 апреля 2025 г. (AFP/Jiji Press)