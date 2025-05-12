В тихоокеанских островных странах, потрясенных крупномасштабным сокращением USAID, усиливается разочарование из-за остановки помощи на этапе реализации

Регион островных государств Тихого океана – это место, где в последние годы Соединенные Штаты наращивали свое участие в местных делах с учетом продвижения морской активности Китая. Но приход к власти администрации Дональда Трампа привел к резкой остановке конкретной помощи на стадии практической реализации, и в регионе все шире распространяется разочарование.

Сообщение в конце января 2025 года о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о радикальном сокращении деятельности USAID – Агентства Соединенных Штатов по международному развитию – стало шоком для многих, но в особенности серьезным он оказался для развивающихся стран. Годовой бюджет USAID, самой крупной в мире организации по оказанию помощи, составлял 40 млрд долларов, около 3,4 млрд из которых приходилось на зону островных государств Тихого океана.

Помощь выделялась на реализацию медицинских программ, в частности, на борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, на развитие инфраструктуры в рамках борьбы с изменением климата, на подготовку государственных служащих и т. д. В ответ на внезапное объявление о серьезном сокращении помощи высказываются опасения о том, что этот шаг крайне пагубно скажется на состоянии экономики и общества малых островных государств. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука немедленно отправился в Соединенные Штаты, чтобы непосредственно обратиться к государственному секретарю США с призывом не прекращать программы USAID. Эта страна только-только выстроила с Соединенными Штатами механизм двустороннего взаимодействия, на основании Договора о техническом и экономическом сотрудничестве, и в ее столице было открыто региональное представительство USAID.

Перемены курса США со сменой политической власти

После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве с Австралией и Новой Зеландией выстроили в Тихоокеанском регионе под эгидой этих трех стран стабильную систему обеспечения безопасности, прозванную «озером АНЗЮС» (где АНЗЮС –аббревиатура из названий трех стран – Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов).

В начале 1990-х годов, после окончания Холодной войны, по ряду причин, в том числе в связи с сокращением расходов, закрылось посольство Соединенных Штатов Америки, созданное в государстве Южного полушария – Соломоновых Островах. Ослабление американского интереса к данному региону приводит к усилению дипломатической активности Китая. В сентябре 2019 года Соломоновы Острова и Кирибати – государства, которые до тех пор имели дипломатические отношения с Тайванем, одно за другим изменили свой курс, разорвав их и установив дипломатические отношения с Китаем, после чего Китай ведет переговоры по вопросу о соглашениях об обеспечении безопасности как с Соломоновыми Островами, так и с рядом других стран.

До сих пор Соединенные Штаты при администрациях, возглавляемых республиканцами, не проявляли большого интереса к данному региону, в частности, в Меланезии и Полинезии в Южном полушарии США были сильно склонны перекладывать заботы о ситуации на Австралию и Новую Зеландию. Так и при первом президентстве Трампа, проходившем под лозунгом «Америка прежде всего», администрация Соединенных Штатов тоже не проявляла активной заинтересованности, за исключением трех стран – Палау, Федеративных Штатов Микронезии и Республики Маршалловы Острова, расположенных в Северном полушарии.

В противоположность этому американские администрации при власти демократов деятельно занимались оказанием экономической помощи всему региону тихоокеанских островных государств в целом. Администрация Барака Обамы выработала активную позицию под лозунгом «Соединенные Штаты – тихоокеанское государство», администрация Джо Байдена тоже проявляла все более сильный интерес к тихоокеанским островным государствам, сознавая, что в этот регион активно продвигается Китай. В 2022 и 2023 годах были проведены встречи на высшем уровне с лидером каждого государства, результатом чего стала договоренность о выделении экономической помощи на общую сумму около 800 млн долларов на борьбу с кризисом, вызываемым изменением климата, создание механизма диалога по торговле и инвестициям и ряд других целей. Помимо того, что после перерыва продолжительностью около 30 лет вновь открылось посольство США в Соломоновых Островах, было создано еще одно, новое американское посольство – в Королевстве Тонга. К тому же, США признали государственность Островов Кука и Ниуэ, в прошлом находившихся под протекторатом Новой Зеландии.

Резкий отход от политики активного участия администрации Байдена

Малые островные государства, в полной мере осознавая, насколько способен меняться внешнеполитический курс Соединенных Штатов в зависимости от того, находятся у власти демократы или республиканцы, тоже проявляли к данному вопросу большой интерес. В частности, государства Меланезии и Полинезии в Южном полушарии приветствовали вовлеченность Соединенных Штатов под властью демократов. На всеобщих выборах в Фиджи в 2022 году правящая партия премьер-министра Фрэнка Баинимарамы, выступавшая за укрепление отношений с Китаем, потерпела поражение, а новая власть под руководством Ситивени Рабуки занялась углублением дружеских связей с Соединенными Штатами Америки и Австралией. В Самоа на всеобщих выборах в 2021 году правящая партия-сторонница тесных отношений с Китаем тоже потерпела поражение. Новый премьер-министр Наоми Матаафа вернулась к рассмотрению «с чистого листа» проекта порта, который прежняя власть продвигала совместно с Китаем.

За те четыре года, пока в США действовала администрация Байдена, Соединенные Штаты, демонстрируя тревогу по поводу продвижения Китая, были привержены предоставлению малым островным государствам Тихого океана через USAID помощи на солидные суммы. Но непосредственно перед тем, как эта политика помощи вступила в стадию практической реализации, политическая власть в Соединенных Штатах сменилась, и многие проекты оказались на мели. Поскольку Фиджи и Самоа, страдающие от стремительного распространения таких инфекционных заболеваний как ВИЧ и лихорадке Денге, очень рассчитывали на помощь со стороны USAID, их разочарование по отношению к Соединенным Штатам оказалось особенно сильным.

Трем странам Микронезии в Северном полушарии внешнеполитический курс нынешней республиканской администрации под руководством Трампа тоже отнюдь не внушает оптимизма. В 2024 году три эти страны и Соединенные Штаты пересмотрели Соглашение о свободной ассоциации и договорились о продолжении финансовой поддержки со стороны США. Этим соглашением гражданам трех стран Микронезии предоставлялась свобода перемещения, переезда и работы в Соединенных Штатах, однако теперь, в условиях, когда администрация Трампа усиливает меры по депортации из страны незаконных мигрантов, выходцы из Микронезии опасаются, не подвергнутся ли аналогичному ущемлению прав и они.

Неизбежность все большей вовлеченности Китая

Сокращение помощи развивающимся странам администрацией Трампа неминуемо приведет к усилению участия в судьбах тихоокеанских островных государств Китая. В январе 2024 года Китай установил дипломатические отношения с Науру. Соответственно, среди тихоокеанских островных государств Тайвань теперь признают только три – Палау, Маршалловы Острова и Тувалу. Нет никакого сомнения в том, что Китай будет усиливать работу в отношении этих трех стран, в том числе с целью повысить свою влиятельность в международном сообществе. Подспудно эмиссары китайского правительства уже стремятся завязать тесные оттношения с высокопоставленными чиновниками каждой из этих стран, но поскольку у каждой из них уже имеются тесные отношения в области обеспечения безопасности с Соединенными Штатами и Австралией, вероятность того, что они пойдут на «пересмотр внешней политики», невелика.

С другой стороны, в том, что касается таких тихоокеанских островных государств как Фиджи и Самоа, которые в настоящее время поддерживают межгосударственные отношения с Китаем, а также Папуа – Новой Гвинеи, обладающей богатыми ресурсами, в том числе сжиженного природного газа, ожидается, что Китай в дополнение к экономической помощи и отношениям в сфере бизнеса будет в дальнейшем продвигать выстраивание многогранных связей, включая и военное сотрудничество. Хотя в связи с замедлением темпов экономики Китая масштабы китайской экономической помощи в настоящее время становятся скромнее, вполне вероятно, что эта страна воспользуется шансами, которые дает ей пассивное отношение Соединенных Штатов к дипломатическим связям с тихоокеанскими островными государствами. Заключившие с Китаем соглашение о стратегическом партнерстве Острова Кука, а также Кирибати и другие государства нацелены на укрепление деловых отношений с Китаем, и их высокопоставленные чиновники часто ездят в Пекин.

Хотя даже в администрации Трампа есть те, кто считает, в том числе и из опасений военного подъема Китая в данном регионе, что работу USAID следует возобновить, перспективы американской помощи малым островным государствам остаются неопределенными.

Усиление Австралии и роль Японии

Страной, которая реагирует на действия Китая укреплением связей с островными государствами Тихого океана, выступает Австралия. Консервативное коалиционное правительство, которое возглавлял премьер-министр Скотт Моррисон, находилось в противоречиях с островными государствами в связи с его пассивным отношением к борьбе с изменением климата, но с возникновением в 2022 году правительства лейбористов под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе Австралия выработала политику укрепления отношений. С Тувалу, Науру, Папуа – Новой Гвинеей и рядом других стран были заключены соглашения, формирующие режим сотрудничества по обширному ряду направлений – от экономической помощи до обеспечения безопасности. Однако в зависимости от исхода всеобщих выборов, которые пройдут в мае 2025 года, не исключено, что австралийский подход к отношениям с тихоокеанскими островными государствами вновь подвергнется пересмотру.

В условиях, когда внешняя политика Соединенных Штатов Америки и Китая, а также Австралии колеблется, отражая изменения внутриполитической обстановки, островные государства Тихого океана рассматривают в качестве важного партнера в деле развития Японию. В 1960-х – 1990-х годах, в период обретения независимости и становления государственности островных стран Тихого океана, Японии продемонстрировала практические успехи помощи в создании важных объектов базовой инфраструктуры – дорог, портов и т. п.

Более того, вот уже более 30 лет с 1997 года в Японии проводится Форум тихоокеанских островов (PIF). В странах региона считают важными региональными политическими мероприятиями проводимые каждые три года Саммиты тихоокеанских островов, на которых лидеры государств обсуждают вопросы регионального сотрудничества. В июле 2024 года в Токио состоялся десятый по счету саммит, на котором Япония продемонстрировала намерение активно содействовать в борьбе с изменением климата и по другим направлениям.

В условиях неопределенности позиции Соединенных Штатов по отношению к островным государствам Тихого океана, когда не исключено, что американское участие так и останется ослабленным, позиция Японии как страны, неизменно продолжающей сотрудничество в регионе, безусловно, будет заслуживать в регионе еще более высокую оценку. В зависимости от обстоятельств, в отношении помощи в Микронезии, в частности, трем государствам Микронезии, с которыми у Японии исторически сформировались глубокие связи, может сложиться так, что Япония возьмет на себя ту роль, которую до сих пор играли Соединенные Штаты Америки, в связи с чем вполне может возникнуть необходимость рассмотреть возможность Японии поспособствовать устойчивому развитию этих стран.

Островные государства Тихого океана могут только приветствовать, если Япония, будучи их товарищем по Тихоокеанскому региону, станет решительно демонстрировать приверженность более активному участию в решении региональных проблем. Может быть, и для самой Японии очень важно откликнуться на эти ожидания объединенными усилиями государства и частного сектора?

Фотография к заголовку: Служащие Береговой охраны США и местный житель разгружают груз неотложной помощи – питьевую воду и средства для очистки воды на острове Яп в пострадавших от засухи Федеративных Штатах Микронезии, 12 апреля 2024 г. (Zuma Press Wire/Кёдо цусин имиджиз)