Политика Японии по обеспечению экономической безопасности: времена, когда укрепление промышленно-технологической базы прямо связано с национальной безопасностью

В условиях, когда конфронтация между США и Китаем становится все жестче, в Японии был принят Закон об обеспечении экономической безопасности. Совсем скоро исполнится год после принятия «Плана действий по укреплению промышленно-технологической базы» – документа о порядке реализации конкретных мер в соответствии с данным законом. Начальник планового комитета редакции nippon.com Такэнака Харуката расспросил о том, как обстоят дела с реализацией данного плана Нисикаву Кадзуми – эксперта из Министерства экономики, торговли и промышленности.

Начальник административного отдела Бюро экономической безопасности Министерства экономики, торговли и промышленности. Родился в 1973 году в префектуре Осака. По окончании юридического факультета Токийского университета в 1996 году поступил на работу в Министерство внешней торговли и промышленности. До вступления в нынешнюю должность работал начальником Промышленного отдела в Бюро торгово-информационной политики, начальником административного отдела этого бюро, советником секретариата министра, начальником секции экономической безопасности.

Яростное соперничество США и КНР в области искусственного интеллекта

–– В последние несколько лет, когда происходят такие события как все более жесткое противостояние Соединенных Штатов и Китая в области передовых технологий, в частности, в создании сетей высокоскоростной передачи больших объемов данных 5G, а также обострение (временное) нехватки полупроводников, политика обеспечения экономической безопасности приобретает все более важное значение. Какие вопросы вы считаете наиболее актуальными на данный момент?

–– Внимание всего мира, конечно, привлекает в первую очередь то, что происходит вокруг искусственного интеллекта (ИИ), поскольку развитие ИИ, как полагают, повлечет огромные изменения в самом подходе к продуктивности и функционированию общества, роли правительства и так далее. Развитие ИИ влияет и на военную сферу. Как говорят в Соединенных Штатах, «Искусственный интеллект – это нынешний «манхэттенский проект»» (так именовалась программа по разработке ядерного оружия).

В стремлении к мировому доминированию Соединенные Штаты занимаются разработками инноваций, которые позволят им обеспечить себе военное превосходство, при этом они оперируют таким термином как «стратегия смещения» (нейтрализации или уравновешивания преимуществ противника). Это, во-первых, разработка ядерного оружия, которая позволила не только доминировать в военном отношении, но и выйти на ведущие позиции в лазерной и других технологиях. Во-вторых, это создание управляемых ракет в эпоху противостояния с Советским Союзом в Холодной войне – по ходу дела были разработаны такие направления как полупроводники и компьютерные вычисления. И, наконец, в-третьих, это новейшие технологии, одной из которых и выступает искусственный интеллект. Разница с тем, что было до сих пор, лишь в том, что ключевая технология появляется при создании продукции гражданского назначения.

Между Соединенными Штатами и Китаем идет ожесточенное соперничество за технологическое первенство, и США идут на самые разные экспортные и инвестиционные ограничения в стремлении взять под контроль китайские разработки искусственного интеллекта. Китай реагирует на это такими мерами как ограничение экспорта ключевых ископаемых. Все эти действия очень серьезно влияют на цепочки поставок, в особенности, на азиатскую экономику, частью которой является и Япония.

Действия, связанные с ключевыми ископаемыми

–– С 2023 года Китай ввел режим экспорта германия и галлия только в разрешительном порядке, а в декабре 2024 года и вовсе запретил их экспорт в Соединенные Штаты. Он также ограничивает экспорт графита и сурьмы. Доля Китая в мировых поставках этого сырья составляет от 50 до 90 процентов. Какую политику реализует Япония для того, чтобы обеспечить себя этими ключевыми минералами?

–– На Китай приходится 90% мирового производства галлия. Причем объемы экспорта данного элемента на самом деле снижаются. Отчасти Япония обеспечивает галлий внутри страны за счет таких мер как переработка и вторичное использование. Но в том, что касается его импорта, по большей части она зависит от Китая.

Китай объясняет свои действия так: ограничения – это не эмбарго, а всего лишь мера контроля над торговлей, связанной с обеспечением безопасности. Он разрешает экспорт для использования в гражданских целях, но объем этого экспорта в целом, к сожалению, сокращается. При премьер-министре Кисиде Фумио Япония и Китай создали канал для контактов под названием «Японо-китайский диалог по экспортному контролю», и обе стороны через переговоры органов экспортного контроля предложили систематизировать выдачу разрешений на экспорт. Но в условиях, когда объем экспорта в Японии фактически серьезно сокращается, требуется обеспечить ключевые минералы, необходимые для устойчивости цепочек поставок, и мы работаем над обеспечением источников стабильных закупок по всему миру, в том числе и пользуясь той финансовой поддержкой, которая предусмотрена рамками Закона об обеспечении экономической безопасности.

–– Электрические батареи приобретают все более важное значение, в том числе и в плане усилий по декарбонизации. Если говорить о батареях для автомобилей, то Китай находится в выгодном положении, и по состоянию на 2023 год ему принадлежало 50% рынка. В этой области правительство выделяет колоссальные субсидии компаниям Toyota, Nissan и прочим автопроизводителям. Как вы оцениваете конкурентоспособность батарей, выпускаемых японскими предприятиями?

–– Аккумуляторные элементы для автомобилей и функциональность этих аккумуляторов как таковых определяют функциональные качества электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, в которые их устанавливают. С этой точки зрения японские предприятия, на мой взгляд, вполне способны производить хорошие батареи и обладают необходимой конкурентоспособностью. Но наряду с этим в отношении способности надежно обеспечивать цепочки различных поставок, в том числе и ключевых минералов, служащих исходным сырьём, а также в отношении способности разрабатывать рынки и заполучать новых покупателей за счет неуклонного снижения всех издержек, работа еще только ведется.

Более того, уже существуют не только обычные накапливающие заряд аккумуляторы, но и батареи нового поколения, в частности, твердотельные элементы. Не говоря уже о батареях другого предназначения – вырабатывающих электроэнергию за счет солнечного света, таких, как перовскитовые батареи. Сырьем для перовскита служит йод, который можно закупать на внутреннем рынке. Очень важно следовать многоплановой стратегии, надежно обеспечивая цепочки поставок соответственно развитию на каждом технологическом направлении.



Нисикава Кадзуми отвечает на вопросы интервью (© nippon.com)

Работа по полупроводникам

–– В политике укрепления производственного базиса в рамках обеспечения экономической безопасности важнейшее место также отводится усилиям по выпуску наиболее передовых полупроводников. Частично завершено строительство фабрики корпорации Rapidus в городе Титосэ префектуры Хоккайдо, где уже начался выпуск прототипов. Как вы оцениваете продвижение в работе на данном направлении?

–– Задачей на 2025 финансовый год является убедиться в возможности выпуска надежной продукции на экспериментальной линии, созданной на фабрике в Титосэ, на основе совместных исследований, которые вели до настоящего времени в Соединенных Штатах Япония, США и бельгийский межуниверситетский центр микроэлектроники imec. На данный момент в срочном порядке завозится оборудование и ведется создание производственных линий. Насколько мне известно, они уверенно идут вперед в этой работе, одновременно занимаясь тщательной технологической проверкой прототипов.

Корпорацию Rapidus учредили летом 2022 года. К исследованиям и разработкам, направленным на создание товарной продукции, приступили в 2023 году, так что с тех пор прошло всего два года. За это время фабрика фактически построена и находится на этапе завоза производственного оборудования. Тем не менее, полагаю, лучше считать, что пока процесс находится на стадии НИОКР.

–– К настоящему времени правительство предоставило Rapidus в ходе первой фазы субсидии на 70 млрд йен, а на второй фазе – на 360 млрд йен. Предполагается, что на третьей фазе будет выделено 590 млрд йен. Следует ли считать, что это уже инвестиции в оборудование для перехода к массовому производству? В феврале кабинет министров утвердил и направил на утверждение парламента законопроект, предусматривающий возможность государственного финансирования Rapidus. Что он содержит?

–– Предполагается, что независимое административное юридическое лицо – Агентство поддержки информационно-технологического развития (IPA) – будет субсидировать переход к массовому производству передовых полупроводников, осуществляя финансовую помощь в форме капиталовложений и гарантий при кредитовании. Это требует поправок в Закон о поддержке информационно-технологического развития, которые и вынесены на рассмотрение парламента. Речь идет о механизме, который позволяет правительству оказывать финансовую поддержку тем предпринимателям, которые производят самые передовые полупроводники. Конечно, это не означает, что принимается решение по оказанию финансовой помощи именно корпорации Rapidus: при утверждении парламентом предложенных поправок в случае, если Rapidus затем обратится с соответствующей заявкой, которая будет рассмотрена согласно установленной процедуре, при одобрении заявки корпорация получит финансирование. Помимо капиталовложений и кредитования, предусмотрена также поддержка в подготовке технических кадров. (Примечание: закон был принят 25 апреля)

–– Корпорация Rapidus ставит целью массовый выпуск полупроводников по самой передовой, двухнанометровой технологии, в связи с чем возникает вопрос: на какой объем заказов такой продукции она может рассчитывать. Каковы перспективы с этой точки зрения?

–– Я не в той позиции, чтобы рассуждать о деловых перспективах Rapidus, но за последние два года с небольшим произошли чрезвычайно серьезные перемены, связанные с генеративным искусственным интеллектом: возникает мощный тренд мирового масштаба. Говорят, что в области ИИ все более необходимы наиболее передовые полупроводники, начиная с графических процессоров. Вместе с тем говорят и о том, что сдерживающим фактором в области ИИ выступают энергозатраты, то есть, потребление электроэнергии. С этой точки зрения миниатюризация полупроводников – одна из важнейших задач, непосредственно связанная с экономией электроэнергии.

Вероятно, исходя из таких макроэкономических условий с общепринятой точки зрения можно утверждать, что надежды, возлагаемые на такие предприятия, как Rapidus, повышаются. Фактически, я слышал, что компания IBM и проектировщики с Западного побережья США уже выразили заинтересованность в том, чтобы корпорация Rapidus взялась за выполнение их производственных заказов. И на внутреннем рынке Rapidus уже объявляла о сотрудничестве с Preferred Networks и Sakura Internet.

–– Сообщают, что сроки начала работы второй фабрики TSMC в префектуре Кумамото сдвинуты – теперь это «уже в 2025 году».

–– Насколько мне известно, первая фабрика приступила к массовому производству, как и планировалось, в декабре прошлого года. Полупроводники являются примером, наиболее ярко символизирующим мировые цепочки поставок, они сильно подвержены влиянию таких разнообразных факторов как противостояние США и Китая или американская политика таможенных пошлин. Тем не менее, потребность в передовых полупроводниках промышленного назначения, таких, как выпускает TSMC, не ослабевает. Какие-то изменения в графиках, конечно, возможны, но дело, безусловно, движется.

–– А как продвигается наращивание японского потенциала производства так называемых «зрелых полупроводников»? (полупроводники, выпускаемые по устоявшимся технологиям, обычно по 28-нанометровой или более старым)

–– Национальный потенциал производства силовых полупроводников, аналоговых полупроводников, микроконтроллеров и другой продукции уверенно наращивается. С другой стороны, сейчас в этой области по всему миру, и в первую очередь в Китае, инвестируются большие средства, в связи с чем высказываются опасения о риске перепроизводства. Чтобы ослабить зависимость от каких-то отдельных стран, европейские и американские предприятия ищут возможности диверсифицировать закупки. Для Японии тоже становится важной задачей выработка позиции, которая позволит осуществлять закупки по нескольким каналам всех видов полупроводников, необходимых для национальных предприятий.

Позиционирование в оборонной и космической сферах

–– В разработанном в прошлом году Плане действий по обеспечению экономической безопасности новым, четвертым основным направлением означено сосредоточение усилий на передовых технологиях в оборонной и космической сферах. В каких конкретно областях и какие меры принимаются в этой связи?

–– Общемировым трендом становится использование связанной с космосом инфраструктуры, создаваемой не государством, а частным сектором. В определенном смысле ее формируют с тем, чтобы пользоваться могли и частный сектор, и власти, и военные. В Японии ведется работа по подготовке фонда в 1 трлн йен на космические исследования и разработки, центральную роль в этом процессе отводится Японскому агентству по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), но я считаю очень важным, чтобы частный сектор взял на себя лидирующую роль в создании цепочек поставок и инфраструктуры.

До сих пор Японии, говоря простым языком, хватало запускать в космос несколько ракет в год. Поэтому цепочки поставок, связанные с космосом, пока только создаются. А в Соединенных Штатах Америки запуски силами частного сектора уже исчисляются десятками, если не сотнями стартов в год. Сейчас мы вступаем в мир, требующий в какой-то мере планового массового запуска. Каким образом создавать цепочки поставок космической промышленности Японии? Эта задача имеет исключительно важное значение.



Такэнака Харуката (слева) и Нисикава Кадзуми (© nippon.com)

Главное для Японии – утвердить собственную «незаменимость»

–– В условиях соперничества за технологическое превосходство, основными игроками в котором выступают Соединенные Штаты и Китай, какая задача требует теперь самого большого внимания Японии? Может быть, обеспечить способность создавать собственными силами генеративный искусственный интеллект – такой, как ChatGPT?

–– Если рассуждать об обеспечении экономической безопасности – точно так же, как в прошлом это было с энергетической и продовольственной безопасностью, самое важное, разумеется – добиться, чтобы Япония имела надежный доступ к тому, что ей необходимо. А помимо этого, в наши дни, я полагаю, очень важно надежно наращивать «незаменимость» Японии – то, в чем «без японских технологий ничего толком не выйдет». К примеру, чтобы японские предприятия и японские исследователи безусловно участвовали в группах, которые занимаются разработками самого передового искусственного интеллекта.

Если взять, скажем, область полупроводников, то это значит добиваться того, чтобы без японских производителей было не обойтись в выпуске кристаллических пластин, служащих основой для полупроводниковой продукции. Искусственный интеллект – это то, чего не увидишь глазами, из-за чего с ним несколько сложнее, и тем не менее, желательно, чтобы мы стремились к чему-то такому, о чем будут говорить: «а вот тут не обойтись без Японии», чтобы мы делали нашу страну «незаменимой для всего мира». Многообещающим направлением представляется увязка робототехники с искусственным интеллектом. Скажем, Соединенные Штаты сильны в том, что касается компьютеров, а у Японии имеются сильные компетенции в том, что касается, к примеру, офисного оборудования, в частности, множительной техники. Они обеспечиваются продвинутыми технологиями, увязывающими мехатронику с информационными технологиями.

Мир искусственного интеллекта – это не игра с нулевой суммой, при которой прибыток для одного участника обеспечивается за счет потери для другого. Дел, требующих выполнения, – множество, а размер этого бизнес-пирога будет только увеличиваться. Может быть, наиболее важный вопрос в том, как взяться за дело вместе со странами-друзьями и союзниками, и как отыскать ту роль, в которой мы окажемся наиболее искусны?

(Интервью состоялось 26 марта 2025 года)

Фотография к заголовку: Фабрика корпорации Rapidus в городе Титосэ префектуры Хоккайдо. В глубине виден аэропорт Титосэ, снимок сделан в марте 2025 года (© Kyodo)