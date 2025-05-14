Переговоры о пошлинах Трампа: козырь Японии – расширение инвестиций, «бунтующий рынок» вынуждает США изменить свой жесткий курс

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа следует курсом крайнего консерватизма, обложив страны всего мира высокими импортными пошлинами. Как реагировать правительству Японии на японо-американских переговорах, которые идут с апреля? Мы расспросили об этом Имамуру Такаси, специалиста с большим опытом работы в Соединенных Штатах, президента Института экономических исследований Марубэни.

Старший корпоративный руководитель-помощник главного ответственного за корпоративную стратегию компании «Марубэни», президент Института экономических исследований Марубэни. С 2008 по 2017 год возглавлял вашингтонский офис компании «Марубэни США». С 2017 года в качестве руководителя Института экономических исследований Марубэни занимается анализом, а также подготовкой газетных передовиц по вопросам от американской экономической политики и глобальной экономики. С 2021 по 2024 год представлял Японию в деловом консультационном совете форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Председатель отдела планирования Комитета по международным делам Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). Эксперт-аналитик онлайн-версии газеты «Нихон кэйдзай симбун».

Индустриальное возрождение – задача более неотложная, чем ликвидация торгового дефицита

Когда в апреле министр по оживлению экономики Японии Акадзава Рёсэй отправился в Соединенные Штаты на первый раунд переговоров по вопросам таможенной политики, появление президента Трампа продемонстрировало, что американская сторона тоже уделяет этой встрече очень большое внимание. В условиях, когда напряженные и сложные торговые переговоры ведутся более чем с 60-ю странами, американский президент стремится к скорейшему достижению результатов. Быть может, он считает, что провести переговоры с Японией будет сравнительно менее сложно? Есть вероятность, что стороны стремятся добиться прорыва совместными усилиями.

Тем не менее, исходя из того, что стало известно о содержании переговоров благодаря утечкам, возникает ощущение, что требования Соединенных Штатов к Японии не по своей сути, а из-за неверной постановки целей бьют мимо. В документе офиса торгового представителя США, который служит докладом о торговых барьерах, также поднимаются такие вопросы о барьерах нетарифного характера как стандарты систем для быстрой подзарядки электромобилей или стандарты безопасности автомобилей, а кроме того – вопрос о рисе. К примеру, вызывает сомнения, действительно ли американские производители автомобилей всерьез намерены заниматься продажами на японском рынке в случае ликвидации означенных нетарифных барьеров?

Соединенные Штаты и сейчас являются крупнейшей экономической державой мира, но обложение всех остальных стран высокими таможенными пошлинами – проявление того, что именуется «слабость». Трамп требует ликвидировать дефицит баланса торговых отношений, но по сути американское общество загнано в угол настолько, что вынуждено провозглашать такие приоритеты как возрождение национального промышленного производства и трудоустройство американских рабочих. Хотя компании сектора передовых технологий, и в первую очередь GAFA – Google, Apple и другие – находятся на вершине могущества, «голубые воротнички» все громче взывают о том, что они остаются не у дел.

Добиваясь ликвидации высоких пошлин, Японии следует не проникаться сознанием того, что она ведет переговоры с «сильной Америкой», а ставить себя на место своих оппонентов и задаваться вопросом, чего они добиваются в действительности. Японская и американская экономики тесно взаимосвязаны, и процветание Соединенных Штатов непосредственно связано с процветанием Японии. Сотрудничество с Соединенными Штатами, вероятно, будет выгодно нашей стране.

Ключ – инвестиции в Соединенные Штаты

Полагаю, что действенным средством для возрождения американского промышленного производства выступает расширение японских инвестиций в Соединенные Штаты. При этом мы говорим о частном секторе – это не тот вопрос, по которому японское правительство может что-то определенно обещать. При всем при том Япония является крупнейшей страной – инвестором в Соединенные Штаты, а прибыль от этих инвестиций реинвестируется в США. В Японии ввиду нехватки рабочих рук возможности для расширения бизнеса компаний в собственной стране ограничены, и это облегчает их продвижение в Соединенные Штаты. А поскольку японские инвестиции увеличиваются в связи с этим совершенно естественным образом, может быть, нам стоит говорить не о каких-то конкретных целевых показателях, а показать, каких примерно цифр мы ожидаем?

Проект инвестиций в разработку сжиженного природного газа на Аляске невозможно реализовать в период президентских полномочий Трампа, и тем не менее для Японии это вложения в декарбонизацию, а для Соединенных Штатов реализация проекта может привести к увеличению экспорта, что создает ситуацию, выигрышную для обеих сторон.

Инвестиции способствуют возрождению промышленного производства и создают рабочие места. Лучший пример – автомобилестроение. Еще с 1980-х годов японские автопроизводители поняли, что если экспортировать свою продукцию так, что это приводит к упадку американской автомобильной отрасли, то это вызывает яростное сопротивление и лишает поддержки американского общества, и именно поэтому они занимаются расширением местного производства.

Но если таможенные пошлины будут изменяться столь же часто, как сейчас, становится невозможным расчет затрат. До американской стороны следует донести, что без повышения предсказуемости у предприятий не будет возможности делать инвестиции.

Если допустить, что переговоры не приведут к согласию и дополнительные пошлины не будут отменены, то это, разумеется, пагубно скажется на японской экономике. Доля, которая приходится на Соединенные Штаты в японском экспорте, увеличивается. Особенно много экспортируется автомобилей, и дополнительная 25-процентная пошлина на них причинит сильную боль. Если говорить только об автомобилях и автомобильных комплектующих, то в этом году, вероятно, она полностью лишит производителей прибыли. При этом даже если тарифы для Японии удастся снизить, если Соединенные Штаты не снизят тарифы для остального мира, то на Японии пагубно скажется и спад мировой экономики.

Впрочем, доля промышленного производства в японской экономике снижается, и не исключено, что пагубный эффект от высоких пошлин будет иметь ограниченный характер. Быть может, автомобилестроители больше не смогут повышать заработные платы, как они это делали до настоящего момента, но поскольку сейчас в стране не хватает рабочих рук, вряд ли разом произойдет обвал и в других отраслях. Скорее можно предположить, что при нынешнем обменном курсе – на уровне около 140 йен за доллар – импортная инфляция будет сдерживаться, а реальные зарплаты могут увеличиться.

«Коррекция дороговизны доллара» вызывает отток инвестиций

В качестве одного из факторов дефицита в торговле с Японией Трамп часто поднимал проблему дороговизны доллара и дешевизны йены, но на недавно состоявшихся переговорах глав финансовых ведомств США и Японии требований «скорректировать дороговизну доллара» со стороны министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента не прозвучало.

Сейчас обменный курс находится на уровне около 140 йен за доллар – в сравнении с ноябрем, когда Трамп победил на выборах президента, ситуация склоняется к удешевлению доллара и удорожанию йены. Причиной выступает снижение доверия к доллару. Если в такой момент заговаривать о корректировке дороговизны, то это может еще больше подорвать доверие и вызвать еще больший отток капиталов. По-видимому, Скотт Бессент это прекрасно понимал.

Америка больше не может сохранять послевоенный порядок, при котором она поддерживала мировую экономику, закупая товары у всего мира, и Соединенные Штаты занимаются реализацией политики высоких таможенных пошлин в стремлении облегчить это бремя. Это «арьергардный бой» в отступлении с позиции мирового гегемона, а одним из аспектов этого отхода является то, что он ведет к снижению доверия к Соединенным Штатам, в том числе к доллару как к главной торговой валюте. Когда Соединенные Штаты говорят только о том, сколько они теряют, это оборачивается недоверием во всем мире. Резкое падение доллара, а также отток капиталов из американских облигаций как безопасного актива вынудили Соединенные Штаты отсрочить огульное введение дополнительных ставок «ответных тарифов на основе взаимности» и заняться переговорами с каждой страной по отдельности.

Технически весьма затруднительна сегодня и коррекция доллара по отношению к корзине валют. Во времена «Соглашения в отеле Плаза» 1985 года, целью которого была как раз коррекция дороговизны доллара, главными игроками выступали Соединенные Штаты, Япония и бывшая Западная Германия. Сегодня попытки «подрегулировать» только йену ни к чему не приведут, поскольку самой главной целью выступает уже не она, а китайский юань. С Китаем о курсах валют не договоришься.

Не время для ярых сторонников жесткой линии

В позиции Трампа, изначально весьма жесткой, просматривается несколько изменений. Помимо временной постановки на паузу дополнительных ставок «ответных тарифов на основе взаимности», это и отказ от снятия Колина Пауэлла с должности главы Федеральной резервной системы, и заявления о готовности снизить свервысокие таможенные пошлины в отношении Китая.

В общей сложности пошлины Соединенных Штатов на импорт из Китая достигли 145%, а Китай контратаковал введением в ответ 125-процентного тарифа. По словам самого Скотта Бессента, эта мера фактически представляет собой эмбарго, а американская экономика этого не потянет. В нынешней администрации Соединенных Штатов сосуществуют такие фигуры как, с одной стороны, старший советник президента США по промышленности и внешней торговле Питер Наварро – сторонник жесткой линии, отстаивающий политику высоких пошлин в целях возрождения промышленного производства, а с другой стороны министр финансов Скотт Бессент – сторонник умеренного курса, выстраиваемого с учетом положения на финансовых рынках.

Утверждения Трампа являются отражением мнений этих двух фигур, и разница в его словах зависит от того, к чьей позиции он склоняется в момент выступления. Предъявление всему миру односторонних требований без осознания в должной мере того, что Соединенные Штаты опираются на весь мир, оборачивается тем, что появляются признаки недоверия к США. На данный момент инвесторы в той или иной мере засомневались в долларе и Соединенных Штатах, и есть все основания считать, что сейчас не время для выхода на авансцену Питера Наварро.

Японии, наряду с продолжением переговоров с Соединенными Штатами с целью добиться ликвидации высоких таможенных тарифов, следует стремиться к поддержанию и расширению системы свободной международной торговли, вовлекая в эту работу Европейский Союз и Транстихоокеанское партнерство. Более того, до сих пор страны всего мира чрезмерно зависели от Соединенных Штатов, а теперь им следует предпринимать усилия по расширению внутреннего спроса. Поскольку для Японии с ее сокращающейся численностью населения возможности расширять внутренний спрос ограничены, ей следует взяться за участие посредством инвестиций в тех странах, где остаются возможности для роста – в Индии, странах Юго-Восточной Азии и так далее.

Беседу провел Мотида Дзёдзи, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Завершившие беседу президент США Дональд Трамп (справа) и министр по оживлению экономики Японии Акадзава Рёсэй (из публикации в социальных сетях канцелярии кабинета министров Японии) (© Jiji Press)