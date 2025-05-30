Обеспечение экономической безопасности в странах АСЕАН со средним уровнем доходов: «Мы заинтересованы, но…» – градус энтузиазма не тот, что в Японии

Обеспечение экономической безопасности – вопрос, важность которого в последние годы для развитых стран, в том числе Японии, постоянно повышается. Но в странах Юго-Восточной Азии, где японская промышленность до настоящего времени сосредотачивала усилия по выстраиванию цепочек поставок, осознают важность этой задачи несколько иначе.

Ожесточение экономического противостояния между США и Китаем, распространение новых инфекционных заболеваний и обострение геополитических рисков заставили по-настоящему осознать всю важность для предприятий международных цепочек поставок с точки зрения стабильного снабжения важнейшим сырьем и материалами. Это делает все более актуальной, особенно в ведущих странах, задачу, именуемую «обеспечением экономической безопасности» – реализацию политической поддержки тех действий, которые требуются от предприятий. Япония тоже занимается выстраиванием соответствующей системы экстренного реагирования и политических механизмов общими усилиями всех министерств и ведомств. Одновременно со всеми этими усилиями возрастает важность Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как места, которому японские предприятия производственной отрасли до сих пор отводили главную роль в выстраивании своих цепочек поставок.

Однако между Японией и АСЕАН чувствуется серьезная разница энтузиазма в том, что касается понимания общего смысла и значимости обеспечения экономической безопасности, а также необходимости соответствующих мер.

Когда автор этих строк планировал обсуждения, связанные с обеспечением экономической безопасности, с чиновниками и экспертами Таиланда, в первую очередь стало ясно, что эксперты и ответственные органы просто не соответствуют задаче. Даже при обсуждении данного вопроса с теми, кто имеет о нем квалифицированное мнение, разговор в какой-то момент сводится к взаимному сотрудничеству государственного и частного секторов в стимулировании инвестиций, направленных на достижение высоких темпов роста в среднесрочной перспективе, обеспечении продовольственной безопасности, а также в решении других частных задач. В 2022 году в ходе саммита Японии и Таиланда премьер-министр Японии Кисида Фумио затронул продвижение сотрудничества в области обеспечения экономической безопасности, включая укрепление цепочек поставок, в связке с сотрудничеством в области декарбонизации и обеспечения развития, однако премьер-министр Прают Чан-Оча, по видимому, увидел в этом лишь шанс получить дополнительные инвестиции от японских предприятий, отреагировав выражением соответствующих надежд.

Так что реально происходит в плане понимания и реагирования на задачу обеспечения экономической безопасности в странах АСЕАН со средним уровнем доходов? Давайте рассмотрим ситуацию на примере Таиланда, расположенного в зоне Большого Меконга – основном месте выстраивания цепочек поставок даже на фоне остальной части АСЕАН, а при необходимости сопоставим происходящее с тем, что наблюдается во Вьетнаме.

Интерес есть, но реакция – «отдельные меры экономической политики»

Изучение вопроса о наличии либо отсутствии у правительства Таиланда органов и надежных политических механизмов рассмотрения и реализации политики обеспечения экономической безопасности приводит к выводу, что Совет национальной безопасности (NSC), отвечающий за вопросы военной и оборонной политики, не отвечает за политику обеспечения экономической безопасности, а если кто-то и отвечает за это направление, то это Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDC). Но в NESDC ни на уровне департаментов, ни на более низком уровне нет ни одного отдела или секции, в названии которого упоминалось бы обеспечение экономической безопасности. С другой стороны, интерес к политике обеспечения экономической безопасности ведущих экономик мира проявлен в Государственном плане социально-экономического развития.

В этом плане учитывается воздействие на экономику Таиланда, оказываемое распространением новых инфекционных заболеваний, и развитие информационных технологий, сопровождающее этот процесс, а также влияние экономических и географических преимуществ, которые дает Таиланду ухудшение американо-китайских экономических отношений, споры по поводу прав освоения природных и других ресурсов в Азиатском регионе и т. п. Тем не менее в статье, задающей основной курс политических мер в этой связи, не говорится об «обеспечении экономической безопасности», а лишь перечисляются отдельные меры политики, имеющей к ней отношение. То есть, фактически ситуция в Таиланде характеризуется тем, что страна, с одной стороны, заинтересована в обеспечении экономической безопасности, но при этом реализацией этой задачи она занимается исходя из других аспектов, считая, что для Таиланда этого «вполне достаточно».

Почему Таиланд (и другие страны АСЕАН со средним уровнем доходов) считают, что вполне достаточно отдельных мер реагирования? Попробуем порассуждать о реагировании Таиланда по каждому из четырех пунктов, определенных в нашей собственной стране как требующие экстренных мер исходя из японского Закона об обеспечении экономической безопасности, а именно – повышение устойчивости цепочек поставок важнейших материалов и ресурсов, обеспечение безопасности и надежности функционирования основной инфраструктуры, механизмы взращивания и поддержки важнейших технологий в сотрудничестве государственного и частного секторов, предотвращение утечек значимых изобретений путем нераскрытия содержания патентов. При этом необходимо исходить из предпосылки, что Таиланд не является тем, кто выстраивает цепочки поставок, а также из того, что в условиях прошлых и нынешних изменений внешних экономических условий в стране происходит увеличение прямых инвестиций, мотивированных стремлением к уходу от Китая и диверсификации.

Роль Таиланда в «повышении устойчивости цепочек поставок важнейших материалов и ресурсов» состоит в формировании и поддержании благоприятных торговых отношений со странами-источниками поставок сырья, ресурсов и комплектующих, которые связаны с заводами, расположенными в Таиланде, а кроме того – в улучшении логистической инфраструктуры. Что касается первой роли, проблемой выступает то, что помимо поставок полупроводников (о них будет сказано ниже) дело ограничивается направлениями, на которых работа велась и прежде – по большей части обеспечением продовольственной и энергетической безопасности. Что касается второго, то Таиланд и сейчас продолжает испытывать нехватку инфраструктуры, связанной с упомянутым в четырех пунктах японского закона «обеспечением безопасности и надежности функционирования основной инфраструктуры», причем обеспечение инфраструктуры в должном объеме имеет для страны важное значение вне зависимости от ее отношения к вопросу обеспечения экономической безопасности.

Что касается «механизмов взращивания и поддержки важнейших технологий», правительство Таиланда тоже вне зависимости от того, рассматривается ли этот вопрос с точки зрения обеспечения экономической безопасности, ведет работу по перетоку в страну из-за рубежа технологоий высокого уровня через привлечение прямых инвестиций. В рамках этой работы вполне возможно, что в дальнейшем будут рассматриваться политические меры, связанные с «предотвращением утечек, связанных с ценными изобретениями». Вероятно, то же самое можно утверждать и про Вьетнам.

Как в Таиланде, так и во Вьетнаме в ответ на введение Соединенными Штатами так называемых «ответных пошлин на основе взаимности» немедленно выстроили механизмы реагирования, но эти шаги вряд ли можно рассматривать как ответную политику, исходящую из стремления обеспечить комплексную экономическую безопасность. Таиланд ведет переговоры о снижении таможенных пошлин на основные позиции в номенклатуре своего экспорта в Соединенные Штаты, но при этом в отношении номенклатуры, импортируемой из США, он лишь рассматривает способы реагирования на запросы этой страны, поскольку вариантов, связанных с обеспечением стабильности поставок важнейших ресурсов из соображений экономической безопасности, по-видимому, не слишком много.

Существующим планам социально-экономического развития недостает внимания к экономической безопасности

У каждой страны АСЕАН со средним уровнем доходов, включая Таиланд, имеется среднесрочный план социально-экономического развития, но с учетом сказанного выше заметно то, что обеспечение экономической безопасности в конечном счете воспринимается как «сочетание комплексных планов промышленного развития и стратегии экономической дипломатии по обеспечению устойчивой реализации этих планов». В странах АСЕАН со средним уровнем доходов задаются вопросом: может быть, при наличии таких планов просто нет необходимости в новых политических мерах и органах, в названии которых фигурировало бы «обеспечение экономической безопасности»?

На этот вопрос можно ответить утвердительно только с одной оговоркой. Она состоит в том, что в таком плане должен быть намечен план BCP (план обеспечения непрерывности бизнеса) соответственно особенностям собственной экономики. Во многих странах среднесрочние планы социально-экономического развития сфокусированы на распределении государственного бюджета в среднесрочной перспективе, и согласование принимаемых политических мер ограничивается тем, что касается перераспределения бюджетных средств. Из этого видно, что планы социально-экономического развития стран АСЕАН в нынешнем виде не способны подменить механизмы обеспечения экономической безопасности и, конечно, не могут служить основой для экономической дипломатии, связанной с обеспечением экономической безопасности.

Затруднительность продолжения «бамбуковой дипломатии»

Необходимо более подробно остановиться на том, как отсутствие основополагающих мер по обеспечению экономической безопасности в политике правительства страны оказывает ставит ее в невыгодное положение на экономических переговорах с другими странами.

В основе подхода к политическим мерам обеспечения экономической безопасности, связанным с международными экономическими отношениями, лежат два направления – «избежание рисков» в целях обеспечения собственно экономической безопасности и стратегическое использование экономических отношений между странами в качестве потенциала, подменяющего обороноспособность. Для стран АСЕАН важной задачей является избежание рисков, что означает выстраивание международных экономических отношений, направленных на обеспечение устойчивости поставок важнейших ресурсов.

В условиях, когда обеспечение экономической безопасности выступает особенно важной задачей для ведущих мировых держав, в отсутствие у страны ясно выраженной позиции по вопросам обеспечения экономической безопасности она лишается возможности давать ясные ответы на международные запросы и призывы к сотрудничеству (примером тому служит реакция на уже упомянутом саммите Япония-Таиланд).

Утверждают, что как Таиланд, так и Вьетнам особенно искусны в так называемой «бамбуковой дипломатии» – умении извлекать максимум выгоды для собственной страны за счет приветливого отношения ко всем сторонам. В обычные времена такой дипломатический подход, конечно, может быть весьма эффективным, но в то же время он не позволяет, к примеру, реагировать на американскую политику «тесного сада с высоким забором» (Эта политика заключается в том, чтобы по возможности следовать правилам международной торговли таким образом, чтобы одновременно обеспечивать экономические выгоды для Америки посредством использования передовых технологий и ограничивать возможности их использования соперниками в борьбе за доминирование). Каждой стране приходится делать однозначный выбор, будет она находиться внутри или за пределами «высокого забора», а если страна этого выбора не делает, то даже если она и может рассчитывать на инвестиции из развитых стран за счет различных преференций, предоставляемых инвесторам, передовые технологии в нее все равно не приходят – они остаются в узком саду за высокой оградой. С этой точки зрения по текущему состоянию Таиланд от «бамбуковой дипломатии» не отходит, а правительство Вьетнама, даже будучи все сильнее экономически зависимым от Китая, ведет переговоры, выбрав Америку в вопросах поставок в страну полупроводников, наиболее незаменимых из всех важнейших материалов для всех отраслей производства, то есть, как минимум по данной позиции отказывается от «бамбуковой дипломатии».

Что касается другого аспекта – стратегического использования международных экономических отношений в качестве потенциала, заменяющего обороноспособность, – в странах АСЕАН со средним уровнем доходов находит отклик выдвинутая Японией идея о «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе». Но это отнюдь не означает, что в ответ на призывы Японии о взаимодействии в обеспечении экономической безопасности страны АСЕАН со средним уровнем доходов занимаются продвижением политических мер обеспечения собственной экономической безопасности. Страны АСЕАН скорее занимаются политикой обеспечения национальной безопасности посредством укрепления экономических связей, нежели работой по обеспечению экономической безопасности как таковой.

Будут ли действия АСЕАН в целом тоже иметь ограниченный характер?

Основными факторами того, что в странах АСЕАН повышение актуальности вопроса обеспечения экономической безопасности рассматривают как «изменение внешних экономических обстоятельств» и ведут связанную с этим работу в индивидуальном порядке, помимо прочего, выступает во-первых то, что они не являются главными в цепочках поставок, а выступают лишь одними из важных звеньев в этих цепочках, а во-вторых стремление скорее к экономическому росту, нежели к обеспечению устойчивости экономической деятельности. Соответственно следует предположить, что и в дальнейшем в каждой из стран АСЕАН по отдельности вряд ли будет усиливаться стремление к реализации политических мер по обеспечению экономической безопасности.

Пространство для инициативного рассмотрения и реализации мер обеспечения экономической безопасности АСЕАН как организации в целом также ограничено. В нынешнем состоянии, в отсутствие всеобъемлющего механизма (при существовании вместе с тем, помимо обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, соглашения о валютных свопах (многосторонняя Чиангмайская инициатива) и других рамок партнерства и сотрудничества на финансовом рынке), одной из целей экономического объединения АСЕАН называют укрепление экономической стойкости для реагирования на мировые экономические шоки и резкие изменения. С этой точки зрения вполне допустимо, что АСЕАН может рассмотреть и вопрос обеспечения экономической безопасности, но создание в АСЕАН надежного механизма, позволяющего этой ассоциации давать ответ странам из-за пределов региона, с учетом того, что у каждой страны в составе объединения имеются собственные интересы, очевидно, потребует очень непростых согласований.

Фотография к заголовку: на новом заводе крупной китайской компании-производителя электромобилей BYD, который начал выпуск в провинции Районг в восточной части Таиланда, июль 2024 г (© «Синьхуа»/ ABACA/ «Кёдо цусин имиджиз»)