100 дней президентства Трампа – углубляющийся кризис верховенства права в Америке

Снова Трамп

Администрация Трампа в США всё чаще игнорирует судебные решения и постановления, в частности касающиеся законности задержания нелегальных иммигрантов. Принцип верховенства права находится под угрозой, а президент открыто демонстрирует враждебность по отношению к конкретным судьям.

Рекордно низкие рейтинги

Опросы общественного мнения дают суровую оценку 100 дням второго президентского срока Дональда Трампа. Совместный опрос газеты «Вашингтон пост», телеканала ABC и компании Ipsos показал, что рейтинг одобрения президента составляет 39%. Это самые низкие показатели за 100 дней президентства со времён третьего срока Франклина Рузвельта (1933–1945). Поддержка президента упала более чем на 5 процентных пунктов по сравнению с 45% сразу после инаугурации, при этом из 55% не одобряющих деятельность президента 44% выражают «решительное неодобрение».

Наибольшую тревогу у респондентов вызывает чрезмерное расширение президентских полномочий при администрации Трампа. За 100 дней было подписано свыше 140 указов, что более чем втрое превышает послевоенный рекорд администрации Байдена. Несмотря на республиканское большинство в обеих палатах Конгресса, количество одобренных федеральным Конгрессом законов минимально, что явно демонстрирует, что политические решения теперь принимаются в Белом доме.

Видимо, негативные настроения общественности обеспокоили Трампа. 29 апреля на митинге в пригороде Детройта (штат Мичиган) он занялся самовосхвалением перед своими сторонниками, заявив, что это были «лучшие 100 первых дней среди всех президентов в истории». О СМИ, сообщивших о его низких рейтингах, он пренебрежительно отозвался как о «фейковых опросах фейковых медиа» и безосновательно утверждал, что «настоящие опросы показали бы 60-70%».

Он никак не упомянул о резко возросшей обеспокоенности рецессией после объявления «взаимных тарифов» 2 апреля, а лишь подчёркивал достижения, заявляя, что «наша тарифная политика привлекает компании со всего мира», что количество людей, пытающихся незаконно пересечь границу, «сократилось на 99,999%», и что «с момента моего вступления в должность цены на яйца упали на 87%». Следует отметить, что цены на яйца, используемые как индикатор инфляции, продолжают расти с момента вступления Трампа в должность.

Игнорирование судебных решений

Не все заявления на митинге были ложными или преувеличенными. Незаконные пересечения границы действительно сокращаются. По данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), в марте этого года было задержано около 7200 нелегальных иммигрантов, пересёкших границу с Мексикой, что на 95% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С другой стороны, «крупнейшая в истории массовая депортация» нелегальных иммигрантов, которой хвастался Трамп, буксует из-за нехватки персонала и средств. По данным иммиграционного информационного сайта TRAC, Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE) с 26 января по 8 марта этого года депортировала примерно 28 000 нелегальных иммигрантов, при этом среднесуточное количество депортаций составило 661 человек, что меньше среднего показателя в 742 человека при администрации Байдена. На фоне разочарования от неудач с принудительными депортациями администрация Трампа расширяет круг лиц, подлежащих задержанию и высылке, рассматривая как «преступление» не только криминальное прошлое некоторых нелегальных иммигрантов, но и само незаконное пересечение границы или пребывание в стране без документов.

В таких условиях возникли случаи принудительной депортации даже иммигрантов с законным статусом пребывания, что вызвало громкий скандал. В марте администрация Трампа принудительно депортировала в родную страну Сальвадор жителя штата Мэриленд Кильмера Абрего-Гарсиа как якобы члена венесуэльской банды MS-13.

У Абрего-Гарсиа действительно была история незаконного въезда в Америку в 2011 году, когда он бежал от банды конфликтов. Однако когда этот факт был обнаружен в 2019 году, иммиграционный суд признал, что существуют веские основания для его преследования в случае возвращения на родину, и позволил ему остаться в стране с женой-американкой и тремя детьми. «Центр содержания террористов» в Сальвадоре, где первоначально содержался Абрего-Гарсиа, представляет собой огромную тюрьму, построенную нынешним режимом Наджиба Букеле под лозунгом искоренения банд. Она печально известна ужасающими условиями, о которых предупреждают правозащитные организации: заключённые содержатся в переполненных камерах, широко практикуются пытки. Сальвадор содержит более 200 выходцев из Латинской Америки, депортированных администрацией Трампа, в данном учреждении и получает за это 6 миллионов долларов в год. Так совпадают интересы страны, желающей заработать на тюремном бизнесе, и администрации Трампа, ищущей, куда депортировать нелегальных иммигрантов.

Судебная власть попыталась остановить эту практику. Федеральный Верховный суд приказал администрации Трампа содействовать возвращению Абрего-Гарсиа. Однако администрация, признавая, что депортация была административной ошибкой, продолжает настаивать на том, что он член банды, и отказывается обеспечить его возвращение.

Применение администрацией Трампа «Закона о враждебных иностранцах» 1798 года при принудительной депортации нелегальных иммигрантов также вызывает подозрения в незаконности. Этот акт предоставляет президенту широкие полномочия задерживать и высылать считающихся враждебными иностранцев без судебного разбирательства в случае объявления войны или вторжения другой страной, и печально известен тем, что использовался для оправдания принудительного интернирования американцев японского происхождения во время Второй мировой войны. 1 мая федеральный суд Техаса издал приказ, запрещающий применение «Закона о враждебных иностранцах», постановив, что наплыв нелегальных иммигрантов не составляет «вторжения», как утверждает администрация Трампа. Примечательно, что решение вынес судья Фернандо Родригес, назначенный ещё первой администрацией Трампа. Администрация не согласна с этим решением и готовится подать апелляцию.

Усиление атак на судей

Трамп не просто игнорирует суды – он проявляет к ним открытую враждебность. 15 марта, когда судья федерального суда столицы Вашингтона Джеймс Боасберг приказал приостановить принудительную депортацию более 200 латиноамериканцев в Сальвадор, Трамп в своём посте в социальной сети Truth Social яростно раскритиковал этого судью, назвав его «крайне левым сумасшедшим судьёй, смутьяном и подстрекателем, назначенным Бараком Хусейном Обамой», и призвал к его импичменту. В программе FOX News он также подчёркивал: «Есть плохие судьи. Есть очень плохие судьи. Есть судьи, которых нельзя терпеть. Думаю, в какой-то момент надо будет подумать о том, что делать с коррумпированными судьями», намекая на импичмент. В ответ на серию нападок Трампа на коллег главный судья Верховного суда Джон Робертс был вынужден выступить с заявлением: «Уже более двух столетий установлено, что импичмент не является адекватной реакцией на разногласия по поводу судебных решений. Для этого существует обычный процесс апелляционного обжалования». Вмешательство судей в политику – явление исключительное.

Но атаки на суды только учащаются. 25 апреля директор ФБР Каш Патель объявил об аресте судьи Ханны Дуган из Милуоки (штат Висконсин) за укрывательство нелегальных иммигрантов и воспрепятствование их задержанию властями. Судья 18 числа вела уголовное дело мексиканца, обвинявшегося в мелком правонарушении, но, заметив в здании суда сотрудников ICE, намеревавшихся арестовать этого человека, якобы помогла ему скрыться через чёрный ход. Заключение под стражу нелегальных иммигрантов в зданиях судов вызывает обеспокоенность и сопротивление, поскольку это может привести к тому, что подсудимые не будут являться в суд. Впоследствии судья была освобождена под залог, но арест действующего судьи – случай беспрецедентный. По поводу этой ситуации Трамп снова высказал критику в адрес судов, заявив, что «суды препятствуют депортации сотен тысяч (нелегальных иммигрантов)». Министр юстиции Пэм Бонди, выступая на FOX News, также была резка: «Похоже, есть судьи, которые думают, что они выше закона», и предупредила судей, которые, теоретически, могут поступить подобным образом: «мы вас выследим и предъявим обвинение. Мы обязательно вас найдём».

Угрозы и преследования судей, вынесших неудобные для администрации Трампа решения, таких как судья Боасберг и судья Верховного суда Эми Кони Барретт, а также их семей усиливаются. Орудием для этого служат социальные сети. Предприниматель Илон Маск и ультраправая интернет-знаменитость Лора Лумер, имеющая влияние на кадровые назначения в администрации, развернули в интернете масштабную кампанию против судей и распространяют фотографии их семей и личную информацию, что провоцирует массовые атаки и угрозы сторонников Трампа в адрес судей и их семей.

Защита принципа разделения властей

Одним из основных принципов Конституции США является разделение властей. Одна из её целей – предотвращение деспотизма путём разделения государственных функций на законодательную, исполнительную и судебную ветви, которые уравновешивают и контролируют друг друга. Суды могут проверить президентские указы или законы, принятые Конгрессом, на соответствие конституции и признать недействительными те, которые ей противоречат.

Однако реальность Америки Трампа показывает, что когда появляется администрация, открыто игнорирующая судебные приказы, возможности судебного сдерживания ограничены. При исполнении судебных решений суды вынуждены полагаться на федеральных маршалов, подчиняющихся Министерству юстиции, а министр юстиции Бонди лояльна Трампу. На митинге в 100-й день своего президентства Трамп раскритиковал судей, приказавших приостановить исполнение его указов, назвав их «коммунистами» и «экстремистами», сговорившимися с Демократической партией, и подчеркнул: «Я победил на президентских выборах подавляющим большинством. Я просто делаю то, чего хотят избиратели».

В серии статей «Записки федералиста» (The Federalist Papers) (1788), написанных в поддержку создания централизованного правительства и конституции в Америке после обретения независимости, содержатся положения, словно специально анализирующие такое развитие событий. В 78-й статье, написанной Александром Гамильтоном, судебная власть характеризуется как «несравнимо самая слабая из трёх ветвей власти». В отличие от исполнительной власти, обладающей «мечом», и законодательной власти, контролирующей «кошелёк», авторитет судебной власти основан не на принуждении, а исключительно на беспристрастном следовании закону и доверии других государственных органов и граждан. Более того, Гамильтон отмечал, что для того чтобы суды, изначально «слабые» институты, выполняли роль защитников конституции, крайне важна независимость судей, и Конгресс или президент не должны иметь возможность легко смещать их.

Чтобы остановить Трампа, который считает себя «воплощением воли народа» и открыто игнорирует суды, граждане должны продемонстрировать Трампу волю народа в защиту верховенства права. В апрельском опросе почти 80% респондентов ответили, что «президент должен подчиняться решениям, если федеральные суды признают их незаконными», а почти 90% заявили, что решениям Верховного суда «следует подчиняться».

1 мая в Америке отмечается «День права», и адвокатские ассоциации и юристы в городах по всей стране провели демонстрации в защиту принципа верховенства права. В них приняли участие многие, обеспокоенные действиями администрации Трампа, которая применяла ответные меры не только против судов, но и против нескольких юридических фирм за их участие в расследованиях уголовных дел против самого Трампа. После завершения «медового месяца» – первых 100 дней президентства – в Америке уже начинают думать о промежуточных выборах 2026 года. Верховенство права также станет одной из важных тем в предвыборной борьбе.

Фотография к заголовку: Массовая демонстрация протеста против «диктатуры» американского президента Трампа. 28 апреля 2025 года, Вашингтон (AFP/Jiji)