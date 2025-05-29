«Палка о двух концах»: социальные сети и их влияние на отношение к политике и электоральное поведение японцев

В наши дни социальные сети вышли за рамки технологии коммуникации, все более превращаясь в средство, способное влиять на исход выборов. Каковы перспективы тренда «соцсетевых выборов», который стал особенно заметен в 2024 году? Профессор Университета Кэйо Танигути Наоко, специалист по теории политического поведения, рассуждает о кратко- и долгосрочном воздействии этого явления.

Оживляет ли интернет участие в политической жизни?

«Главный персонаж» демократического процесса – это мы, избиратели, но поскольку наша возможность напрямую видеть и слышать, как происходит политическая борьба или вырабатывается политический курс ограничена, мы вынуждены полагаться на различные масс-медиа в получении информации об этих процессах. По итогам опросов, которые Общество поддержки честных выборов, или «Мэйсуйкё»(*1), проводило при выборах в органы государственной власти, из всех средств массовой информации, откуда избиратели черпают сведения о политике и выборах, вплоть до начала 2000-х годов безусловно лидировали газеты. Но затем на первое место вышло телевидение, а в последние годы газеты уже опережает интернет.

С другой стороны, отмечают, что в сравнении с другими развитыми демократиями участие японцев в политике невелико(*2). Возможно, охоту ходить на выборы у японцев отбивает стабильность и неизменность политической жизни, а может быть, это объясняется еще и тем, что на выборы очень сильно влияют объединения сторонников отдельных политиков и заинтересованные группы влияния. По итогам опроса, проведенного упомянутым обществом в 2024 году во время выборов в Палату представителей, в качестве причин нежелания реализовать свое избирательное право (этот вопрос допускал выбор сразу нескольких вариантов ответа) японцы ссылались на «отсутствие интереса к выборам» (23,4%), на «отсутствие изменений к лучшему в политике по итогам выборов» (17,3%), заявляли, что «от того, проголосую я или нет, ничего не изменится» (11,6%) и т. д. Одновременно поводом для тревоги о демократии в Японии служит и то, что явка молодых избирателей в последние годы не превышает примерно половины уровня явки пожилых.

Однако интернет, и в особенности социальные сети, демонстрируя изрядную способность широко распространять информацию и объединять людей в сообщества, оживляют участие в политике тех избирателей, которые ощущали себя «вне политики».

Чувствуя, что им «чего-то не хватает» в политической информации, предлагаемой газетами, телевидением и прочими СМИ, избиратели инициативно добывают интересующие их политические сведения в интернете сообразно собственным предпочтениям. Более того, через социальные сети они общаются с людьми схожих взглядов и вступают в полемику с теми, у кого другое мнение. Если проанализировать политические предпочтения исходя из истории посещения веб-сайтов, а также подписок в социальных сетях и содержания распространяемых человеком сведений, то можно заключить пользователя в «отфильтрованный пузырь», а поддержка общения с людьми схожих взглядов дает возможность еще более укреплять человека в его изначальном мнении (т. н. «помещение в экологическую нишу»).

Во время недавних президентских выборах в Соединенных Штатах, вновь явивших нам президента Дональда Трампа, высказывались опасения об опасности поляризации общественного мнения в соцсетях и раскола общества, но вызываемый рост интереса к политике привел к более тесной предвыборной борьбе и высокому уровню явки избирателей. Пожалуй, из всего этого можно сделать вывод, что социальные сети являются для демократии своего рода «палкой о двух концах».

«За» и «против» соцсетевых выборов, слишком будоражащих часть избирателей

В Японии тоже на выборах губернатора Токио, а также губернатора префектуры Хёго в 2024 году выборов губернатора Токио, а также губернатора префектуры Хёго особое внимание обратило на себя использование социальных сетей. Для политиков со скудными ресурсами, которые принято считать обязательными составляющими победы на выборах (по-японски их называют «три «бана»» – дзибан (связи в местной общине), кабан («сумка» – подразумевается, что набитая деньгами) и камбан («вывеска» – имеется в виду степень известности и узнаваемости), в особенности для вступающих в политическую борьбу новичков и их сторонников, социальные сети стали важным инструментом, позволяющим провести так называемую «партизанскую» предвыборную кампанию. Социальные сети служат платформой для непосредственных обращений кандидата и трансляции мероприятий, единения со своими сторонниками и других целей, позволяя «донести» выборы до очень многих людей, создать у них «ощущение реальности» происходящего. В частности, те избиратели, которые недовольны политикой, экономикой и обществом и сильно не доверяют СМИ и «привилегированным слоям», по-видимому, откликнулись на видеоролики и материалы в соцсетях, публикуемые кандидатами, ведущими активную деятельность в соцсетях. Появилось даже словечко «осикацу» как название горячей поддержки со стороны части наиболее ярых сторонников.

Фактически сложилось мнение, что в выборах с активным использованием социальных сетей соперничество разворачивается не между партиями, у которых «лиц не разглядеть», и не по умозрительным вопросам – борьба идет между конкретными кандидатами. Во время выборов в Палату представителей 2024 года особенно обратило на себя внимание продвижение Демократической партии для народа. Когда группа политологов проанализировала данные опроса (опрос JESVII), выяснилось, что произошел отнюдь не рост популярности среди активных пользователей соцсетей Демократической партии для народа или ее лидера Тамаки Юитиро – как оказалось, отношение к Тамаки улучшилось за счет того, что социальными сетями активно пользуются люди, недовольные текущей политической ситуацией.

С другой стороны, при активном использовании интернета на выборах возникают такие явления как диффамация и распространение слухов и фейковых новостей, шокирующие акции с целью привлечения внимания, а также подстрекательство к сопротивлению и насилию. На выборах за рубежом с 2010 года в связи с использованием интернета проблемами становятся распространение ложных сведений, атаки на соперников и их сторонников, а также возросшая вероятность вмешательства из-за рубежа. На выборах президента Румынии 2024 года ситуация, связанная с предположениями о том, что малоизвестный кандидат обрел поддержку в социальных сетях на фоне поддержки из-за границы, вынудила признать недействительными итоги выборов. В Японии тоже возникают вопросы по поводу деятельности рекламных агентов, идущей вразрез с Законом о выборах на общественные должности, а также проблем, связанных с использованием социальных сетей, и рассматривается вопрос о введении ограничений и наказаний.

Упадок промежуточных объединений и долгосрочное влияние социальных сетей

Следует ли полагать, что в связи со всем изложенным, в условиях, когда интернет и социальные сети изменяют ситуацию в политике и проведении выборов, отношение к политике и электоральное поведение японцев будут изменяться? Начнем сразу с выводов: ожидаются как локальные и краткосрочные, так и долгосрочные перемены.

Уже упомянутые выборы губернаторов Токио и префектуры Хёго проходили на территориях, в состав которых входят крупные города с большим количеством пользователей социальных сетей, молодежи и трудовых мигрантов, а борьбу за посты глав этих территорий вели люди (кандидаты), для которых социальные сети оказались весьма действенным средством. Что же касается выборов в местах с низким уровнем урбанизации, где мало пользователей социальных сетей и трудовых мигрантов, а много людей пожилого возраста, выборов, где ведется «групповая борьба» – таких, как выборы в местные законодательные собрания – положение, вероятно, не слишком способствует тому, чтобы социальные сети могли серьезно изменить отношение к политике или электоральное поведение избирателей.

Вместе с тем прошлогодний взлет потребительских цен, удорожание риса, разногласия с другими странами, а также кризисы и чрезвычайные ситуации, вызванными крупными инцидентами или стихийными бедствиями, привел к утрате спокойствия в обществе и обострению противостояний и недовольства по отношению к политике. В памяти еще совсем свежо, как во время пандемии коронавируса обострились такие проблемы как распространение через социальные сети «теорий заговора» и прочего. Следует полагать, что при сочетании ряда подобных условий социальные сети смогут оказывать локальное и краткосрочное воздействие на отношение к политике и электоральное поведение.

Вдобавок, происходит и такой постепенный переход к долгосрочным воздействиям. Если еще раз обратиться к опросу Общества поддержки честных выборов, проведенному во время выборов в Палату представителей 2024 года, то в качестве источника политических сведений пожилые люди были склонны выбирать газеты, люди среднего возраста – телевидение, а молодежь – интернет. Представляется вполне естественным предположить, что при увеличении доли поколений, для которых источником информации выступает интернет, влиятельность последнего будет возрастать.

Более того, отмечается, что ослабление устоявшихся промежуточных объединений - промышленных ассоциаций, профессиональных союзов, религиозных и других объединений будет приводить к ослаблению политических партий, для которых они выступают базисом и опорой(*3). Промежуточные объединения обладали функцией «политической социализации» – способностью обращать взор индивидуума на вопросы политики и общественной жизни, а в случае увеличения доли разрозненных индивидуумов, не связанных с такими объединениями, не исключено, что их функции будут переходить к интернету и сообществам, существующим в этой среде. С течением времени эта тенденция, вероятно, будет изменять отношение к политике и электоральное поведение избирателей.

Социальные сети, действенно используемые в настоящее время новыми политическими силами, с течением времени, вероятно, станут использовать более крупномасштабно и более отточенными методами те силы, которые обладают финансовой мощью и способностью мобилизоваться. При демократии важнее всего подобрать ключ к ответу на вопрос, как доносить информацию и убеждать большие массы избирателей. Инструментарий для этого не ограничивается лишь социальными сетями, и следует полагать, что в дальнейшем он тоже будет пополняться и эволюционировать.

В заключение давайте немного порассуждаем о будущем выборов. В мире интернета циркулирует информационный коктейль о политике и выборах, в котором смешивается как плохое, так и хорошее. Фальшивые изображения и видеоматериалы, именуемые дипфейками, создаваемые с использованием искусственного интеллекта, трудно выявлять без использования новейших технологических достижений. Исходя из этого, в первую очередь должна обеспечиваться проверка фактов – наряду со средствами массовой информации и специализированными органами, ею должны заниматься и провайдеры платформ. Что касается индивидуума, необходимо продолжать развертывание по всему миру работы по обеспечению так называемой коммуникационной грамотности – умению проверять источники и черпать сведения из многочисленных источников, а также проверять сведения посредством общения с близкими людьми. Политика – дело запутанное и переменчивое, и для того, чтобы ее понимать, требуется умение «прочитывать», какие структуры стоят за теми или иными публикациями или «сенсационными» новостями. В воспитании избирателей, которое активизировалось в связи с реализацией избирательного права с 18-летнего возраста, важной задачей очевидно также является решение вопроса о том, как объяснять молодежи современную политику и содействовать их умению принимать решения на выборах.

Фотография к заголовку: кандидат Сайто Мотохико и люди со смартфонами во время уличного выступления перед избирателями в последний день предвыборной кампании на выборах губернатора префектуры Токио, 16 ноября 2024 года, город Кобэ (© Kyodo)