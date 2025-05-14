100 дней администрации Трампа: разрушение послевоенного международного порядка продолжается

Действия американского президента Трампа в течение первых 100 дней его второго срока у власти ввергли мир в хаос. Произвольное введение высоких таможенных пошлин привело международную экономику к полной сумятице. В сфере дипломатии и безопасности происходит отчуждение союзников и дружественных стран, что ведёт к усилению позиций России и Китая, вызывая серьёзные опасения по поводу разрушения международного порядка.

Хаотичная политика высоких пошлин

Президент Трамп, называющий себя поклонником тарифов, в начале апреля объявил о «взаимных пошлинах» как ключевой инициативе второго срока и ввёл кумулятивные пошлины до 145% против Китая, который он определил как «величайшую угрозу» (правительство США 12 мая 2025 года объявило о снижении дополнительных пошлин на китайские товары с 145% до 30%, а Китай также снизит пошлины на американские товары с 125% до 10% – прим. переводчика).

Однако главная проблема заключается в том, что высокие пошлины были введены без разбора как против оппонентов, так и против партнёров, включая Японию и Европу, а также азиатские страны, соседствующие с Китаем. Хотя цель заключалась в том, чтобы втянуть страны в привычный для Трампа режим «заключения сделки», такая позиция, настраивающая против себя весь мир, привела к одновременному падению американских акций, облигаций и валюты.

Запаниковав, Трамп объявил о 90-дневной отсрочке применения дополнительных пошлин к странам, кроме Китая, продолжая непоследовательную политику резких изменений решений. Концепция свободной торговли, которую США сами внедряли после Второй мировой войны, ежедневно подвергается эрозии.

Со своей стороны, Китай продемонстрировал жёсткую позицию, выдвинув ответные пошлины в размере 125%. Более того, Китай охарактеризовал «пошлины Трампа» как притеснение слабых, игнорирующее принципы свободной торговли, и начал применять изощрённую дипломатическую стратегию, нацеленной на создание «антибуллинговой солидарности», вызывающей сочувствие международного сообщества, и разжигание антиамериканских настроений в Европе, Азии и Латинской Америке.

Если раньше США атаковали Китай за недобросовестную торговую практику, то теперь роли в наступлении и обороне поменялись местами. К тому же утрачено доверие азиатских стран, и практически не осталось государств, готовых защищать и поддерживать США. Усиливаются голоса, прогнозирующие замедление глобальной экономики.

Силовая аннексия теперь допустима?

Позиция подчинения слабых силой проявилась откровенно и в области дипломатии и безопасности. После провала американо-украинского саммита в конце февраля, включая временную приостановку военной помощи стране, действия администрации Трампа в посредничестве мирных переговоров неизменно демонстрируют пророссийский уклон.

По информации западных СМИ, мирный план, представленный США в конце апреля, предусматривает признание российского суверенитета над Крымским полуостровом, силой аннексированным в 2014 году, и фактическое признание контроля над четырьмя восточными областями, захваченными в ходе нынешней агрессии. Трамп раскритиковал президента Украины Зеленского, отвергнувшего этот план, назвав этот шаг «вредным для мирных переговоров».

«Недопустимость изменения статус-кво силой» — это важнейшее правило, которое международное сообщество последовательно считало фундаментальным для защиты мира и безопасности. Признание аннексии Крыма может стать опасным прецедентом для Китая, который не отказывается от силового присоединения Тайваня.

Это также противоречит декларации госсекретаря Майка Помпео 2018 года, сделанной в первый президентский срок Трампа, о том, что США «не признают российский суверенитет над территориями, захваченными силой в нарушение международного права».

Особенно впечатлили слова Трампа о том, что его хвастливое заявление о «завершении украинской войны за 24 часа» было «сказано в шутку. Все это понимали». Дипломатия Трампа, которая не стремится порицать Россию и игнорирует основополагающие принципы уважения суверенитета и территориальной целостности, верховенства права, лишена всякой легитимности.

Хотя подписание соглашения о разработке ресурсов способствовало восстановлению отношений с Украиной, европейские страны начали всесторонний пересмотр отношений с США в вопросах ценности альянса и безопасности.

Растущая опасность дистанцирования от США

Северная Корея в конце апреля впервые официально признала факт отправки северокорейских войск для участия в боевых действиях против украинской армии, и украинская война теперь превратилась в вопрос, напрямую затрагивающий безопасность Восточной Азии, включая Корейский полуостров. В случае кризиса на Корейском полуострове придётся предусматривать возможность прямого военного вмешательства России в поддержку Севера, что представляет серьёзную проблему для Японии, США и Южной Кореи.

В администрации Трампа из-за фракционной борьбы между «внешнеполитическими ястребами» во главе с госсекретарём Марко Рубио, которые делают упор на противостояние с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, и «изоляционистами» во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, выступающими за сокращение внешнего участия, не удаётся выработать последовательную дипломатическую стратегию.

Для противостояния Китаю, России, Северной Корее и другим странам, будь то в сфере безопасности или экономики и торговли, США больше всего необходимо расширять и укреплять круг сотрудничества и партнёрства со странами-союзниками. Однако нынешний внешнеполитический образ США преимущественно воспринимается «не как поведение друга» (премьер-министр Австралии Албанизи о взаимных пошлинах).

Администрация Трампа крайне слабо осознаёт опасность такого положения дел. Премьер-министр Исиба Сигэру во время поездки в Юго-Восточную Азию в конце апреля предпринимал дипломатические усилия, направленны￹е на предотвращение недоверия к США и дистанцирования от Америки таких стран, как Филиппины и Вьетнам.

Хотя это можно расценивать как адекватную поддержку союзника, этого недостаточно для предотвращения краха международного порядка. В прямых японо-американских переговорах нужна стратегия, которая поможет исправить не только ситуацию с пошлинами, но и ошибки американского подхода в целом.

Фотография к заголовку: Президент США Трамп и его жена Мелания (в центре) на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане на фоне мирового хаоса, вызванного введением высоких пошлин против различных стран. 26 апреля 2025 года, Ватикан (AFP/Jiji). Его синий костюм был раскритикован как нарушение дресс-кода.