Поразительная скорость внедрения искусственного интеллекта в жизнь общества в Китае: как быть Японии в «гонке зайца и черепахи»?

Генеративный искусственный интеллект DeepSeek китайской разработки произвел большой фурор во всем мире. Между тем на родине DeepSeek генеративный искусственный интеллект бешеными темпами внедряется в жизнь общества. Давайте поразмышляем, что является в этой ситуации слабостями Китая, и какие сильные стороны имеются у США и Японии.

Технологическое развитие и его социальная реализация продвигаются в Китае ошеломляюще быстро. Что отличает эту подвижность, прозванную «китайской скоростью», что является ее преимуществами и слабыми сторонами, и в чем отличия от Соединенных Штатов и Японии? Данный материал посвящен размышлениям над этими вопросами.

Под «китайской скоростью» в основном подразумевают беспримерные темпы строительства крупномасштабной инфраструктуры и практической социальной реализации новых технологий, но она также включает в себя лёгкий и быстрый поворот от ранее активно продвигавшихся тенденций.

Эта «китайская скорость» вновь ощущалась на очередном мероприятии. Двенадцатого мая на Всемирной выставке EXPO-2025 в Осаке в павильоне Китая стартовала «Шэньчжэньская неделя». В экспозиции представлены проекты и наработки около 60 предприятий города Шэньчжэнь, города-инноватора, своего рода «китайской витрины». Одна из представленных новинок – система идентификации личности по венозному рисунку ладони, разработка корпорации Tencent. Для идентификации достаточно поднести ладонь к камере. Систему планируется использовать для расчетов на кассах в магазинах, а также для контроля доступа в офисные помещения, уже в ближайшее время о ее внедрении объявят несколько японских предприятий.



Слева – павильон Китая на Всемирной выставке в Осаке (© nippon.com), справа – сенсоры для идентификации по рисунку вен на ладони корпорации Tencent, демонстрируемые в павильоне (снимок сделан автором статьи)

Всего несколько лет назад мейнстримом в Китае была идентификация лиц. Эта технология получила широкое распространение в системах безналичных расчетов, в частности, в программах мобильных приложений Alibaba Group и WeChat Pay самой Tencent. Она позволяет избавиться от необходимости сканировать QR-код мобильным устройством, и вообще использовать мобильный телефон: достаточно предъявить собственное лицо. Помимо расчетов при покупках, систему широко внедряли в турникеты высокоскоростных железнодорожных линий, на входах выставок, во входных дверях подъездов и офисных помещений и т. д. Во второй половине 2010-х в Японии происходил своего рода «шэньчжэньский бум»: все больше людей восхищались смелостью и быстротой внедрения передовых технологий в жизнь китайского общества. И системы распознавания лиц были одним из наиболее ярких тому примеров.

Между тем нынче мейнстрим в Китае проделал резкий разворот – на смену распознаванию лиц приходит использование расчетов NFC, таких как система, используемая AliPay или японская Mobile SUICA. Помимо того, что пандемия коронавируса заставила людей носить маски, в связи с чем идентификация путем распознавания лица стала не вполне удобным методом, в немалой степени смене тренда поспособствовало и усиление тревог по поводу безопасности. Уже то, что лицо человека постоянно находится на виду, создает вероятность использования краденого снимка для ложной идентификации личности. К тому же, у некоторых людей вызывает недовольство требование предоставлять снимки собственного лица в целях идентификации. В ответ на эти беспокойства в августе 2021 года Верховный суд КНР обнародовал документ под названием «Правила в связи с отдельными небольшими сложностями правоприменения в гражданских делах, связанных с обращением с персональными данными в технологиях распознавания лиц». В нем суд продемонстрировал намерение строго привлекать к ответственности предпринимателей.

Плюсы и минусы «китайской скорости»

Нет никаких сомнений в том, что смена курса, вынуждающая заменять массово внедренные кассы и турникеты, в которых реализована технология распознавания лиц, сопряжена с колоссальными напрасными тратами. Вероятно, их можно было избежать, если бы скрытые риски, связанные с распознаванием лиц, были изучены в должной мере.

С другой стороны, тех, кто живет в японском обществе, осторожном настолько, что, как гласит поговорка, «по мосту никто не пойдет, пока каждый камень на прочность не обстучит», смелость Китая, где социальные эксперименты и широкое внедрение как будто идут рука об руку, может просто ошеломлять.

Внедрение новинок в жизнь общества в Китае зачастую опережает оформление соответствующей законодательной базы. Целая страна выступает «песочницей» для экспериментов (Изначально метод, именуемый «песочницей», использовался в области компьютерных технологий. Он заключается в создании отделенного от внешнего пространства участка, где допускается свободная работа путем проб и ошибок. Впоследствии методом «песочницы» стали называть создание отдельных районов, в которых ослабляется регулирование).

Это не значит, что в Китае все пущено на самотек. Возьмем, к примеру, сайкл-шеринг без стационарных станций. Сервис, позволяющий пользоваться велосипедами, размещенными в различных местах по всему городу без использования специализированных парковочных станций, получил поддержку как удобное средство общественной мобильности, но в то же время он создал общественную проблему – беспорядочно оставляемые велосипеды стали создавать помехи для уличного движения. После того, как сайкл-шеринг получил определенное распространение, власти ввели ограничения, выработав политику, предусматривающую отведение специальных мест под парковку велосипедов в оживленных кварталах, а также возложение на предпринимателей обязанности следить за поддержанием порядка. Теперь, по состоянию на 2025 год, обществу, похоже, удалось прийти к балансу плюсов и минусов нововведения.

Есть и сервисы, которые по итогам апробации были запрещены. В качестве примера можно привести кредитование между частными лицами (в формате P2P) – сервис сведения людей, желающих взять и дать в долг. Ввиду сложности получения частными инвесторами достаточных сведений об условиях финансирования, сервис создавал комфортную среду для мошенников.

«Китайская скорость» относится и ко всему, что касается искусственного интеллекта. В 2010-х годах наряду с развитием глубинного обучения стремительно развивалась способность компьютеров «видеть». Появление упомянутой выше технологии распознавания лиц стало одним из аспектов этого процесса. Компьютеры научили распознавать различные предметы и движения. Это «зрение» компьютеров получает применение в продукции и решениях, внедряемых в общество, и Китай заметно выделяется в данном процессе.

Мне показалось особенно любопытным внедрение «искусственного интеллекта для выявления незаконного выброса мусора из высотных зданий». Он появился после того, как новости стали привлекать внимание к наличию нарушителей, бросающих окурки и другой мусор из окон зданий. Камера с функцией искусственного интеллекта круглосуточно наблюдает за зданием весь год напролет, а если обнаруживает падающий мусор – делает видеозапись, позволяющую установить, кто именно его бросил. При этом в Китае перескочили через столь характерные для японцев дебаты в духе: «Стоит ли заходить так далеко вместо того, чтобы просто предупредить людей?» или «Насколько дискомфортно людям от того, что камеры могут их снимать сутки напролет?» Для начала в Китае реализовали задуманное, а потом стали смотреть, что из этого получится. Не это ли оборотная сторона пресловутой «китайской скорости»?

Между тем в рамках решения по наблюдению за кухнями предприятий общественного питания, именуемого «кухня в солнечном свете», искусственный интеллект следит, носит ли персонал головные уборы, а также нет ли на кухне мышей и крыс. На строительных площадках ИИ контролирует ношение касок, а на заводах и фабриках следит за тем, чтобы обязанности контролеров выполняли сотрудники, обладающие соответствующей квалификацией… Во всем этом просматривается подход, который состоит в том, чтобы для начала предложить как можно больше продуктов и решений там, где технология может оказаться полезной, а затем пронаблюдать, что из этого получится.

Переломный момент для DeepSeek

Совершенно тот же путь проб и ошибок, столь характерный для «китайской скорости», охватывает и область генеративного искусственного интеллекта. Создается впечатление, что с началом 2025 года темпы продвижения по этому пути особенно ускорились. Как заметил один из венчурных инвесторов, «генеративный ИИ вступил в фазу, сопоставимую с появлением в продаже iPhone 4».

Созданные американской компанией Apple смартфоны iPhone дали толчок к появлению колоссальной отрасли, именуемой мобильным интернетом. Мобильный интернет вызвал эффект гигантской «волны» – не просто появления терминалов, подключаемых где угодно, но и возникновения во всех отраслях услуг, завязанных на работающие на смартфонах программы-приложения, исходящих из предпосылки о наличии у человека смартфона. Первое поколение устройств iPhone поступило в продажу в 2007 году, но прошло какое-то время, прежде чем стал заметен рост связанных с этим событием отраслей. Три года спустя – примерно с поступления в продажу в 2010 году устройств iPhone 4 – начался взрывообразный рост в области программ-приложений и всего, что с ними связано.

В области генеративного искусственного интеллекта со времени выхода в 2022 году программы ChatGPT прошло около трех лет. Поначалу практическое применение представлялось затруднительным, но за этот период произошел и существенный рост функциональности. К тому же, существенно расширились и возможности искусственных интеллектов с открытым кодом, представителем которых является DeepSeek китайской разработки. Искусственным интеллектом с открытым кодом можно пользоваться бесплатно, свободно приспосабливая его при этом под собственные потребности. Тем предприятиям, которые не обладают достаточным капиталом для разработки ИИ «с нуля», это дает большой шанс.

В Китае, похоже, уже началась настоящая конкурентная битва за практическое внедрение генеративного искусственного интеллекта. Автопроизводители поголовно объявили об интеграции DeepSeek в свои системы, которыми они оснащают автомобили. Помимо этого, о внедрении собственных ИИ, созданных путем кастомизации, объявляют больницы, школы, финансовые учреждения, предприятия производственного сектора. Появляются даже новости о том, как региональные власти задействуют искусственный интеллект в роли общественного служащего. Конечно, полагают, что многие из наиболее громко и широко провозглашаемых внедрений искусственного интеллекта – не более чем рекламная похвальба без особой практичности, но из общей массы попыток, предпринимаемых с той самой «китайской скоростью», с высокой вероятностью появятся и сервисы, которые «попадут в яблочко» и станут мировыми хитами.

Слабости Китая и сильные стороны США и Японии

Таким образом, я с интересом предвкушаю дальнейшее развитие китайского искусственного интеллекта, но вместе с тем хотелось бы отметить, что в китайском технологическом развитии имеются и свои слабые стороны. Китай характеризует готовность легко и непринужденно браться за множество разных задач, но оборотной слабостью выступают легкость и быстрота, с которой он бросает эти попытки, что отнюдь не способствует преуспеванию в долгосрочных исследованиях, причем это относится не только к частному сектору. Китайское правительство осуществает отбор важнейших технологий, развитие и разработка которых ведется в рамках государственной политики, но при этом отбираются уже существующие за рубежом технологии для переноса в собственную страну или технологии, которые признаны важными за рубежом, а механизмы поддержки изысканий в необычных и неожиданных направлениях, как представляется, слабы.

Для сравнения, американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT, была основана в 2015 году для реализации крайне амбициозной миссии – разработки так называемого искусственного интеллекта общего назначения (AGI). Даже сейчас, по прошествии 10 лет, когда удалось добиться множества прорывов, многие исследователи с сомнением относятся к возможности реализовать AGI путем продолжения развития нынешней технологии. Пожалуй, именно такая работа над миссиями, финиш которых не просматривается на горизонте, сосредоточение вложений значительных финансовых средств на реализацию таких амбициозных задач и являются инновационным подходом, присущим Соединенным Штатам Америки.

Если рассуждать таким образом о национальных характерах, то у Японии тоже имеются свои сильные стороны. Конечно, японцы подвержены самоуничижительному пессимизму, многие выражают разочарование нынешним состоянием японских технологий. Но практическая реализация технологических достижений, пусть и неспешно, не прекращается.

Все, что обращало на себя внимание во время «шэньчжэньского бума», заметно распространяется в Японии – безналичные расчеты, шеринговые услуги, включая сайкл-шеринг, мобильный интернет и т. п. Пусть это происходит не так быстро, как в Китае, но зато здесь не заметно, чтобы внедрения исчезали из жизни общества ввиду своей ненужности. Это можно уподобить детской сказке про зайца и черепаху: Япония движется по-черепашьи медленно, но верно.

В области искусственного интеллекта на данный момент Япония, бесспорно, оказалась далеко позади ожесточенной конкурентной гонки, которую ведут США и Китай, но она продолжает двигаться вперед. Любопытно то, что с разработкой китайской фирмой открытого высокофункционального искусственного интеллекта все больше японских предприятий берутся за его дальнейшую доработку. Хочется надеяться, что Япония будет и дальше продвигаться, верно улавливая технологические тренды, задаваемые Соединенными Штатами и Китаем.

Фотография к заголовку: робот смешивает коктейли на Китайской международной выставке потребительских товаров. На этой выставке было представлено много образцов реализации искусственного интеллекта в жизни общества («Синьхуа» / «Кёдо цусин имиджиз»)