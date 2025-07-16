Почему финансирование образования не может решить проблему неравенства в японском обществе

Правительство Японии отменило оплату обучения в старших классах и принимает меры для расширения финансовой поддержки студентов вузов. Однако расширение возможностей получить образование отнюдь не способствует достижению равенства в социуме. Это обусловлено иерархией высшего образования и системы трудоустройства, закрытым рынком труда и другими специфическими особенностями японского общества.

Равенство возможностей как базовый принцип неолиберализма

Повышение интереса к проблеме экономического и социального неравенства – одно из следствий глобальной экспансии неолиберализма. Даже Япония, в 1970-е годы считавшаяся страной «стомиллионного среднего класса», с приходом XXI века перестала быть исключением. Неолибералы, фокусирующиеся на рыночной конкуренции, праве выбора и ответственности за результаты этого выбора, стремятся решить проблему социального и экономического неравенства за счет реализации принципа «равенство возможностей». В отличие от принципа «равенство результатов», принятого в модели государства всеобщего благосостояния, основанного на перераспределении ресурсов, принцип равенства возможностей предусматривает конкуренцию на основе полученного образования. Роль правительства заключается в расширении возможностей получения образования и обеспечении студентов стипендиями и другими видами финансовой помощи.

При этом результаты эмпирических исследований показали, что во многих развитых странах расширение возможностей получения образования не привело к значительному прогрессу в достижении социального и экономического равенства. Япония не является исключением. Данные множества эмпирических исследований свидетельствуют, что количественное расширение образовательных возможностей само по себе не способно решить проблему неравенства в обществе. Следует отметить, что политика Японии в данной сфере достаточно специфична. До недавнего времени правительство Японии не принимало активных мер по расширению возможностей получения высшего образования с целью достижения равенства в обществе. Это связано с ролью, которую возлагало на себя правительство.

Взаимосвязь между получением высшего образования и уровнем дохода семьи

Высшее образование в Японии развивалось не столько за счёт государственной поддержки, сколько за счёт личных расходов. Во-первых, две трети вузов – частные, поэтому они существуют за счёт платы студентов за обучение. Во-вторых, в государственных вузах тоже существует оплата за обучение, причём с 1971 года она непрерывно повышается. Если в 1975 году стоимость обучения в государственном вузе составляла всего 1/5 от стоимости обучения в частном университете, то в 2008 году она достигла 1/3, то есть разрыв между частными и государственными вузами сокращается. Иными словами, правительство Японии, снижая государственные расходы на высшее образование и увеличивая бремя личных расходов, последовательно отказывается от реализации политики равенства возможностей на основе государственных вузов. В этом смысле Япония сильно отличается от европейских стран, где преобладают бесплатные государственные университеты.

Однако проблема не ограничивается высокой зависимостью японских вузов от платы за обучение. Система финансовой помощи для получения высшего образования в Японии тоже достаточно специфична. В исследовании по сравнительной политологии немецкого учёного Garritzmann (The Political Economy of Higher Education Finance, 2016, Palgrave Macmillan) приводится четыре модели комбинации оплаты за университетское образование и финансовой помощи.

Первая модель – это скандинавский вариант с бесплатным высшим образованием и значительной финансовой поддержкой для студентов (низкое бремя расходов и высокий уровень поддержки). Вторая – континентальная европейская модель с бесплатным образованием, но незначительной финансовой помощью (низкое бремя расходов и низкий уровень поддержки). Третья модель, принятая в США и Великобритании, предусматривает платное, причём дорогостоящее высшее образование в условиях предоставления значительной финансовой помощи (высокое бремя расходов и высокий уровень поддержки; в последнее время финансовая помощь трансформируется из грантов в кредиты). Четвёртая модель, распространённая в Японии и других странах Восточной Азии, – это платное дорогостоящее высшее образование и незначительная финансовая помощь со стороны государства (высокое бремя расходов и низкий уровень поддержки). Фактически речь идёт о формировании малозатратной для государства системы высшего образования за счёт постепенного снижения его финансирования.

По сути, это означает создание малозатратной для государства системы высшего образования путём постепенного сокращения государственного финансирования.

Плата за обучение Финансовая помощь Скандинавские страны Не взимается Значительная Континентальная Европа Не взимается Незначительная США и Великобритания Взимается Значительная Восточная Азия Взимается Незначительная

Составлено редакцией nippon.com на основе The Political Economy of Higher Education Finance

Тем не менее, при проведении международного сравнения становится очевидно, что Япония в определённой мере преуспела в количественном расширении возможностей получения высшего образования. Новейшие статистические данные свидетельствуют, что около 60% 18-летних японцев поступают в университеты с четырёхлетним курсом обучения. Несмотря на разницу в методологии сбора данных, этот уровень сопоставим с показателем Великобритании и США, однако есть и отличия. Например, среди абитуриентов преобладают 18-летние выпускники старших классов и практически нет людей, которые некоторое время работали после окончания школы. Таким образом, единственная возможность поступить в вуз ограничивается коротким временным промежутком сразу после окончания старших классов, второго шанса уже не будет. Возможности поступления в аспирантуру ограничены. Более того, в отличие от других развитых стран, в Японии наличие учёной степени не гарантирует дополнительных благ в обществе.

Финансирование образования и игра с нулевой суммой за позиционные блага

В последнее время в Японии появились признаки изменения действующей модели, предусматривающей высокое бремя расходов на образование и низкую финансовую поддержку. Правительство наконец-то приступило к реализации программы по введению бесплатного обучения в старших классах и университетах.

С 2010 года образование в государственных старших школах стало бесплатным вне зависимости от уровня дохода семьи. При обучении в частной старшей школе предоставляется финансовая субсидия, а в Осаке и Токио частные старшие школы тоже стали бесплатными благодаря финансированию за счёт префектурального бюджета (в Токио с учётом уровня дохода семьи, в Осаке – по всеобщему принципу). В 2025 году правительство приняло решение о введении с 2026 года всеобщего бесплатного образования в государственных и частных старших школах без учёта уровня дохода семьи.

Эта тенденция может распространиться и на высшее образование. С апреля 2020 года правительство ввело новую систему помощи студентам университетов, предусматривающую снижение стоимости обучения с учётом уровня дохода или выплаты грантовых стипендий. Я не буду вдаваться в детали этой системы, но в целом она способствует расширению финансовой поддержки для получения высшего образования (в университетах, колледжах, техникумах и пр.) для лиц с низким доходом.

Такие меры дают детям из семей с низким доходом шанс поступить в частные старшие школы и расширяют возможности для получения высшего образования. Однако снижение и устранение экономических барьеров к получению образования само по себе не поможет решить проблему социального и экономического неравенства. Чтобы объяснить причины этого явления, я воспользуюсь понятием «позиционные блага».

«Позиционные блага» – это материальные и нематериальные блага, ценность которых определяется при сравнении с другими людьми, и которые связаны с социальным и экономическим статусом. Например, образование, полученное в престижном вузе, и работа в престижной компании являются позиционными благами.

Если число абитуриентов превышает набор, поступление в вуз представляет собой игру с нулевой суммой (то есть победа одного обязательно влечёт за собой поражение другого). Если ценность полученного образования рассматривается не как абсолютная ценность имеющихся знаний, а как сравнительная ценность, при сравнении выпускников вузов обращают внимание на университеты, в которых они обучались. В Японии для поступления в престижный вуз с высоким конкурсом нужно пройти через жёсткую конкуренцию, основанную на отборе по минимальному проходному баллу.

Влияние социального статуса семьи на академические успехи детей

Возможности трудоустройства в Японии тоже связаны с позиционными благами. Чтобы устроиться на стабильную работу в крупную компанию с перспективной высокой зарплатой, необходимо принять участие в массовом найме выпускников, проводящемся раз в год. Студенты начинают искать работу за год до окончания вуза. Число перспективных рабочих мест ограничено, поэтому конкуренция, возникающая в процессе поиска работы, – это тоже игра с нулевой суммой.

После приёма на работу вчерашние выпускники получают право на гарантию занятости и регулярное продвижение по службе, позволяющее им приобретать новые навыки, необходимые для карьерного роста, повышения дохода и статуса. Это характерно для так называемой кадровой системы членства. В западных странах компании ищут специалистов, формируется развитый внешний рынок труда, однако в Японии рынок труда не развит, а возможности для смены работы ограничены. Это обостряет конкуренцию при первичном трудоустройстве выпускников, а её исход имеет решающее значение.

До тех пор, пока люди реализуют свои способности в рамках одной компании, возможности трудоустройства на хорошую стабильную работу расширяться не будут. Когда тридцать лет назад в экономике началась стагнация, японские компании перестали распределять прибыль среди сотрудников и стали копить средства внутри компании. Кадровая система крупных компаний гарантирует ежегодный рост зарплаты постоянным сотрудникам, однако в малом и среднем бизнесе, а также у внештатных работников рост реальной заработной платы искусственно сдерживается.

Позиционные блага в виде высшего образования и престижного вуза, провоцирующие конкуренцию в форме игры с нулевой суммой при поступлении в университет, тесно связаны с возможностью трудоустройства на постоянную работу в крупную компанию, то есть с ещё одним позиционным благом. Иерархия университетов и иерархия работодателей прочно сплетены и являются элементами единого позиционного блага.

Кроме того, в Японии, как в и других развитых странах, принадлежность к определённому социальному классу, складывающемуся из таких элементов, как уровень образования родителей, их работа и уровень годового дохода, влияет на успеваемость детей от поступления в начальную школу до окончания старших классов, причём эта тенденция сохраняется и в наши дни. Иными словами, без сокращения разрыва в успеваемости между разными слоями общества в процессе школьного обучения количественное расширение возможностей поступления в университеты не решит проблему неравенства в статусной иерархической системе, состоящей из высшего образования и последующего трудоустройства. Эта система сводит на нет эффект от таких мер финансовой помощи, как отмена платы за обучение в старших классах и предоставление стипендий студентам.

Кадровая система членства, принятая в крупных компаниях и обеспечивающая сотрудникам стабильную работу, выжила даже в современных условиях с неустойчивой экономикой и меняющейся промышленностью. Расширение возможностей получения высшего образования практически не повлияло на иерархию университетов, основанную на уровне сложности вступительных экзаменов. Не меняется и система массового набора выпускников, служащая связующей нитью между двумя иерархиями. Эта система легла в основу успешного экономического роста в послевоенный период и сформировала стабильное общество, создавая при этом социальное и экономическое неравенство. Ситуацию усугубляет отсутствие второго шанса на получение высшего образования. Что мы можем с этим сделать? Очевидно, что решить проблему только за счёт количественного расширения образовательных возможностей нереально. Следует не отменять плату за обучение в старших классах по всеобщему принципу, а повышать качество образования в начальной и средней школе и наращивать государственные инвестиции в образование для предупреждения эскалации неравенства между разными слоями общества.

Фотография к заголовку: абитуриенты идут на вступительные экзамены в Токийский университет. 25 февраля 2025 года, кампус Хонго Токийского университета, Токио, р-н Бункё (фото Jiji Press)