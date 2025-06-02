Отношения между Японией, США и Южной Кореей в условиях международной турбулентности: укрепление японско-корейского сотрудничества в духе Кэмп-Дэвида

В условиях размывания международного порядка президентские выборы в Южной Корее приобретают особую важность для обеспечения безопасности Японии. Автор, называющий японско-американский и американско-южнокорейский альянсы «союзами-близнецами», несмотря на их, на первый взгляд, разное происхождение, размышляет о будущем японско-корейских отношений в эпоху перемен.

На президентских выборах в Южной Корее лидируют прогрессивные силы

3 июня в Южной Корее пройдут президентские выборы.

Выборы проводятся после отстранения от должности бывшего президента Юн Сок Ёля, который 3 декабря прошлого года ввёл чрезвычайное военное положение, а затем был отстранён в результате процедуры импичмента в Национальном собрании и решения Конституционного суда.

По сообщениям СМИ, в избирательной кампании лидирует Ли Чжэ Мён, бывший председатель крупнейшей оппозиционной прогрессивной партии «Тобуро» («Вместе с демократами»).

Существуют опасения, что в случае победы прогрессивного кандидата новое правительство займёт жёсткую позицию в отношении Японии.

Предшественник Юна – президент Мун Чжэ Ин – также был политиком от партии «Вместе с демократами». В период его правления японо-корейские отношения пережили серьёзный кризис из-за вопросов принудительного труда корейцев в Японии во время Второй мировой войны, инцидента с радаром, и проблемы «женщин для утешения» – всё это ещё свежо в памяти.

В противоположность этому консервативное правительство Юна проводило политику японо-корейского сотрудничества.

Кульминацией стало достижение согласия по усилению сотрудничества в сфере безопасности 18 августа 2023 года в Кэмп-Дэвиде – резиденции американского президента – между тогдашним премьер-министром Японии Кисида Фумио, президентом Юном и президентом США Джо Байденом.

Особое внимание привлекла речь, произнесённая Юном тремя днями ранее – 15 августа.

Эта дата считается в Японии днём окончания войны, а в Южной Корее отмечается как Кванбокчоль — День освобождения отечества от японского колониального господства.

В речи в День освобождения, когда корейская сторона могла бы вновь раскритиковать колониальное правление Японии, Юн сознательно подчеркнул, что тыловые базы Командования ООН, размещённые в Японии, являются «главным сдерживающим фактором против агрессии со стороны Северной Кореи».

Японско-американский и американско-южнокорейский альянсы – «союзы-близнецы»

В Корейской войне, которая началась с вторжения Северной Кореи в Южную Корею в июне 1950 года, США и другие страны осуществили военное вмешательство для защиты Южной Кореи в составе многонациональных военных сил Командования ООН.

В сентябре 1951 года во время Корейской войны Япония заключила с США Договор о безопасности. При этом между премьер-министром Ёсида Сигэру и государственным секретарём Дином Ачесоном был подписан документ, получивший название «Обменные ноты Ёсиды-Ачесона».

Отражая реальность Корейской войны, этот документ зафиксировал обязательство Японии поддерживать действия Командования ООН в Корее, предоставляя базы и сопутствующие услуги.

После подписания соглашения о перемирии в Корейской войне в июле 1953 года Япония и страны, входящие в состав сил Командования ООН в Корее, заключили в феврале 1954 года Соглашение о статусе Командования ООН.

Среди объектов, которые мы обычно называем «базами американских войск в Японии», базы Дзама, Ёкосука, Сасэбо, Ёкота, Кадэна, Футэмма и Уайт-Бич фактически также являются «базами Командования ООН в Японии», определёнными этим Соглашением.

В речи в День освобождения отечества Юн стремился подчеркнуть важность роли Японии в обороне Южной Кореи.

Изначально США вмешались в Корейскую войну потому, что в основе тогдашней политики сдерживания СССР лежала, наряду с обороной Западной Европы, защита Японии в Восточной Азии, а Корея представляла собой ключевой регион с точки зрения геополитических интересов Японии.

Международно-политическое значение Кореи как стратегически важного для Японии региона можно проследить до начала XX века.

Исходя из соображений безопасности, Япония стремилась не допустить перехода Кореи под влияние Российской империи и включить её в сферу собственного влияния. В 1905 году она заручилась поддержкой США (соглашение Кацуры-Тафта), Великобритании (Второй англо-японский союзный договор) и в конечном итоге согласовала позицию с Россией (Портсмутский договор).

Геополитическая связь между Японией и Кореей принципиально не изменилась даже после поражения Японии во Второй мировой войне.

Так же как Корея важна для безопасности Японии, японские базы критически важны для обороны Кореи. США остро осознали их стратегическую ценность непосредственно участвуя в боевых действиях во время Корейской войны, что в дальнейшем способствовало заключению японо-американского договора о безопасности.

Таким образом, японо-американский альянс и американо-южнокорейский альянс (в октябре 1953 года был подписан Договор о взаимной обороне США и Республики Корея) взаимно поддерживают друг друга.

С точки зрения исторических истоков оба альянса можно назвать своего рода «близнецами».

Японско-американский альянс не сводится лишь к двустороннему союзу между Японией и США, но фактически может рассматриваться как один из элементов системы безопасности, которую условно можно обозначить как «американо-японский и американо-южнокорейский альянсы».

Японско-корейские отношения в условиях второго президентского срока Трампа

Однако отношения между Японией и Кореей, как показывает период правления Муна, не всегда являются благоприятными.

Что произойдёт с «американо-японским и американо-южнокорейским альянсами», если в Южной Корее вновь придёт к власти прогрессивное правительство?

Несмотря на сложности в японо-корейских отношениях, эти альянсы поддерживались в послевоенный период во многом благодаря посреднической роли США между двумя странами.

Однако из-за политики «Америка прежде всего», проводимой второй администрацией Дональда Трампа, растут опасения, что США могут занять примирительную позицию по отношению к России по вопросу российской агрессии против Украины.

Эти опасения распространяются и на ситуацию в Восточной Азии.

Первая администрация Трампа, как известно, даже допускала возможность вывода американских войск из Южной Кореи.

В то же время региональное напряжение усиливается в связи с фактическим возрождением союзнических отношений, существовавших ещё с советских времён: в октябре 2024 года Северная Корея поддержала Россию, направив войска в Украину, а ещё раньше, 19 июня того же года, президент Владимир Путин и генеральный секретарь Ким Чен Ын подписали «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР».

В подобных условиях худшим сценарием стало бы охлаждение японо-корейских отношений из-за прихода к власти прогрессивного правительства в Южной Корее, в то время как США начнут терять интерес к региону.

Однако хорошо известно замечание политолога Виктора Ча, изучавшего трёхсторонние отношения Японии, США и Южной Кореи, о том, что когда американские обязательства по обеспечению безопасности в регионе начинают выглядеть ненадёжными, Япония и Корея склонны к взаимному сближению.

Учитывая растущую обеспокоенность гегемонистскими амбициями в регионе и политику «Америка прежде всего» администрации Трампа, в центре внимания оказывается вопрос о том, сможет ли любое будущее правительство Южной Кореи работать над укреплением японо-корейского сотрудничества в области безопасности в духе Кэмп-Дэвида.

Вклад президента Юна в развитие сотрудничества в области безопасности был значительным, но, с другой стороны, введение чрезвычайного военного положения вызвало недоумение как в самой Южной Корее, так и за её пределами. Отмену чрезвычайного военного положения можно рассматривать как свидетельство зрелости демократии в Южной Корее.

В Восточной Азии, окружённой авторитарными государствами, с геополитической точки зрения важно, чтобы две крупнейшие демократические страны – Япония и Южная Корея – сотрудничали друг с другом и вовлекали США в процесс обеспечения региональной безопасности.

Кроме того, учитывая политику изоляционизма администрации Трампа и необходимость для американских союзников брать на себя бо́льшую ответственность в сфере безопасности в будущем, необходимо и далее развивать многостороннее сотрудничество в области безопасности между такими группами стран, как, помимо Японии, США и Южной Кореи, Япония-США-Филиппины, Япония-США-Австралия-Индия (QUAD), Япония-Великобритания-Италия (GCAP).

*Данная статья отражает личную точку зрения автора и не связана с позицией организации, в которой он работает.

Фотография к заголовку: эсминец Морских сил самообороны Японии, зашедший в порт Пусан, Южная Корея, в мае 2023 года. На корабле поднят флаг восходящего солнца – флаг сил самообороны (Kyodo)