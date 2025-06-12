Соединенные Штаты оказываются позади Китая: «дистанцирование от США» из-за пошлин Трампа

В условиях ожесточения соперничества между США и Китаем, в котором смешались воедино обеспечение безопасности и экономика, администрация Трампа оказывается позади из-за принимаемых Китаем ответных мер. А фоном для этого процесса выступает «дистанцирование» от Соединенных Штатов дружественных стран как следствие нерезонных тарифных мер американской администрации.

Выступление Хегсета на форуме «Диалог Шангри-Ла»

В своем выступлении на Азиатском саммите по безопасности (также известном как «Диалог Шангри-Ла», проходившем в Сингапуре с 30 марта по 1 июня), министр обороны США Пит Хегсет впервые изложил в полной мере стратегию второй администрации США под руководством Дональда Трампа для Индо-Тихоокеанского региона.

Этот ежегодный форум собирает глав оборонных ведомств и командующих вооруженными силами множества стран, в первую очередь, государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметив, что «китайская угроза реальна, и, возможно, неминуема», Хегсет прямо указал на гегемонистские действия Китая и осудил их, решительно заявив при этом о намерении «защищать мир в регионе и в мире» вместе со странами-союзниками и партнерами посредством многостороннего сотрудничества и согласованных действий.

В то время, когда идея «Америка прежде всего» вызывает недоверие у многих стран, Хегсет старался развеять опасения региональных государств, позиционируя Индо-Тихоокеанский регион как «приоритетный», и подчеркивая намерение следовать курсом, которого последовательно придерживались предыдущие американские администрации, уделяющим большое внимание сотрудничеству и согласию. Кроме того, на приуроченных к форуму переговорах глав оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин была достигнута договоренность о регулярном проведении таких встреч в целях укрепления взаимного сотрудничества. Помимо проведения трехсторонней встречи министров обороны Японии, США и Австралии, Хегсет ссылался и на механизм стратегического диалога Японии, США, Австралии и Индии QUAD, призывая к согласованным действиям регионального и международного сообщества.

Сближение Китая с АСЕАН и ССАГПЗ

Но Китай отнюдь не намерен уступать. Его отказ (мотивированный служебной необходимостью) направить на форум Шангри-Ла своего министра обороны, постоянно участвовавшего в этом мероприятии с 2019 года, серьезно спутал карты Соединенным Штатам, рассчитывавшим на публичную «схватку лицом к лицу» глав оборонных ведомств двух стран. Между тем непосредственно перед этим форумом, 27 мая, в столице Малайзии Куала-Лумпуре премьер Госсовета КНР Ли Цян во главе большой делегации принял участие в совместном саммите членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – там впервые состоялась совместная сессия с участием Китая.

Председательствовавший на этой встрече премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим как председатель АСЕАН выразил «глубокую обеспокоенность по поводу односторонних тарифных мер». На следующий день, 28 мая, лидеры стран АСЕАН, ССАГПЗ и Китая опубликовали совместное заявление, в котором продолжили критиковать Трампа, отметив при этом, что участники «подчеркивают важность многостороннего межгосударственного подхода».

Первая встреча АСЕАН и ССАГЗ на высшем уровне состоялась в 2023 году. Большинство из членов ССАГЗ (шесть государств) и АСЕАН (10 государств) – страны, настроенные дружески по отношению к Соединенным Штатам, но они совершенно не желают оказаться втянутыми в непосредственное противостояние США с Китаем. Приглашение Китая странами АСЕАН на свой саммит объясняется в первую очередь тем, что они сочли «чересчур нерезонным» таможенные пошлины, введенные Трампом.

В апреле текущего года администрация Трампа, стремясь не допустить импорт в США товаров китайского производства «кружным путем» через третьи страны, обложила высокими таможенными пошлинами не только сам Китай, но и те страны, которые находятся поблизости от него. Для АСЕАН это стало настоящим шоком, поскольку особенно сильно это этот шаг затронул шесть стран в составе данного объединения, в том числе Вьетнам: тарифы для них составили от 32 до 49 процентов. Китай не замедлил отреагировать – председатель КНР Си Цзиньпин лично отправился с визитом в три страны – Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, чтобы выступить с критикой и отметить, что «пошлины Трампа, игнорирующие свободу торговли, являются издевательством над теми, кто слабее», призвав «вместе дать отпор этим издевательствам».

Обращение в свою пользу недоверия к США

Но и без всего этого участники уже воспринимали как проблему «пренебрежение АСЕАН» еще во время первого президентского срока Трампа, когда тот ни разу не участвовал в проводимых каждую осень «саммитах друзей АСЕАН». И теперь даже с учетом итогов «диалога Шангри-Ла» вряд ли можно определенно утверждать, что недоверие в регионе по отношению к Соединенным Штатам удалось развеять.

Словно играя на этом недоверии, премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе совместного заседания призвал «воспользоваться исторической возможностью, которую дает эта встреча, для укрепления глобального сотрудничества» и выступил за взаимодействие с АСЕАН и ССАГПЗ в целях развития экономики, ресурсов и энергетики.

Совокупный валовой внутренний продукт стран АСЕАН, ССАГПЗ и Китая составляет 24 трлн долларов (около 20% общемирового), а население превышает четверть общемировой численности, достигая 2,1 млрд. Внутри АСЕАН тоже есть сторонники формирования не зависящей от Соединенных Штатов колоссальной экономической зоны, связывающей Восточную Азию с нефтедобывающим регионом Ближнего Востока и Персидского залива при посредничестве Китая.

Ситуация, когда в осаде оказываются сами США

Помимо всего изложенного, Китай то приглашает (в конце мая) глав внешнеполитических ведомств 11 островных тихоокеанских государств собраться, чтобы предложить им сотрудничество в экономике и обеспечении безопасности в обмен на поддержку лозунга «Нет независимости Тайваня», то побуждает избавиться от зависимости от Соединенных Штатов страны Центральной и Южной Америки.

Более того, 30 мая в Гонконге состоялась церемония подписания документа об учреждении под эгидой Китая «Международной посреднической организации» для решения путем посредничества международных споров. Соглашение подписали 32 государства, в том числе островные государства Тихого океана, страны Африки и т. д. Все это является дипломатической работой на опережение Соединенных Штатов. Если США и дальше продолжат бездействовать, как сейчас, то Китай сблизится с Глобальным Югом (развивающимися и быстрорастущими странами Азии, Африки, Центральной и Южной Америки), а США, напротив, окажутся в изоляции в международном сообществе.

В сложившейся ситуации администрации Трампа, которая, помимо украинского конфликта и проблем Ближнего Востока и Ирана, занята в первую очередь переговорами по тарифам, недостает осознания, насколько это опасно.

В отношении японской дипломатии также вызывает опасения то, что в случае, если страны Юго-Восточной Азии продолжат дистанцироваться от Соединенных Штатов, это безусловно пагубно скажется на японо-американском сдерживании Китая, а кроме того, и на японских отношениях с АСЕАН и японо-китайских отношениях. На предстоящих в текущем месяце саммитах стран «Большой семерки» и Организации Североатлантического договора (НАТО), как и на других площадках, необходимо совместно со странами Запада поработать для того, чтобы побудить администрацию Трампа быть активнее и видеть шире.

Фотография к заголовку: министр обороны США Пит Хегсет выступает на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, 31 мая 2025 г. (AFP/Jiji Press)