Ассоциация синтоистских святилищ Дзиндзя хонтё и её антиамериканская традиционалистская позиция

Даже среди японцев, которые от рождения ощущают вокруг присутствие святилищ, посвящённых самым разным божествам, мало кто знает о существовании объединяющей их организации – Ассоциации синтоистских святилищ. Казалось бы, у святилищ разных божеств нет причин объединяться во всеяпонскую организацию, но она всё же существует как наследие создания государственного синтоизма в годы Мэйдзи (1868–1912).

Синто как анимизм

В Японии существует традиционная народная религия – синтоизм.

Её истоки лежат в древних анимистических и политеистических культах, поскольку люди издавна поклонялись различным объектам – небесным телам, горам, скалам и т. п. Такой тип верований не имеет определённого «основателя» или единого сборника священных текстов.

Подобные религии можно встретить по всему миру – таков, например, индуизм в Индии, вера в духов пи (анимизм) в Юго-Восточной Азии, шаманизм коренных американцев, так что синто не является какой-то исключительной и присущей только Японии формой верований.

Однако можно указать на одну необычную особенность синто – хотя это естественная религия с довольно свободной доктринальной системой, она имеет чрезвычайно строгую форму религиозной организации.

Таковы обычно основанные конкретными людьми религии – например, в христианстве католическая церковь имеет главный управляющий центр – Ватикан. Христианство – религия, основателем которой считается Иисус, у неё есть утверждённое святое писание – Библия. С самого начала эту религию возглавлял определённый человек, и существуют чёткие стандарты её доктрины.

Стремление к религиозному контролю в стиле Ватикана

Таким образом, Ватикан является своего рода контролирующей организацией, не допускающей того, чтобы отдельные священнослужители и верующие интерпретировали доктрину по своему усмотрению и меняли порядок христианского мира. Практически так же и в буддизме существуют буддийские школы, определяющие авторитетные монастыри в качестве главных оплотов своей веры, и эти монастыри служат символами религиозного единства.

Однако естественные религии не имеют определённых основателей и абсолютных установленных священных текстов. В таких религиях каждый верующий может обратиться к какому-то божеству и посвятить себя религиозной практике – при такой системе нет необходимости в «управляющем центре», который контролирует то, как люди практикуют свою веру.

Например, количество последователей индуизма оценивается в 1,1 миллиарда человек, и при этом нет никакой «индуистской церкви» как централизованной организации, как нет и субъекта, централизованно управляющим доктринами индуизма. Именно такая ситуация характерна для естественных религий.

Религиозная организация синто: около 80 000 святилищ по всей стране

В синтоизме, наоборот, существует довольно устоявшаяся религиозная организация – Ассоциация синтоистских святилищ (Дзиндзя хонтё). Её главный офис находится в токийском районе Сибуя, и в ассоциацию входят 78 669 святилищ и 21 071 священника (согласно выпускающемуся Агентством по делам культуры «Религиозному ежегоднику» за 2024 год). Ассоциация синтоистских святилищ делит этих священников на пять рангов – дзёкай (浄階), мэйкай (明階), сэйкай (正階), гон-сэйкай (権正階) и тёккай (直階). Священники платят ассоциации взносы от своих святилищ, и ассоциация располагает своим бюджетом, который в последнее время составляет около 5 миллиардов йен в год.

Ассоциация формулирует внутренние правила для синтоистских святилищ, такие как «Правила ритуалов святилищ» и «Финансовые правила святилищ», обязывая аффилированные святилища их выполнять. Таким образом, ассоциация создаёт правила управления святилищами со своими предписаниями и запретами, и определены также наказания за нарушения этих правил. На самом деле сейчас немало священников открыто высказываются за упразднение Ассоциации синтоистских святилищ, подвергая сомнению целесообразность её существования.

Ассоциация синтоистских святилищ как искусственное политическое образование времён государственного синтоизма

Каким образом в синто, естественной религии, возникла такая религиозная организация? Дело в том, что синтоизм, особенно в новейшее время, имел тесную связь с японской политикой.

На протяжении очень долгого времени в истории Японии наибольшее влияние на духовную жизнь японского народа оказывал буддизм. Он был привезён в Японию в середине VI века, и японцев того времени впечатлила эта «утончённая религия», у которой был реальный основатель (Шакьямуни) и хорошо организованная система священных текстов. Даже императоры стали исповедовать буддизм, после чего в Наре, Киото и других местах власть имущие построили огромные храмы.

Предполагают, что синтоистские религиозные сооружения, такие как святилища, и проводимые в них церемонии сформировались отчасти под влиянием стиля буддийских храмов и буддийских служб.

В период Хэйан (794–1192) в обществе распространилась идея хондзи суйдзяку, состоящая в том, что японские божества ками являются временными проявлениями (суйдзяку) изначального Будды (хондзи), упрочив синто-буддийский синкретизм (симбуцу сюго), в результате чего во многих местах храмы и святилища стали управляться как единое целое. Считается, что к периоду Эдо уже среди простого народа было мало тех, кто, чётко ощущали разницу между буддийскими храмами и синтоистскими святилищами.

Реальная ситуация того времени состояла в том, что многие японские святилища были включены в состав буддийских храмов, а синтоизм часто ставили ниже буддизма.

Однако движение за возвращение власти императорам, свергнувшее сёгунат Эдо и приведшее к Реставрации Мэйдзи, имело целью отстранение самурайского правительства, чтобы заменить его политической системой, в которой император был бы во главе страны. При этом авторитет императоров основывался на их происхождении – предком императорского дома считалась богиня солнца Аматэрасу оо-миками, которая является одним из главных синтоистских божеств.

Люди, создавшие правительство Мэйдзи, считали, что для сплочения нации в государстве с императором во главе необходимо восстановить синтоизм. Это привело к созданию системы, известной как «государственный синтоизм», которая сделала синто фактически государственной религией.

В то время святилища были интегрированы с буддийскими храмами, и потому начали принимать меры по разделению синто и буддизма, приняв указ «О различении богов и будд» (Симбуцу хайдзэн рэй), вызвавший движение «Упразднить Будду, уничтожить Шакьямуни» (хайбуцу кисяку), в ходе которого уничтожались буддийские храмы и святыни. В результате те «святилища», которые существуют в Японии сегодня, на самом деле были сформированы довольно искусственным образом в угоду политическим тенденциям того времени. Начиная с годов Мэйдзи в политической системе Японской империи святилища считались своего рода национальными учреждениями, а священники рассматривались как государственные служащие.

Недовольство религиозной политикой Генерального штаба союзных оккупационных войск

После поражения Японии во Второй мировой войне статус синтоизма кардинально изменился.

Генеральный штаб союзных оккупационных войск, оккупировавших Японию, возглавляемый американскими военными, считал, что синтоизм являлся источником японского милитаризма. Государственная система синто была ликвидирована, а Конституция Японии 1946 года чётко прописала разделение религии и государства и свободу вероисповедания.

Однако, как уже упоминалось, способ существования японских святилищ был сформирован в крайне искусственной и политической манере в связи с Реставрацией Мэйдзи, и они функционировали фактически как государственные учреждения. Внезапная отмена системы государственного синтоизма означала, что святилища должны были функционировать самостоятельно, а это создавало для них проблемы.

В результате в 1946 году в качестве религиозной организации, призванной заменить национальные агентства, которые отвечали за управление святилищами во времена Японской империи (такие как Бюро святилищ бывшего Министерства внутренних дел. Дзингиин и пр.), была создана Ассоциация синтоистских святилищ.

Из-за всего этого многие священники в высших эшелонах синтоизма, а именно те, кто составляют ядро Ассоциации синтоистских святилищ, чувствуют себя жертвами, которых якобы небрежно вышвырнули за рамки государственной системы в результате непродуманной религиозной политики Генерального штаба.

Отсутствие нового образа синто для новой исторической эпохи

Хотя можно признать, что религиозная политика Генерального штаба действительно была жёсткой и грубой, некоторые из этих людей считают, что послевоенная Япония, созданная под руководством оккупационных сил, была сформирована неправильно, и что их миссия состоит в том, чтобы отменить действующую конституцию, вернуться к довоенной эпохе и восстановить систему государственного синтоизма.

По этой причине деятельность Ассоциации синтоистских святилищ неизбежно приобретает националистический и реставрационный характер. Политическое крыло Ассоциации синтоистских святилищ, Лига синтоистских политических партий, как говорят, оказывает определённое политическое влияние, сблизившись с правыми членами Либерально-демократической партии и с энтузиазмом их поддерживая.

Однако после войны прошло уже 80 лет, и всё меньше синтоистских священников хорошо представляют себе ситуацию до поражения. Существование святилищ как «частных религиозных корпораций», сложившееся после войны, стало в определённой степени привычным, и синтоизм приспособился к функционированию в соответствии с этим. Если пообщаетесь со священниками, то вы увидите, что среди обычных синтоистских священников мало кто имеет твёрдые политические взгляды, и если спросить их о том, как они видят синтоизм в будущем, большинство из них выступают за сохранение статус-кво, придерживаясь умеренных взглядов.

Всё это говорит о том, что Ассоциация синтоистских святилищ, которая начиналась с чувства «обиды на Америку», в наши дни не имеет целей и идей, направляющих её в русло современной жизни.

Танака Цунэкиё: беспрецедентно долгое правление генерального директора Ассоциации синтоистских святилищ

Ассоциация синтоистских святилищ как ассоциированная религиозная корпорация, объединяющая святилища по всей стране, в течение последних нескольких лет была втянута в серьёзный внутренний конфликт. В 2015 году недвижимость Ассоциации в городе Кавасаки была продана дёшево, а вскоре вновь куплена по гораздо более высокой цене компанией, связанной с другой синтоистской организацией, что привело к судебному разбирательству. После этого скандала раздались голоса, призывающие к ответственности генерального директора Танаку Цунэкиё (81 год), и в какой-то момент он даже сам заявил о своём намерении уйти в отставку. Однако в мае этого года Танака был вновь переизбран на беспрецедентный шестой срок. Срок полномочий генерального директора составляет три года, и хотя обычно эту должность занимают не более двух раз, или шести лет, правление Танаки составит 18 лет.

Всё это вызвало шквал критики, и некоторые говорили, что Танака навязывает Ассоциации диктатуру, а вообще подоплёкой такой ситуации является ощущение застоя и нехватка человеческих ресурсов, охватившие синтоизм, и в настоящее время он находится в затянувшейся стагнации.

При этом у святилищ нет никакой обязанности вступать в Ассоциацию синтоистских святилищ, которая является всего лишь частной религиозной корпорацией, и всё чаще мы слышим о святилищах, которые покидают Ассоциацию и начинают вести управление самостоятельно, устав от атмосферы застоя.

Для успешного существования синтоизма в будущем в наши дни необходим новый образ мышления и такое отношение, которое чётко даст понять современному обществу, что такое святилища и синтоизм.

Фотография к заголовку: здание Ассоциации синтоистских святилищ в Сибуя, Токио, апрель 2024 г. (© Jiji)

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