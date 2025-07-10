Сотрудничество Запада на грани краха: не без вопросов и к японской дипломатии

Международное взаимодействие и партнерство Японии, Соединенных Штатов и Европы постепенно разрушается. Эгоистичное поведение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на состоявшихся во второй половине июня саммитах «Большой семерки» (G7) и Организации Североатлантического договора (НАТО) сотрясло единство и солидарность Запада. В условиях, когда пренебрежение альянсами становится все более очевидным, встает вопрос и о том, как реагирует японская дипломатия.

Трещины в «семерке» из-за Ближнего Востока и Украины

Саммит «Большой семерки» и саммит НАТО, которые обычно проводятся примерно в это же время каждый год, до сих пор по большей части были парой мероприятий, служивших площадкой для того, чтобы громко заявлять о «партнерстве и единстве» Японии, Соединенных Штатов и Европы. Правда, во время своего первого президентства в 2018 году Дональд Трамп уже однажды подпортил эту картину сотрудничества, постфактум отозвав свою поддержку заявления лидеров стран G7 из-за таможенных пошлин. На нынешнем саммите «семерки» произошла дальнейшая эскалация.

Важной причиной стало стремительное развертывание событий на Ближнем Востоке. В ответ на начавшуюся непосредственно перед саммитом, 13 июня, израильскую бомбардировку Ирана, японская и европейская стороны, критикуя иранские ядерные планы, в то же время высказывали осуждение превентивного нападения Израиля.

Но поскольку было вполне ожидаемо, что это не получит поддержки со стороны Трампа – последовательного сторонника Израиля, решением председательствующей на саммите Канады формулировка была скорректирована в том, что страны-участницы «признают право Израиля на самооборону», а Иран «никогда не должен получить ядерное оружие»(*1). Это и вошло в совместное заявление лидеров.

До тех пор казалось, что все идет благополучно. Но сразу по завершении ужина министров, на котором обсуждался данный вопрос, президент Трамп вернулся в Соединенные Штаты, ссылаясь на необходимость «реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке». Поэтому главный вопрос сформированной Японией, Европой и Канадой повестки следующего дня – ситуация в Украине – обсуждался уже в отсутствие Соединенных Штатов в обрезанном формате «шестерки», и мероприятие закончилось не просто без совместной декларации участников саммита – они даже не смогли вместе заявить об усилении антироссийских санкций, чего добивались европейские страны. С учетом того, что данный саммит проходил в год 50-летия проведения первой такой встречи в Канаде, его итоги оставили у международного сообщества стойкое впечатление утраты единства участников.

НАТО: приоритет угодничества

На саммите НАТО, стартовавшем в Гааге неделю спустя после саммита G7, также бросалось в глаза самоуверенное поведение Трампа. На этот раз в центре внимания участников встречи был вопрос о реагировании на требование Соединенных Штатов к странам-участницам альянса повысить до пяти процентов ВВП (с прежних двух процентов) долю расходов на оборону, а кроме того – нанесенные Соединенными Штатами в одностороннем порядке за два дня до саммита (22 июня) удары авиации по иранским ядерным объектам.

В ходе обсуждений участники договорились о том, что страны-члены альянса, наряду с увеличением финансирования так называемых «основных оборонных нужд» до 3,5% ВВП, увеличат до 1,5% ВВП инвестиции в защиту критически важной инфраструктуры, укрепление оборонно-промышленной базы и другие связанные с обороной вложения, чтобы к 2035 году совокупная доля этих расходов достигла 5% ВВП, что и было отражено в итоговом совместном заявлении лидеров.

Но вместе с тем фактом является и то, что это был вынужденный шаг в ответ на давление со стороны Соединенных Штатов; более того, обращало на себя внимание, как генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, постарался оказать президенту Трампу совершенно особый, королевский прием, для чего даже побудил управление делами королевской семьи разместить Трампа в качестве государственного гостя в покоях королевского дворца.

Особенно озадачило то, что стало известно на весь мир, как Рютте в частном порядке обращался к Трампу с такими словами как: «Вам удалось добиться грандиозного успеха – увеличения странами участницами оборонных расходов, какого не мог добиться ни один президент Соединенных Штатов», а по поводу бомбардировки Ирана – «Мы благодарны за то, что с вашими решительными действиями всем нам теперь стало гораздо безопаснее». Всё это с гордостью опубликовал в своей социальной сети Трамп, направляясь на саммит в Гаагу.

Невозможно отрицать то, что для Рютте, который еще прежде, чем (в октябре прошлого года) стать генеральным секретарем НАТО, как считалось, поддерживал с Трампом тесные личные отношения, публикация такого рода личных высказываний стала самой настоящей потерей лица. И хотя, конечно, можно пытаться утверждать, что все это просто отчаянные усилия в целях предотвратить противостояние и раскол в рядах НАТО, даже американские масс-медиа отреагировали на эту череду избыточных комплиментов критикой, сочтя их «лестью, от которой хочется отвести глаза»(*2).

Показательная порка Испании

Незабываемо и то, какую показательную порку Трамп устроил члену НАТО, заявившему о невозможности реализовать требуемое увеличение оборонных расходов. На пресс-конференции по окончании саммита Трамп прямо указал на Педро Санчеса – премьер-министра Испании, страны с самой низкой долей оборонных расходов (1,28% ВВП) со словами: «Не платит только ваша страна!», и добавил, что заставит Испанию «заплатить вдвое больше» путем введения дополнительных таможенных пошлин и прочих мер.

И пусть европейским членам удалось удержать Соединенные Штаты в рядах НАТО, хитрой уловкой выйдя на «целевые 5%», дело отнюдь не в этой цифре. Ведь «дистанцирование от Европы» администрации Трампа и ее позиция, прикрывающая Россию, явственно усиливают принципиальное беспокойство о будущем обеспечения европейской безопасности.

Вопросы к японской дипломатии

Японии тоже следует быть чуткой к этим тревогам европейских стран. С возникновения в 2022 украинского конфликта премьер-министры Японии, последовательно занимая единую позицию о «неразделимости обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе», ежегодно участвовали не только, разумеется, в саммитах G7, но и (в качестве приглашенной страны) в саммитах НАТО, активно высказывая свою позицию.

Тем не менее в нынешнем самите НАТО премьер-министр Исиба Сигэру участвовать не стал. Более того, в отношении израильской бомбардировки Ирана он изначально (13 июня) заявил: «Это категорически неприемлемо. Мы с этим абсолютно несогласны и решительно осуждаем». Но вместе с тем на саммите G7 Исиба поддержал совместное заявление о признании права Израиля на самооборону. Кроме того, он избегает давать оценку ударам американской авиации по иранским ядерным объектам. Трудно сказать, объясняется это заботой о том, чтобы не обострить противостояние Соединенных Штатов и Европы, или же просто оглядкой на позицию США.

Отсутствие Исибы на саммите НАТО дало некоторым повод говорить и о том, что Япония «по-видимому, уклонилась от ситуации, когда от нее потребовали бы увеличить расходы на оборону», как от европейских стран. Фактические результаты американской бомбардировки с применением сверхмощных бомб, проникающих вглубь земли (т. н. «разрушителей бункеров») пока остаются неопределенными; обсуждения лидерами НАТО таких азиатских вопросов, как гегемонистские действия Китая и Тайвань, тоже прошли вполсилы. Присутствие на саммите премьер-министра Исибы позволило бы развернуто представить позицию Японии и обменяться информацией с другими лидерами. Самостоятельное дипломатическое лидерство Японии, поддерживающее японо-американский альянс, следует проявлять более отчетливо.

Фотография к заголовку: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (второй слева) и президент США Дональд Трамп обмениваются фразами на фотосессии саммита НАТО, 25 июня 2025 г., Гаага, Нидерланды (© AFP/Jiji Press)