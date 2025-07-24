Поражение ЛДП на выборах в верхнюю палату: признаки японской версии «феномена Трампа»

После состоявшихся 20 июля выборов в верхнюю палату японская политика вступила в период серьёзной нестабильности. Особенно примечателен успех новой ультраправой партии, что расценивается как формирование в Японии собственного «феномена Трампа».

Партийная политика Японии вступает на неисследованную территорию

На этих выборах в Палату советников боролись в общей сложности за 125 мест, включая 124 места, то есть половину от общего числа в 248 мест, и одно депутатское место, подлежащее заполнению.

Правящая Либерально-демократическая партия на этих выборах получила всего 39 мест. Хотя это выше исторического минимума в 36 мест на выборах 1989 года, это было сокрушительное поражение: она потеряла 13 мест, полученных до выборов. Партнёр по правящей коалиции, партия Комэйто, также показала слабые результаты из-за старения своей базы поддержки – членов организации Сока Гаккай – и смогла получить лишь 8 мест, что на 6 меньше, чем она имела до выборов.

Поскольку ЛДП и Комэйто имеют 75 депутатских мест, на которые не распространялись нынешние выборы, премьер-министр Исиба Сигэру заявлял, что «необходимой целью» является получение 50 мест, чтобы иметь большинство (125 мест) в Палате советников. Однако ЛДП и Комэйто удалось получить в общей сложности лишь 47 мест, то есть правящая коалиция не имеет большинства как в Палате советников, так и в Палате представителей.

В ноябре этого года Либерально-демократическая партия отметит своё 70-летие, и впервые в истории она окажется правящей партией, будучи в меньшинстве как в Палате представителей, так и в Палате советников. В этом смысле японская политика вступает на «неизведанную территорию».

В 1990-х, на фоне коррупционных скандалов, Япония изменила систему выборов в нижнюю палату, перейдя от многомандатных округов к одномандатным. Это был шаг от традиционной модели «декорационной смены власти» внутри ЛДП к подлинной партийной конкуренции между коалицией и оппозицией. Такая смена власти действительно произошла в 2009 году.

Однако верхняя палата осталась за рамками этой реформы. Поскольку сенаторы менее известны широкой публике, чем депутаты нижней палаты, решения избирателей часто зависят от их настроений, а не от политической программы кандидата. В результате выборы в верхнюю палату неоднократно давали неожиданные результаты и приводили к смене премьер-министров.

Нынешние выборы в верхнюю палату стали одним из таких случаев. Когда избиратели разочаровываются в правящей партии и массово отдают голоса оппозиции – это нормальное явление для выборов. Однако на этот раз голоса, отданные не за ЛДП, распылились между множеством оппозиционных партий, что привело к усилению политической фрагментации.

В оппозиционном лагере Демократическая партия для народа увеличила своё представительство с 4 до 17 мест, а партия Сансэйто – с 1 до 14. В то же время первая оппозиционная партия – Конституционно-демократическая – сохранила прежнее число в 22 мандата. Идеологии этих трёх партий сильно различаются – от правых до левых, и почти не пересекаются. Когда правящая коалиция теряет большинство, а оппозиция раздроблена, это ведёт к политическому дрейфу.

Партия Сансэйто: проводник радикальных идей

Особенно тревожно то, что недавно считавшаяся маргинальной партия «Сансэй» под лозунгом «Японцы – прежде всего» вывела своих малоизвестных кандидатов в лидеры во многих округах – это может стать поворотным моментом для японской политики. Если выборы 2025 года в верхнюю палату и можно назвать историческими, то не из-за поражения ЛДП, а из-за начала настоящего подъёма ультраправого популизма по западному образцу.

Партию Сансэйто основал в 2020 году её нынешний лидер Камия Сомэй (47 лет). Камия, бывший член городского совета города Суйта в префектуре Осака, ранее безуспешно баллотировался в нижнюю палату от ЛДП и в префектуральное собрание как независимый кандидат. Позже он стал привлекать сторонников через YouTube, продвигая идеи отказа от вакцинации, и в 2022 году получил своё первое место в парламенте по пропорциональному списку.

Идеология партии основана на крайне правых, националистических и реакционных взглядах. В опубликованном в мае партийном проекте «Новой японской конституции» Япония определяется как «государство, в котором император управляет в единстве с народом», а одним из условий гражданства названа «любовь к Японии». Это можно трактовать как возможность лишения гражданства тех, кого признают «недостаточно патриотичными».

Документ также содержит призыв уважать Императорский указ о нравственном воспитании и указывает на необходимость сосредоточиться на выращивании риса как основного продукта питания. Там же прописано, что «СМИ обязаны беспристрастно и справедливо освещать политику государства», что роднит его с конституциями авторитарных режимов, таких как в Китае или России.

Джазовая певица Сая (43 года), занявшая второе место в Токийском округе с примерно 670 тыс. голосов, в прошлом была одной из «девушек Тамогами» – группы поддержки генерала Тосио Тамогами, отстранённого от должности за ультраправые заявления. В интернет-программе от 3 июля, уже после официального старта кампании, она заявила: «Ядерное вооружение – это самый дешёвый вариант».

Иностранное вмешательство в выборы: теперь и в Японии

Несмотря на откровенный радикализм, интерес к Сансэйто в социальных сетях неуклонно рос. Более того, в ходе кампании стала появляться информация, что Россия систематически распространяла в соцсетях материалы в поддержку этой партии как часть координированной информационной операции. Во время выборов дополнительное внимание привлекло участие Саи в передаче японской редакции российского государственного медиа Sputnik. Европейский союз считает Sputnik пропагандистским ресурсом и запретил его вещание на своей территории.

Вмешательство иностранных государств в выборы известно под термином FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference – иностранное информационное манипулирование и вмешательство) и упоминается в японской Белой книге по обороне. Участие России означает, что тень FIMI добралась и до Японии, спустя девять лет после Брекзита и победы Трампа на выборах в 2016 году.

Считается, что одним из факторов успеха партии Сансэйто стало то, что она перехватила так называемую «непоколебимую консервативную базу», то есть электорат, поддерживающий ЛДП времён Абэ Синдзо. Безусловно, это сыграло свою роль. Однако без продолжающегося с прошлого года роста цен, падения реальной заработной платы и полного бездействия ЛДП во главе с Исибой, всплеск популярности Сансэйто вряд ли бы достиг таких масштабов.

Согласно базовому исследованию условий жизни населения, опубликованному Минздравом 4 июля, 28,0% домохозяйств считают своё положение «очень тяжёлым» – это на 1,5 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Фактически, уровень инфляции в Японии – один из самых высоких среди развитых стран.

Ухудшение уровня жизни, особенно среди молодёжи до 40 лет, на фоне растущего числа туристов с высоким потреблением и иностранцев, скупающих недвижимость, вызывает у многих раздражение, что эмоционально резонирует с лозунгом Сансэйто: «Японцы – прежде всего».

Такой стиль политики, апеллирующий к эмоциям, и есть чистый популизм.

Хотя главной причиной роста цен стала политика дешёвой йены в рамках «абэномики», этот вопрос практически не обсуждается. Между тем, на финальное предвыборное выступление партии Сансэйто в центре Токио, по сообщениям, собралось 20 тысяч человек.

Премьер-министр Исиба вечером 20 июля, в день голосования, заявил о намерении остаться на посту, подчеркнув, что ЛДП по-прежнему остаётся крупнейшей партией. Даже если в самой ЛДП усилится движение за отставку Исибы, и дойдёт до выборов нового председателя партии, это отнюдь не гарантирует его избрание премьер-министром в парламенте. А даже если его и выберут, сложность положения, в котором оказалась партия, потерявшее большинство в обеих палатах парламента, никуда не исчезнет. Политический дрейф Японии продолжается – и конца ему пока не видно.

Фотография к заголовку: Лидер партии Сансэйто Сомэй Камия даёт интервью во время подсчёта голосов на выборах в верхнюю палату. 20 июля, Токио, район Синдзюку (Jiji Press)