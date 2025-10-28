Пенсионный кризис выпускников «потерянных десятилетий» в Японии

С середины 1990-х годов в Японии резко сократились возможности получить хорошую, стабильную работу в корпорациях, что привело к печальным последствиям для будущих пенсионеров. Опираясь на количественные исследования, эксперт по трудовым вопросам говорит о необходимости как краткосрочных, так и долгосрочных реформ для предотвращения пенсионного кризиса.

Анализ поколения «ледникового периода»

Термин «ледниковый период в сфере занятости» используется для описания первых десяти лет сокращения корпоративных расходов (середина 1990-х – начало 2000-х годов) после краха японского финансового пузыря в 1980-х годах. Молодым людям, закончившим школу в те годы, было гораздо труднее получить обычную работу в корпорации, чем их предшественникам, и это оказало длительное влияние на их средний доход, сбережения и накопительные пенсионные взносы. Сейчас, когда многим представителям поколения «ледникового периода» за сорок или чуть больше пятидесяти (в данном случае это все те, кто закончил школу в период с 1993 по 2004 год), и им грозит пенсионный кризис, политики начали искать решение.

На приведённом выше графике показан уровень трудоустройства выпускников полной школы и университета за период с 1987 по 2021 год. Экономический спад в Японии после эпохи «экономики мыльного пузыря» начался в 1991 году, но выпускники 1993 года первыми ощутили его последствия в полной мере, поскольку корпорации резко сократили ежегодный набор новых выпускников. В период с 1992 по 1995 год показатели трудоустройства ищущих работу в обеих категориях (на основе предложений о работе) снизились более чем на 10 процентных пунктов. Из-за быстрого охлаждения рынка труда для новых выпускников и появилась фраза «ледниковый период в сфере занятости». Однако в контексте тенденций в области занятости в течение следующей четверти века уровень трудоустройства соискателей, завершивших образование в середине девяностых, был не таким уж плохим.

Сокращение корпоративных расходов усилилось в результате азиатского финансового кризиса конца 1990-х годов, ознаменовавшегося в Японии крахом в 1997 году Hokkaidō Takushoku Bank и Yamaichi Securities. В результате в 1999 году и в начале 2000-х годов уровень трудоустройства новых выпускников упал до самого низкого уровня за последние три десятилетия. После 2005 года, примерно в 2007–2008 годах, он несколько восстановился, вернувшись к уровню середины девяностых годов, но затем снова упал в 2010 году на фоне Великой рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года. События марта 2011 года — землетрясение, цунами и авария на АЭС – также повлияли на динамику трудоустройства, также повлияли на динамику трудоустройства.

Таким образом, обобщающий термин «ледниковый период на рынке труда» не отражает последствия резкого ухудшения ситуации на рынке труда вследствие финансового кризиса 1997 года. Он также не учитывает проблемы тех, кто заканчивал учёбу во время Великой рецессии – периода, который обычно не включается в ледниковый период в сфере занятости. Для более точного анализа тенденций в области трудоустройства, начиная с периода «экономики мыльного пузыря», я делю выпускников 1987–2013 годов на пять когорт в зависимости от года окончания:

1987–1992: Когорта экономического пузыря

1993–1998: Когорта раннего ледникового периода

1999–2004: Когорта позднего ледникового периода

2005–2009: Когорта постледникового периода

2010–2013: Когорта периода Великой рецессии и землетрясения

Языком цифр

Среди мужчин во всех группах мы обнаруживаем, что уровень постоянной занятости и средний годовой доход (как для выпускников средней школы, так и для выпускников университетов) являются самыми высокими в когорте экономического пузыря, вторыми по величине в когорте раннего ледникового периода и самыми низкими в остальных трёх когортах, которые существенно не отличаются друг от друга. Среди женщин в целом (включая тех, кто не работает) уровень постоянной занятости и средний годовой доход увеличиваются с каждым последующим поколением, поскольку всё больше женщин продолжают работать после вступления в брак и рождения детей. Однако, если мы ограничим анализ женщинами, работающими полный рабочий день, мы обнаружим ту же тенденцию, что и среди мужчин. Кроме того, неравенство доходов внутри группы растёт по мере того, как мы переходим от когорты экономического пузыря к когортам раннего и позднего ледникового периодов, а затем выравнивается.

Ледниковый период в сфере занятости часто связывают с трудностями в поисках работы выпускников университетов, но на самом деле безработица и нерегулярная занятость среди выпускников средних школ выросли более резко, чем среди выпускников вузов. В следующих таблицах приведены данные о трудоустройстве первых четырёх когорт выпускников средней школы. Когорта, относящаяся к периоду Великой рецессии и землетрясения, исключена, поскольку соответствующие данные пока недоступны.

Цифры показывают, что в долгосрочной перспективе показатели постоянной занятости и среднегодового дохода снизились среди мужчин, окончивших среднюю школу в начале ледникового периода, и остались на прежнем уровне в следующих двух когортах. Статистические данные также показывают непрерывный рост доли молодых мужчин, окончивших среднюю школу, которые могут быть отнесены к категории «не учится и не работает» через 6–10 лет после окончания школы. Эта категория в Японии охватывает молодых людей (15–34 года), в основном не состоящих в браке, которые не посещают занятия, но не работают и не занимаются активным поиском или профессиональным обучением (за исключением тех, кто в основном занимается ведением домашнего хозяйства). У мужчин долгосрочные показатели безработицы и нерегулярной занятости среди выпускников университетов ниже, чем среди выпускников средней школы, но тенденции в обеих группах в основном одинаковы.

Уровень занятости и средний годовой доход среди выпускников средней школы мужского пола через 10-12 лет после окончания школы

Экономика мыльного пузыря (1987–1992) 74,7% 3,11 млн йен Ранний ледниковый период (1993–1998) 69,5% 2,96 млн йен Поздний ледниковый период (1999–2004) 62,9% 2,65 млн йен Постледниковый период (2005–2009) 63,9% 2,72 млн йен

Процентная доля мужчин, которые не учатся и не работают через 6–10 лет после окончания школы

Экономика мыльного пузыря (1987–1992) 2,0% Ранний ледниковый период (1993–1998) 3,7% Поздний ледниковый период (1999–2004) 4,2% Постледниковый период (2005–2009) 5,0%

Процентная доля выпускников средней школы мужского пола в возрасте 35-39 лет, не состоящих в браке, не имеющих постоянной работы и проживающих с родителями

Экономика мыльного пузыря (1987–1992) 8,3% Ранний ледниковый период (1993–1998) 10,7% Поздний ледниковый период (1999–2004) 12 % (только выпускники 1999 года)

Источник: Составлено автором на основе данных, опубликованных в обзоре трудовых ресурсов Статистического бюро.

Не было возможности собрать данные о процентной доле представителей когорты постледникового периода в возрасте от 35 до 39 лет, которые не состояли в браке, не имели постоянной работы и жили с родителями, но данные по когортам экономики мыльного пузыря, раннего и позднего ледниковых периодов свидетельствуют о постоянном росте. Соответствующие данные по женщинам были исключены из таблицы, поскольку статус занятости японских женщин сильно зависит от их семейного положения. Но и среди женщин из более молодых когорт процент категория NEET («ни учится, ни работает») также возрастает. Доля женщин, не состоящих в браке, не имеющих постоянной работы и живущих с родителями, более или менее стабильна среди выпускников университетов, но растёт среди выпускников средних школ.

Надвигающийся пенсионный кризис

Очевидно, что совершеннолетние, не состоящие в браке и живущие с родителями по экономическим соображениям, оказываются в зоне повышенного риска обнищания в случае потери поддержки родителей. Многие самозанятые также находятся в группе риска не только из-за их относительно низких доходов, но и из-за того, что они слишком долго были исключены из системы пенсионного страхования работников (СПСР), которая дополняет скудные базовые пенсионные выплаты в Японии.

Растущее число фритеров – молодых людей, которые зарабатывают на жизнь за счёт подработки на неполный рабочий день и краткосрочной занятости вместо того, чтобы получить постоянную работу после окончания учёбы, – впервые стало общественной проблемой в конце 1990-х годов. Первоначально эта тенденция объяснялась сменой ценностей, но в теперь стало ясно, что увеличение числа нестабильно занятых среди представителей поколения ледникового периода было связано с потерей традиционных возможностей трудоустройства. В посткризисные годы многие компании всё больше полагались на внештатных и временных работников, чтобы покрыть потребности в рабочей силе и сократить расходы на социальное страхование. Как правило, внештатные работники, работающие на краткосрочной основе и неполный рабочий день, не были включены в систему ПСР, в соответствии с которой половину взносов платят работодатели. Без этих дополнительных выплат пенсионерам приходится довольствоваться базовыми начислениями, на которые невозможно прожить. Соответственно, если пенсионная система не будет изменена, доля пожилых людей, с трудом сводящих концы с концами на неадекватных пособиях, несомненно, будет расти.

В соответствии с японской системой социального обеспечения пожилые домохозяйства, оказавшиеся в такой ситуации, могут рассчитывать только на государственную помощь (соцобеспечение). Уже сейчас пожилые люди составляют более половины всех домохозяйств, получающих государственную помощь в Японии. Если не будет проведена масштабная пенсионная реформа, этот процент будет быстро расти.

Государственная помощь создавалась для иных целей. По закону её задача – «содействовать самообеспечению» при оказании помощи тем, кто живёт в бедности, при условии, что они «используют [свои] активы, способности и все другие доступные [им] средства для поддержания минимального уровня жизни». Программа не была направлена на увеличение доходов пожилых людей, у которых нет перспектив достижения экономической независимости в будущем. Чем больше на неё полагаются для этой цели, тем больше нагрузка на государственные финансы. Государственная помощь (в отличие от системы пенсионного страхования) полностью финансируется за счёт налоговых поступлений. Более того, из-за строгих критериев соответствия – процесс подачи и проверки сложен и трудоёмок, что делает государственную помощь неэффективным способом дополнить пенсию по старости.

Вот почему правительству необходимо разработать эффективные меры по преодолению надвигающегося пенсионного кризиса до того, как представители поколения ледникового периода достигнут преклонного возраста.

Неадекватная политика реагирования

3 июня 2025 года межведомственный совет, занимавшийся этим вопросом, представил «основные направления новых программ поддержки поколения “ледникового периода занятости” и других групп». Однако единственные конкретные предложения по облегчению положения включают расширение возможностей трудоустройства для пожилых людей (до 70 лет), предоставление возможности участвовать в ПСР работникам, занятым неполный рабочий день, и скорейшее освобождение базовой пенсии от действия т. н. «макроэкономического сдвига», который ограничивает рост стоимости жизни.

Меры, направленные на продление периода пенсионных отчислений – в частности, стимулирование более долгого пребывания на работе и распространение страхования по пенсионной программе для работников, занятых неполный день, – могут помочь предотвратить аналогичный кризис среди поколений «постледникового периода занятости» и Великой рецессии. Однако на тех, кто начал трудовую деятельность непосредственно в «ледниковый период», тех, кому сейчас от сорока с лишним до пятидесяти, это уже почти не повлияет.

Пришло время задуматься о новом способе повышения уровня низких пенсионных выплат. У правительства уже есть программа субсидий для пенсионеров с низкими доходами, но её масштабы весьма ограничены, а размер выплат невелик. Одним из вариантов решения может стать укрепление и расширение этой программы. Другим – минимальная гарантированная пенсия.

Конечно, финансирование такого пособия будет непростой задачей, но, если ничего не предпринимать, правительство будет выделять всё больше и больше средств на государственную помощь. Нагрузка на государственные финансы в конечном счёте будет меньше, если мы будем действовать проактивно, чтобы предотвратить кризис.

На пути к полномасштабной реформе пенсионной системы

Более фундаментальная проблема заключается в самой конструкции нынешней пенсионной системы, созданной с расчётом всего на два типа домохозяйств. Первый – это семья, где глава работает по найму на полную ставку в компании и участвует в системе пенсионного страхования работников, частично финансируемой работодателем. Второй – семья самозанятых, участвующая в государственной пенсионной системе как супружеская пара. Такая конструкция не учитывает другие формы занятости.

В последние годы Парламент принял законы, позволяющие большему числу нерегулярных работников получить доступ к СПСР. Дальнейшее расширение прав для работников, занятых неполный рабочий день, стало бы следующим шагом таких реформ. Но это всё равно оставило бы вне охвата широкий круг работников новых форм занятости, включая тех, кто трудится по аутсорсинговым контрактам или совмещает несколько должностей. Процесс диверсификации форм занятости ускорился в 1990-е годы, но с тех пор она стала долгосрочной тенденцией, и существует настоятельная необходимость адаптировать систему социального обеспечения к этой новой реальности.

При этом пенсионная система Японии уже испытывает трудности из-за быстрого старения населения, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится ещё много лет. В сложившихся обстоятельствах повышение среднего уровня пенсионных выплат по старости по всем направлениям может оказаться непомерным. В этом случае директивным органам было бы целесообразно рассмотреть меры по перераспределению средств для сокращения разрыва в доходах между пенсионерами с высокими и низкими выплатами. Этого можно достичь, повысив удельный вес базовой пенсии относительно вознаграждённых выплат СПСР. Другой возможностью может быть создание встроенного механизма доплат для пенсионеров с низкими доходами в рамках пенсионной системы.

Некоторые возражают против такого изменения, полагая, что оно противоречит основному принципу социального страхования, согласно которому размер получаемых пособий зависит от внесённых взносов. Другие считают, что это может лишить продуктивных членов общества стимула работать и накапливать активы. Эти возможные недостатки следует учитывать при обсуждении дальнейших комплексных реформ пенсионной системы.

Пересмотр льготы категории 3

Ещё одной целью реформы должен стать пересмотр устаревшей льготы категории 3, по которой супруг(а) участника СПСР, включая занятых неполный день, получает право на базовую пенсию без уплаты взносов в Национальную пенсионную систему. Несмотря на то что доля вступающих в брак в Японии снижается, среди молодых мужчин и женщин с экономической стабильностью она остаётся выше, и это расхождение продолжает увеличиваться. Многократно высказывались призывы отменить льготу категории 3, полагая, что она мешает замужним женщинам работать на полную ставку. Однако, на мой взгляд, ещё более фундаментальная проблема заключается в регрессивной природе нынешней системы, которая даёт преимущество домохозяйствам с полных штатных сотрудников перед домохозяйствами, сталкивающимися с нерегулярной занятостью или безработицей.

Учитывая характер пенсионной системы, в которой выплаты основаны на страховых взносах, выплачиваемых в течение всей жизни, фундаментальные изменения необходимо будет вносить постепенно. Более того, такие системные реформы нужно заранее тщательно просчитать, чтобы избежать внутренних противоречий и перекосов. Это означает, что для фундаментальной реформы пенсионной системы потребуется время. Политикам и заинтересованным сторонам предстоит долгий диалог — без уступок ситуативному политическому давлению.

Фотография к заголовку: Студенты на ярмарке вакансий в Tokyo Dome в сентябре 1995 года, во время ледникового периода занятости в Японии после кризиса (© Jiji)