Разрушаемое «неудобным» президентом ощущение общности с США у японцев: беседа с профессором Ёсими Сюнъя (часть 1)

Отношения между США и Японий через 80 лет после окончания Второй мировой войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, триумфально вернувшийся к власти в 2025 году, когда исполняется 80 лет после поражения Японии во Второй мировой войне, своими действиями, в частности, переговорами по таможенным пошлинам, сотрясает японско-американские отношения. Как меняются отношения между Японией и США в преддверии 80-летия окончания войны? Мы расспрашиваем экспертов.Мы расспросили его, что это сулит японско-американским отношениям, которые мы привыкли считать незыблемыми.

Родился в 1957 году в Токио. Ученый-социолог. Бывший декан и проректор аспирантуры междисциплинарных информационных исследований, ныне почетный профессор Токийского университета. С 2023 года профессор факультета туризма и городского планирования Университета Кокугаин. В область исследований входят города в послевоенной Японии, высшие учебные заведения, масс-медиа. Во время первого президентского срока Трампа в 2017-2018 годах в качестве приглашенного профессора преподавал в Гарвардском университете США, а сразу по возвращении на родину опубликовал книгу «Жизнь в Америке Трампа» (изд-во «Иванами синсё»). В числе многочисленных опубликованных работ: «Америка в Японии: гарвардские лекции» («Иванами синсё», 2024) и «За США и против США» («Иванами синсё», 2007).

Манера Трампа: «реслинг без рефери»

В январе 2025 года президент Трамп, триумфально вернувшийся во власть после четырехлетнего перерыва, взялся решать давнюю проблему многолетнего дефицита США в торговле с Японией путем сдерживания японского импорта введением высоких таможенных пошлин.

Двусторонние переговоры по взаимным таможенным ставкам и другим вопросам продолжаются и поныне, и Японии все сложнее прокладывать дальнейший курс действий на фоне непредсказуемости дальнейших шагов Трампа.

Так как нам быть с «неудобным» президентом, который под лозунгом «Америка прежде всего» оказывает давление на все остальные страны? Профессор Ёсими Сюнъя, который в период первого президентства Трампа, в 2017-2018 годах, читал лекции в Гарварде в качестве приглашенного профессора, отмечает необходимость в первую очередь задаться вопросом: «Что представляет собой Трамп?».



Профессор Ёсими Сюнъя

«Хотя утверждают, будто бы президент Трамп является выразителем американского национализма, на деле он оказывается скорее приверженцем принципа «я сам прежде всего», нежели идеи «Америка прежде всего». Он вызывает раскол в американском и даже мировом обществе, руководствуясь прежде всего своими персональными соображениями. По сути действия Трампа можно уподобить реслингу без рефери. Он наседает на партнера, а если тот пытается дать отпор – нападает снова. В этот процесс Трамп вовлекает не только масс-медиа, но и международные институты – как будто добиваясь громкой реакции со стороны зрительного зала. В это действо, даже не осознавая того, вовлекаются все, кто находится вокруг, ведь любое место для него – это ринг для занятий реслингом. Особенность лишь в том, что со вторым приходом к власти он все больше перегибает палку».

Появление «призрака империализма» в переживающих упадок Соединенных Штатах

Еще с первого президентства Трамп действует под лозунгом «Сделать Америку снова великой» (MAGA - Make America Great Again). Но какая эпоха имеется в виду в речах о «великой Америке» прошлого? В первую очередь следует предположить, что это отсылка к Америке периода 1950-х –1960-х годов. Но упоминания о владении Гренландией – ныне автономной территорией Дании и Панамским каналом, а также заявления о необходимости сделать «51-м штатом США» Канаду говорят о том, что на этот образ налагаются и черты Америки конца XIX–начала XX века.

Профессор Ёсими: «На мой взгляд, речь, конечно, идет об Америке 50-х–60-х годов – до того, как она проиграла войну во Вьетнаме. Но не только о ней. В своей инаугурационной речи Трамп упоминал президента Уильяма МакКинли (занимал эту должность в 1897-1901 годах), и есть основания предположить, что Трамп берет за пример его политику таможенных пошлин. МакКинли – лидер из той эпохи, когда в Соединенных Штатах наиболее явно просматривалась склонность к империализму. Одержав в 1898 году победу в войне с Западом, Соединенные Штаты оккупировали Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам. В том же году они спровоцировали проамериканский переворот на Гавайях и включили эти острова в состав своей страны. Во вторую очередь обращение администрации Трампа к «призраку империализма» обусловлено тем, что в территориальных вопросах в Юго-Восточной Азии все более напористо ведет себя Китай, а в последние годы на это накладываются действия вторгшейся в Украину России».

Как же вышло, что в Америке, до сих пор по собственной воле выступавшей в роли «мирового полицейского», появился президент-сторонник столь анахроничных идей, как экспансионизм? Ведь в этом все отчетливее просматривается упадок самих Соединенных Штатов.

«Исторически пик процветания США продолжался с 1920-х по 1960-е годы. С 1970-х годов с поражения во Вьетнамской войне это процветание шло на спад. Со времени администрации Рональда Рейгана 1980-х годов в условиях неолиберализма развивалась глобализация, и казалось, что США возрождаются, но внутреннее расслоение в американском обществе принимало все более острый характер. Глобализация принесла благополучие только отдельной части американцев в таких сферах как информационные технологии и финансы, в то время как множество других американцев оказались далеко не в столь же благоприятных условиях и стали беднее. Иначе говоря, произошло разделение на процветающую «легкую» Америку и деградирующую «тяжелую» Америку. А Трамп стал тем, кто умело сыграл на ее недовольстве и обратил его к своей выгоде на выборах».



Танцующий Трамп (© USA TODAY Network via Reuters Connect)

Тем не менее, по прогнозу профессора Ёсими, этот самый президент Трамп не только не сможет возродить Америку, но скорее ускорит ее закат. Профессор объясняет это тем, что поскольку источником нынешней силы Соединенных Штатов выступает глобализованная экономика, разрывая сеть глобализации, в частности, политикой высоких таможенных пошлин, эта страна занимается ничем иным как затягиванием петли на собственной шее.

Маятник симпатий японцев к Соединенным Штатам

Так как относиться к возглавляемой президентом Трампом Америке Японии?

Основой нынешней стабильности японо-американских отношений выступает сильное чувство близости японского народа по отношению к американцам. Согласно итогам проведенного канцелярией кабинета министров в 2024 году «Опроса общественного мнения по вопросам дипломатии», доля респондентов, испытывающих «близкие» или «скорее близкие» чувства по отношению к Соединенным Штатам, составила 84,9%.

Этот показатель практически неизменно находится на высоком уровне со времени начала проведения таких опросов в 1975 году, составляя не ниже 70%, а с 2010-х годов он по большей части превышает 80%. Единственный раз после 2010 года, когда уровень симпатий снизился до 70 с небольшим процентов, пришелся на три года из первого президентского срока Трампа – с 2017 по 2019 год.

Профессор Ёсими отмечает необходимость внимательно следить за тем, как изменяются симпатии японцев к Соединенным Штатам после прихода к власти второй администрации Трампа.

«Хотя в нашей стране пока не публиковалось итогов серьезных опросов общественного мнения, проводимых газетами и другими институтами, поскольку заявления и выработанный Трампом политический курс по отношению к Японии неоправданно жёстки, следует предположить, что неизменно сильное чувство близости и симпатии по отношению к Соединенным Штатам у японцев существенно ослабло(*1). В условиях, когда администрация Трампа продолжает следовать этим курсом, по меньшей мере ощущение «общности», которое японцы испытывали до сих пор, не могло не ослабеть довольно существенным образом. С учетом того, что до сих пор чувства близости по отношению к Соединенным Штатам питали не менее 70-80% японцев, у японского правительства и политиков не было возможности явным образом дистанцироваться от США. Теперь же, в случае тектонических сдвигов в общественном мнении, есть вероятность, что внешнеполитический курс Японии, до сих пор сугубо проамериканский, существенно изменит свою направленнность».

Если обратиться к прошлому, то отчетливо прослеживается, что отношение японцев к Соединенным Штатам колебалось, подобно движению маятника.

В конце периода бакуфу (эпоха Эдо) происходило усиление антизападных и антиамериканских настроений под лозунгом «Сонно дзёи» – «почитание императора и изгнание варваров», вследствие чего случались нападения на иностранцев и даже поджоги. После Революции Мэйдзи с целью открыться цивилизации Япония стала резко прозападной и проамериканской. После очередного усиления национализма времен китайско-японской и русско-японской войн маятник пошел в другую сторону, и в эпоху Тайсё японцы стали перенимать американский стиль жизни через голливудские фильмы, джаз и т. п.

С 1930-х годов и до окончания Войны на Тихом океане японцы решительно обратились к антиамериканизму, стремясь «повергнуть американских и британских дьяволов». С военным поражением в 1945 году симпатии вновь развернулись в пользу Соединенных Штатов, американский образ жизни стал символом достатка, пропитав целиком всю жизнь японцев.

Волна антиглобализма не обходит и Японию

Эта ретроспектива явно говорит о том, что эпоха «полного единения» Японии и Соединенных Штатов отнюдь не обязательно будет длиться и впредь.

«Эдвин Райшауэр, служивший послом США в Японии с 1961 года, считал, что для стабильности японо-американской системы обеспечения безопасности в японцах необходимо вызвать осознание тесной близости с Америкой. Он завоевывал симпатии японцев, побуждая администрацию Кеннеди сократить территории американских военных баз в Японии и договориться о возврате префектуры Окинава под управление японских властей. Если же президент Трамп будет и дальше следовать эгоистичным курсом, то японцы охладеют к Америке, что, вероятно, приведет к усилению националистических настроений в духе: «А с какой, собственно, стати мы должны смотреть в рот Соединенным Штатам?»».

Усиление национализма как противодействие глобализации не ограничивается Соединенными Штатами – это явление наблюдается по всему миру. В странах Европы расширяют свое представительство в органах власти политические партии правого крыла, выступающие под ксенофобскими лозунгами. В Японии на июльских выборах в Палату советников тоже существенно продвинулась партия Сансэй с лозунгом «Японцы прежде всего». И пусть в данный момент не заметно, чтобы японский национализм склонялся к «антиамериканскому» курсу, не исключено, что какое-нибудь событие может оказаться поводом к серьезному развороту настроений в обществе.



Собравшиеся послушать уличное выступление кандидата в ходе кампании выборов в Палату советников парламента Японии в июле 2025 года. Одной из главных тем дебатов перед выборами стал вопрос о «политике по отношению к иностранцам», 3 июля 2025 г, Токио, столичный район Минато (© Jiji Press)

С появлением президента Трампа в перспективах японо-американских отношений усиливается неопределенность. А почему вообще после окончания войны японцы, столь яростно сражавшиеся с Америкой, так долго испытывают неизменную симпатию к Соединенным Штатам? На этот вопрос, рассмотрев его в историческом контексте, профессор Ёсими ответит во второй части беседы.

(Окончание следует)

Фотография к заголовку: первый саммит премьер-министра Японии Исибы Сигэру и президента США Дональда Трампа, 7 февраля 2025 г. (© AFP/Jiji Press)