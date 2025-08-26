21-й век – «эпоха центробежных сил», время отыскивать новые пути, а не только равняться на Соединённые Штаты: беседа с профессором Ёсими (окончание)

Отношения между США и Японий через 80 лет после окончания Второй мировой войны

С триумфальным возвращением Дональда Трампа на пост президента все отчетливее проступает скрытая до поры «истина о трениях» в отношениях между Японией и Соединенными Штатами. Если окинуть взглядом историю связей двух стран со времен появления у японских берегов «черных кораблей» коммодора Мэтью Перри, то заметен ряд радикальных смен картины в зависимости от целей Японии. Почему же японцы, столь ожесточенно сражавшиеся с Америкой во времена Тихоокеанской войны, в послевоенные годы сблизились с американцами вплоть до ощущения «неразделимого целого»?

Родился в 1957 году в Токио. Ученый-социолог. Бывший декан и проректор аспирантуры междисциплинарных информационных исследований, ныне почетный профессор Токийского университета. С 2023 года профессор факультета туризма и городского планирования Университета Кокугаин. В область исследований входят города в послевоенной Японии, высшие учебные заведения, масс-медиа. Во время первого президентского срока Трампа в 2017-2018 годах в качестве приглашенного профессора преподавал в Гарвардском университете США, а сразу по возвращении на родину опубликовал книгу «Жизнь в Америке Трампа» (изд-во «Иванами синсё»). В числе многочисленных опубликованных работ: «Америка в Японии: гарвардские лекции» («Иванами синсё», 2024) и «За США и против США» («Иванами синсё», 2007).

440 тысяч писем японцев генералу Макартуру

Поражение Японии в войне 80 лет назад стало самым большим поворотным пунктом в японо-американских отношениях. Япония утратила независимость и оказалась под управлением штаб-квартиры союзнических сил, возглавляемой генералом Дугласом Макартуром.

В рекомендованной профессором Ёсими книге «Глубокоуважаемый генерал Макартур» (автор Содэи Риндзиро, вышла в издательстве «Иванами гэндай бунко») описывается поразительный факт той эпохи. Оказывается, многие японцы писали письма генералу Макартуру. Число таких писем – только тех, которые были зарегистрированы – составляет около 440 тысяч.

Содержание многих из сохранившихся писем весьма лестно для Макартура и Соединенных Штатов. «Ради всего японского народа и их потомков будущее счастье и достаток Японии находятся под контролем Соединенных Штатов», «Для того, чтобы спасти Японию с самого дна, нет иного пути, кроме как во всем довериться японо-американскому союзу», «Никто, кроме Вашей страны, не может вернуть Японию к былому процветанию из ее жалкого положения, и народ Японии, веря Вашей стране как никто другой никакой другой, доверяет ей все без остатка и склоняется перед указаниями Вашего командования» – во многих случаях эти письма создают впечатление полного преклонения народа перед оккупантами.

В разгар войны американцев и британцев презрительно называли «дьяволами», главные города страны были ссожжены дотла бомбардировками, на города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Почему же при всем этом японцы столь быстро изменили свое отношение? Вот что рассказывает Ёсими.



«Фотобюллетень альянса», 1942 год: «Что за жестокость! Бесчеловечные! Англичане и британцы являют свою дьявольскую сущность» (© «Кёдо имиджиз»)

«Окажись командующим оккупационными войсками представитель Китая – страны, которая тоже была на стороне победителей в войне, японцы вряд ли оказались бы столь же покорны. Со времен Мэйдзи в основе японского духа лежало поддержание чувства собственного превосходства за счет позиционирования себя рядом с западной цивилизацией, воплощением которой являются Соединенные Штаты, и отношение свысока к остальным странам Азии. Когда настала послевоенная эпоха, японцы сообразили, что преклонение перед Макартуром и сближение с Соединенными Штатами дают им возможность сохранить такой менталитет. Потому-то они и перешли на проамериканскую позицию, и при всем размахе протестного движения народ в целом согласился с Японо-американским договором безопасности».



Когда генерал Макартур покидал Японию по завершении своей миссии продолжительностью около шести лет, на дороги вышли его проводить 200 тыс. японцев (© «Кёдо имиджиз»)

Прибытие «черных кораблей» как продолжение американской экспансии на Запад

Отправной точкой такого менталитета японцев стало так называемое «прибытие черных кораблей» – появление у берегов Японии американской эскадры коммодора Перри. Перед военной силой, которую символизировали новейшие военные паровые корабли, сёгунат Эдо был вынужден отказаться от политического курса самоизоляции страны, что, в свою очередь, привело к появлению новой политической власти через Реставрацию Мэйдзи. Это событие не просто положило конец военному правлению бакуфу в Эдо, но, как отмечает профессор Ёсими, радикально изменило весь психологический механизм и дух японцев. Речь идет об отношении к соседней империи – Китаю, на протяжении около полутора тысяч лет проявлявшемся в японских посольствах к китайским династиям Суй и Тан.



Корабли эскадры коммодора Перри (© «Кёдо имиджиз»)

«До прихода эскадры Перри власти имущие в Японии более всего прочего осознавали обособленность от Китая. При всем стремлении перенять китайскую цивилизацию, более продвинутую, чем своя собственная, они старались не сближаться с ней чересчур близко, чтобы не оказаться поглощенными. А тут, узнав о существовании на краю востока страны под названием Америка, обладающей явно более высокой цивилизацией, японцы возжелали, сблизившись с Америкой, воспользоваться этой цивилизацией как рычагом для того, чтобы занять более высокое положение по отношению к Китаю».

Если же рассматривать прибытие «черных кораблей» с американской стороны, вырисовывается совершенно иная картина.

С тех пор как в 1776 году 13 восточноамериканских штатов стали независимыми от Великобритании, они расширяли свою территорию на запад, однимая земли у аборигенов. Достигнув 1848 году Калифорнии на западном побережье континента, они двинулись дальше в Тихий океан и колонизировали Гавайи и Филиппины.

«Американцы считали распространение своего господства в западном направлении предназначением, уготованным им богом, и этим оправдывали и массовое истребление аборигенов, и захват их земель вплоть до колонизации тихоокеанских островов. Событие, именуемое в Японии «приходом черных кораблей», для Соединенных Штатов было продолжением линии экспансии в западном направлении – «экспедицией эскадры Перри». Одно и то же событие – а насколько отличается картина с двух сторон».

Перри провел по всей Японии тщательную топографическую съемку. Будто предвидел военное столкновение следующих поколений. Если рассматривать все это в контексте экспансии на запад, то становится явной подспудная связь отдельных событий.

«В 1898 году Соединенные Штаты победили в войне с Испанией и завладели Филиппинами. Человеком, тщательно подавившим местное движение за независимость и ставшим губернатором Филиппин, был Артур Макартур – отец будущего генерала Дагласа Макартура. Генерал Макартур, восхищавшийся своим отцом, правил Японией, не забывая об отцовском опыте власти. Таким образом через отца к сыну тоже протягивается очевидная линия от овладения Филиппинами к оккупации Японии.

Сближение с Соединенными Штатами для подкрепления ощущения собственного превосходства в Азии

Отношения Японии с Соединенными Штатами, в начале которых каждая сторона руководствовалась собственными замыслами, переросли в войну, начавшуюся в 1941 году с атаки на Пёрл-Харбор, в этой войне обе стороны яростно убивали друг друга. В одном из американских изданий того времени японцев часто изображали «обезьянами». В свою очередь японская сторона часто изображала американцев «чертями» и «дьяволами».

«Отправной точкой для изображения японцев американцами в виде «обезьян» выступает дискриминационная теория социал-дарвинизма. В ее рамках Запад считал свою цивилизацию белых людей вершиной процесса развития, а развивающиеся страны Азии, в том числе Японию – чем-то вроде обезьян. Следствием такого подхода стало то, что Соединенные Штаты тщательно изучили данные об общественном укладе японцев и устройстве их городов, после чего осуществляли массовые убийства населения путем бомбардировок главных территорий страны. Япония же, напротив, вследствие нехватки научных данных относилась к Соединенным Штатам как к некоему абстрактному «злу» – ей недоставало спокойного и взвешенного, пристального «видения» Соединенных Штатов».



Профессор Ёсими Сюнъя

В этих условиях с возникновением послевоенного общества Япония, как уже отмечалось, приняла оккупацию под руководством Макартура. Это можно интерпретировать и как то, что японцы, сочтя Соединенные Штаты вершиной, предпочли отвести себе в рамках дискриминационной теории социал-дарвинизма место, подчиненное США, но вместе с тем сохранить свое ощущение превосходства над другими азиатскими странами.

Токийский Диснейленд как символ американской культуры потребления

С наступлением эпохи Холодной войны в рамках японо-американского альянса безопасности Япония получила возможность вкусить плодов экономического процветания. Американская культура стала выступать символом богатства в самых разнообразных жанрах, пропитывая собою всю жизнь общества. Японцы даже не осознали, в какой момент их затянуло в воронку стремления к американской культуре потребления.

«В Азии линия фронта Холодной войны проходила через Корейский полуостров, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Для поддержания и снабжения этого фронта требовалась база, которой и служила Япония. Поэтому Соединенные Штаты, предоставив Японии технологии и капиталы, стимулировали ее экономическое возрождение и поддерживали устойчивое промышленное развитие. Поскольку Японии это позволяло, не подвергаясь военным рискам, обогащаться, расширяя свои рынки в Азии, большинство японцев восприняли это с большой радостью. Японо-американская система обеспечения безопасности поддерживала единение с Соединенными Штатами не только в военном, но также в экономическом и культурном аспектах, и такое уникальное сочетание способствовало его продвижению».

В качестве символа тяготеющей к единению с Соединенными Штатами Японии профессор Ёсими назвал открывшийся в 1983 году Токийский Диснейленд.



В Токийском Диснейленде, отметившем в 2023 году свое 40-летие, и сегодня нет отбоя от посетителей (© Jiji Press)

«Картина мира в аттракционах этого парка словно следует пути американской экспансии на запад – от «Вестернленда», воспроизводящего эпоху покорения Дикого запада, когда происходил захват земель и изгнание коренных народов, до «Адвенчерленда», посвященного джунглям и исследованиям южных островов. Экспедиция коммодора Перри и Война на Тихом океане является продолжением этого исторического вектора, но большинство японцев развлекаются в парке, совершенно этого не осознавая. Можно сказать, что японцы живут в иллюзии единения с Америкой. Но это все-таки иллюзия».

Важность «широкого архипелага» частью которого является и Япония

Но такому положению отнюдь не обязательно суждено продолжаться вечно. Похоже, что второй приход к власти президента Трампа может послужить поводом к серьезному развороту. Как уже отмечалось в первой части интервью, в случае, если жесткие меры, принимаемые Соединенными Штатами по отношению к Японии, приведут к ухудшению симпатий японцев к США, вполне возможно, что между Японией и Америкой, долгое время пребывавших в идиллических отношениях «медового месяца», пробежит «судьбоносная трещина».

Кстати, если мы обратим взор в западном направлении, то там находится Китай, который, превратившись в экономическую державу, стремительно наращивает военный потенциал, а кроме того, нельзя игнорировать и угрозы со стороны Северной Кореи и России. В какой стороне света следует искать путь к будущему японской дипломатии? Вот что об этом говорит профессор Ёсими.

«Двадцатый век был «эпохой центростремительных сил», когда глобализация развивалась вокруг огромных империй – Соединенных Штатов и Советского Союза. Наши времена, когда глобализация достигла своего предела – это «эпоха центробежных сил». Полагаю, что отношения с Южной Кореей, Тайванем, странами Юго-Восточной Азии будут приобретать гораздо большую важность, чем прежде. В обширном водном пространстве, серединой которого выступает Восточно-Китайское море, насчитываются десятки тысяч островов – Японского архипелага, Филиппин, Индонезии и многих других с большим скоплением многообразных культур. Полагаю, что одной из альтернатив может стать сближение государств, находящихся в этой акватории множества островов и тяготеющих к самостоятельной позиции, дистанцированной как от Соединенных Штатов, так и от Китая».

Для Японии, судя по всему, явно настало время приступить к поиску «нового пути» вместо того, чтобы без конца следить только за выражением лица администрации Трампа и Соединенных Штатов.

