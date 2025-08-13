Британо-французское партнерство в использовании ядерного оружия: исторический поворот к сдерживанию России без Соединенных Штатов

Великобритания и Франция договорились о тесном сотрудничестве в том, что касается ядерного оружия, которым обладает каждая из этих стран. Этот шаг, предпринимаемый с целью раскрыть собственный «ядерный зонтик» в связи с повышением угрозы со стороны России из-за ее вторжения в Украину, а также отдалением от Европы Соединенных Штатов, обращает на себя внимание как исторический разворот в обеспечении европейской безопасности.

Ослабление веры в «ядерный зонтик» Соединенных Штатов

До сих пор в ядерных гарантиях Европа через Организацию Североатлантического договора (НАТО) зависела от так называемого «расширенного сдерживания» (иначе именуемого «ядерным зонтиком») Соединенных Штатов Америки. Но, помимо того, что Россия, постоянно критикуя страны Европы за поддержку Украины, выступает с ядерными угрозами в ее адрес, вторая американская администрация под руководством Дональда Трампа пассивно относится к защите Европы и все более пренебрежительно – к альянсам. На этом фоне в Европе утверждаются в мнении: «на американский «ядерный зонтик» нельзя положиться».

Инициатором ядерного партнерства Великобритании и Франции стал французский президент Эммануэль Макрон. В своей речи в марте текущего года он заявил: «Будущее Европы не должно решаться ни в Вашингтоне, ни в Москве» и предложил Европе ««ядерный зонтик» на смену американского», дав понять, что обсуждения этого вопроса начнутся уже в июне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июньском докладе «О пересмотре стратегической обороны» также выразил намерение «играть лидирующую роль в европейской обороне». В связи с этим 10 июля Стармер провел переговоры с прибывшим в Великобританию Макроном, после чего стороны опубликовали так называемую «Нортвудскую декларацию» (Совместное британо-французское заявление по ядерным вопросам), согласно которому для ответа в случае угрозы жизненно важным интересам одной из сторон или экзистенциальной угрозы Европе они «будут развивать сотрудничество и координацию в целях быстрого совместного реагирования». Эта декларация означает, что две страны достигли договоренности о тесном сотрудничестве в использовании ядерного оружия(*1).

Учреждение «ядерной группы»

Пятнадцать лет назад, в 2010 году, Великобритания и Франция, заключая Ланкастерхаузский договор, уже пошли по пути сотрудничества в технологиях и исследованиях в ядерной отрасли, но на этот раз они впервые пошли на отношения, выходящие за рамки сотрудничества в исследованиях и предусматривающие партнерство в использовании и применении ядерного оружия. Говоря более конкретно, учреждается непосредственно подчиненная офису британского премьер-министра и администрации французского президента совместная организационная структура – Британо-французская группа ядерного управления (UK-France Nuclear Steering Group), через которую осуществляется взаимодействие и координация по таким направлениям как ядерная политика и стратегия, потенциал, тактика и использование.

Хотя обе страны сохраняют прежнюю самостоятельность в праве принятия окончательного решения на применение ядерного оружия, внимания заслуживает то, в стратегическом и оперативном отношении такое партнерство позволяет эффективно рука об руку наносить удары по источникам общих угроз.

В распоряжении как Великобритании, так и Франции имеется по четыре стратегических атомных подводных ракетоносца (SSBN), оснащенных баллистическими ракетами подводного базирования с дальностью действия около 10 тыс. км. Хотя количество ядерных боеголовок у Великобритании составляет 225, а у Франции 290, что, безусловно, представляет собой жалкую тень в сравнении с Соединенными Штатами и Россией, в чьих арсеналах насчитывается более чем по 5 тыс. боеголовок у каждой, тем не менее объединение этих стран в партнерство определенно превращает их в опасного противника, с которым не стоит связываться.

Несмотря на то, что в Нортвудской декларации стороны не стали конкретно называть противников, в «Обзоре национальной стратегии» (от 14 июля), подготовленном администрацией президента Макрона, выражается понимание того, что Россия «является небывалой прежде перманентной угрозой для Европы»(*2), и любому наблюдателю совершенно очевидно то, что британо-французское сотрудничество нацелено на правительство Российской Федерации, возглавляемое президентом Владимиром Путиным.

Германия тоже в партнерстве с Великобританией и Францией

Еще одной стороной, укрепляющей отношения сотрудничества с Великобританией и Францией, выступает не имеющая собственного ядерного оружия Германия. В мае Макрон пригласил в Париж канцлера Германии Фридриха Мерца, и в ходе переговоров французский и немецкий лидеры, подтвердив намерение своих стран играть ведущую роль на пути к самостоятельности Европы в обеспечении собственной безопасности, договорились учредить «Совет по вопросам обороны и безопасности», который, в числе прочих вопросов, будет согласовывать использование оружия, которым располагают обе страны(*3). Кроме того, в июле Стармер провел переговоры с прибывшим в Великобританию Мерцем, и они подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, в котором четко обозначены взаимные обязательства Великобритании и Германии в области обороны, а также договорились углублять трехстороннее британо-французско-германское сотрудничество.

Полагают, что изначально с инициативой британо-французского ядерного партнерства выступил именно Мерц, обеспокоенный небрежением к альянсам администрации Трампа. Великобритания, Франция и Германия являются тремя ведущими европейскими странами в составе НАТО, на каждую из них распространяются обязательства взаимной обороны в рамках Североатлантического договора, а своими трехсторонними обязательствами сотрудничества и координации они подают решительный сигнал о намерении отреагировать на дистанцирование Соединенных Штатов от Европы.

Вопрос в согласовании разных позиций трех стран

Собственный европейский «ядерный зонтик» силами Великобритании, Франции и присоединившейся к ним Германии – трех ведущих держав Европы – это идея, реализация которой означает исторический разворот в истории НАТО и европейского ядерного сдерживания. Решительно против выступает и правительство Путина, называя это развитие событий «серьезной угрозой».

Между тем Франция вследствие политического курса со времен Шарля де Голля (1960-х годов) не входит в состав Группы ядерного планирования НАТО (страны-участницы представлены в этой группе на уровне министров обороны), в которой обсуждаются вопросы, связанные с ядерным оружием. Сам Макрон, который выступает за «стратегическую самостоятельность Европы», тоже изначально решительно намерен провести черту между Европой и Соединенными Штатами.

В контраст к этому Великобритания, дорожащая своими «особыми отношениями» с Соединенными Штатами, исторически тяготеет к НАТО и согласованности действий США и Великобритании. Германия же, будучи расположена между двумя этими странами и являясь местом, где расквартировано более половины американского военного контингента в Европе, колеблется между своими тревогами и стремлением ладить с Соединенными Штатами.

Можно утверждать, что для развития замысла описанного ядерного партнерства в ответ на отдаление США от Европы теперь важнее всего то, каким образом трем ведущим европейским странам удастся согласовать свои позиции так, чтобы это пошло на благо мира и стабильности Европы.

Смысл ядерного партнерства, о котором идет речь, не ограничивается Европой. В связи с решением администрации Путина о «приостановке соблюдения» и ряда других факторов ожидается, что в феврале следующего года окончательно утратит силу заключенный в 2011 году американо-российский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III (именуемый на Западе New START). К тому же, стремительно наращивающий свой ядерный арсенал Китай, как полагают, уже в 2030-х годах выйдет по количеству боезарядов на уровень, примерно сопоставимый с США и Россией, и мир вступит в небывалую доселе эпоху опасного «трехстороннего противостояния». В условиях, когда серьезной задачей становится обеспечение глобальной ядерной стабильности, успех или неудача британо-французского ядерного партнерства будет иметь важное значение и для безопасности Японии.

Фотография к заголовку: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в окрестностях Лондона, 10 июля 2025 г., (© AFP/Jiji Press)