Почему многие японские правые настроены проамерикански? Мнение председателя объединения японских националистов Кимуры Мицухиро

Отношения между США и Японий через 80 лет после окончания Второй мировой войны

Хотя принято считать, что японские правые силы консервативны и привержены националистическим идеям, после войны многие из них действуют под «проамериканскими» лозунгами. Почему же «правое крыло» вдруг стало «проамериканским»? В интервью Кимура Мицухиро, председатель националистического Общества единой капли («Иссуй-кай»), оценивает развитие событий и собственную деятельность.

Родился в 1956 году в Токио. Председатель Общества единой капли («Иссуй-кай»). Учился на юридическом факультете Университета Кэйо. В 1981 году возглавил движение «новых правых» сил под названием «Единый добровольческий фронт», под лозунгом «Антиамериканский патриотизм и отпор Советскому Союзу». В 2000 году стал председателем Общества единой капли. Автор публикаций «Что есть мужской дух?», «Теория патриотизма и становление неопатриотизма» и других.

Печальный юбилей уже через 20 лет – «столетие американской оккупации»

Деятельность, которую ведет возглавляемое Кимурой Мицухиро Общество единой капли, в настоящее время направлена на обретение Японией истинной независимости, коррекцию общественного тренда послушного следования за Соединенными Штатами, борьбу за мир во всем мире и международную солидарность всех мировых патриотических сил.

«Восьмидесятилетие окончания войны, в числе прочего, означает и то, что уже через 20 лет нас ждет столетие фактической оккупации Японии Соединенными Штатами, именуемой «зависимостью от США». Японскому народу необходимо прежде всего осознать аномальность для суверенного государства ситуации, когда по всей Японии и поныне находятся американские военные базы», – подчеркивает Кимура.



В качестве одного из примеров «аномальности» такого положения вещей Кимура приводит проблемы, связанные с Японо-американским договором безопасности и Японо-американским соглашением о статусе вооруженных сил.

«На территории американских военных баз не действуют японские законы – мы имеем дело с так называемой «экстерриториальностью». И если лицо, связанное с американскими вооруженными силами, совершает преступление, расследование его правонарушений проводится в особом режиме. В 2017 году во время своего первого визита в Японию после инаугурации президент Трамп привез с собой на борту президентского самолета на американскую военную базу Ёкота в Токио персонал секретной службы, вооруженный огнестрельным оружием, и эти лица оказались в нашей стране без прохождения паспортного контроля. Пусть речь и идет об официальном визите по долгу службы, такой въезд в страну через американскую военную базу, включая сопровождающих лиц, является отрицанием суверенитета Японии – это аналогично констатации того, что Япония является вассалом или протекторатом Соединенных Штатов. Японо-американский договор безопасности и Японо-американское соглашение о статусе вооруженных сил – договоры неравноправные. Мы должны стремиться обособиться от Соединенных Штатов и стать по-настоящему независимой Японией».



Сейчас, при президенте Трампе, появился благоприятный шанс

Вместе с тем Кимура отмечает: «Именно сейчас у Японии появился шанс вырваться из-под американского контроля». Вторая администрация Трампа провозглашает одной из своих целей «сокращение федеральной власти». В марте 2025 года сообщалось, что в целях сокращения расходов на национальную оборону рассматривается вопрос об отказе от усиления функциональных возможностей американских войск, дислоцированных в Японии.

«Данное сообщение встревожило проамерикански настроенных консерваторов, дескать, «сокращение бюджета на американские войска в Японии разрушает функциональную возможность гарантировать безопасность Японии», но с моей точки зрения происходящее можно только горячо приветствовать. Именно сейчас у Японии появился благоприятный шанс «обособиться» и стать самостоятельной от Соединенных Штатов», – подчеркивает Кимура.

В связи с обособлением от США Кимура поделился рядом «идей».

«Прежде всего, Япония могла бы разорвать Японо-американский договор безопасности и заключить вместо него договор о дружбе и сотрудничестве, заключить мирный договор с Россией, а кроме того нормализовать и межгосударственные отношения с Северной Корей (Корейской Народно-Демократической Республикой). Отказ от Японо-американского договора безопасности позволяет Японии перейти к отношениям на равных с Соединенными Штатами и продемонстрировать нейтральную и гармоничную внешнюю политику. Это успокоит Россию, Китай и Северную Корею, лишив их причин нападать на Японию. Заключение мирного договора между Японией и Россией, быть может, даже позволило бы решить проблему Северных территорий. В любом случае, самое главное – сделать так, чтобы Япония не оказывалась втянутой в войны Соединенных Штатов Америки».

«Я понимаю, что это будет далеко не просто, но до войны правые силы выступали за курс на «развитие Азии» и противостояли Западу, стремясь к сотрудничеству с азиатскими странами. Как раз сейчас возвращение к этим идеям позволило бы Японии, следуя курсом к «всеобщей гармонии», защитить мир. Это дает возможность идти к конечной цели, которой должны выступать незаконность войны и достижение разоружения», – продолжает Кимура

Исторический путь правых

Замысел «обрести самостоятельность от Соединенных Штатов» кажется своего рода ересью для «консервативных правых кругов». Прозванное «новыми правыми» Общество единой капли уже провозглашало «уход из правого крыла». Что привело к появлению замыслов, подобных идеям этого общества, обособиться от Соединенных Штатах с позиций национализма? И вообще, что представляют собой так называемые «правые»? С объективной точки зрения Кимура объясняет это следующим образом.

«Истинно «правое крыло» – это те, кто убежден в необходимости отстаивать традиции, историю и культуру Японии, ценить Японию, следовать духу уважения императора и защищать национальные интересы Японии. Но наряду с ними правыми называют и тех, кто просто склонен бороться с врагами, например, коммунистами или социалистами, либо с системой».

С исторической точки зрения, поводом для становления правого крыла стало появление противоположной концепции – так называемых «левых». Вследствие революции 1917 года в России возникло первое в мире социалистическое государство – Союз Советских Социалистических Республик, после чего социалистические и коммунистические идеи стали проникать и в Японию.

«Коммунистическая партия отвергала императорский строй. И тогда появились те, кто этому воспротивился, считая, что критиковать императора, идя на поводу у иностранных идей – это нонсенс, предательство собственного государства. Постепенно противников императорского строя – коммунистов, сторонников равноправия, марксистов стали называть «левым крылом», а выступающих против них сторонников уважения к императору и государству – «правым крылом»».

С началом Войны на Тихом океане истинно правые, выступая против Запада, занимали антиамериканскую позицию и стремились к поражению вражеских стран – «американских и британских дьяволов». Они действовали в составе Ассоциации помощи трону, Ассоциации информационной поддержки Великой Японии, Общества ветеранов и так далее. Когда после поражения в войне страна оказалась под американской оккупацией, большинство из них подверглись преследованиям со стороны штаб-квартиры оккупационных войск – изгнанию с общественных должностей в рамках «белой чистки».

«После этого смелостью правых интеллектуалов, зарабатывавших себе на хлеб литературной деятельностью, зачастую стали вдохновляться якудза, которые, в свою очередь, стали о них заботиться. А с усилением Коммунистической партии идея «крестового похода против коммунизма» объединила якудза с мелкими лавочниками, и так сформировался единый антикоммунистический фронт».

Послевоенное обращение правых в «проамериканство»

В этих условиях в мире и в Японии становилось все больше сторонников коммунизма. На Корейском полуострове, расколовшемся на север и юг из-за послевоенной оккупации Соединенными Штатами и Советским Союзом, в 1948 году возникло северокорейское государство, а в 1949 году возникла Китайская Народная Республика, после чего в 1950-м году вспыхнула Корейская война. Это послужило началом Холодной войны между Востоком и Западом.

«Тогда в штаб-квартире оккупационных войск произошел разворот в политике оккупации Японии, которую было решено сделать частью Западной оси, выставив как стену для защиты от коммунизма. С одной стороны, начался отказ от преследования сторонников национализма и подобных идей, а с другой стороны – усилия по противостоянию коммунистам и сочувствующим. Символом этого можно назвать то, что приказом штаб-квартиры оккупационных войск была прекращена всеобщая забастовка, которую впервые планировалось провести в Японии 1 февраля 1947 года. Далее развернулась так называемая «красная чистка» – изгнание с общественных должностей и увольнения с предприятий сторонников коммунистических идей».

После этого, в 1959-60 годах движение против пересмотра договора безопасности («Война с договором безопасности») развернулось, главным образом, с участием левых сил и Всеяпонской федерации советов студенческого самоуправления, выступивших против возрождения милитаризации и за свержение кабинета под руководством премьер-министра Киси Нобусукэ.

«Правые считают первейшим долгом сохранение национальной целостности, видя смысл своего существования в противостоянии левым силам, выступающим против нее. Таким образом многие сторонники правого крыла, до войны выступавшие под антиамериканскими лозунгами, исходя их обстоятельств эпохи, избирали дальнейшим своим курсом деятельность под лозунгом «вместе с Соединенными Штатами – против коммунизма»».

Унисон Мисимы Юкио и Общества единой капли – «Против Америки, против коммунизма»

«Кстати, в самый разгар «Войны против договора безопасности» некоторые видные фигуры националистического крыла заявляли: «Борьба против договора о безопасности на самом деле является не коммунистической идеей, а произрастает из национализма». Они, конечно, были антикоммунистами, призывали защитить японские традиции, обновить государство и взять систему под контроль. А для этого, в первую очередь, обрести самостоятельность… Символом этих идей выступил наш сэнсэй Мисима Юкио».

Через год после заключения в 1960 году обновленного Договора безопасности Мисима в новелле «Патриотизм» изображает молодых офицеров – участников событий 26 февраля 1936 года (попытки военного переворота), а в эссе «Голоса духов героев» 1966 года он пишет о гневе духов героев по поводу декларации о человеческой природе императора Сёва.

«Одним из произведений, очень доступно излагающих идеи Мисимы-сэнсэя, является сборник бесед «Воинский дух» (1970 год). Там в беседе с писателем Исихарой Синтаро – бывшим губернатором Токио, в числе качеств, которыми должен в первую очередь обладать сторонник японского народа, приводятся «национализм», «антикапитализм», «сопротивление режиму» и «почитание императора». Но три из этих качеств за исключением преданности императору оказались захвачены левыми силами, из-за чего утрачивают свою изначальную суть».

В 1970 году Мисима вместе с четырьмя соратниками по Обществу щита, которое он сформировал со студентами-националистами, предпринял безуспешную попытку государственного переворота в гарнизоне Сил самообороны Итигая. Вместе с товарищем по обществу 25-летним Моритой Масакацу он покончил с собой, совершив сэппуку.



Товарищ Мориты – Судзуки Кунио в годы учебы в Университете Васэда занимался студенческой деятельностью правого толка, а во время этих событий он уже отошел от политической деятельности и трудился как обычный член общества. Будучи шокирован известием о том, что Морита покончил с собой, стремясь продолжить заветы Мисимы и Мориты, в 1972 вместе с товарищами по студенческому движению он основал Общество единой капли.

«Судзуки стремился воплотить в жизнь то, к чему стремился Мисима-сэнсэй – «ниспровергнуть послевоенный режим», хотел расширить смысл идей и поступков героя-мученика Мориты. При этом, вместе с уже существовавшими правыми силами в качестве единой линии «Нового националистического движения» он выдвинул лозунг «Антиамериканской реконкисты (движения за возврат утраченных территорий) и реформ»».

В то же самое время, когда в Соединенных Штатах возникла вторая администрациия под руководством Трампа, в Японии сформировалось правительство Исибы. Премьер-министр Исиба Сигэру сразу после вступления в должность первым из японских премьер-министров за послевоенный период стал выражать желание пересмотреть соглашение о статусе американских сил в Японии. В июне 2025 года в Парламенте Японии возникло «Депутатское объединение за пересмотр Японо-американского соглашения о статусе сил», главным образом, вокруг депутатов от Конституционно-демократической партии.

По всей видимости, с 80-летием окончания войны лозунг Общества единой капли – «Обретение самостоятельности от Америки и восстановление суверенитета» – начинает обретать более реалистичный привкус.



