Чем Сансэйто отличается от прочих новых партий? Две особенности стратегии развития партийной структуры

На июльских выборах в Палату советников серьезных успехов добилась партия Сансэйто, провозгласившая ключевым лозунгом «Японцы прежде всего». Какая стратегия лежит в основе роста этой партии, за пять лет развернувшейся по всей территории страны?

Особенность первая: сосредоточенность на представительстве в региональных органах власти

Из всех остальных новых политических сил партию Сансэйто выделяют два характерных отличия.

Первой особенностью является обилие депутатов в местных законодательных органах. С тех пор как эта партия была сформирована в апреле 2020 года, она сосредотачивает усилия всей своей организации прежде всего на получение представительства в местных органах законодательной власти. По состоянию на конец июля 2025 года общее число депутатов партии Сансэйто в законодательных собраниях городов и деревень, а также префектур составило 155.

В сравнении с 60-ю депутатами у партии Рэйва синсэнгуми, которая расширяет свое представительство после учреждения в 2019 году, это больше примерно в два с половиной раза, а учрежденная в 2023 году Японская консервативная партия насчитывает в региональных органах власти всего девять депутатов. Это дает представление о том, сколько усилий приложила партия Сансэйто за последние пять лет, чтобы обзавестись депутатскими мандатами на местном уровне.

До сих пор новообразованные политические объединения в Японии отдавали приоритет в первую очередь избранию своих кандидатов на выборах в парламент, а обзаведение представительством на местном законодательном уровне было у них на втором плане. В современных политических условиях в Японии сложилась тенденция к пренебрежению местными законодательными органами.

Причина состоит главным образом в том, что хотя послевоенный конституционный порядок в Японии и провозглашает ведущую роль местного самоуправления (а до Второй мировой войны идее местного самоуправления в Японии уделялось мало внимания), фактически из-за интервенционализма в вопросах бюджетного финансирования, в частности трансфертов регионам и перераспределения налоговых средств, местные законодательные собрания были лишены возможности проводить самостоятельную политику. Соответственно доле местных налогов в совокупных поступлениях в бюджет местные власти зачастую именуют «самоуправлением на 20%», «самоуправлением на 30%» и т. п.

С учетом современных японских политических реалий, у новообразованных политических сил, заведомо менее известных и располагающих более слабыми организационными возможностями в сравнении с устоявшимися партиями, на первый взгляд есть вполне ясные резоны не уделять слишком большого внимания выборам в местные законодательные собрания и сосредотачивать усилия сугубо на общенациональных выборах.

Но на самом деле роль, которую играют депутаты местных законодательных собраний, особенно велика именно в контексте общенациональных выборов.

«Боевые отряды» общенациональных выборов

Сессии местных законодательных собраний в Японии длятся в среднем всего лишь около 90-120 дней в году. Иначе говоря, две трети года депутатам местных законодательных органов нет необходимости присутствовать на заседаниях. Конечно, у местных депутатов есть дела и между сессиями – встречи с избирателями, ознакомление с делами непосредственно на местах и т. п. И все-таки де-факто основная роль местных депутатов в этот весьма продолжительный период «оплачиваемого отпуска» сводится к тому, чтобы помогать своей политической партии в проведении предвыборных кампаний общенациональных выборов.

Если говорить о частоте проведения общенациональных выборов, то в Палату советников депутатов выбирают раз в три года на шестилетний срок (на каждых выборах состав этой палаты обновляется наполовину), а в Палате представителей хотя срок полномочий депутатов и составляет четыре года, на практике депутатов этой палаты выбирают в среднем один раз в два с половиной года – это объясняется практикой досрочного роспуска палаты для проведения всеобщих выборов. Иначе говоря, общенациональные выборы в Японии, как правило, проходят с промежутком примерно в один год, то есть наша страна по сути является государством с чрезвычайно большим количеством общенациональных выборов.

В таких условиях от депутатов местных законодательных органов ожидают очень активной деятельности при проведении общенациональных предвыборных кампаний – фактически они выступают «боевыми отрядами» в борьбе политических сил. Это объясняется тем, что преимущества и информация, а также связи со сторонниками, обретенные при депутатской деятельности, позволяют местным законодателям определять тренды и соответственно реагировать на них на общенациональных выборах. Соответственно, складывается картина: чем большим количеством депутатов располагает политическая партия на местном уровне, тем выгоднее ее позиции на общенациональных выборах. Поэтому и говорят: «Главный базис общенациональной партии – количество местных депутатов, которыми она располагает».

Данная точка зрения позволяет заключить, что партия Сансэйто занималась выстраиванием своей сети на местах и завоеванием представительства в местных законодательных органах с тем, чтобы все это работало в полную силу на общенациональных выборах.

Ориентация на прохождение в местные органы с низким барьером

В работе над обеспечением своего представительства в местных законодательных органах партия Сансэйто явно руководствуется твердой стратегией. Она неоднократно намеренно отбирала и выставляла кандидатуры в «округах с высокой вероятностью прохождения», то есть на выборах в те органы местного самоуправления, где число претендентов невелико в сравнении с количеством мандатов.

Из-за уже упомянутого отсутствия финансовой свободы местных органов самоуправления многие японские избиратели склонны не проявлять интереса к местным выборам. Средняя явка на выборах в городские и деревенские законодательные собрания на одновременных выборах весной 2023 года составила 43,92%, а на выборах в законодательные собрания префектур 41,85%, что ниже на 10-15 процентных пунктов, если сравнивать с выборами в Палату представителей 2024 года.

Вместе с тем обостряется проблема нехватки потенциальных кандидатур для выдвижения в депутаты местных законодательных органов. Растет число органов местного самоуправления, где депутаты законодательных органов определяются фактически без голосования в связи с отсутствием достаточного количества кандидатур для проведения выборов на альтернативной основе. При проведении одновременных выборов в местные органы власти в 2023 году доля выборов без голосования (на безальтернативной основе) достигала 40,2% (96 человек) на выборах глав местных администраций и 13,9% (2 057 человек) на выборах местных депутатов (данные из газеты «Асахи симбун» за 5 июня 2023 г.). Тогда партия Сансэйто обеспечила избрание 100 выдвинутых ею кандидатов.

Иначе говоря, изучение в достаточной мере электоральных данных по органам местного самоуправления, где вероятность избрания высока (распределение обладающего правом голоса населения в данной единице местного самоуправления, возрастная структура избирателей, их склонность к поддержке), позволяет кандидатам довольно легко избраться даже в отсутствие глубоких познаний данной местности. Благодаря такому методу партия Сансэйто за пять лет со своего формирования и добилась, как уже отмечалось в начале статьи, изрядного прогресса на выборах в местные законодательные собрания.

После Второй мировой войны в Японии для профилактики выдвижения кандидатур, не слишком знакомых с реальной проблематикой (т. н. «продажи известных имён»), ввели практику залогов, жесткую даже по меркам других стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Но выборы в законодательные собрания малых городов и деревень представляют собой исключение с относительно низким залогом величиной всего 150 тыс. йен. На выборах в городские законодательные собрания эта сумма составляет 300 тыс. йен. Сумма, конечно, полностью возвращается кандидату при получении на выборах поддержки определенного количества избирателей.

С точки зрения партии, желающей для начала увеличить число своих местных депутатов как боевого отряда для работы на общенациональных выборах, выборы в местные органы самоуправления, позволяющие выставлять кандидатуры при наличии очень небольшой суммы, можно назвать стратегической брешью в системе.

Особенность вторая: создание филиалов во всех одномандатных округах

Еще одна характерная особенность партии Сансэйто, решительно отличающая ее от всех прочих новых политических сил, заключается в стремлении иметь надежные филиалы в каждом одномандатном избирательном округе. По состоянию на август 2025 года у этой партии насчитывалось 287 местных филиалов во всей стране. Таким образом местные филиалы имеются почти что во всех 289 одномандатных округах для выборов в Палату представителей.

Практически все остальные новые политические партии учреждают филиалы по большей части на уровне префектур, а в некоторых случаях филиалов и того меньше. Вполне ясно, что множество местных филиалов, с которыми выдвинулась партия Сансэйто, создавая их по одномандатным избирательным округам, представляют собой ничто иное как «передовую» партийной организации для борьбы на общенациональных выборах.

После Второй мировой войны в Японии долгое время использовалась система средних (многомандатных) избирательных округов. Следствием этой практики, при которой в округах систематически баллотировались по два и более кандидата от одной и той же политической партии, стало обострение межфракционной борьбы внутри Либерально-демократической партии – настолько, что стало казаться, будто в стране происходит не соперничество политических идей, а скорее межфракционные препирательства. Именно из этой системы произрастала «фракционная политика».

За наносимый вред данная система подвергалась резкой критике, и в 1980-х годах активизировалось движение за упразднение средних избирательных округов и введение системы малых избирательных округов – как в США, Великобритании и других странах, при которой может быть избран только один кандидат, получивший большинство голосов.

В 1993 году к власти пришло коалиционное правительство без Либерально-демократической партии, кабинет министров возглавил Хосокава Морихиро, и в 1994 году были приняты поправки в Закон о выборах на общественные должности. Ведущую роль в этом процессе сыграл Одзава Итиро, генеральный секретарь партии Синсэйто, входившей в то время в правящую коалицию. Новый порядок впервые заработал на выборах в Палату представителей 1996 года. Это реформирование продолжается и поныне, положив начало смешанной избирательной системе с малыми избирательными округами и системой пропорционального представительства.

При послевоенной политической системе Японии (системе 1955 года) утвердились две крупные политические партии – Либерально-демократическая партия, базис которой в основном находился в провинции и сельскохозяйственных деревнях, и Социалистическая партия с базисом главным образом в крупных городах. Либерально-демократическая партия, сохранившая большой вес в законодательных собраниях и после перехода к системе одномандатных избирательных округов, была склонна поддерживать дробление сельских округов, но поскольку суды все чаще стали принимать решения о неконституционности неравенства удельного веса голосов избирателей в урбанизированных и сельских округах, все чаще происходит перераспределение избирательных округов соответственно численности населения территорий.

Беспрецедентно благоприятная экономическая конъюнктура в Японии, продолжавшаяся до начала 1990-х годов, в общем и целом, закончилась примерно в 1992 году – на смену пришла эпоха стагнации и низких темпов роста экономики. Ведение сельского хозяйства тоже сталкивалось с трудностями, постоянно происходил отток населения из беднеющей провинции и сельскохозяйственных деревень в столичный мегаполис. Соответственно происходило перераспределение одномандатных округов, в частности, дробление в столице и ее окрестностях.

Удастся ли развить успех на общенациональных выборах?

Поскольку главной прослойкой, поддерживающей партию Сансэйто, выступают представители среднего класса, проживающие в крупных городах и их окрестностях, она может рассчитывать, что чем дальше будет увеличиваться количество одномандатных избирательных округах в мегаполисах, тем в более выгодном положении партия окажется на выборах. Ведь то, что данная партия, как мы уже отметили, создает филиалы не по префектурам и крупным городам, а практически в каждом избирательном округе, является ее характерной чертой, отсутствующей у прочих новых политических сил.

Даже при проигрыше в одномандатных избирательных округах система выборов в Палату представителей наряду с этими округами обеспечивает пропорциональное представительство во имя недопущения «напрасно отданных голосов», и допускается двойное баллотирование кандидатов – по округам и партийным спискам. Эта особенность, именуемая «возрождением через партийные списки» и является целью, ради которой партия Сансэйто столь ревностно утверждает филиалы даже в тех одномандатных округах, где ее позиции отнюдь не сильны – она рассчитывает при этом на «спасательный круг» прохождения по партийным спискам. Эта практика наверняка сослужит хорошую службу для дальнейшего успешного продвижения партии в случае вполне вероятного роспуска Палаты представителей и проведения всеобщих выборов в ближайшем будущем.

Итак, мы рассмотрели особенности механизма политической работы партии Сансэйто в двух аспектах. Полагают, что число членов и сторонников этой партии по состоянию на 2022 год составляло около 45 тыс. (а по состоянию на текущий 2025 год оно оценивается примерно в 68 тыс.), а с учетом того, что у сформированной в 2018 году Демократической партии для народа их число по состоянию на 2025 год, как полагают, составляют примерно более 50 тыс., само по себе число не слишком велико.

Вне зависимости от количества членов и сторонников, внимания заслуживает именно вышеописанный потенциал системы, которой партия Сансэйто располагает в качестве инструмента политической деятельности.

Фотография к заголовку: Собрание сторонников партии Сансэйто перед станцией Симбаси в Токио на следующий день после голосования на выборах в Палату советников Парламента Японии, 21 июля 2025 г. (© Kyodo)