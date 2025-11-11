Безопасность Японии и Европы в эпоху «Америка прежде всего»

Сотрудничество между Японией и Европой резко активизировалось после полномасштабного вторжения России в Украину в первую очередь из-за обеспокоенности по поводу совместной угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи, а также в ответ на внешнюю политику США под руководством президента Дональда Трампа. В этой статье рассматриваются краткосрочные и долгосрочные цели развивающегося японо-европейского партнёрства.

Укрепление связей с Европой

Сотрудничество между Японией и Европой широко освещается в новостях. Материалы о саммите Японии и Европейского союза, состоявшийся в Токио в июле 2025 года, публиковались на первых полосах крупнейших японских газет. Прибытие британского авианосца «Принц Уэльский» в токийский порт в конце августа вызвало широкий резонанс в прессе и привлекло множество зрителей.

Что является движущей силой такого усиления сотрудничества между Японией и Европой? Чего добиваются обе стороны – и чего им не удаётся добиться на данный момент? Не углубляясь в анализ политических связей и отношений в области безопасности, я хотел бы взглянуть на японо-европейское сотрудничество в свете растущего интереса Европы к Индо-Тихоокеанскому региону и как ответ на вызовы, стоящие перед Японией и Европой как союзниками США.

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, а также поддержка, которую Москва получила от Китая и Северной Кореи, отчётливо показали необходимость межрегионального сотрудничества. Но именно политика «Америка прежде всего», которую продвигает президент США Дональда Трампа, второй раз вступивший в должность в январе 2025 года, дала дополнительный импульс налаживанию более тесного сотрудничества между Японией и Европой. При нынешнем положении дел такое сотрудничество не может заменить многочисленные преимущества союза с США, от которых по-прежнему сильно зависят как Япония, так и Европа. Однако именно по этой причине будущее отношений с Соединёнными Штатами в области безопасности должно учитываться при любом долгосрочном рассмотрении сотрудничества Японии и Европы.

Последствия войны в Украине

В основе нынешнего всплеска японо-европейского сотрудничества в области обороны лежит осознание того, что безопасность Евроатлантического региона неразрывно связана с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона, и что эта связь становится всё более тесной. То, что происходит в Европе, влияет на Азию, и наоборот. Всё чаще два региона вынуждены взаимодействовать друг с другом, чтобы защитить свои собственные интересы. Война в Украине сделала эту взаимозависимость очевидной.

В своей речи на Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в июне 2022 года тогдашний премьер-министр Кисида Фумио выразил глубокую обеспокоенность тем, что «завтра Восточная Азия может разделить участь сегодняшней Украины». Это ощущение кризиса было вызвано опасением далеко идущих последствий, если России, нарушающей международное право, будет позволено изменить статус-кво.

Недавно премьер-министр Иcиба Cигэру выразил схожую позицию в письменном обращении к онлайн-саммиту по Украине, состоявшемуся 15 марта 2025 года. Он предостерёг от опасности извлечь «неправильный урок» из происходящего, отметив, что исход конфликта может повлиять на безопасность не только Индо-Тихоокеанского региона, но и Европы и остального мира. Наибольшую озабоченность у Исибы, разумеется, вызвал Китай, и под «неправильным уроком» он имел в виду вывод о том, что международное сообщество в конечном счёте готово смириться с применением силы для изменения статус-кво.

Между тем импорт энергоносителей Китаем помогает поддерживать российскую экономику военного времени, а экспорт китайских компонентов и технологий двойного назначения способствует производству оружия и боеприпасов в России. Северная Корея предоставила не только вооружение, но и боевые подразделения для участия в войне с украинской армией. Взамен Пхеньян получает реальный боевой опыт и, как сообщается, российские военные технологии, что лишь усиливает угрозу, исходящую от Северной Кореи в Северо-Восточной Азии.

Будучи ключевыми игроками, поддерживающими российскую войну, Китай и Северная Корея могут обоснованно рассчитывать на поддержку Москвы, если они предпримут аналогичные шаги в Восточной Азии. Конечно, Россия не склонна жертвовать собственными интересами ради соседей. Однако, так же как Пекин поддерживает Москву, исходя из того, что поражение России не отвечает интересам Китая, Москва вполне может решить, что в её долгосрочных интересах помочь Китаю одержать победу в конфликте с участием США. В этой ситуации Япония и Европа оказываются в противостоянии с Китаем и Россией.

С точки зрения политики сдерживания, наиболее важной задачей является предотвращение одновременных вооружённых конфликтов в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Такое межрегиональное сдерживание потребует нового уровня сотрудничества между Японией, США и Европой.

Слишком рано ставить крест на Америке

Вторым важным фактором, приведшим к активизации сотрудничества между Японией и Европой, стали действия администрации Трампа. Пренебрежение Трампа нормами международного сообщества вызывает растущее беспокойство в Японии и Европейском союзе, которые давно выступают за мировой порядок, основанный на правилах. Тарифная политика Трампа, которая, похоже, в большей степени направлена против друзей и союзников, чем против враждебных держав, подорвала доверие к Соединенным Штатам. В этом контексте всё чаще звучит мнение, что Японии и Европе следует объединить усилия, чтобы противостоять американскому давлению – не только в экономической сфере, но и во внешней политике и безопасности. Это может показаться логичным следующим шагом..

Но опасность такого курса трудно переоценить. Нетрудно определить области, где нынешние американские ценности и интересы расходятся с позициями Японии и Европы. Но факт остаётся фактом: у Японии и Европы по-прежнему больше общего с США, чем с Китаем, Россией и большинством стран растущего Глобального Юга. В условиях всё более поляризованного мире такие форматы, как «Большая семёрка», объединяющая Японию, Европу и США, по-прежнему играют важную роль в защите общих интересов и ценностей. И маловероятно, что «Шестёрка», исключающая США, окажется более эффективной в решении международных проблем, чем «Большая семёрка».

Проще говоря, ещё слишком рано списывать партнёрство с США со счёта.

В Восточной Азии японо-американский альянс остаётся ключевым элементом сдерживания угроз со стороны Китая и Северной Кореи, и его значение вряд ли уменьшится в обозримом будущем. Даже с учётом увеличения оборонного бюджета Япония не может надеяться сдержать Китай в одиночку, а сотрудничество с Европой не может заменить мощи США в регионе.

Европа также по-прежнему сильно зависит от Соединённых Штатов, о чем свидетельствует почтительное отношение европейских лидеров к Трампу на саммите НАТО в июне 2025 года, их склонность подчиняться воле Вашингтона в вопросе Украины и их паническая реакция на тарифную политику Трампа.

Сохранить связь с Америкой

Реальность такова, что и Япония, и Европа слишком сильно зависят от США в вопросах безопасности и экономического благополучия, чтобы противостоять Вашингтону. Сегодня их общая задача – не заменить Соединённые Штаты, а поддерживать их активное участие в международных делах, особенно в обеспечении безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона. А значит, нужно искать способы облегчить бремя, лежащее на США.

С этой целью важно, чтобы союзники Америки, особенно Япония и европейские члены НАТО, взяли на себя большую долю расходов. Сторонники принципа «Америка прежде всего» склонны представлять всех союзников США лишь как обузу. Поэтому особенно важно показать, насколько сеть альянсов отвечает собственным интересам Америки. Сегодня Япония и Европа исходят из общего понимания, что, разделяя бремя с Америкой, мы помогаем США сохранять их приверженность обеспечению безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

С точки зрения баланса сил у Японии и Европы нет иного реального выбора, кроме как сотрудничать с США, несмотря на их склонность нарушать правила, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая. Сегодня это является основой сотрудничества Японии и Европы.

На пути к стратегической автономии

Хотя усилия по убеждению США продолжать сотрудничество отвечают непосредственным интересам Японии и Европы, умиротворение Дональда Трампа не может служить долгосрочным решением. Помимо нынешнего прагматичного «плана А» остаётся потребность в «плане Б», который заключается в развитии стратегической автономии (в том понимании, в каком её определяет ЕС) в подготовке к постамериканской, постнатовской эре.

Однако стратегическую автономию следует рассматривать как средство, а не как цель. Суть не в том, чтобы принимать решения, расходящиеся с политикой Вашингтона, а в том, чтобы обрести способность выносить собственные суждения, основанные на национальных интересах. Это может означать, а может и не означать укрепление связей с США, в зависимости от ситуации. В конце концов, союз с Америкой – это не самоцель, а средство обеспечения национальной безопасности и процветания.

Создание стратегической автономии в этом смысле отвечает долгосрочным интересам как Японии, так и Европы. К счастью, первые шаги на пути к достижению этой цели мало чем отличаются от основных требований для поддержания вовлечённости США. Они включают повышение оборонного потенциала, что предполагает увеличение расходов Японии на оборону, а также укрепление потенциала оборонной промышленности в области производства оружия и боеприпасов.

С учётом этих целей Япония совместно с Великобританией и Италией участвует в разработке истребителя-невидимки нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации. Силы самообороны Японии и вооружённые силы Европы также активизируют совместные военные учения. В контексте наших союзнических отношений с США эти инициативы можно рассматривать как часть кампании, направленной на то, чтобы взять на себя большую долю бремени и сохранить вовлечённость Америки в оборону Европы и Индо-Тихоокеанском региона. Однако в среднесрочной или долгосрочной перспективе их также можно рассматривать как подготовку к «плану Б».

Эта двойная направленность должна сохраняться какое-то время. С точки зрения долгосрочной стратегии, нам в конечном счёте придётся сместить акцент с одной цели на другую. Но на данном этапе развития японо-европейского сотрудничества единственным реалистичным вариантом является поддержание хрупкого баланса.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Исиба Сигэру с другими японскими официальными лицами и британским и американским послами в Японии на взлётной палубе британского авианосца «Принц Уэльский» во время его захода в порт военно-морской базы США в Йокосуке, 23 августа 2025 г. (© Jiji)