Индия сближается с Китаем и Россией: серьёзные побочные эффекты высоких «тарифов Трампа»Политика
«Вторичные санкции» за импорт российской нефти
Непосредственным поводом для ухудшения американо-индийских отношений стало в конце августа распоряжение президента Трампа повысить тарифы для Индии, продолжающей закупать российскую нефть, с прежних 25% сразу до 50%. Это преподносится как «вторичные санкции» против стран, поддерживающих Россию в продолжающейся агрессии против Украины.
При этом Китай, который также массово импортирует российскую нефть, был исключён из этого санкционного списка. Индийская сторона отреагировала с возмущением: «Есть и другие крупные покупатели (Китай), но под удар попала только Индия» (министр иностранных дел Индии Джайшанкар), и тарифные переговоры зашли в тупик. Учитывая, что американо-индийские отношения последние два года характеризовались как «медовый месяц», столь резкое ухудшение поразило весь мир.
Яркой демонстрацией американо-индийского сближения стал визит премьер-министра Индии Моди в Белый дом в качестве государственного гостя в июне 2023 года при тогдашнем президенте Байдене. Его встретили с беспрецедентными почестями как «первого государственного гостя среди лидеров стран вне альянса», а на торжественную церемонию были приглашены 7000 гостей, включая американцев индийского происхождения и представителей деловых кругов, что создало атмосферу больших ожиданий.
Моди председательствовал на саммите G20 в том же году и считался «лидером Глобального Юга» (развивающихся стран). Такой радушный приём должен был продемонстрировать дома и за рубежом приверженность США развивающимся странам, а также укрепить единство «Квада» для более эффективного сдерживания гегемонистских устремлений Китая.
США и Индия развернули беспрецедентное военно-техническое сотрудничество, включая совместное производство авиадвигателей для истребителей, закупку американских разведывательных самолётов, заходы кораблей ВМС США в индийские порты, а также заключили множество соглашений в сфере торговли и освоения космоса. «Американо-индийское партнёрство – одно из важнейших в мире» (Байден), «В американо-индийском стратегическом сотрудничестве открылась новая глава» (Моди) – взаимные похвалы расценивались как крупный дипломатический успех(*1).
Нобелевские амбиции
Администрация Трампа также изначально поддерживала хорошие отношения: на саммите с Моди в феврале этого года стороны договорились в течение пяти лет удвоить объем двусторонней торговли. Причина внезапного поворота к худшему, как сообщается, кроется не только в 50-процентных тарифах под предлогом украинского вопроса, но и стремлении Трампа получить Нобелевской премии мира.
В мае этого года при столкновении армий двух стран в Кашмире на индо-пакистанской границе США также выступили посредниками, что привело к заключению соглашения о прекращении огня. Однако, по данным американских и индийских СМИ, несмотря на то что индийская сторона настаивала: «Прекращение огня – самостоятельное решение Индии», Трамп не переставал хвастаться: «Это заслуга американской дипломатии».
Более того, в июне Трамп поднял эту тему в телефонном разговоре с Моди и попросил: «Выдвинете меня на Нобелевскую премию мира». Моди отказался, сказав: «Это неправильно». С тех пор отношения между ними, как сообщается, разорваны, и окружение Моди считает, что за «целенаправленными тарифами» стоит месть за отказ в выдвижении на премию(*2).
Япония в роли удерживающей силы
Индия традиционно придерживает политики неприсоединения и дипломатического нейтралитета, но в противостоянии с Китаем высоко ценила сотрудничество в сфере безопасности в рамках инициатив «Квада». Подход администрации Трампа диаметрально противоположен, и американские СМИ предупреждают, что тарифы Трампа «могут подтолкнуть Индию к Китаю и России» (издание Politico).
Моди, видимо, также учитывает эти связи с «Квадом»: в конце августа, накануне участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под эгидой Китая и России в Тяньцзине, он посетил Японию для встречи с премьер-министром Исиба Сигэру. Лидеры договорились о разработке «совместного видения», охватывающего не только вопросы японо-индийского оборонного сотрудничества и безопасности через «Квад», но также развитие инвестиций и обмена кадрами, экономическую безопасность, науку и технологии.
Также обсуждалась инициатива Японии и Индии по созданию широкой экономической зоны, которая соединила бы Азию через Индийский океан со Средним Востоком, Африкой и Европой. В случае реализации этот проект предложил бы странам более привлекательную альтернативу китайской инициативе «Один пояс, один путь», которая сталкивается с множеством проблем. В условиях шатких американо-индийских отношений Япония, можно сказать, проводит дипломатию по удержанию Индии от выхода из «Квада» и сближения с Китаем и Россией(*3).
В центре внимания – саммит «Квада»
У Индии давние традиции военно-энергетического сотрудничества с Россией, она во многом зависит от российских поставок вооружений.
Однако война в Украине заставила её обратить внимание на стабильное военное сотрудничество с США и Европой, а также на диверсификацию закупок оружия. Для Индии, противостоящей Китаю в пограничных спорах, укрепление обороноспособности и доступ к новейшим вооружениям и технологиями является неотложной задачей.
Нереалистично ожидать, что прагматичная Индия внезапно покинет орбиту Китая и России и присоединится к западному лагерю. Тем не менее продвижение дипломатии, предоставляющей правительству Моди, разделяющему идеалы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», прочную основу для сотрудничества через «Квад» и другие механизмы, отвечает интересам самой Японии.
Приближается важный момент – запланированный на этот год в Индии саммит лидеров «Квада», но, как сообщается, Трамп рассматривает возможность не участвовать во встрече. В условиях ненадёжности американской дипломатии японская дипломатия остаётся на передовой.
Фотография к заголовку: (слева направо) президент России Путин, премьер-министр Индии Моди и председатель КНР Си Цзиньпин общаются на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года (© Kyodo News)
(*1) ^ Совместное заявление США и Индии, Белый дом, 22 июня 2023 г.
(*2) ^ «Нобелевская премия и напряжённый телефонный разговор: как испортились отношения Трампа и Моди», Муджиб Машал, Тайлер Пейджер, Анупрета Дас, NYT, 30 августа 2025 г.
(*3) ^ Газета «Ёмиури симбун», утренний выпуск от 30 августа «Сканер］ Саммит для удержания Индии. Охлаждение в американо-индийских отношениях. Опасения по поводу склонности к России и Китаю».