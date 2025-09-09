Индия сближается с Китаем и Россией: серьёзные побочные эффекты высоких «тарифов Трампа»

Индия стремительно сближается с Китаем и Россией. Причиной стало резкое ухудшение американо-индийских отношений из-за тарифных мер администрации Трампа. Это не только играет на руку Китаю и России, но и грозит потерей одного из участников четырёхсторонней структуры сотрудничества «Квад» (Япония, США, Австралия, Индия), что может негативно сказаться на стратегии Японии.

«Вторичные санкции» за импорт российской нефти

Непосредственным поводом для ухудшения американо-индийских отношений стало в конце августа распоряжение президента Трампа повысить тарифы для Индии, продолжающей закупать российскую нефть, с прежних 25% сразу до 50%. Это преподносится как «вторичные санкции» против стран, поддерживающих Россию в продолжающейся агрессии против Украины.

При этом Китай, который также массово импортирует российскую нефть, был исключён из этого санкционного списка. Индийская сторона отреагировала с возмущением: «Есть и другие крупные покупатели (Китай), но под удар попала только Индия» (министр иностранных дел Индии Джайшанкар), и тарифные переговоры зашли в тупик. Учитывая, что американо-индийские отношения последние два года характеризовались как «медовый месяц», столь резкое ухудшение поразило весь мир.

Яркой демонстрацией американо-индийского сближения стал визит премьер-министра Индии Моди в Белый дом в качестве государственного гостя в июне 2023 года при тогдашнем президенте Байдене. Его встретили с беспрецедентными почестями как «первого государственного гостя среди лидеров стран вне альянса», а на торжественную церемонию были приглашены 7000 гостей, включая американцев индийского происхождения и представителей деловых кругов, что создало атмосферу больших ожиданий.

Моди председательствовал на саммите G20 в том же году и считался «лидером Глобального Юга» (развивающихся стран). Такой радушный приём должен был продемонстрировать дома и за рубежом приверженность США развивающимся странам, а также укрепить единство «Квада» для более эффективного сдерживания гегемонистских устремлений Китая.

США и Индия развернули беспрецедентное военно-техническое сотрудничество, включая совместное производство авиадвигателей для истребителей, закупку американских разведывательных самолётов, заходы кораблей ВМС США в индийские порты, а также заключили множество соглашений в сфере торговли и освоения космоса. «Американо-индийское партнёрство – одно из важнейших в мире» (Байден), «В американо-индийском стратегическом сотрудничестве открылась новая глава» (Моди) – взаимные похвалы расценивались как крупный дипломатический успех(*1).

Нобелевские амбиции

Администрация Трампа также изначально поддерживала хорошие отношения: на саммите с Моди в феврале этого года стороны договорились в течение пяти лет удвоить объем двусторонней торговли. Причина внезапного поворота к худшему, как сообщается, кроется не только в 50-процентных тарифах под предлогом украинского вопроса, но и стремлении Трампа получить Нобелевской премии мира.

В мае этого года при столкновении армий двух стран в Кашмире на индо-пакистанской границе США также выступили посредниками, что привело к заключению соглашения о прекращении огня. Однако, по данным американских и индийских СМИ, несмотря на то что индийская сторона настаивала: «Прекращение огня – самостоятельное решение Индии», Трамп не переставал хвастаться: «Это заслуга американской дипломатии».

Более того, в июне Трамп поднял эту тему в телефонном разговоре с Моди и попросил: «Выдвинете меня на Нобелевскую премию мира». Моди отказался, сказав: «Это неправильно». С тех пор отношения между ними, как сообщается, разорваны, и окружение Моди считает, что за «целенаправленными тарифами» стоит месть за отказ в выдвижении на премию(*2).

Япония в роли удерживающей силы

Индия традиционно придерживает политики неприсоединения и дипломатического нейтралитета, но в противостоянии с Китаем высоко ценила сотрудничество в сфере безопасности в рамках инициатив «Квада». Подход администрации Трампа диаметрально противоположен, и американские СМИ предупреждают, что тарифы Трампа «могут подтолкнуть Индию к Китаю и России» (издание Politico).

Моди, видимо, также учитывает эти связи с «Квадом»: в конце августа, накануне участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под эгидой Китая и России в Тяньцзине, он посетил Японию для встречи с премьер-министром Исиба Сигэру. Лидеры договорились о разработке «совместного видения», охватывающего не только вопросы японо-индийского оборонного сотрудничества и безопасности через «Квад», но также развитие инвестиций и обмена кадрами, экономическую безопасность, науку и технологии.

Также обсуждалась инициатива Японии и Индии по созданию широкой экономической зоны, которая соединила бы Азию через Индийский океан со Средним Востоком, Африкой и Европой. В случае реализации этот проект предложил бы странам более привлекательную альтернативу китайской инициативе «Один пояс, один путь», которая сталкивается с множеством проблем. В условиях шатких американо-индийских отношений Япония, можно сказать, проводит дипломатию по удержанию Индии от выхода из «Квада» и сближения с Китаем и Россией(*3).

В центре внимания – саммит «Квада»

У Индии давние традиции военно-энергетического сотрудничества с Россией, она во многом зависит от российских поставок вооружений.

Однако война в Украине заставила её обратить внимание на стабильное военное сотрудничество с США и Европой, а также на диверсификацию закупок оружия. Для Индии, противостоящей Китаю в пограничных спорах, укрепление обороноспособности и доступ к новейшим вооружениям и технологиями является неотложной задачей.

Нереалистично ожидать, что прагматичная Индия внезапно покинет орбиту Китая и России и присоединится к западному лагерю. Тем не менее продвижение дипломатии, предоставляющей правительству Моди, разделяющему идеалы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», прочную основу для сотрудничества через «Квад» и другие механизмы, отвечает интересам самой Японии.

Приближается важный момент – запланированный на этот год в Индии саммит лидеров «Квада», но, как сообщается, Трамп рассматривает возможность не участвовать во встрече. В условиях ненадёжности американской дипломатии японская дипломатия остаётся на передовой.

Фотография к заголовку: (слева направо) президент России Путин, премьер-министр Индии Моди и председатель КНР Си Цзиньпин общаются на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года (© Kyodo News)