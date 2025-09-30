Сигналы, которые подаёт Китай своей церемонией по случаю 80-летия окончания войны

Третьего сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь председатель КНР Си Цзиньпин вместе с главами 20 государств, в том числе России и Северной Кореи, принял участие в торжествах по случаю, именуемому в Китае «80-летием победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам». Рассмотрим, помимо состоявшегося случаю военного парада, сигналы, который Китай подает всем миру, отмечая нынешнюю годовщину.

В Китае третье сентября этого года считают юбилеем, именуемым «80-летием победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой войне с фашизмом». В праздник вкладывается двойной смысл – победа над Японией и победа во Второй мировой войне в целом. Отметим, что победу в войне с Японией одержала Китайская Республика, и именно ее представитель Су Юнчан поставил свою подпись под Актом о капитуляции Японии 2 сентября на борту линкора в Токийском заливе. На следующий день, 3 сентября, в Чунцине состоялась церемония в ознаменование победы, и эту дату стали отмечать, именуя днем победы в войне сопротивления Японии.

На Тайване в этот день Китайская Республика и поныне празднует День вооруженных сил. Третьего сентября 2025 года в Тайбэе в расположенном на горе Юаньшань Святилище мучеников Национальной революции состоялась мемориальная церемония, в ходе которой глава администрации Тайваня Лай Циндэ по случаю 80-летия победы Китайской Республики во Второй мировой войне призвал защищать Тайвань и отставивать свободу, демократию и права человека.

Однако Китайская Народная Республика, отмечая 3 сентября, празднует отнюдь не памятную дату, унаследованную от Китайской Республики. Изначально коммунистическое правительство отмечало в качестве праздничной даты 15 августа, но затем перенесло праздник на 3 сентября с тем, чтобы дата празднования совпадала с Советским Союзом. В то время как Соединенные Штаты назначили Днем победы над Японией (VJ Day) на 2 сентября, Советский Союз, Китай, Монголия и другие социалистические страны предпочли праздновать день победы 3 сентября. Впоследствии Китай колебался между 15 августа и 3 сентября, но в феврале 2014 года правительство Си Цзиньпина вернулось к идее праздновать 3 сентября как «День победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам», а 13 декабря стало «Национальным днем поминовения жертв Нанкинской резни».

Исторический нарратив: внутри- и внешнеполитические векторы

Почему правительство Си Цзиньпина уделяет важное значение историческому нарративу, адресуя свое послание о «правильной истории» как внутренней, так и внешней аудитории? Вместе с «патриотическим образованием» оно тем самым «учит любви к партии». Цель заключается в переформатировании истории с отведением осевой роли истории Коммунистической партии Китая. Это относится и к китайско-японской войне: особый упор делается на роль КПК, а сроки китайско-японской войны определяются в 14 лет с 1931 года (с Маньчжурского инцидента) по 1945 год, причем совместность действий с Гоминьданом теперь уже не подчеркивается.

Переформатирование исторического нарратива, связанного с китайско-японской войной, имеет глубинные связи с политическим курсом правительства Си Цзиньпина. Во-первых, изменение официального периода китайско-японской войны и принижение роли Гоминдана позволяет увязать нарратив с политикой властей на тайваньском направлении: с появлением в мае 2016 года на Тайване администрации Демократической прогрессивной партии под руководством Цай Инвэнь Коммунистическая партия Китая фактически отказалась от политического курса на воссоединение с Тайванем посредством взаимодействия с партией Гоминьдан и сместило фокус своих усилий на взращивание в тайваньском обществе «патриотических объединяющих сил». Результатом этого стало то, что в официальном публичном историческом нарративе взаимодействие Гоминьдана и КПК после Сианьского инцидента в декабре 1936 года отошло на второй план.

Между тем историческая политика жестко увязывается с приоритетом «национальной безопасности» во внутренних делах страны. При Си Цзиньпине произошло смещение средоточия власти с государственного аппарата на партийный и тотальное усиление контроля над обществом. А в качестве инструмента применяются идеи «национальной безопасности» и порядка на основе закона. При этом «национальная безопасность» концептуально представляет собой комплексное обеспечение безопасности в целом – в понятие безопасности увязываются самые разнообразные вопросы экономики, окружающей среды и так далее, и эта безопасность возводится в абсолютный приоритет. Исходя из такой трактовки безопасности, «угрозу» представляет проникновение в китайское общество Америки, Японии и других промышленно развитых стран для ниспровержения власти Коммунистической партии Китая, то есть то, что именуется «цветными революциями». Именно поэтому укрепляется законодательство по борьбе с шпионажем – для готовности к инфильтрации иностранцев и подавления китайцев, тесно связанных с иностранцами. Это увязывается и с проблемой Тайваня – Америка и Япония воспринимаются как «враги», препятствующие национальной цели – объединению Китая.

Нарративы, связанные с национальной безопасностью, увязываются с историческими: в прошлом Япония засылала в Китай множество шпионов, с ними сотрудничали предатели, вторжение японских войск препятствовало построению современного китайского государства; при этом подчеркивается, что множество китайцев лишились своих домов, своих родных и близких. А мостиком между прошлым и будущим в этом китайском послании выступает «возрождение японского милитаризма». На этом фоне и ныне в части китайского общества распространяется нарратив о проникновении японских шпионов в китайское общество с целью устроить «цветную революцию». А в результате, как следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного некоммерческой организацией «Гэнрон», в Китае произошло серьезное ухудшение отношения к Японии.

Это затрагивает и поражение Японии в войне и последовавший процесс переговоров о мире: сегодня в Китае, как прежде, звучат заявления о недействительности Сан-Францисского мирного договора. Их целью является не только критика послевоенного обустройства Японии, но и подрыв статуса Тайваня и Окинавы. Все это непосредственно увязано с сегодняшним внешнеполитическим курсом Китая. Исторические нарративы идут в связке с такими задачами как догнать и перегнать Америку, объединиться с Тайванем, а также переформатировать международный порядок в Восточной Азии в собственных интересах.

Очевидный замысел столкнуть «передовые страны» с «прочими»

Какие сходства и различия заметны в нарративах по случаю 70-летия окончания войны в 2015 году и 80-летия в 2025-м? В том, что история увязывается с курсом внешней политики собственной страны, как и в отстаивании «правильной истории», особых изменений не произошло. Изменилась сама ситуация внутри страны, и власть Си Цзиньпина корректирует историческую политику и нарративы именно в соответствии с этими изменениями.

В сравнении с тем, что происходило 10 лет назад, помимо демонстрации на военном параде самых современных вооружений, изменился состав лидеров, которые наблюдали за парадом с трибун на площади Тяньаньмэнь. Если в 2015 году их состав был весьма разнообразен – присутствовала даже президент Южной Кореи Пак Кын Хэ, то в 2025 году центральное место занимали лидеры Китая, России, Северной Кореи, а также лидеры новых индустриальных и развивающихся стран. Десять лет назад Китай считал себя создателем послевоенного международного порядка наряду с Великобританией, Соединенными Штатами и другими странами Запада. Но теперь, в соответствии с ясно означенными в 2017 году XIX-м съездом Коммунистической партии Китая национальными целями, самому Китаю отводится роль создателя нового международного порядка, при этом положение сильно изменилось из-за ухудшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китай, очевидно вынашивая идею противопоставления промышленно развитых стран и всех остальных, стал критиковать промышленно развитые страны как «отставшие от эпохи». Отражением этих изменений за прошедшие 10 лет и стал состав почетных гостей на площади Тяньаньмэнь.

Совершенно ясно подтверждается и изменение позиции, которая отводится партии Гоминьдан. Поскольку при праздновании 70-летия в 2017 году в основе политики в отношении Тайваня еще сохранялся принцип взаимодействия с партией Гоминьдан в работе по воссоединению страны, в параде участвовали бывшие военнослужащие вооруженных сил Китайской Республики. В 2025 году представителей Гоминьдана и бывших солдат, пусть и участвовавших в торжествах, в парадные ряды уже не включили.

Усиление критики в адрес Японии со стороны главы внешнеполитического ведомства

При рассмотрении выступления Си Цзиньпана на нынешних торжествах заметно, что оно не слишком отличается от речи 10-летней давности. В целом речь по случаю 80-летия короче, а ее содержание – проще. К примеру, в речь на 70-летие тоже входили слова о реализации общечеловеческого сообщества будущего, подразумевавшие выстраивание межгосударственных отношений новой формации – международного порядка, основанного на принципах Устава Организации Объединенных Наций. Но в речи к 80-летию от раскрытия подробностей этого «порядка по-китайски» уже воздержались, ограничившись лишь подчеркиванием важности модернизации по-китайски, которую предполагается реализовать к 2035 году наряду с реализацией общечеловеческого сообщества будущего. Вероятно, это отражает нынешний китайский тренд подчеркивания особой важности 2035 года.

С другой стороны, между речами к 70- и 80-летию есть и отличие. Если на праздновании 70-летия было заявлено о сокращении численности солдат на целых 300 тыс., то в речи к 80-летию о сокращении вооруженных сил уже ничего не говорится.

А как насчет упоминаний Японии? В выступлениях Си Цзиньпина – и 10-летней давности, и в нынешнем, в принципе, Япония упоминается немного, и в плане упоминания японского милитаризма и агрессоров ничего не изменилось. На этот раз Япония обильно упоминалась на состоявшейся 15 августа совместной пресс-конференции с участием Ван И – заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам и по совместительству министра иностранных дел КНР. В выступлении на пресс-конференции он, как и прежде, следовал принципу «дуализма», состоящего в том, что ответственность Японии за войну лежит на «милитаристкой клике», а японский народ тоже был ее жертвой.

Но вместе с тем Ван И усилил критику в адрес Японии. В частности, в числе прочего, затрагивая Тайвань, он в более резких критических формулировках подчеркнул, что несмотря на то, что и в Каирской декларации 1943 года, и в Потсдамской декларации 1945 года, которую приняла безоговорочно капитулировавшая Япония, содержится требование вернуть Китаю захваченные у него земли, включая Тайвань, ««отдельные силы» в Японии, как и прежде, восхваляют и отрицают вторжение, искажают и фальсифицируют историю, а также строят заговоры с целью прикрыть совершенные в то время военные преступления». Здесь важно то, что, с одной стороны, оратор ограничивается «определенными силами» в Японии, но вместе с тем эти «отдельные силы» с использованием очень резких формулировок обвиняются в попытках бросить вызов послевоенному международному порядку, а также Уставу ООН. Роль, которую отводят Японии в Китае, в принципе не изменилась, однако градус критики повышается.

Историческая политика Китая, исходя из основополагающих принципов, постоянно изменяется, сообразуясь с различными аспектами реалий внутренней и международной политики. Аналогичным образом изменяется и место, которое отводится Японии в истории, и поэтому изменения, которые Китай проявляет в своем отношении к истории в последние годы, требуют особого внимания.

Фотография к заголовку: председатель КНР Си Цзиньпин проводит смотр войск на параде по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, 3 сентября 2025 года, Пекин, площадь Тяньаньмэнь (© AFP / Jiji Press)