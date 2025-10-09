Июльские выборы в Палату советников вызвали опасения относительно возможного вмешательства извне. Хотя доказать наличие умысла сложно, автор отмечает, что деятельность, напоминающая российские информационные операции в европейском информационном пространстве, расширяется и в Японии.

Выборы в Палату советников, состоявшиеся 20 июля 2025 года, вызвали подозрения о возможном вмешательстве иностранных сил. Это началось с публикации 15 июля, в разгар избирательной кампании, статьи Ямамото Итиро из Института исследований информационного законодательства под названием «Японские выборы и партия Сансэйто под влиянием российской дезинформации». Ямамото указал, что автоматизированные программы – так называемые российские «боты» – распространяют дезинформацию и манипулируют общественным мнением, нацеливаясь на японское правительство. Пять аккаунтов в X, упомянутых в статье, были заблокированы на следующий день.

После выборов, когда несколько СМИ снова подняли эту тему, оператор Japan News Navi, обвинённый Ямамото в распространении контента Sputnik Япония – российского государственного СМИ, – отверг связь с российским правительством в интервью «Асахи симбун», NHK и другим. Мнения исследователей, опрошенных СМИ, разделились: одни указывали на возможность российского вмешательства, другие предполагали финансовые мотивы.

Однако расследование того, кто намеренно распространял российскую пропаганду и дезинформацию, не имеет особого смысла. Дело не только в сложности доказательства такого умысла, но и в том, что побуждение людей неосознанно способствовать распространению российской информации само по себе является элементом операций влияния России.

Операции влияния с использованием множества троллей и ботов

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в конце ноября 2024 года предупредил, что информационные операции России достигли беспрецедентных масштабов. Он отметил, что атаки в информационном пространстве стали центральным инструментом российской «войны нового поколения», главная цель которой – ослабить противника изнутри. Победы пророссийских кандидатов на выборах в Грузии, Франции, Молдове, Румынии и других странах связывают с результатами этих усилий.

По данным Wall Street Journal, в последние годы российские операции влияния в социальных сетях основываются на создании массы аккаунтов троллей, занимающихся клеветой и другими деструктивными действиями в интернете, и ботов, которые используют комментарии под постами знаменитостей и инфлюенсеров для распространения российской пропаганды. Они встраиваются в онлайн-дискуссии инфлюенсеров с большим числом подписчиков, привлекая внимание. Цель – обеспечить видимость информации даже для только что созданных аккаунтов с небольшим числом подписчиков.

То же самое происходит и в японском онлайн-пространстве. Хотя автор не является ни инфлюенсером, ни знаменитостью, активность российских аккаунтов, наблюдавшаяся после публикации автором в X материалов об операциях влияния России, наглядно это продемонстрировала.

Автор поделился в X 2 июля 2025 года статьёй Nikkei, указывающей на расширение операций влияния России в Японии. Это было за два дня до официального объявления выборов в Палату советников. У аккаунта автора в X менее 5000 подписчиков, поэтому охват аудитории невелик. Тем не менее, общее число комментариев и цитирований (репостов с комментариями) к этому посту достигло 533. При этом автор не реагировал ни на какие комментарии или цитирования этого поста.



Сообщение автора в X, в котором он представляет статью Nikkei об операциях влияния России (Примечание: данные по состоянию на 10 сентября 2025 года) Источник: пост @IchiharaMaiko в X (2 июля 2025 года)

Репосты без комментариев и «лайки» к посту автора, по-видимому, свидетельствуют о согласии с содержанием или намерении его распространить. В то же время среди тех, кто оставлял комментарии или делал цитирования, немало было постов с содержанием, унижающим автора и журналистов Nikkei, например «Идиот, который только и может, что писать плохое о России lol», а также отрицающих операции влияния России, таких как «Пропаганда о “российской пропаганде”».

Было проведено исследование, чтобы определить долю российских аккаунтов среди тех, кто оставлял комментарии и цитировал эти посты. Основное внимание уделялось связям с китайско-российскими троллями и ботами, отслеженными в исследовании Лаборатории цифровой криминалистики США (DFRLab) в конце 2024 года. Были определены аккаунты, на которые подписаны несколько ключевых игроков, регулярно распространяющих китайско-российские нарративы, и которые, по-видимому, действуют в китайско-российском дискурсивном пространстве, и аккаунты, с ним не связанные.

На приведённом ниже рисунке показана сеть, отреагировавшая на пост автора. Красные узлы обозначают аккаунты, считающиеся российскими. Около 32% аккаунтов, оставивших комментарии или цитирования к посту автора, составили именно они. Количество российских аккаунтов составило 92, а их комментариев и цитирований – 218. Более того, поскольку дальнейшие репосты цитирований, сделанных этими аккаунтами, не включены в данную сетевую диаграмму, реальная сеть распространения российских нарративов значительно крупнее.



Примечание: Зелёный узел обозначает аккаунт автора. Красные узлы обозначают аккаунты, на которые подписаны несколько ключевых аккаунтов, распространяющих китайско-российские нарративы, и которые, по-видимому, действуют в российском дискурсивном пространстве. Чёрные узлы обозначают все остальные аккаунты. Источник: составлено автором с использованием Gephi

По состоянию на июль 2024 года Министерство юстиции США выявило около 1000 аккаунтов, связанных с российскими ботофермами. Алекса Корс из Wall Street Journal отмечает, что массовое создание аккаунтов, вероятно, направлено на то, чтобы продолжать распространение информации через другие аккаунты даже после удаления части из них. Именно массив таких аккаунтов распространял российскую пропаганду через комментарии к аккаунтам инфлюенсеров и знаменитостей.

Действия администрации Трампа способствуют пропаганде

Более того, в нынешних Соединённых Штатах наблюдаются действия, фактически поддерживающие операции влияния России. Администрация Трампа закрыла Центр глобального взаимодействия Госдепартамента, который занимался расследованием операций влияния России и Китая и противодействием им. Была также прекращена помощь USAID независимым СМИ в других странах, что ослабило журналистские расследования по всему миру. Прекращение финансирования «Голоса Америки», «Радио Свободная Азия», «Радио Свободная Европа» и других, освещавших информацию, скрываемую пропагандой авторитарных правительств, таких как Китай и Россия, сократило количество источников информации, альтернативных местным государственным СМИ.

Также наблюдается тенденция к ослаблению регулирования социальных сетей. Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности критиковал правила ЕС в отношении разжигающего ненависть контента в социальных сетях, и сообщалось, что администрация Трампа рассматривает введение санкций против лиц, участвующих в регулировании платформ ЕС на основе Закона о цифровых услугах.

Платформы также откликнулись на новую линию администрации. После того как Илон Маск отменил функцию проверки фактов дезинформации в X перед приходом второй администрации Трампа, другие компании, такие как Facebook и Meta, предприняли аналогичные шаги после её формирования. Это создаёт благоприятную почву для распространения дезинформации и злонамеренной информации, исходящей от России.

Президент Трамп отрицает утверждения о вмешательстве России в выборы в разных странах, называя это дезинформацией. Он также утверждал, что обвинения во влиянии российского вмешательства на результаты президентских выборов 2016 года были политически мотивированы и направлены на подрыв его легитимности.

Искусственный интеллект и пророссийская пропаганда

Многие, вероятно, задумываются о возможности противостоять операциям влияния России, особенно дезинформации и злонамеренной информации, с помощью ИИ. В X нередко можно увидеть посты с попытками проверки фактов с помощью Grok. Однако необходимо учитывать, что Россия распространяет огромное количество пророссийских нарративов в интернете и обучает ИИ на этом материале.

Американская некоммерческая организация American Sunlight Project (ASP), обнаружившая это в феврале 2025 года, назвала подобную деятельность России «грумингом больших языковых моделей». Статьи российских государственных СМИ массово публикуются на пророссийских сайтах, делая их доступными для различных ИИ, включая ChatGPT и Grok, тем самым обучая их на материалах российской дезинформации и пропаганды. Публикация статей происходит непрерывно, причём есть признаки того, что ИИ участвует в их создании. По данным ASP, таким образом производится не менее 3,6 миллиона пророссийских пропагандистских статей в год.

Российская информационная сеть под названием Pravda также массово публикует статьи на японском языке, которые, судя по всему, являются машинными переводами пророссийских новостей. Статьи, опубликованные на этом сайте, имеют неудобную для чтения людьми структуру, например, затруднён поиск. Предполагается, что целью является влияние на ИИ путём массовой публикации пророссийской информации независимо от того, читают её люди или нет.

Как видно на приведённом ниже рисунке, материалы, опубликованные на Pravda Japan, представляют собой статьи, первоначально размещённые на сайтах Topwar, информагентства ТАСС и Sputnik, посты из социальной сети Telegram и других платформ. В начале апреля 2025 года увеличилось число статей, взятых из Telegram, а с середины месяца на Topwar стали появляться статьи на японском языке, что привело к резкому увеличению их републикаций на Pravda Japan. В результате в пиковые дни на Pravda Japan появлялось до 250 пророссийских статей в день.

Динамика количества статей, опубликованных на Pravda Japan



Источник：Portal Kombat, “PRAVDA DASHBOARD”

Эта массированная российская пропаганда и дезинформация уже оказывает существенное влияние на ИИ. Согласно исследованию Софии Рубинсон из NewsGuard, проведённому в августе 2025 года, 10 основных ИИ представляли ложную информацию по спорным темам в 35% случаев.

Особенно высокий уровень содержания дезинформации показали Infection (56,67%) и Perplexity (46,67%), но ни одна модель ИИ не была надёжной, и все предоставляли ложную информацию.

Уровень представления ложной информации ИИ



Источник: София Рубинсон, «Чат-боты распространяют ложную информацию в 35% случаев», NewsGuard (5 сентября 2025 г.)

Более того, средний процент представления ложной информации удвоился за последний год. В качестве причин указываются ослабление прежних механизмов, которые позволяли избегать ответов на деликатные темы, что привело к тому, что чат-боты ИИ стали отвечать на любые вопросы, а также использование ими в качестве источников дезинформации, которую намеренно распространяет Россия.

Помимо этого, исследование Валантена Шатле и Амори Леспрангаля показывает, что статьи Pravda часто используются в ссылках на источники в Википедии и в заметках сообщества X. С февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, деятельность российских государственных СМИ часто запрещена в западных странах. Когда же статьи российских государственных СМИ появляются на Pravda, происходит информационное отмывание, и они проникают в Википедию и заметки сообщества X в форме, затрудняющей определение первоисточника.

Вдобавок, Википедия является одним из основных источников информации для больших языковых моделей. Поэтому ложная информация в Википедии, написанная на основе статей Pravda, усваивается ИИ-чатботами, и ИИ начинает предоставлять ещё больше ложной информации.

В настоящее время, когда всё больше людей используют ИИ для сбора информации, такое «загрязнение ИИ» становится причиной того, что люди начинают верить российской дезинформации и пропаганде. Возрастает опасность того, что обычные люди будут принимать российскую дезинформацию и пропаганду за истину, не задумываясь об источниках информации, на основе которых были получены ответы ИИ, или не оценивая достоверность этих источников.

Укрепление устойчивости общества через преодоление раскола и борьбу с коррупцией

И при вмешательстве в выборы, и в других операциях влияния иностранные акторы стремятся углубить существующие разногласия и дестабилизировать общество. Во время выборов в Палату советников в июле 2025 года также наблюдались многочисленные случаи активности российских аккаунтов, комментировавших спорные темы, такие как поздние роды, отрицание пользы вакцин и японско-американские отношения.

Расхождение мнений по многим вопросам естественно для демократического общества. Необходимо помочь людям понять, что истинная сила заключается не в упорном отстаивании конкретных взглядов, а в поиске компромисса между различными позициями. Также важно выйти за рамки дебатов, ведущихся исключительно в Интернете, и вместо этого увеличить возможности для личного диалога, тем самым восстановив практику переговоров и достижения соглашений при уважении мнения других.

В странах, где российское вмешательство помогло победить пророссийским кандидатам, обычно уже существуют влиятельные внутренние силы, близкие к Москве. Победа партии «Грузинская мечта» на парламентских и президентских выборах в Грузии в конце 2024 года, а также выход малоизвестного пророссийского кандидата на первое место в первом туре президентских выборов в Румынии в тот же период стали возможны не только благодаря информационным операциям России в социальных сетях, но и из-за влияния пророссийских и крайне правых популистских сил внутри этих стран.

В частности, как показал опыт Великобритании, Россия активно использовала свои капиталы через сделки с недвижимостью и экономические операции с элитами, превращая их в инструмент политического влияния. Часто при этом использовались коррупционные средства. Необходимо усилить борьбу с трансграничной коррупцией и принять меры по предотвращению притока таких средств в Японию.

Сплочённое, инклюзивное японское общество, принадлежностью к которому люди могут гордиться, будет устойчиво и способно противостоять иностранному вмешательству в выборы. Необходимо найти способ восстановить доверительные отношения между людьми, составляющими общество Японии.

Фотография к заголовку: Аудитория направляет смартфоны на кандидата на выборах в Палату советников, выступающего с уличной речью. 13 июля 2025 года, район Тиёда, Токио (Jiji)