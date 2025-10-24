Помощь Японии странам Африки: возрастающее значение на фоне отхода Запада и роль конференций TICAD

В августе 2025 года в Йокогаме прошла 9-я Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD 9) с участием 49 африканских государств. Анализируя роль TICAD на протяжении 32 лет, мы рассматриваем японскую помощь Африке в условиях кардинальных изменений международной обстановки.

Организация конференций после Холодной войны

С 1993 года TICAD проводится по инициативе правительства Японии, сейчас – совместно с ООН, Программой развития ООН (ПРООН), Всемирным банком и Комиссией Африканского союза (КАС). С 2013 года конференция проходит раз в три года попеременно в Японии и в Африке.

«В то время на Западе говорили об “усталости от помощи” Африке. Когда Япония начала оказывать содействие Африке, африканисты в Вашингтоне восприняли TICAD как прорывную инициативу». Так вспоминает Вакабаяси Хидэки, который в 1993 году, когда стартовала TICAD, работал первым секретарём по вопросам официальной помощи развитию (ОПР) в японском посольстве в Вашингтоне.

После должности генерального директора Японского центра международных НПО – сетевой организации, объединяющей более 100 японских НПО в сфере международного сотрудничества, – он сейчас работает политическим советником этого центра.

Хотя экономический рост Японии застопорился после «лопнувшего пузыря», бюджет ОПР продолжал неуклонно расти, и по объёму международной помощи Япония вышла на первое место в мире. Между тем, с окончанием холодной войны, превратившей Африку в арену противостояния двух блоков и опосредованных конфликтов, западные страны утратили интерес к континенту и сократили помощь.

Одной из главных целей японской дипломатии было получение статуса постоянного члена СБ ООН в рамках реформы организации, и считается, что TICAD задумывалась как инструмент заручиться поддержкой африканских стран. Вакабаяси признаёт: «Африканские страны, конечно, чувствовали эти расчёты. У Японии были и экономические интересы — обеспечение редкоземельными металлами», — но отмечает, что атмосфера была благоприятной, страны приветствовали «выход Японии на сцену».

Африканские государства в целом приветствовали японскую помощь благодаря признанию искреннего подхода к её оказанию. В основе японской ОПР лежит «принцип запроса» – содержание помощи определяется исходя из пожеланий получателя.

Имея в виду критикуемую китайскую помощь, Вакабаяси поясняет: «Высокую оценку получил подход, основанный не на указаниях из Японии, а на добросовестном реагировании на местные запросы. Мы не оставляем получателям только долги, не привозим рабочих из Японии вместо использования местных компаний и работников, а внедряем необходимые технологии на местах. Именно за такой подход нашу помощь ценят не только в Африке, но и в Азии».

Смена парадигмы помощи

С 1980-х годов МВФ и Всемирный банк проводили «политику структурной перестройки» преимущественно в африканских странах – сокращение бюджетного дефицита, либерализацию рынков, уменьшение государственного сектора. Однако эта политика обернулась для многих стран ростом бедности и деградацией систем образования и здравоохранения. На основе этого опыта зародилась идея списания долгов стран и постановки международных целей с акцентом на «социальное развитие» – здравоохранение, образование, экологию, гендерное равенство.

По словам Инаба Масаки, сопредседателя Совета Африка-Япония, доносящего до TICAD голос гражданского общества, именно TICAD II 1998 года стала одной из многосторонних площадок для полноценного обсуждения этой концепции. Впоследствии это вылилось в «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ), сформулированные ООН в 2001 году, и помощь, ориентированная на социальное развитие вместо структурных реформ, стала глобальным трендом. «TICAD сыграла роль поворотной точки», – говорит Инаба.

По мере экономического роста африканских стран и растущего внимания к Африке как к рынку сбыта менялась и TICAD. На TICAD V в 2013 году под лозунгом «от помощи к частным инвестициям» прошли сессии прямого диалога между африканскими лидерами и представителями японского бизнеса, была анонсирована «Инициатива по подготовке промышленных кадров для молодёжи Африки» (ABE Initiative), предоставляющая тысяче молодых африканцев возможность обучения в японских вузах и стажировок в японских компаниях.

Влияние неолиберализма

После прихода второй администрации Трампа участие США в международном сотрудничестве снижается. Агентство США по международному развитию (USAID), осуществлявшее программы помощи по всему миру, было ликвидировано. Комментируя изменения в области помощи развивающимся странам, Инаба поясняет: «Общественное здравоохранение для широких слоёв бедного населения малорентабельно, прибыль получить трудно. Но в неолиберальной парадигме требуется отдача, превышающая инвестиции, и возникает убеждение, что “помощь устарела”».

На нынешней TICAD 9 сохранился курс на партнёрство с Африкой и приоритет социального развития, которого Япония придерживалась до сих пор. Более того, в рамках концепции «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP) Япония объявила об «Инициативе экономической зоны Индийского океана и Африки» и провозгласила курс на укрепление партнёрства со странами Индоокеанского региона, выходящими к побережью африканского континента.

«США сокращают участие в международном сотрудничестве, Европа урезает бюджеты. Именно поэтому африканские страны так внимательно следят за действиями Японии», — отмечает Вакабаяси. В условиях очередной смены глобальных трендов японская помощь Африке нуждается в новых подходах. Предложенная Японией инициатива может стать одним из ответов.

Предпринимательская активность молодёжи

Характерной чертой не только африканского направления, но и всего японского международного сотрудничества последних лет стала предпринимательская активность молодёжи, нацеленная на решение социальных проблем. Одним из таких стартапов является базирующаяся в Уганде компания Sunda Technology Global, продвигающая систему предоплаты для колодцев SUNDA.

Её руководитель Цубои Ая взяла отпуск в Panasonic и в 2018 году отправилась в Уганду волонтёром Молодёжного корпуса зарубежного сотрудничества Японского агентства международного сотрудничества (JICA), занимаясь улучшением обслуживания колодцев.

Для содержания колодцев, оборудованных организациями помощи, собирали плату с жителей, но приходилось обходить дом за домом, чтобы с трудом получить деньги. За этим стояли опасения, что собранные средства могут расходоваться ненадлежащим образом, и недовольство фиксированными тарифами независимо от объёма потребления.

На основе полевого опыта Цубои разработала собственное устройство, сочетающее водопроводный кран с дистанционным управлением и систему мобильных платежей. После возвращения в Panasonic она пыталась превратить продвижение устройства в бизнес компании, но в итоге уволилась и открыла собственное дело.

На этот раз Цубои впервые представила стенд своей компании на TICAD и выступила на двух мероприятиях. «Наш стенд посетили более 200 человек — министры африканских стран, японские парламентарии, представители ведомств и компаний. Японский бизнес постепенно выходит в Уганду, и мы хотим использовать этот импульс для совместной работы государства и частного сектора Японии».

Мечты Цубои о процветании региона

Среди проектов МИД Японии не так много тех, что длятся более 30 лет. Вакабаяси так формулирует значение TICAD:

«В далёкой Африке с её иными культурой, языками и расовым составом многие японцы работают с ощущением близости. И в Японию стали приезжать африканцы. Без TICAD отношения между Японией и африканскими государствами, возможно, остались бы поверхностными».

Фотография к заголовку: Лидеры государств и международных организаций-участников TICAD 9. В центре переднего ряда – премьер-министр Исиба Сигэру, справа от него – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Йокогама, 20 августа 2025 года (FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS)