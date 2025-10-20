Китайская «альтернатива» и стратегия: сопротивление существующему международному порядку

В сентябре в Китае состоялся военный парад, а непосредственно перед ним прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Автор отмечает, что оба события очевидным образом стали для председателя КНР Си Цзиньпина трибуной, с которой он бросил «вызов Соединённым Штатам».

Третьего сентября в Пекине прошли торжества по случаю 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне против фашизма (далее будем называть их «празднованием 80-летия»). Стройные ряды новейших вооружений Народно-освободительной армии Китая на параде создали впечатление, что эта страна является передовой не только по экономической, но и по военной мощи. На трибуне вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в центре находились президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Вокруг них располагались лидеры 26 государств-членов ШОС, которые непосредственно перед торжествами собрались на саммит (проходил с 31 августа по 1 сентября). У многих зрителей трансляции возникло ощущение, что в мире поднимает голову новая сила, ядром которой выступает Китай. Лидеры стран Запада на этот раз участия не приняли. Если в 2015 году на торжествах присутствовала президент Южной Кореи Пак Кын Хе, то теперь южнокорейский президент Ли Чжэ Мён отсутствовал: в августе он посетил Японию и США для встреч на высшем уровне — с премьер-министром Исибой Сигэру (23 августа) и президентом Дональдом Трампом (25 августа).

Очевидное оспаривание существующего международного порядка

Анализ и оценка военного потенциала Китая — задача чрезвычайно важная, однако с точки зрения дипломатической стратегии в прошедших торжествах внимания заслуживают не только военная мощь, но и прочность связей с партнёрами, а также аспект когнитивной войны в виде демонстрации «легитимности» и роли «защитника послевоенного порядка и мира». Автор считает особенно важными два следующих вывода.

Во-первых, власть Си Цзиньпина демонстрирует явную волю и готовность оспаривать существующий международный порядок(*1). Поскольку и Россия (из-за вторжения в Украину), и Северная Корея (из-за ядерной и ракетной программы) находятся под санкциями ведущих стран, главным образом Соединённых Штатов, сам факт, что этих двух лидеров сделали главными гостями торжеств, является очевидным отходом от сложившегося порядка. Этот отход опирается на специфическое китайское мировоззрение, согласно которому именно «ведущие страны, прежде всего США, являются источником многих глобальных проблем». Отметим, что президент Трамп, увидев всё это, отреагировал в социальных сетях обращением к Си Цзиньпину с просьбой «передать сердечный привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока они плетут заговор против Соединённых Штатов», тем самым явно выразив недовольство.

Во-вторых, состоявшееся празднование посылает миру сигнал: «Китай, будучи одним из победителей во Второй мировой войне и крупной военной державой, считает своим законным правом и заинтересован в корректировке международного порядка». Показательно, что Си Цзиньпин в своём выступлении поставил в один ряд «обеспечение стратегической поддержки великого возрождения китайского народа» и «внесение ещё более весомого вклада в мир и развитие во всём мире».

Новые аспекты международной стратегии, проявившиеся на саммите ШОС

Внешнеполитическая стратегия Китая, просматривающаяся в том, как он праздновал 80-летие Победы, ещё отчётливее проявилась на саммите ШОС, состоявшемся непосредственно перед торжествами. В выступлении 1 сентября президент России Путин особо подчеркнул «по-настоящему многосторонний характер» ШОС как «замену устаревшим европоцентричным и евроатлантическим моделям». Председатель КНР Си Цзиньпин также раскритиковал администрацию Трампа, заявив, что выступает против «мышления времён холодной войны, блокового подхода и политики запугивания», и объявил о создании в кратчайшие сроки «Банка развития ШОС», а также о выделении до конца года десяти государствам-членам ШОС безвозмездной помощи на сумму 2 млрд юаней. Можно сказать, что наряду с отстаиванием легитимности Китай продемонстрировал курс на укрепление единства стран, связанных с ШОС, выразив намерение экономически поддерживать участников, в том числе Россию и Индию.

На саммите ШОС Китай сделал «вопросом первостепенного внимания» (по словам пресс-секретаря МИД КНР Го Цзякуня) инициативу GGI (Global Governance Initiative – «Инициатива глобального управления»), выдвинутую Си Цзиньпином в ходе заседания в формате «ШОС плюс». GGI выделяет пять ключевых принципов: суверенное равенство государств, верховенство международного права, многосторонний подход в международных делах, ориентацию на человека и планомерность действий. При этом, уделяя большое внимание Уставу ООН и многосторонним механизмам — в частности самой ООН и другим организациям, — центральная роль в глобальном управлении фактически отводится Китаю.

Правительство Си Цзиньпина и ранее выдвигало три глобальные инициативы, демонстрируя намерение активно участвовать в глобальном управлении: предложенную в 2021 году Инициативу глобального развития (GDI), в 2022 году — Глобальную инициативу в области безопасности (GSI), а в марте 2023 года — Инициативу глобальной цивилизации (GCI). Последовательно наращивая теоретический фундамент, Пекин, опираясь на три опоры дипломатической стратегии — GDI, GSI и GCI, — провозгласил своей целью «сообщество единой судьбы человечества» и обрисовал видение будущего, в котором именно Китай играет ведущую роль в его воплощении. Проще говоря, стратегическое видение состоит в том, что Китай проявляет инициативу и объединяет вокруг себя международное сообщество в трёх важнейших сферах — экономической, военной и цивилизационной (ценностной). На этот раз видение расширено до «четырёх глобальных инициатив», дополнив его новым четвёртым направлением — Инициативой глобального управления (GGI).

С точки зрения международной политики гораздо важнее содержательных «плюсов и минусов» GGI, о важности которой широко заявляет Китай, — сам факт выдвижения этой новой инициативы и его последствия. В самом Китае звучала критика подхода к празднованию 80-летия как к торжеству, закрепляющему идею союза «Китай — Россия — Северная Корея». Однако правительство Си Цзиньпина, по-видимому, сознательно избрало позицию открытого вызова США. Не исключено, что со временем сентябрь 2025 года будут воспринимать как отправную точку, надолго определившую будущий расклад сил в Восточной Азии.

Вероятность долгосрочного характера новой расстановки сил

Насколько структурным стало проявившееся на параде противостояние? Не являются ли отношения Китая, России и Северной Кореи ситуативными и краткосрочными — в отличие от западных стран, объединённых общими ценностями? Рассмотрим это через призму политического эффекта китайской пропаганды.

Использование пропаганды внутри Китая — один из традиционных методов управления и контроля, о чём свидетельствует уже сам факт существования в центральном руководстве партии специализированного органа — Отдела пропаганды ЦК КПК. Для формирования общественного мнения применяется своего рода «кнут и пряник»: в стране не только наказывают нарушителей, опираясь на высокотехнологичные системы надзора, но и стремятся манипулировать общественным мнением посредством пропаганды, поощряя акторов, не отклоняющихся от генеральной линии. Следует отметить, что это — политический механизм удержания центральной власти правителями, которые не могут обеспечивать легитимность руководства через выборы; данный признак широко присущ коммунистическим системам и характерен не только для Китая.

В настоящее время правительство Си Цзиньпина постепенно распространяет подобные методы внутреннего управления и контроля общественного мнения на внешнюю среду, воздействуя на зарубежных акторов и международные организации. В китайской политике этот вопрос обсуждается как международная стратегия «дискурса». На 30-м групповом семинаре ЦК КПК в мае 2021 года Си Цзиньпин заявил: «Мы должны ещё более полно и ясно продемонстрировать китайские нарративы и силу стоящих за ними идей и духа, объясняя китайскую практику китайской теорией, возводя китайскую теорию в китайскую практику и предлагая новые идеи, новые категории и новые формулировки, объединяющие Китай и внешнее мировое сообщество» (курсив мой), тем самым подчеркнув необходимость «силы международного дискурса, соответствующей совокупной мощи государства и его положению на мировой арене».

Исходя из этого курса, можно предположить, что показанное в ходе празднования 80-летия и на саммите ШОС — не просто преходящее политическое заявление, а элемент долгосрочной международной стратегии власти Си Цзиньпина. Соответственно, уполномоченные органы КНР и далее будут позиционировать Китай как «защитника мира и послевоенного международного порядка», опираясь на военную мощь, и стремиться подавлять нарративы, отклоняющиеся от этой линии. Это уже заметно и за рубежом: распространяется нарратив о Китае как «защитнике мира» в мировом масштабе. В качестве контрастного объекта критики при этом могут выступать западные страны, прежде всего США, а также Япония — в роли противника в «войне сопротивления японским захватчикам». Японии следует внимательно отслеживать, не распространяются ли — не только в самом Китае, но и в китайских общинах за рубежом — резко антияпонские настроения в ходе мероприятий и кинопоказов, приуроченных к 80-летию Победы.

Стратегия, продемонстрированная правительством Си Цзиньпина, сосредоточена на критике существующего порядка и оправдании действий собственной страны. Какой порядок «верен», в конечном счёте определяет соотношение сил. Но чем активнее становится пропаганда, тем — что весьма прискорбно — более интровертированным становится китайское общество, всё труднее воспринимая внешние оценки китайских реалий. Это вряд ли полезно самому Китаю, а нам необходимо быть готовыми взаимодействовать с таким Китаем на протяжении значительного времени.

Фотография к заголовку: председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) вместе с президентом России Владимиром Путиным (слева) и генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном (справа) направляются на площадь Тяньаньмэнь в Пекине на торжества по случаю 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне против фашизма, 3 сентября 2025 г. (© «Тёсэн цусин» / «Кёдо имиджиз»)