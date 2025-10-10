Притязания Трампа на Нобелевскую премию мира и реакция других стран на действия президента США

Президент США Трамп не прекращает свою агрессивную кампанию за получение Нобелевской премии мира. Помимо телефонных звонков, в которых он требует от лидеров различных стран выдвинуть его кандидатуру, он не устаёт повторять в своих речах: «Я достоин этой награды». Однако мировое общественное мнение крайне холодно относится к дипломатии Трампа.

Телефонное наступление

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в октябре Норвежским нобелевским комитетом, состоящим из пяти членов, назначаемых парламентом Норвегии. По данным норвежских СМИ, в июле этого года министру финансов страны Йенсу Столтенбергу внезапно позвонил Трамп(*1).

Столтенберг – видный политический деятель, занимавший пост премьер-министра Норвегии в течение двух сроков, а затем до осени прошлого года возглавлявший НАТО в качестве генерального секретаря. Он известен тем, что во время работы в НАТО прилагал немалые усилия для посредничества между Европой и Трампом, пренебрегавшим сотрудничеством с альянсом, и сумел сохранить с ним хорошие отношения. Столтенберг подтвердил журналистам факт разговора с Трампом, однако отказался комментировать тему премии мира.

Ещё месяцем ранее, в июне, Трамп уже успел резко охладить американо-индийские отношения, обратившись в ходе телефонных переговоров к премьер-министру Индии Моди с просьбой «выдвинуть меня на премию мира». Звонок Столтенбергу также рассматривается как часть этой бесцеремонной кампании.

«Прекратил семь войн»?

В августе Белый дом также опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) перечень стран, включая Пакистан, Камбоджу и Израиль, утверждая, что «весь мир требует наградить Трампа». Апогеем этой кампании стала речь Трампа на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

В ней Трамп похвастался, что «всего за семь месяцев прекратил семь войн, считавшихся неразрешимыми», и заявил, что «все говорят, что я должен получить премию мира за каждую из них». Но проблема заключалась не только в продолжительности его многословного выступления – около 57 минут, почти вчетверо превысивших отведённые лидерам 15 минут, – но и в его содержании(*2).

Во-первых, среди упомянутых Трампом «семи войн» фигурируют «Египет и Эфиопия», «Сербия и Косово», однако никакой войны или вооружённого конфликта между этими странами не происходило. Хотя пограничные конфликты между «Руандой и Республикой Конго» (июнь) и «Таиландом и Камбоджей» (июль) действительно завершились соглашениями о прекращении огня при посредничестве США, утверждать, что он прекратил войны, которых вообще не было, – явная натяжка.

Во-вторых, что касается «Израиля и Ирана», то сами США участвуют в авиаударах по Ирану с применением мощных бетонобойных бомб (бункеробойцев), и между этими странами до сих пор не заключено никакого соглашения о прекращении огня. Более того, две войны, находящиеся в центре внимания всего мира и которым сам Трамп уделял особое внимание – на Украине и в секторе Газа, – вообще не имеют никаких перспектив завершения. Американские СМИ, детально указывая на эти моменты, выражают серьёзные сомнения в том, достоин ли Трамп этой награды(*3).

Согласно онлайн-опросу, проведённому газетой Washington Post после этой речи, 76% респондентов ответили, что Трамп «не заслуживает Нобелевской премии мира», тогда как «заслуживает» – лишь 22%(*4). Даже среди сторонников республиканцев мнения разделились поровну – по 49% за «заслуживает» и «не заслуживает», среди независимых избирателей лишь 14% считают, что он «заслуживает» награды, а среди демократов – только 3%.

Дискредитация борьбы с глобальным потеплением как «мошенничества»

Но это ещё не всё. В той же речи Трамп открыто раскритиковал усилия ООН и международного сообщества по борьбе с изменением климата, заявив, что «глобальное потепление – это ложь», и назвал борьбу с потеплением «величайшим мошенничеством в истории, придуманным глупцами», выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Ещё в первый президентский срок Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату и из ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН). И во второй срок он продолжает отворачиваться от международного сотрудничества, в частности, закрыв Агентство США по международному развитию (USAID), которое занималось обширной международной помощью в рамках политики «Америка прежде всего». При присуждении Нобелевской премии мира такие совместные действия считаются важным критерием.

По словам Нины Грегер, директора Института исследований проблем мира в Осло, специализирующейся на истории премии мира, Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из международных механизмов борьбы с изменением климата, а также развязал торговые войны с дружественными странами и союзниками. Слова Грегер о том, что «это полная противоположность нашему представлению о президенте или человеке, который действительно стремится к миру», звучат весомо(*5).

Прежде чем добиваться премии мира, Трампу стоило бы хорошенько подумать о том, как его воспринимает международное сообщество.

Фотография к заголовку: Президент США Трамп выступает на Генеральной Ассамблее ООН, 23 сентября 2025 года, Нью-Йорк, США (AFP/Jiji)