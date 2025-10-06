Такаити Санаэ как новый лидер ЛДП: знаковая фигура правого крыла партии и возврат к абэномике

Такаити Санаэ (64 года) избрана новым председателем Либерально-демократической партии. Она первая женщина на этом посту и с большой вероятностью станет первой женщиной на посту премьер-министра. По своим взглядам и убеждениям она относится к правому крылу партии и, несомненно, постарается изменить курс нынешнего правительства.

От барабанщицы рок-группы до телеведущей

Во втором туре голосования 4 октября выбор стоял между двумя лидерами – Такаити Санаэ и Коидзуми Синдзиро (44 года). Такаити одержала убедительную победу, набрав 185 голосов (149 от депутатов, 36 от членов партии) при 156 голосах за Коидзуми (145 от депутатов, 11 от членов партии). Хотя ожидалось, что Коидзуми будет иметь преимущество при голосовании, опасения, что он не обладает достаточным опытом, сыграли против него.

Такаити родом из префектуры Нара – недаром свою речь на выборах председателя она начала словами: «Я – женщина из Нара. Я выросла в краю Ямато». В отличие от многих влиятельных членов ЛДП, она не политик во втором или третьем поколении, а выросла в обычной семье работающих родителей. Во время учёбы в университете Кобе играла на барабанах в хэви-метал группе.



Такаити Санаэ за барабанами (фото с официального сайта)

После окончания университета в 1984 году она поступила в Институт государственного управления и политики Мацусита, откуда была направлена на стажировку в аппарат депутата-демократа палаты представителей Конгресса США. Ещё до прихода в политику, с 1989 года работала телеведущей на коммерческом телевидении – весьма необычный для политика карьерный путь.

Первая попытка участия в выборах – выборы в палату советников в 1992 году. Баллотировалась как независимый кандидат в округе Нара, но потерпела сокрушительное поражение. На следующий год, в 1993-м, снова выдвинулась как независимый кандидат в палату представителей по округу всей префектуры Нара и на этот раз победила. Одним из её однокашников по тому созыву стал будущий премьер-министр Абэ Синдзо, с которым она впоследствии сблизилась. В 1994 году участвовала в создании Новой прогрессивной партии. Переизбралась в 1-м округе Нара на выборах в палату представителей в 1996 году, но вскоре перешла в ЛДП.

В ЛДП вошла в Исследовательский совет политики Сэйва (позднее – фракция Мори, затем – фракция Абэ) и пользовалась расположением бывшего премьер-министра Мори Ёсиро. Впервые вошла в кабинет министров в 2006 году при первом правительстве Абэ, где заняла пост министра по делам Окинавы и Северных территорий. В 2012 году, когда ЛДП вернулась к власти, стала первой женщиной на посту председателя Совета по разработке политики партии, а в 2014-м – первой женщиной-министром внутренних дел и коммуникаций.

Будучи министром, вызвала скандал своим заявлением о возможности «прекращения вещания» телестанций, а также вступила в конфликт с влиятельным в министерстве бывшим премьером Сугой Ёсихидэ (покровителем Коидзуми) по вопросу кадровых назначений. При правительстве Кисиды Фумио с 2021 года вновь занимала посты председателя Совета по разработке политики партии и министра экономической безопасности, но открыто критиковала курс премьера, что вызвало неодобрение в некоторых кругах.

Кумир Такаити – «железная леди» Маргарет Тэтчер

Политически Такаити принадлежит к консервативному крылу партии. Решительно выступает за наследование императорского престола исключительно по мужской линии и намерена продолжить абэномику – политику активных госрасходов и монетарного смягчения – под названием «санаэномика». Чтобы заручиться поддержкой сторонников Абэ, на прошлогодних выборах председателя обещала «посещать святилище Ясукуни и после назначения премьером», однако в этот раз высказывалась уклончиво. Её политический кумир – бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.



Члены межпартийной «Ассоциации парламентариев за совместное посещение святилища Ясукуни». Слева на переднем плане – Такаити Санаэ, ЛДП. 15 августа 2014 года, район Тиёда, Токио (Jiji Press)

Впрочем, лидер партии Комэйто – партнёра по правящей коалиции – Сайто Тэцуо накануне выборов заявил: «Мы не можем формировать коалицию с тем, кто не придерживается консервативно-центристского курса и не разделяет наших ценностей», дав понять о дистанцировании от Такаити. Если ей удастся сформировать правительство, расширение коалиции станет серьёзной проблемой, тем более что у неё нет налаженных связей ни с Партией инноваций Японии, ни с Демократической партией народа.

В 2004 году Такаити вышла замуж за бывшего депутата палаты представителей от ЛДП Ямамото Таку, развелась с ним в 2017-м, а затем снова заключила с ним брак. Известна своей открытостью – например, рассказала в соцсетях о перенесённой операции на носу в конце прошлого года. Ярая болельщица бейсбольного клуба «Хансин тайгерс».

В речи сразу после избрания она заявила: «Мы открыли новую страницу в истории ЛДП» и добавила, имея в виду готовность всецело посвятить себя работе: «Я отказываюсь от концепции баланса между работой и личной жизнью».

Текст: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Такаити Санаэ после избрания председателем ЛДП, 4 октября, штаб-квартира ЛДП, Токио (Jiji Press)