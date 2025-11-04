Дилемма для Си Цзиньпина на 4-м пленуме: краткосрочное стимулирование или долгосрочное планирование экономики?

В условиях затяжного застоя на рынке недвижимости в Китае усиливается тревога по поводу замедления экономики. Одной из целей 15-го пятилетнего плана ставятся «экономическое восстановление и структурные изменения». Важной задачей автор считает возвращение экономики на верный путь роста путем либерализации и дальнейшего открытия рынка.

Двадцатого октября в Пекине открылся 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва. Основной темой повестки этого собрания стало утверждение 15-го пятилетнего плана, который вступит в силу в 2026 году. Кроме того, поскольку на данный момент в экономике происходит быстрое замедление, на пленуме явно обсуждали, каким образом стимулировать экономику. В тот же день, когда открылся пленум, Государственное статистическое управление КНР опубликовало макроэкономические статистические данные за 3-й квартал. Рост ВВП в реальном выражении составил 4,8%, серьезно снизившись в сравнении с предшествовавшим 2-м кварталом (5,2%). И хотя в сентябре уровень безработицы среди молодежи (17,7%) несколько снизился в сравнении с августовским показателем (18,9%), он по-прежнему высок.

Изначально 4-й пленум является форумом по решению долгосрочных структурных задач – главным образом, площадкой для рассмотрения и обсуждения пятилетнего плана. Четырнадцатый пятилетний план завершается в текущем году, что требует подведения его итогов. В опубликованном Госстатом КНР 20 октября докладе о макроэкономической статистике содержится материал, дающий общую оценку 14-му пятилетнему плану.

Если изложить этот материал вкратце, то результатов приводится восемь: (1) удалось существенно повысить национальный экономический потенциал и силу международного влияния; (2) страна вышла на новый уровень научно-технологической самостоятельности и самодостаточности; (3) продвинулась модернизация промышленной системы (структуры); (4) улучшен баланс между городом и деревней; (5) было продвинуто дальнейшее открытие рынка; (6) продвинулся переход к «зеленой» экономике; (7) усилены социальные гарантии, повысился уровень жизни; (8) усилено обеспечение экономической безопасности – продовольственной, энергетической и других ее видов.

Во всем этом особенно важен первый пункт: существенное повышение экономического потенциала и международной влиятельности. Причина состоит в том, что правительство Си Цзиньпина предлагает китайскому народу мечту о сильном государстве. Однако подведение качественных итогов подобным образом вряд ли найдет отклик у народа, поскольку люди не могут реально ощутить результаты на себе.

Действительно ли растет китайская экономика?

Насколько можно доверять официальной китайской макроэкономической статистике? Это неизменно вызывает сомнения. Но официальная статистика по меньшей мере позволяет отслеживать тенденции, и то, что экономика действительно сбрасывает темпы, практически не вызывает никаких сомнений. Если говорить конкретнее, то происходит стремительное сокращение роста реального ВВП – с 5,4% в первом квартале к 5,2% во втором и к 4,8% в третьем. Какие факторы оказали столь серьезное понижающее воздействие на экономическую конъюнктуру в Китае за второй и третий кварталы?

В принципе экономика Китая остается на низком уровне вследствие двух факторов: последствий событий, связанных с пандемией коронавируса и затянувшегося застоя на рынке недвижимости. Со второго квартала в дополнение к ним постепенно проявилось воздействие таможенных пошлин Трампа. Последствия пандемии и депрессия на рынке недвижимости – факторы, подавляющие в КНР внутренний спрос, а пошлины Трампа ослабляют внешний спрос на китайскую продукцию. Рост объема китайского экспорта в США (в сравнении с тем же месяцем предшествующего года) резко снизился – в августе он составил минус 33%, а в сентябре минус 27%. На первый взгляд может создаться впечатление, что рост экспорта в страны Африки и Юго-Восточной Азии компенсирует сокращение объемов экспорта в Соединенные Штаты, но поскольку в экспорте в страны и регионы Глобального Юга большую часть составляют товары с низкой добавленной стоимостью, и рентабельность для китайских экспортеров невелика, этого недостаточно для того, чтобы компенсировать падение экспорта в Соединенные Штаты.

Верхушка правительства Си Цзиньпина стремится простимулировать расширение внутреннего спроса. Говоря конкретнее, реализуется финансовая политика стимулирования инвестиций. Кроме того, Народный банк КНР, хотя и оставляет на прежнем уровне политическую учетную ставку, вместе с тем занимается мерами количественного смягчения монетарной политики. Но реализацией всех этих мер экономической политики улучшить экономическую конъюнктуру властям не удается. Реалии китайской экономики говорят о том, что предложение серьезно превышает спрос. В такой ситуации стимулирование инвестиций влечет только дальнейшее увеличение разрыва между спросом и предложением. Народный банк реализует количественное смягчение, но сжатие доверия осложняет заимствование, и с увеличением предложения ликвидности расширения спроса не происходит.

Эта основополагающая логика совершенно естественна при рассмотрении экономической статистики, однако публикуемые Госстатом КНР статистические данные создают внешнюю видимость того, что экономика постепенно восстанавливается. Это значит, что формулирования и реализации верной экономической политики не происходит.

Что страна стремится реализовать в пятилетнем плане?

Ранее мы обобщили официальную оценку реализации 14-го пятилетнего плана, изложенную в документе Госстата КНР. В приведенной ниже таблице сопоставляются цели 14-го и 15-го пятилетнего плана, опубликованные Национальным комитетом по развитию и реформам. Автор сопроводил 14-й план собственной оценкой: ○ означает, что поставленные цели достигнуты, △ – достигнуты в неполной мере, а значком × помечены цели, достигнуть которых не удалось.

Сравнение 14-го и 15-го пятилетних планов

14-й пятилетний план

Оценка △ (1) Сохранение целевого экономического роста △ (2) Научно-технологическая независимость и самодостаточность ○ (3) Энергетическая и экологическая политика × (4) Социальная политика – стабильная занятость и др. △ (5) Развитие регионов и городское развитие × (6) Внешнеполитическая стратегия

15-й пятилетний план

(1) Экономическое восстановление и структурное реформирование (2) Технологические инновации и стимулирование НИОКР (3) Расширение потребления и внутреннего спроса (4) Усиление работы в области экологии и декарбонизации (5) Балансирование обеспечения безопасности и развития (6) Сельское развитие, коррекция региональных дисбалансов, повышение доходов

Примечание: Оценка дана автором

Источники: Составлено автором на основе публикаций Национального комитета по развитию и реформам

В 14-й пятилетке на протяжении трех лет происходило падение экономического роста из-за пандемии коронавируса, и это было неизбежно. Проблема в том, что принудительного закрытия городов (локдауна) в качестве меры борьбы с коронавирусом, а также мер по восстановлению конъюнктуры по окончании пандемии оказалось недостаточно, и поэтому оценка по данному пункту – △. Достижение научно-технологической независимости и самодостаточности тоже оценивается как △. Политика в области экологии и энергетики оценена в ○, поскольку серьезного ухудшения экологической обстановки не происходит. Мер обеспечения трудовой занятости явно недостаточно – оценка ×. В том, что касается регионального и городского развития, оценка △ объясняется тем, что проделанной работы было достаточно не везде. Что касается внешнеполитической стратегии, оценка × объясняется тем, что провал политики «волка-бойца» привел к напряженности в отношениях Китая с США.

Если рассмотреть цели, поставленные в 15-м пятилетнем плане, то хорошей оценки заслуживает то, что внимание уделяется восстановлению экономики и структурным реформам, а также стимулированию технологических инноваций и НИОКР. Осознание задачи расширения потребления и внутреннего спроса – верное, но здесь важно предложить конкретные политические меры. Усиление работы над декарбонизацией должно стать направлением, в котором Китай особенно силен. Сбалансировать обеспечение безопасности с развитием – задача важная, но для ее решения не предлагается никаких конкретных мер. И наконец, в отношении последнего – развития сельской местности, коррекции региональных дисбалансов, повышения доходов – следует предположить, что все это синоним «сопроцветания», которое уже провозглашало правительство Си Цзиньпина, и есть вероятность, что эта задача так и не будет реализована.

Создать среду, позволяющую функционировать рыночным механизмам

Нет необходимости сравнивать 14-й и 15-й пятилетние планы для того, чтобы понять, что правительство Си Цзиньпина очевидно планирует структурную перестройку китайской экономики. До сих пор высокие темпы ее роста достигались скорее расширением объемов. Но экономическая эффективность такого подхода низкая, и можно предположить, что дальнейшее продолжение такого развития стало невозможным.

Особо отметим, что в 15-м пятилетнем плане еще более, чем прежде, подчеркиваются идеи Си Цзиньпина, а целью ставится реализовать мечту о сильном Китае. Власти Си Цзиньпина, прежде чем стремиться к достижению долгосрочных целей, для начала требуется вернуть экономику Китая на путь роста. Для этого необходимо создать условия для нормального функционирования рыночных механизмов, но в нынешнем пятилетнем плане этого нет. Обращает на себя внимание то, что на этот раз в плане не упоминается и дальнейшее открытие рынка.

Эффективность китайской экономики снижает то, что рыночные механизмы не работают, а ресурсы распределяются неэффективно. В частности, проблема в том, что власти ценят экономическую роль госпредприятий и регулирование экономики. И в 15-м пятилетнем плане они не выказывают признаков намерения ослабить контроль над экономикой. Следовательно, сохраняется неопределенность в вопросе, сможет ли китайская экономика восстановиться, если власть будет продолжать в том же духе.

Если же правительство Си Цзиньпина будет игнорировать происходящее прямо сейчас замедление экономики в своем стремлении добиться реализации долгосрочных целей, то китайская экономика с высокой вероятностью будет все больше впадать в застой. Между тем рецепт возвращения экономики Китая на путь роста достаточно прост: во-первых, либерализация, во-вторых – открытие рынка. А по отношению к международному сообществу – строгое соблюдение существующих международных правил.

В заключение отметим, что реализация 15-го пятилетнего плана является важной задачей для укрепления базиса власти четвертого срока Си Цзиньпина на посту главы правительства. Если, подобно прежним пятилетним планам, дело ограничится поверхностными, гладкими официальными формулировками, то резкое обострение недовольства расширением социальной несправедливости неминуемо пагубно скажется на социальной стабильности. Пора не стремиться к поверхностному блеску, а озаботиться содержанием по существу. В этом и состоит изначально цель выработки пятилетних планов. Говоря конкретнее, необходимо вычленить то, что в китайской экономике нерационально, и коренным образом от этого избавиться.

Вероятность увеличения дистанции между Японией и Китаем с появлением правительства Такаити

Остановимся отдельно на китайских отношениях с Японией. В Японии появилось правительство с отчетливым консервативным уклоном под руководством премьер-министра Такаити. Хотя китайское правительство, вероятно, желает продолжать экономическое сотрудничество с Японией, опасения в отношении администрации Такаити усиливаются. Проблема состоит в том, что партия Комэйто, которая до сих пор выполняла роль окна между Японией и Китаем, вышла из правящей коалиции. И в перспективах японо-китайских отношений исчезло окно и межчеловеческие контакты, позволявшие избегать рисков. В условиях жесткого противостояния Китая с США, в отношениях с Японией с высокой вероятностью дистанция будет увеличиваться. Таким образом, есть основания говорить о том, что предстоят как внутренние сложности, так и внешние тревоги.

Фотография к заголовку: председатель КНР Си Цзинпин осматривает центр инновационных разработок в области искусственного интеллекта в Шанхае, 29 апреля 2025 г. (© «Синьхуа» / «Кёдо имидзидзу»)