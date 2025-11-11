Внешнеполитический дебют премьер-министра Санаэ: линия улыбок позади, дело за реальным курсом

Дебют премьер-министра Японии Такаити Санаэ на внешнеполитической сцене благополучно состоялся. Но международная обстановка, с которой ей приходится иметь дело, существенно осложнилось со времен правительства Абэ Синдзо, и успех или неудача «дипломатии Такаити» будет зависеть от того, насколько реалистичным курсом она будет следовать.

Сближение с АСЕАН в национальных интересах Японии

Дипломатическим дебютом Такаити стало участие в состоявшемся 26 октября в Малайзии в саммите АСЕАН-Япония. Поскольку на следующий день, 27 октября, всего пять дней после вступления в должность, премьер-министра ждала еще одно важное событие – визит в Японию президента США Дональда Трампа – какое-то время даже рассматривалась возможность «пропустить» саммит с АСЕАН. Но Такаити решила, что «неучастие в этом ежегодном международном форуме неминуемо послужит неверным посланием АСЕАН и Китаю о «пренебрежении Юго-Восточной Азией»» и отправилась в Куала-Лумпур по жесткому графику «три дня с одной ночевкой»(*1).

На саммите Япония-АСЕАН Такаити провозгласила продолжение и развитие выдвинутой ныне покойным премьер-министром Абэ Синдзо инициативы под названием «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» и пообещала сотрудничество в обеспечении безопасности на море, а также взаимодействие и увязку с собственной инициативой АСЕАН – «Индо-Тихоокеанской концепцией»(*2). Этот шаг премьер-министр предприняла с целью завоевать сердца и умы стран Юго-Восточной Азии, которые продолжают «отдаляться от США» из-за самочинного введения Соединенными Штатами высоких таможенных пошлин, и вернуть их в открытую систему, лидирующие роли в которой играют Япония, США, а также европейские и некоторые другие страны.

Отчасти благодаря повышенному интересу и желанию «взглянуть» на женщину-премьер-министра Японии, удалось организовать по отдельности переговоры с лидерами ведущих стран АСЕАН, а также Австралии. По словам одного из тех, кто сопровождал премьер-министра в этой поездке, все это производило впечатление «наилучшего «ракетного» старта, внушающего, что Япония энергично уделяет большое внимание региональным делам».

Япония и США: сотрудничество по критически важным минералам, судостроению и другим направлениям

По возвращении из Малайзии 28 октября в расположенном в Токио Доме для государственных гостей у Такаити состоялись переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. С учетом тяги Трампа ко всему золотому, она призвала строить «новый золотой век японо-американского альянса». Более того, Такаити вместе с Трампом отправилась в вертолете американского президента на базу ВМС США Ёкосука, где во время посещения атомного авианосца поучаствовала в одном из столь любимых американцами «шоу» с энергичным вскидыванием руки и немудреным танцем на сцене.

Хотя некоторые восприняли это критически и сочли, что премьер-министр «слишком увлеклась», не вызывает сомнения то, что Такаити как продолжательнице дипломатии Абэ вполне удалось произвести впечатление как на японскую, так и на зарубежную публику духом дружеских отношений «Санаэ и Дональда». Вместе с тем это «дебютное выступление» поспособствовало реализации личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако международную обстановку, в которой находятся Япония и Соединенные Штаты, «золотым веком» решительно не назовешь. Несмотря на угрозы Трампа сокрушить Китай высокими таможенными пошлинами, решительные ответные действия этой страны по ограничению экспорта редкоземельных элементов вынудили американского президента идти на компромисс. В судостроительной отрасли, где Китай занимает более чем половинную долю мирового рынка, также все острее проявляется проблема отставания Японии и Соединенных Штатов в плане обеспечения военной и экономической безопасности.

Именно осознание остроты и неотложности проблем послужило фоном для достижения Такаити договоренности с Соединенными Штатами о механизмах взаимодействия в вопросе обеспечения стабильных поставок редкоземельных элементов, а также об укреплении сотрудничества в судостроительной отрасли с учетом китайского фактора.

Практичный диалог с Китаем и Южной Кореей, встревоженными приходом к власти Такаити

Завершив японо-американский саммит, 30 октября Такаити отправилась для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейский город Кёнджу, где у нее состоялась встреча на высшем уровне с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Своей искусной улыбкой Такаити удалось развеять собственный образ сторонницы «жесткой линии» в отношении Южной Кореи и договориться с Ли Чжэ Мёном, которого как представителя левого крыла считали сторонником «жесткого курса на японском направлении», о приверженности выстраиванию «стабильных отношений, ориентированных в будущее» и о продолжении так называемой «челночной дипломатии».

А на следующий день, 31 октября, состоялся саммит Такаити с председателем КНР Си Цзиньпином. Со словами: «Я всегда верила в убеждение и силу практических действий. Мне хочется улучшать взаимоотношения посредством постоянного откровенного диалога с председателем Си» она договорилась, что стороны будут путем диалога развивать «стратегические взаимовыгодные отношения».

До сих пор считалось, что в рядах Либерально-демократической партии Такаити относится к «ястребам» в вопросах островов Такэсима и «женщин для утех» (в отношениях с Южной Кореей), в вопросах посещений святилища Ясукуни, тайваньских дел и прав человека (в отношениях с Китаем) и так далее. И пусть она по-прежнему является фигурой, воспринимаемой в Китае и Южной Корее как повод для беспокойства, после вступления в должность премьер-министра Такаити взяла курс на диалог в интересах взаимной выгоды, отметив, в частности, на пресс-конференции по окончании японо-китайского саммита о том, что «намерена разговаривать почаще именно с учетом наличия данного беспокойства».

Американские средства массовой информации, комментируя дипломатию Такаити, констатировали: «Очаровав Трампа, ей удалось вновь подогреть его интерес к Индо-Тихоокеанскому региону и японо-американскому альянсу(*3), а некоторые даже заговорили о «новой лучшей подружке Трампа»(*4).

Высокой оценки заслуживает то, что Такаити удалось отойти от демонстрации прежней позиции и жесткости собственного мнения и облечься в гибкую и практичную «дипломатию улыбок». Ведь в условиях ужесточившейся за десяток лет со времён премьер-министра Абэ международной обстановки в сфере безопасности – сближения Китая, России и Северной Кореи, таможенных пошлин Трампа, ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, одной лишь жесткостью и давлением обеспечивать национальные интересы стало невозможно.

В наши дни, когда по отношению к Китаю, помимо силы сдерживания, возникла необходимость в «потенциале реагирования», наряду с дальнейшим решительным углублением японо-американского альянса требуется придерживаться курса реалистичной дипломатии диалога и практических выгод. Теперь премьер-министру предстоит пройти серьезное испытание способности решать очень непростые проблемы, в числе которых обеспечение источников финансовых средств, необходимых для того, чтобы досрочно довести уровень расходов на оборону до двух процентов ВВП, эффективная реализация инвестиций в Соединенные Штаты в размере 550 млрд долларов (84 трлн йен), а также стабилизация отношений с Китаем и Южной Кореей.

Фотография к заголовку: Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ выступают на борту атомного авианосца «Джордж Вашингтон» во время посещения базы ВМС США Ёкосука, 28 октября 2025 г. (© Kyodo)