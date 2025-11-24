Япония откладывает признание палестинского государства: однозначная поддержка решения на основе двух государств с оглядкой на отношения с США

Когда в сентябре Франция, Великобритания, Канада и ряд других стран объявили о признании палестинского государства, Япония решила пока не делать этого, исходя из важности своих отношений с Соединенными Штатами. Автор отмечает, что Японии следует вновь вернуться к розыгрышу дипломатического козыря – признания государственности – тогда, когда по окончании боевых действий в секторе Газа будет достигнут определенный прогресс в восстановлении и налаживании политического порядка.

Примечание редакции: Данная статья посвящена событиям, связанным с Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2025 года. В тексте используются должности, актуальные на момент описываемых событий. Исиба Сигэру и Ивая Такэси впоследствии ушли в отставку.

На фоне затягивающихся боевых действий и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа вплоть до острого голода, во время работы Генеральной Ассамблеи ООН текущего года активизировалась работа с целью добиться прекращения боевых действий и решения конфликта мирным путем. Двенадцатого сентября подавляющим большинством в 142 голоса был принят документ под названием «Нью-Йоркская декларация» в поддержку мирного урегулирования и реализации решения о сосуществовании двух государств – израильского и палестинского. А 22 сентября под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии состоялась Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине и реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств. Примерно в это же время Франция, Великобритания и другие страны, в том числе члены «Большой семерки», объявили о признании палестинской государственности. Таким образом, на сцене Генеральной Ассамблеи ООН вокруг ближневосточного вопроса развернулись драматичные события исторического значения.

Несогласованные действия Великобритании и Франции

Япония была в числе стран, проголосовавших за «Нью-йоркскую декларацию». Тем не менее, на пресс-конференции, состоявшейся неделю спустя, министр иностранных дел Японии Ивая Такэси сообщил о намерении Японии пока отложить признание палестинского государства. Соответственно, Япония осталась на одной позиции с теми странами «семерки», которые не признают государство Палестина – Соединенными Штатами, Германией, и Италией. Затем Япония ограничилась участием в упомянутой конференции высокого уровня представителя МИД, а премьер-министр Исиба Сигэру личного участия не принимал.

Чем объяснить то, что в условиях, когда международное общественное мнение сильно склонилось в пользу признания палестинской государственности, Япония не воспользовалась моментом и отложила этот шаг?

В качестве причины Ивая отметил: «Мы приняли это решение, взвесив соображения о том, ведет ли такой шаг к какому-то реальному решению». Он выразил опасение о том, что признание государственности в данный момент приведет скорее к ужесточению позиции израильской стороны. Вместе с тем министр подчеркнул, что «палестинской стороне необходимо выстроить надежную систему управления», указав, что власти палестинской автономии не готовы к исполнению функций государства. Все это говорит о том, что Япония, оценивая политическую ситуацию по состоянию на сентябрь, пришла к выводу о преждевременности признания Японией палестинской государственности.

Вряд ли можно утверждать, что такая оценка обстановки была явным промахом. Замысел, подтолкнувший ряд стран пойти на признание государственности, состоял в том, чтобы воспользоваться силой политического влияния Великобритании, Франции и ряда других государств на Израиль. Но в конечном счете эта цель не была достигнута. Из-за возобновившихся в марте боевых действий и блокады число жертв в секторе Газа вновь стало расти – их общее число перевалило за 65 тысяч, а число погибших от голода и из-за недоедания превысило несколько сотен. Сложилась отчаянная ситуация. В этой обстановке в июле Великобритания и Франция объявили, что если Израиль не примет «реальных мер для прекращения этой отчаянной ситуации», то они признают государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН. Из этого следует предположить, что они выступили с этим предупреждением, рассчитывая, что к тому времени они добьются принятия всех необходимых мер.

Но Израиль полностью проигнорировал все эти усилия и уже через три дня после принятия «Нью-йоркской декларации» начал сухопутное наступление на город Газа. То, что наступление, пусть и объявленное заранее, началось буквально на глазах Генеральной Ассамблеи ООН, следует воспринимать как решительное послание Израиля о том, что он не намерен уступать давлению со стороны международного общества, возглавляемого странами Запада. Соответственно, розыгрыш политического козыря – признания палестинской государственности – действия не возымел, и шаг, предпринятый Великобританией, Францией и другими странами, увы, завершился ничем. Вполне можно заключить, что неучастие Японии в признании рядом стран палестинской государственности в момент, когда результаты этого шага представлялись неясными, в какой-то мере было рациональным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в условиях усиления международной изоляции написал в социальной сети X на иврите: «Соединенные Штаты с нами», ясно выразив намерение не уступать попыткам «взять Израиль в осаду, предпринимаемым странами Запада и некоторыми организациями». Даже если бы на Израиль, столь ужесточивший свою позицию, и было оказано дополнительное давление, перспективы того, что это усиление нажима привело бы к изменению к лучшему ситуации в палестинской автономии, и в особенности в секторе Газа, были крайне невелики. Признание государства – это шаг, который впоследствии нельзя обратить вспять. Он является дипломатической картой, которую можно разыграть только единожды. Можно предположить, что правительство Японии предпочло воспользоваться этой картой тогда, когда ею можно будет распорядиться более эффективно. В этом Япония не была одинока – еще несколько стран, в частности, Бельгия и Сингапур, поначалу проявлявшие намерение признать палестинскую государственность, затем отложили это решение, ссылаясь на схожие причины.

Однозначная поддержка решения на основе двух государств

Еще одним обоснованием решения Японии отложить признание государственности в качестве более долгосрочного фактора выделяют ее отношения с Соединенными Штатами. В основе всей внешней политики и системы обеспечения национальной безопасности послевоенной Японии лежит японо-американский договор о гарантиях безопасности. Союзник по этому альянсу – Соединенные Штаты – заранее недвусмысленно дали понять, что они будут против признания палестинской государственности в данный момент.

Еще с первого президентского срока Дональд Трамп демонстрирует позицию явной поддержки Израиля, что проявляется, к примеру, в назначении ответственным за ближневосточную дипломатию своего еврейского зятя Джареда Кушнера. Он и на этот раз негативно отнесся к шагам по признанию палестинской государственности, решительно заявив на общих прениях Генассамблеи о том, что признание в данный момент послужит «вознаграждением ХАМАС» за атаку, предпринятую группировкой два года назад 7 октября. Вероятно, в Японии пришли к выводу, что действовать вразрез с этой волей Соединенных Штатов и становиться в один ряд с критически настроенными по отношению к Израилю западным государствам в вопросе признания Палестины означало бы действовать вопреки национальным интересам дальнейшего обеспечения безопасности и дипломатии.

Следование курсом, уделяющим большое внимание отношениям с Соединенными Штатами, носит долгосрочный характер. Уже после Генеральной Ассамблеи ООН в Японии произошла смена политической власти. Страна обрела первую женщину-премьер-министра Такаити Санаэ, которая на следующей неделе после вступления в должность, принимая прибывшего с визитом в Японию Дональда Трампа, вновь подтвердила следование этому курсу. В ходе переговоров лидеров Японии и США особое внимание уделялось укреплению японо-американского альянса, и лидерам двух стран удалось выстроить доверительные личные отношения. Поскольку совместного заявления по итогам встречи не публиковалось, представляется затруднительным подтвердить конкретное содержание переговоров, в частности, велись ли какие-либо конкретные обсуждения положения на Ближнем Востоке, и тем не менее, если только не произойдут какие-то серьезные изменения обстановки, следует предположить, что и в дальнейшем представляется маловероятным то, что Япония в самостоятельном порядке, без оглядки на США, пойдет на признание палестинского государства.

При этом основополагающая позиция Японии еще со времен Соглашения в Осло состоит в поддержке решения конфликта между израильтянами и палестинцами на основе двух государств. Премьер-министр Исиба Сигэру в своем выступлении на юбилейной 80-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Япония «последовательно поддерживает» решение на основе двух государств, и вопрос состоит не в том, признавать или не признавать палестинское государство, а в том, когда именно произойдет это признание. Иными словами, подтверждено, что политическая позиция Японии вполне ясна, и вопрос состоит в выборе времени, когда будет решено признать палестинское государство. Кроме того, в выступлении премьер-министр выразил решимость и дальше продолжать поддерживать международные усилия, направленные на обретение Палестиной экономической самостоятельности и укрепление ее политической системы.

При всей однозначности выражения данной политической позиции, то, что Япония воздержалась от признания палестинской государственности, тем не менее вызвало критику со стороны международного сообщества. На социальной платформе Change.org, поддерживающей акции по сбору подписей, появилось воззвание к правительству Японии о необходимости признать палестинское государство. Оно собрало почти 40 тыс. голосов. Учитывая то, что еще до Генеральной Ассамблеи 147 государств из 193 членов ООН, то есть более 76%, уже признали палестинское государство, воззвание созвучно сложившемуся уверенному консенсусу в том, что учреждение государства, которое станет субъектом международного гуманитарного права и законодательства в области прав человека, обеспечит соблюдение права палестинцев на самоопределение.

В прошлом ближневосточная дипломатия Японии уже демонстрировала самостоятельность

Дипломатия Японии на ближневосточном направлении отнюдь не всегда следовала линии, задаваемой странами Запада. Когда в 1973 году из-за 4-й ближневосточной войны произошел «нефтяной шок», Япония опубликовала заявление генерального секретаря кабинета министров Никайдо Сусуму в поддержку права палестинского народа на самоопределение. Поскольку Япония, скудная собственными природными ресурсами, зависима от ближневосточных арабских государств как источников импорта сырой нефти и прочих энергоносителей, данное заявление встретили с иронией, дескать оно «скорее не в поддержку арабов, а в поддержку арабской нефти». Тем не менее, факт остается фактом: в то время Япония проявила политическую волю и готовность следовать до какой-то степени самостоятельным курсом.

Когда в октябре 2023 года начался конфликт между Израилем и палестинцами сектора Газа, Япония тоже не присоединилась к совместному заявлению, с которыми страны «Большой семерки» выступили через две недели. В том заявлении, помимо выражения поддержки права Израиля на самооборону, содержалось требование соблюдать международное гуманитарное право. Причина неприсоединения Японии к инициаторам заявления состояла, как объяснил тогдашний генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, в отсутствии пострадавших японских граждан. Тем не менее, в данном решении просматривалось стремление в какой-то мере сохранять дистанцию в условиях ужесточавшихся боевых действий и внимательно проследить за развитием событий.

Исходя из основополагающей позиции, которая состоит в поддержке решения на основе двух государств, в дальнейшем от Японии в какой-то момент потребуется признать палестинское государство. Но сейчас, когда между сторонами конфликта вскипают гнев и ненависть, мирное решение отстоит дальше, чем когда-либо прежде. Хоть какое-то пространство для маневра у сторон возникнет только тогда, когда боевые действия в Газе утихнут, а в восстановлении сектора и налаживании в нем порядка будет достигнут определенный прогресс. Может быть, возвращение к вопросу о признании палестинского государства именно в тот момент будет куда более реалистичным и действенным в плане достижения мира на Ближнем Востоке?

Фотография к заголовку: В городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан молодежь размахивает палестинскими флагами, празднуя признание Палестины Великобританией, Францией и другими странами, 23 сентября 2025 года (© Kyodo)