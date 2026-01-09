От сверхвысокого роста через «ледниковый период трудоустройства» к нехватке рабочих рук… Что изменилось для молодежи в плане перехода от учебы к трудовой деятельности?

Единовременный прием выпускников и система пожизненного найма. Уникальная по мировым меркам японская система трудоустройства, которая послужила опорой послевоенного сверхбыстрого экономического роста, в последние годы сталкивается с серьезными изменениями взглядов молодежи на трудовую карьеру. Хотя в условиях общей тревоги о нехватке рабочих рук свежеиспеченные выпускники не испытывают особых проблем с трудоустройством, вместе с тем всплывают различные задачи в том, что касается «качества способов работы».

К новой стабильности найма выпускников после «ледникового периода» трудоустройства

В любой стране взросление молодежи и вливание в ряды трудящихся сопровождается теми или иными сложностями. Во многих странах практиковались разнообразные меры поддержки в связи с относительно высоким уровнем безработицы среди молодежи в сравнении со взрослой частью населения. А в японском обществе со времени после окончания периода сверхвысоких темпов роста экономики и до начала 1990-х годов безработица среди молодежи удерживалась на низком уровне. Причина низкого уровня безработицы у японской молодежи состоит в широкой распространенности в масштабах страны практики единовременного найма свежих выпускников. В связи с тем, что уровень безработицы среди молодежи довольно высок в сравнении со взрослыми людьми, многие страны практиковали самые разнообразные меры оказания поддержки. Однако в японском обществе со времени после окончания периода сверхвысоких темпов экономического роста и вплоть до начала 1990-х годов безработица среди молодежи удерживалась на низком уровне. Причина сохранения низкого уровня безработицы среди японской молодежи состояла в том, что в стране широко функционирует практика единовременного найма свежих выпускников, а наниматели руководствовались предпосылкой о постоянной нехватке рабочих рук. В рамках единовременного приема на работу предприятия создавали условия для поступления на стабильную работу еще во время учебы будущего выпускника, исходя из потенциальных возможностей учащегося или студента, а по приему на работу обеспечивали обучение необходимым трудовым навыкам, а в итоге у молодежи, не имеющей практического опыта работы, была возможность обрести стабильное трудоустройство.

Но с тех пор, как в 1991 году схлопнулась «экономика мыльного пузыря», все больше предприятий стали сокращать или вовсе отказываться от найма свежих выпускников учебных заведений; увеличилось и число молодых людей, которые, будучи уволены, не имели возможности отыскать себе новую полноценную трудовую занятость. Эти юноши и девушки стали жертвами так называемого «ледникового периода» трудоустройства (официальное определение этого явления – безработные периода с 1993 по 2004 год) и поневоле перешли в категорию так называемых «фритаймеров» (молодые трудящиеся на условиях неполной и внештатной занятости).

Когда с 2005 года экономическая конъюнктура стала изменяться к лучшему, наём свежих выпускников начал расширяться, и пусть в дальнейшем происходили такие неприятности как Лиман-шок (кризис, спровоцированный крахом инвестиционного банка Lehman Brothers) и пандемия коронавируса, после них продолжается период нехватки рабочих рук, и в настоящее время возможности трудовой карьеры у японской молодежи, пусть и несравнимые с временами экономики «мыльного пузыря», но все же время следует вновь считать скорее стабильными.

Но если продолжить разговор о поколении «ледникового периода» трудоустройства, которым теперь перевалило за сорок лет, то они продолжают оставаться в шатком положении, и пусть из-за нехватки рабочих рук последних лет в какой-то мере процесс перехода этих людей к полноценной штатной трудовой занятости и продвинулся, какая-то доля этих людей остается так называемыми «карьерными чертиками на ниточке» – поработав какое-то время на штатной работе, они вновь оказывались на внештатной работе, временной незанятости или полностью не у дел, то есть данная социальная проблема никуда не делась и со вступлением этих людей в средний и старший возраст. Трудные реалии, с которыми сталкивается поколение «ледникового периода» трудоустройства лишний раз объясняют, насколько важное значение для стабильности и благополучия жизни в японском обществе имеет благополучный переход свежеиспеченного выпускника на рабочее место через механизм единовременного найма выпускников.

Вместе с тем численность тех, кого относят к категории NEET (человек, не занятый работой, учебой или профессиональной подготовкой), даже с улучшением экономической конъюнктуры не уменьшилась и остается высокой. В Японии под NEET подразумевают безработных, которые не заняты поиском работы. Эту категорию в стране составляют очень разные люди. Это и так называемые «хикикомори», которые вовсе не участвуют в жизни общества, и люди с болезнями и травмами, не позволяющими трудиться, и многие другие. И если численность фритаймеров пошла на спад после пика, достигнутого в 2003 году, то количество лиц из категории NEET остается высоким несмотря на положение на рынке трудоустройства.

С ростом доли поступающих в вузы их выпускники стали самой большой группой на рынке труда

Из итогов регулярно проводимого Министерством образования «Основного обследования школ» следует, что с тех пор, как после окончания Второй мировой войны в стране обновилась система высшего образования, процент школьников, поступающих в высшие учебные заведения, до 1970-х годов увеличивался, в 1980-х годах их долю сдерживали политическими методами на 30-процентном уровне, а в дальнейшем вследствие падения рождаемости данный показатель со второй половины 1990-х продолжил рост и к настоящему времени составляет около 60%. В связи с существенным сокращением числа колледжей доля поступающих в профессиональные училища составляет около 20%, что же касается поступающих на работу сразу по окончании полной средней школы, то до начала 1990-х годов их доля составляла 40%, а в настоящее время она упала примерно до 14%. Примерно с 2035 года ожидается стремительное сокращение численности 18-летних жителей страны. Поскольку в 2040 году число студентов вузов, как ожидается сократится с нынешних 600 тыс. на курс примерно до 450 тыс. на курс, возникающая ситуация ставит вопрос о сокращении числа и уменьшении масштабов высших учебных заведений.

Если в 1960-х годах число принимаемых на работу выпускников полных средних школ превысило число поступающих на работу выпускников неполных средних школ и составило самую большую долю на рынке трудоустройства, то во второй половине 1990-х число поступающих на работу свежеиспеченных выпускников вузов стало превышать число выпускников полных средних школ. В настоящее время начинающие трудовую карьеру по окончании высших учебных заведений играют главную роль на рынке трудоустраивающихся сразу по окончании учебы, хотя выпускники профессиональных училищ-заведений полного среднего образования, а также поступающие на работу выпускники полных средних школ еще сохраняют на нем какую-то долю.

Главные тренды – оказание поддержки трудоустройству школьников и трудоустройство через интернет для студентов

Практика поддержки трудоустройства свежих выпускников полных средних школ, доля вакансий для которых сейчас увеличивается, пусть и несколько различаясь по регионам, в общем и целом, сводится к следующему. Прием заявок от работодателей на трудоустройство свежих выпускников полных средних школ ведет общественная система трудоустройства Hello Work, при этом центральная роль в трудоустройстве выпускников возлагается на полные средние школы (хотя поисками работы можно заниматься и самостоятельно – не прибегая к посредническим услугам полной средней школы).

Общепринятым в практике приема на работу выпускников полных средних школ является подход «один человек – одна компания». Это механизм, в рамках которого до конца сентября, то есть, до истечения двух недель с момента, когда становится возможным трудоустройство, соискатель может обратиться только в одну компанию. В некоторых регионах подача нескольких заявок допускается с самого начала сезона приема на работу, но такой подход с рассылкой нескольких обращений практически не используется.

Если во времена сверхвысоких темпов роста экономики извещения о вакансиях для выпускников высших учебных заведений поступали непосредственно в подразделения вузов – отделы по трудоустройству выпускников, университетские лаборатории и т. п., и соискателями, соответственно, могли становиться только студенты избранных работодателем учебных заведений, то с приходом двухтысячных годов появилась возможность откликаться на объявления о вакансиях через интернет, и в настоящее время 70% поступающих на работу свежих выпускников находят себе будущее место трудоустройства через услуги специализированных онлайн-посредников – таких как «Рикунаби» или «Майнаби». Количество тех, кто находит работу через университетские органы – центры трудоустройства, лаборатории и т. п., уменьшается, и в последнее время специализированные агенты, в частности агентства по трудоустройству выпускников, занимают примерно 10-процентную долю трудоустройств свежих выпускников.

Остались в прошлом соглашения, регулировавшие сроки старта периода отбора студентов-будущих выпускников, а в последние годы и Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) отказалась от рекомендаций по приему на работу, которые продолжали традиции этих соглашений. Тем не менее правительство и ныне призывает предприятия начинать публиковать сведения о вакансиях в марте, а процесс отбора и найма – в июне. Насколько можно судить по практике трудоустройства выпускников, многие крупные японские компании, которые пользуются популярностью у студентов, если и не строго соблюдают, то во всяком случае стараются осуществлять отбор соискателей с учетом рекомендуемых сроков.

70% студентов вузов – участники интернатур

В дополнение, если в начале существования в 1997 году институт интернатур в Японии служил целям образования, то теперь появилась возможность использовать определенные интернатуры как средство получения сведений о студентах и механизм поиска кандидатов для приема на работу. Поскольку в области трудоустройства сложился рынок продавца, предприятия активно используют механизм интернатур, и 70% студентов участвуют в этой практике. У студентов начало интернатуры примерно осенью третьего года обучения считается стартом деятельности по трудоустройству, и примерно до июня, когда начинается основная фаза приема на работу в наиболее желанных предприятиях, многие студенты уже считают, что уже потратили на деятельность по поиску работы порядка девяти месяцев. Какие бы споры ни велись о том, долгий или короткий срок представляют собой эти девять месяцев, учитывая, что многие учащиеся в Японии считают, дескать, «для начала надо поступить в вуз, а что дальше – там видно будет», студентам только на пользу получение полноценного опыта труда – если только это не мешает учебному процессу. Между тем переход интернатуры в режим онлайн позволяет снизить и нагрузку на студентов. Впрочем, студентов, поступающих на работу по месту прохождения интернатуры пока немного, и вряд ли можно утверждать, что в японской системе единовременного приема на работу свежих выпускников происходят крутые перемены.

Снижение мотивации у стабильно трудоустроенного штатного персонала

А какова реальная ситуация с начальным этапом трудовой карьеры молодых людей, у которых выход на рынок труда состоялся вполне благополучно? «Процент ранних увольнений» – доля выпускников, благополучно поступивших на работу, но увольняющихся за первые три года после трудоустройства – вырос в «ледниковый период», а сейчас снизился, в особенности, среди выпускников полных средних школ. Но при этом всплывает новая проблема, с которой молодежь сталкивается после трудоустройства.

С 2001 года автор данной статьи каждые пять лет занимется «Исследованием стиля работы молодежи», предметом которого является токийская молодежь, и в последние годы просматривается изменение отношения молодых людей к работе штатным сотрудником компании. Раньше те, кто работал на одном месте после трудоустройства после окончания учебы, относились к своей работе с более горячим энтузиазмом, нежели те штатные работники, кому довелось поменять работу. Между тем итоги исследования 2021 года, напротив, показывают, что сменившие работу штатные сотрудники испытывают больше энтузиазма, в то время как у неизменно трудоустроенных штатных сотрудников энтузиазм убывает.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения отношения к роду своих занятий, то стабильно трудоустроенные штатные сотрудники, как и прежде, склонны трудиться на прежнем месте и не испытывают большого желания становиться независимым специалистом или фрилансером. Но вместе с тем ясно и то, что их вполне устраивает и дальше трудиться без особого энтузиазма.

Следует предположить, что снижение мотивации таких стабильно трудоустроенных штатных работников, в дополнение к общей склонности молодежи к «дистанцированию от работы», выступает одним из факторов тенденции: в противоположность тем штатным работникам, у которых есть опыт поиска дальнейшей карьеры и смены места работы, в связи с чем доля тех, кто «не знает, какая работа ему бы подошла», среди них снижается, у стабильно трудоустроенных штатных работников, вокруг которых становится все больше людей, сменивших место работы, доля тех, кто «не знает, какая работа ему бы подошла», только растет. Вероятно, усугубляется недостаточность коммуникации между молодежью и местом, где она трудится.

Внимания требует «качество» способов работы молодежи

Практику гладкого и благополучного поступления на работу выпускников школ в Японии дестабилизировал «ледниковый период» трудоустройства. Но теперь положение сравнительно стабилизировалось, пусть и не настолько, как во времена, предшествовавшие периоду «мыльного пузыря». И пусть в дальнейшем остается вероятность дестабилизации ситуации в случае ухудшения экономической конъюнктуры, поскольку численность молодых людей сокращается, молодежи вряд ли грозит столкнуться с такими трудностями, какие выпали поколению «ледникового периода» трудоустройства.

Тем не менее численность категории NEET по-прежнему высока даже на фоне улучшения экономической конъюнктуры, и в эпоху, когда прогресс искусственного интеллекта чреват возможностью легко лишиться работы, прослойка утрачивающей связь с обществом подобно NEET молодежи, по-видимому, будет представлять собой все более серьезную социальную проблему. Вызывают опасения и проблемы у людей с устоявшейся штатной трудовой занятостью. Очевидно, пришло время обратить пристальное внимание на качественную сторону способов труда молодежи.

Фотография к заголовку: свежеиспеченные молодые сотрудники группы предприятий Japan Airlines (JAL) запускают бумажные самолетики на церемонии поступления на работу в компанию, 1 апреля 2025 года, Токио, аэропорт Ханэда (© Jiji Press)