Правда и домыслы о противостоянии поколений: размышления о социальном обеспечении в сверхпожилом обществе

Снижение ставки налога на потребление и отчислений в систему социального страхования стало в Японии злободневным политическим вопросом. Автор отмечает, что на фоне все более громких призывов «облегчить нагрузку на работающие поколения» следует хорошенько рассмотреть, какую роль в обществе выполняет в первую очередь «отдача», нежели «нагрузка». Он подчеркивает необходимость коррекции перекосов в рыночном распределении доходов.

Погоня за одним лишь снижением нагрузки – это популизм

В последнее время на фоне прогрессирующего роста потребительских цен одной из злободневных тем политической повестки стало «облегчение бремени работающих поколений», и политические партии – как правящие, так и оппозиционные – наперебой предлагают политические меры, чтобы «за счет облегчения бремени налогов и отчислений социального страхования увеличить суммы, которые остаются на руках у работающих поколений». В число таких мер входят повышение порога доходов, с которого начинается налогообложение (т. н. барьер в 1 млн 30 тыс. йен), снижение ставки налога на потребление, а также снижение отчислений в систему социального страхования.

В условиях, когда повышения зарплат не поспевают за ростом потребительских цен, партии реагируют на недовольство народа. Стремясь привлечь к себе внимание населения, они громко выдвигают «зримые» меры, и такое поведение политиков вполне понятно.

Но политика – это отнюдь не реагирование на видимые явления зримыми мерами. Как налоги, так и отчисления социального страхования – далеко не просто «бремя». Это в первую очередь то, что они «дают», а не то, как они «давят». Состязаться в том, что «непосредственно на виду» – в облегчении бремени без оглядки на роль этой самой «отдачи» для людей в обществе – ничто иное как близорукий популизм, искажение политики.

Почему наши предки, продумав механизмы, именуемые «социальным обеспечением», отвели им роль основы современного государства? Упуская из вида эти начала, вряд ли стоит рассчитывать как на стабильность жизни людей, так и на процветание государства. В этой статье, опираясь на факты, автор хочет поднять несколько проблем.

Перспектива – замедление роста бремени соцобеспечения

Оценивать размах системы социального обеспечения следует не просто по суммам, в которые она обходится. Их следует сопоставлять с валовым внутренним продуктом (ВВП). Каковы перспективы социального обеспечения до 2040 год? Давайте объективно разберемся в реальной ситуации.

По расчетам правительства, расходы на выплаты системы социального обеспечения в 2040 году составят около 24% ВВП – в 1,1 раза больше, чем в 2015 году (см. график ниже).

В период с 2000 и вплоть до 2015 года рост выплат социального обеспечения был безусловно велик. Увеличение выплат за этот период в 1,46 раза означает, что соответственно росла и нагрузка, которая с ними связана. Между тем в перспективе ситуация совсем иная. Вплоть до 2040 года рост доли социальных выплат в ВВП гораздо ниже, он составляет примерно два процентных пункта, то есть около двух процентов в годовом выражении. С учетом того, что во второй половине этого периода численность пенсионеров увеличится в 1,37 раза, по сути, это можно назвать скорее не ростом, а сдерживанием.

«Сокращение общей численности населения» и проведенные за последнее время «структурные, оказывающие постоянное средне- и долгосрочное воздействие меры реструктуризации» в медицине, уходе и пенсионной системе, в особенности, эффект введения макроэкономической скользящей и других мер реформирования пенсионной системы серьезно способствуют снижению доли пенсионных выплат в валовом национальном продукте. Нельзя вести дискуссии на основании исключительно тенденций прошлого и наших эмоциональных суждений, не рассматривая цифровых показателей.

Ставка пенсионных взносов в 18,3% – фиксированная

Бремя пенсионных отчислений (общественной пенсионной системы), которое ложится на работающие поколения, уже зафиксировано – оно составляет 18,3%. То есть, дальше эта ставка уже не увеличится.

Если рассмотреть процентные ставки взносов медицинского страхования, то у Ассоциации медицинского страхования, которая обслуживает работников малых и средних предприятий, с 2012 года ставка стабильно составляет в среднем 10%, при этом в целом в прошлом финансовом году профицит организации достиг 658 млрд 600 млн йен. Взносы в кооперативную систему страхования здоровья даже ниже – они колеблются на уровне немногим выше 9%. У этой системы дефицит в 380 млрд йен, а сбалансированная ставка страховых взносов составляет 9,6%.

Конечно, из-за ускорения процесса старения населения и все более высокотехнологичных и современных медицинских услуг страховые взносы медицинского страхования впредь будут понемногу увеличиваться, но если рассмотреть мировую практику, то нет ни одной промышленно развитой страны, которая могла бы похвастаться тем, что ей удается удерживать рост медицинских расходов в пределах роста ВВП в средне- и долгосрочном плане. Если же считать повышение технологического уровня медицины и качества здравоохранения «отдачей», которую получает общество, то вряд ли сыщется хоть что-нибудь рациональное в поспешной реализации каких-либо мер, подрывающих основную функцию системы медицинского страхования, и в первую очередь всеобщего страхования, и тем самым снижающих эту «отдачу», под предлогом усилий с целью избежать увеличения бремени.

Социальное страхование корректирует рост неравенства и раскол общества

Вряд ли кто-то станет оспаривать то, что большую проблему для нашей страны представляет собой расширение неравенства и социальный раскол, а также дестабилизация, которым они сопровождаются. Это ясно и при взгляде на сегодняшнюю политическую обстановку.

Одна из главных функциональных ролей социального обеспечения состоит в исправлении неравенства посредством перераспределения доходов.

Если обратиться к «Исследованию перераспределения доходов» НИИ проблем населения и социального обеспечения, то в нашей стране коэффициент Джини доходов до перераспределения демонстрирует тенденцию к росту, рыночное перераспределение доходов увеличивает неравенство. С другой стороны, индекс Джини доходов после перераспределения (перераспределенных доходов) сдерживается на определенном уровне, и по большей части этим эффектом мы обязаны системе социального обеспечения (см. график ниже).

В условиях расширяющегося неравенства при рыночном перераспределении богатства (прибавочной стоимости, порождаемой экономической деятельностью) происходит перекос. Глобализация привела к концентрации богатства в руках отдельных слоев общества и отдельных предприятий. Накопившееся недовольство «тех, кто остался за бортом» выступает и коренным фактором происходящего в наши дни политического хаоса.

Международная Организация экономического сотрудничества и развития постоянно указывает на то, что расширение неравенства сдерживает средне- и долгосрочный экономический рост. В обществе, где происходит расширение неравенства, социальное обеспечение приобретает тем более важную функцию и роль. Чрезмерный упор на сдерживание бремени, если это ослабляет функцию перераспределения, которую выполняет социальное обеспечение, неминуемо ведет через дальнейший рост неравенства к продолжению и все более серьезному разрушению среднего слоя, что прямо противоположно как цели правительства – «выстраиванию системы социального обеспечения всех поколений», так и коренному устремлению общества – формированию как можно более массивного среднего слоя.

От снижения социальных взносов выигрывают только люди с высокими доходами

Бремя социального обеспечения (налоги и отчисления социального страхования) в основе своей реактивно (выражено фиксированными ставками), а более обеспеченная прослойка общества несет на себе более массивную ношу (точно так же, как в ситуации с налогом на потребление). С другой стороны, социальные выплаты предоставляются людям «по необходимости» и не зависят от величины дохода. На самом деле, в особенности в том, что касается таких аспектов как медицина, реальные выплаты никак не зависят от того, к какому слою общества принадлежит человек – они примерно равны для всех.

То есть, если рассматривать оба аспекта – как отчисления, так и выплаты, то бремя, которое несут на себе представители обеспеченных слоев, оказывается более весомым, а больше выплат получают представители мало- и среднеобеспеченных слоев общества. Это одна из функций того, что именуется «перераспределением» (в общем и целом, перераспределение происходит в направлении повышения доходов домохозяйств с уровнем годового дохода не более 6 млн йен).

Французский историк-экономист Тома Пикетти в своей книге «Капитал 21-го века» говорит следующее.

«Современное перераспределение доходов – не передача денег богатых бедным. … Скорее, это возмещение расходов на услуги и возмещение доходов в том, что касается массового равенства, в особенности в медицинском обслуживании, образовании, пенсионном обеспечении».

Если облегчать бремя отчислений социального страхования и соответственно сокращать социальные выплаты, а иначе говоря, ослаблять функциональность социального обеспечения, то выгоду от этого облегчения бремени получат скорее люди с высокими доходами, а социальные выплаты ровно и широко сократятся для всех, в том числе для слоев с низким и средним уровнем доходов.

В конечном счете, с одной стороны, на большинство граждан ляжет дополнительная нагрузка в форме сократившихся социальных выплат, а с другой выгоды от снижения взносов в систему социального страхования получат высокообеспеченные слои и хозяева предприятий, которые оплачивают половину величины социальных отчислений своих работников, и неравенство будет увеличиваться.

Исправления требует перекос в распределении доходов

Обеспечивать работающим поколениям более высокую часть доходов, которыми они смогут свободно распоряжаться, через сокращение налогов и социальных отчислений значит не просто расширять несправедливость в обществе, но и подрывать такие функции социального обеспечения как корректировка неравенства и поддержание стабильности общества, а в средне- и долгосрочной перспективе еще и препятствовать экономическому развитию.

Обеспечивать доходы работающим поколениям следует через пересмотр рыночного распределения добавленной стоимости – необходимо заниматься исправлением перекосов в распределении.

Настоящая проблема современной Японии состоит в том, что в распределении порождаемой обществом прибавочной стоимости (то есть, плодов роста и развития) происходит серезный перекос: повышение производительности не отражается должным образом в величине оплаты труда.

Фотография к заголовку: участники 94-й первомайской демонстрации национальной конфедерации профессиональных объединений с лозунгом «Снизить налог на потребление!», 1 мая 2023 г., Токио, район Сибуя, парк Ёёги (© Jiji Press)