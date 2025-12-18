Неопределенность пугающих мир пошлин Трампа: оценка через призму японо-американского соглашения

В 2025 году мир оказался заложником политики высоких таможенных пошлин, которыми президент Дональд Трамп обложил страны и регионы, выступающие главными торговыми партнерами США. И хотя с рядом стран, включая Японию, удалось прийти к договоренности по так называемым «сделкам», автор отмечает, что пошлины Трампа порождают новую неопределенность в системе международной торговли.

Бесполезность успехов на переговорах при первой администрации

В октябре президент США Дональд Трамп вслед за участием в Малайзии во встрече лидеров в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммитом с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее посетил Японию, где провел переговоры с Такаити Санаэ, только что вступившей в должность премьер-министра. Хотя на японо-американских переговорах о таможенных пошлинах, которые велись с апреля, в сентябре удалось прийти к согласию, японское правительство опасалось новых требований со стороны США, а подписание совместного документа о соблюдении достигнутого тарифного соглашения несколько успокоило эту внутреннюю тревогу.

В 2019 году Япония заключила с первой администрацией под руководством Трампа, который вывел свою страну из числа участников Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП), двустороннее соглашение о торговле, а также соглашение о цифровой торговле. В японо-американском торговом соглашении ей удалось добиться важной победы – рис и наиболее важную статью японского экспорта – автомобили и их комплектующие – удалось вывести из-под режима дополнительных пошлин или договориться об их упразднении и сокращении. Но когда сразу после прихода к власти вторая администрация Трампа взяла быка за рога и провозгласила небывалую прежде внешнеторговую политику, Японии пришлось приспосабливаться к ней точно так же, как и прочим странам.

«Небывалый» курс

Торговую политику администрации Трампа можно назвать «небывалой прежде» по трем соображениям. Во-первых, повышение таможенных пошлин для торговых партнеров используется с целью достижения весьма разнообразных целей, в числе которых обеспечение национальной безопасности, коррекция дефицита внешнеторгового баланса, защита национальной промышленности, прекращение притока в страну незаконных наркотиков и т. д. При этом обложение двухуровневое – так называемые «взаимные» пошлины на основании Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) плюс 25-процентный тариф по отдельным наименованиям торговой номенклатуры на основании Статьи 232 Закона о расширении торговых отношений США.

«Взаимные» пошлины, которые распространяются на весь импорт, состоят из общей базовой ставки в 10% и дополнительной ставки, которой облагаются 86 стран и регионов в зависимости, главным образом, от величины дефицита США в двусторонних торговых отношениях. Под тариф по отдельным наименованиям торговой номенклатуры подпали, помимо продукции из алюминия и стали, автомобили и комплектующие к ним. Все эти односторонние меры, которые являются отходом от режима наибольшего благоприятствования, предусмотренного системой международной торговли в рамках Всемирной торговой организации, невозможно рассматривать иначе как упразднение Соединенными Штатами системы свободной торговли, в которой они до сих пор играли ведущую роль.

Во-вторых, нынешняя внешнеторговая политика администрации Трампа вводится в действие президентскими указами и выступает предметом частых изменений в зависимости от краткосрочных предпочтений американского президента. Это крайне осложняет возможность что-либо прогнозировать в торговых отношениях. Введение в действие объявленных в апреле «взаимных пошлин» по странам и регионам откладывалось на 90 дней, а затем было еще раз отложено до августа. Для того, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории действенность своей таможенной политики, администрация Трампа то и дело изменяла требования. Страны-торговые партнеры, оказавшиеся заложниками заявлений Трампа в социальных сетях, стали стремиться провести переговоры и прийти к какой-то договоренности для того, чтобы поскорее снизить неопределенность.

В-третьих, Трамп без колебаний объявил об обложении высокими пошлинами стран-союзников, а также тех, с кем у Соединенных Штатов были заключены соглашения о свободной торговле. Требования к разным странам при этом выдвигаются разные, в частности, США ссылаются на соображения обеспечения безопасности, а также на торговый дефицит, вызываемый несправедливыми торговыми практиками, к которым прибегают страны-партнеры Соединенных Штатов. С этой точки зрения вполне понятно, что на первом месте оказываются торговые переговоры с Китаем, с которым США находятся в конфронтации в вопросах обеспечения безопасности. Удивляет и тревожит то, что высокие таможенные пошлины объявлены в отношении таких союзников и партнеров как Япония, Европейский союз, Канада, Южная Корея и т. д, что повлекло утрату доверия.

Противоречия в интерпретациях договоренностей

Япония, для которой администрация Трампа объявила «взаимные» пошлины с базовой ставкой 10% и дополнительной ставкой 24%, а также обложение автомобилей пошлиной в 27,5%, незамедлительно начала переговоры. У Соединенных Штатов Япония занимает седьмое место в списке по величине дефицита в двусторонней торговле, но вместе с тем с 2019 года выступает крупнейшим инвестором в Соединенные Штаты, причем в основном средства вкладываются в производственный сектор, а объемы этих инвестиций увеличиваются. На переговорах японское правительство убеждало, что «инвестиции важнее поступлений от пошлин», последовательно подчеркивая тот вклад, который Япония вносит в американскую экономику и трудоустройство посредством своих капиталовложений.

В конце концов в июле удалось прийти к рамочному соглашению. Основные положения договоренности – ставка «взаимных» пошлин 15%, пошлина на автомобили 15%, пошлины на стальную и алюминиевую продукцию 50%, инвестиции в США на сумму 550 млрд долларов, увеличение закупок американского риса в рамках существующей системы импорта, дополнительные закупки энергоносителей, включая сжиженный природный газ, на 7 млрд долларов в год, закупки оборонного оборудования и полупроводниковой продукции на несколько миллиардов долларов в год. «Взаимные» пошлины и пошлину на автомобили удалось существенно снизить в сравнении с величинами, изначально объявленными американской стороной.

Проблемой стало то, у японской и американской сторон возникли расхождения интерпретаций того, о чем они договорились, поскольку договоренность не была оформлена документально. В частности, в том, что касается инвестиций в американскую экономику 550 млрд долларов как американское, так и японское правительства опубликовали собственные перечни фактов, в которых имеются явные расхождения. В то время как по объяснениям правительства Японии 550 миллиардов – это общая сумма инвестиций, займов, а также гарантий по заимствованиям со стороны финансовых институтов, связанных с правительством, Белый дом указывает, что это деньги, которые Япония вложит по указаниям США для перестройки и расширения американской промышленности в стратегических отраслях.

Непроходящая неопределенность

С наступлением сентября появился указ президента и совместное японо-американское заявление, финализирующие детали рамочного соглашения, достигнутого в июле. Пусть это в какой-то мере и ослабило неопределенность, вместе с тем стало ясно, что в случае невыполнения Японией договоренности Соединенные Штаты могут повысить пошлины. При этом в связи с состоявшейся в октябре японо-американской встречей на высшем уровне был также опубликован перечень фактов об инвестициях в американскую экономику, в котором приводились названия компаний, заинтересованных в условиях этих инвестиций, но неопределенность толкований в том, что касается их реализации, никуда не делась.

В интервью газете «Нихон кэйдзай симбун» министр торговли США Говард Латник отметил, что риск убытков для Японии нулевой, поскольку речь идет о совместных инвестициях в обеспечение американской экономической безопасности, а условия инвестиций будут совместно рассматриваться Японией и Соединенными Штатами, но вместе с тем министр подчеркнул, что право окончательного выбора проектов остается за президентом Трампом.

Европейский союз и Южная Корея тоже пришли к договоренностям с Соединенными Штатами, и для них тоже предусматривается снижение ставок таможенных пошлин и определена сумма инвестиций, которые они должны сделать в американскую экономику. С Европейским союзом достигнута договоренность о том, что «взаимные» пошлины составляют 15%, на экспорт стали в США устанавливается квота с низким тарифом, а инвестиции в США составят свыше 600 млрд долларов. Для Южной Кореи «взаимные» пошлины и пошлины на автомобили составляют 15%, а объем инвестиций в США – 350 млрд долларов (включая судостроительную отрасль), при этом достигнуто понимание о разработке атомных подводных лодок. Хотя содержание договоренностей с разными странами отличается, всем им, точно так же, как и Японии, предстоит согласовать вопросы реализации инвестиций в Соединенные Штаты.

Зависимость от американского рынка как фактор, порождающий риск

В рамках своей торговой политики администрация Трампа ведет двусторонние переговоры со множеством стран, а высокие тарифные ставки используются при этом как средство, позволяющее добиваться уступок (в особенности в том, что касается инвестиций в Соединенные Штаты). Все это является серьезным потрясением для международной торговой системы, правила которой основаны на многостороннем подходе. Страны, для которых американский рынок имеет важное значение, включая Японию, вынуждены вести переговоры для того, чтобы снизить неопределенность в вопросах торговли. Но даже с достижением договоренностей в случае недовольства Соединенных Штатов тем, как страны-партнеры реализуют инвестиции, имеется вероятность введения дополнительных таможенных пошлин. Из этого приходится заключить, что неопределенность сохраняется.

При дальнейшем сохранении данной неопределенности, страны и регионы с большой вероятностью будут вынуждены заниматься диверсификацией рынков экспорта для того, чтобы снизить риск, порождаемый зависимостью от рынка Соединенных Штатов. Фактически, результатом уже стало то, что многие страны и регионы активно занимаются работой по заключению соглашений о свободной торговле с партнерами помимо США.

Между тем Китай, Канада, Индия, Бразилия и ряд других стран принимают меры по противодействию американской политике высоких пошлин, и переговоры соответственно затягиваются. А Китай отказался от статуса развивающейся страны, который он долгие годы удерживал в рамках Всемирной торговой организации, и теперь называет себя защитником режима свободной международной торговли с центральной ролью ВТО. «Небывалая» торговая политика администрации Трампа усиливает неопределенность не только фактического состояния торговых отношений, но и перспектив системы международной торговли.

Фотография к заголовку: (в то время) министр по делам ревитализации экономики Японии Акадзава Рёсэй в бейсболке MAGA по окончании переговоров о таможенных пошлинах с президентом США Дональдом Трампом (слева), 16 апреля 2025 г., Белый дом, США (Molly Riley/Handout via REUTERS)