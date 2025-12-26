От взаимных пошлин к экономической безопасности: стратегическое значение японских инвестиций в США на 80 трлн йен

Инвестиции Японии в США на сумму 550 млрд долларов (около 80 трлн йен), согласованные в ходе переговоров о «взаимных пошлинах» с администрацией Трампа, рассматриваются как один из ключевых инструментов продвижения экономической безопасности, прежде всего в контексте политики в отношении Китая. США требуют аналогичных инвестиций и от других союзников и в целом используют их как экономический стратегический рычаг, выходящий за рамки торговой политики. Какую роль в этой системе предстоит сыграть Японии?

Определение направлений инвестиций под руководством США

Правительства США и Японии в ходе переговоров о взаимных пошлинах подтвердили новую схему, предусматривающую применение к японскому импорту таможенных пошлин с верхним пределом в 15%. Одновременно Япония заявила о готовности осуществить инвестиции в США общим объёмом 550 млрд долларов. В результате переговоров, завершившихся в июле 2025 года, японская сторона добилась снижения пошлин, первоначально установленных на уровне 25%, фактически в обмен на эти инвестиционные обязательства.

Выбор направлений инвестиций осуществляется под руководством США. Для этого создан инвестиционный комитет под председательством министра торговли и консультативный комитет с участием ведомств Японии и США. Право принятия окончательного решения принадлежит президенту США. При этом декларируются прозрачность и оперативность процесса – от выдвижения рекомендаций до отбора и реализации проектов. Меморандум о взаимопонимании (MOU) предусматривает, что в случае признания исполнения обязательств недостаточным может быть рассмотрен вопрос о повторном повышении пошлин до 15%, что фактически служит «санкцией» за неисполнение договорённостей.

Японо-американское соглашение наряду с договорённостями США с Великобританией и Европейским союзом (ЕС), является одним из ключевых элементов переговоров администрации Трампа о взаимных пошлинах. Предлагая союзникам верхний предел в виде «базового уровня 15%», США стремятся напрямую увязать инвестиции союзников с восстановлением собственной производственной и оборонно-промышленной базы.

Япония: сотрудничество в электроэнергетике и энергетике

Американская схема обмена пошлин на инвестиции представляет собой механизм, в котором союзники и страны-партнёры, используя свои сильные стороны, вносят вклад в экономическую безопасность США. Страны-участницы обязуются обеспечивать финансирование, внедрение технологий и поддержку через государственные финансовые институты.

Япония сотрудничает в области электроэнергетики и энергетики, поддерживая стабильное энергоснабжение США за счёт развития возобновляемых источников энергии, формирования цепочек поставок водорода и аммиака, обеспечения безопасного использование атомной энергии, «умной» модернизации электросетей и т. д. Южная Корея сотрудничает в сфере судостроения, обеспечивая безопасность морских перевозок, а Тайвань уже наращивает поставки полупроводников за счёт прямых инвестиций. ЕС стабилизирует рынок за счёт инвестиций и закупок стратегических материалов, а Великобритания предоставляет фармацевтическую продукцию и технологии искусственного интеллекта. Австралия совместно с США создаёт механизмы обеспечения стабильных поставок таких ресурсов, как литий и редкоземельные элементы.

Акцент на взаимности и результатах исполнения

Такое стратегическое разделение труда по секторам – это механизм, при котором страны, исполняющие соглашения, получают такие преимущества, как льготные пошлины и ускоренная проверка инвестиций, тогда как для государств, не выполняющих обязательства, сохраняются высокие пошлины. Это переопределяет торговые отношения на основе «взаимности» и «результатов исполнения» и задаёт курс на избирательное международное сотрудничество, включая пересмотр зависимости от Китая.

Инициатива предыдущей администрации США – Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF) – исходила из идеи многостороннего «френдшоринга», направленного на коллективную стабилизацию цепочек поставок «кругом друзей». В отличие от неё, администрация Трампа, делая ставку на сочетание тарифной политики и инвестиции в США, позиционирует союзников как «избранных друзей» и переопределяет френдшоринг в формат двусторонних переговоров. Японо-американское соглашение стало пилотной моделью этого подхода; его особенность в том, что скорость исполнения Японией условий соглашения влияет на её статус «друга».

80 трлн йен – «инвестиционная квота»

В Японии сообщалось об «инвестициях в США на сумму 550 млрд долларов», однако речь идёт не о прямом вложении средств, а об инвестиционно доступном объёме, сформированном через кредитные и гарантийные лимиты государственных финансовых институтов, таких как Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Эта схема объединяет проекты, представляющие интерес для частных компаний. Это не прямой перевод средств, а система кредитов и гарантий, призванная поддерживать самостоятельные инвестиционные решения бизнеса. США также предполагают использовать её как инструмент освоения рынка.

Более того, японо-американское соглашение не является договором, а представляет собой административную рамку, действующую на основе меморандума о взаимопонимании (MOU) и президентских указов. По словам представителей государственных финансовых институтов, этот меморандум не имеет юридической обязательной силы. Это оставляет пространство для гибкости в исполнении соглашения. Как отмечают источники, допускается возможность частичного пересмотра условий, если в инвестиционной схеме возникнут препятствия, например в вопросах распределения прибыли.

Основными субъектами инвестиций являются частные компании; это не та схема, в которой правительство предписывает инвестировать в обязательном порядке. Перспективы возврата средств – доля акций, объёмы кредитования, наличие механизмов компенсации убытков по каждому проекту и т. п. – на данном этапе неясны; неопределённость сохраняется. Это вызывает обеспокоенность у США, однако, по одной из оценок, применение верхнего предела тарифов в 15% при сохраняющемся торговом дефиците с Японией и отсутствие во время переговоров требований к Японии о снижении американских импортных пошлин или увеличении оборонного бюджета объясняется стремлением как можно скорее обеспечить действенность инвестиций.

Японские государственные финансовые институты берут риски на себя

Японо-американский меморандум о взаимопонимании (MOU) устанавливает следующий порядок распределения доходов: до определённой суммы – поровну между Японией и США, а сверх этого – в соотношении 9 к 1 в пользу американской стороны. Однако речь идёт не о прибыли всего проекта, а лишь о порядке распределения дивидендов по средствам частных банков, получивших гарантии от JBIC или Японского агентства страхования экспортных кредитов (NEXI).

Иными словами, операционная прибыль компаний напрямую не изымается; напротив, государственные финансовые институты институционально принимают на себя часть рисков. В экспертной среде это описывают как ситуацию, в которой «JBIC и NEXI страдают ради получения тарифной ставки 15%». При этом японские компании получают выгоды в виде расширения доступа к американскому рынку и преференций при участии в госзакупках – фактически при участии этих институтов в покрытии рисков. Однако на JBIC законодательно возложен «принцип баланса доходов и расходов», требующий надёжного возврата инвестиционных средств. Поэтому первоочередной задачей становится формирование инвестиционных проектов с высокой вероятностью возврата средств, при сохранении пространства для переговоров о распределении прибыли.

Инвестиции японских компаний: давление и ожидания

В центре внимания теперь – как быстро Япония выполнит договорённости и как это оценит администрация Трампа. Представители Министерства торговли США заявили, что если система рекомендаций японского правительства не заработает, то Японию «не будут считать страной, исполняющей соглашение». Это показывает, что для США критически важны оперативность и предсказуемость исполнения.

По оценке американского Института Хадсона, весь процесс от рекомендации инвестиционных проектов до проверки, утверждения и выделения средств должен занять несколько десятков дней. Ключевой вопрос – удастся ли быстро реализовать первые проекты на уровне утверждения президента Трампа. В условиях резкого роста спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных первоочередной задачей становится развитие инфраструктуры, связывающей энергетику и производство, включая модернизацию электросетей и создание системы поставок полупроводников.

От японских компаний требуется одновременно приносить выгоду США – через создание рабочих мест и закрепление производственных мощностей – и обеспечивать собственную рентабельность. Заявление президента Трампа о том, что «США получат 90% прибыли», вызвало в Японии критику как проявление неравноправия и усилило недоверие бизнеса. В ответ японское правительство объясняет, что распределение прибыли определяется суммой вложений и рисками, однако практическая реализация во многом зависит от конструкции каждого проекта на основе меморандума и президентских указов.

Очевидно, что администрация Трампа сочетает сильное давление с высокими ожиданиями в отношении инвестиций японских компаний. Заявления министра торговли Латника, посетившего Японию в октябре, о «гарантии возврата основного капитала» и «отсутствии убытков» были попыткой снизить опасения японской стороны и показывают, что реакцию Японии в США воспринимают всерьёз.

Кроме того, не стоит забывать, что Верховный суд США может признать часть тарифов Трампа неконституционными. В идущем сейчас судебном процессе оспаривается законность тарифных полномочий президента. Устные слушания состоялись 5 ноября, но решение пока не вынесено. Белый дом готовит альтернативные тарифные предложения и отмену пошлин на некоторые сельскохозяйственные продукты, но если будет вынесено решение о неконституционности тарифов, то могут пошатнуться правовые основания для верхних пределов пошлин, увязанных с исполнением инвестиций, и для взаимных тарифов. Если будет предписано вернуть ранее взысканные пошлины, статус инвестиционных обязательств перед США также станет неопределённым, что создаёт риск для устойчивости самих соглашений.

Экономическая сеть безопасности в противовес Китаю

Стратегия администрации Трампа по привлечению инвестиций в обмен на снижение высоких пошлин вызывает критику, особенно со стороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). АСЕАН, поддерживая отношения с США, делает ставку на политику неприсоединения, и в зависимости от хода переговоров влияние Китая может усилиться. Фактически, на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в октябре 2025 года США заключили торговые соглашения и соглашения о поставках важных минералов с Малайзией и Камбоджей, а также выступили посредником в прекращении огня в пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей. Однако АСЕАН продолжает диалог, избегая ответных мер в отношении тарифной политики США, и сохраняет курс на минимизацию вовлечённости в геоэкономическое противостояние.

С другой стороны, Китай, добившись заключения соглашения о ЗСТ 3.0 (Зона свободной торговли АСЕАН-Китай, ACFTA), укрепляет институциональную интеграцию в области цифровой и зелёной экономики, а объём инвестиций и строительных контрактов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в первой половине 2025 года достиг 124 млрд долларов. Товарооборот Китая со странами АСЕАН также достиг рекордных показателей, дополнительно углубляя экономическую взаимозависимость.

В таких условиях инвестиционные рамки, согласованные США с Японией, ЕС, Австралией, Южной Кореей и Великобританией, оформляются в сеть экономической безопасности, призванную уравновесить китайские экономические инициативы в Азии. Центральное место в ней занимает перестройка цепочек поставок стратегических ресурсов, таких как редкоземельные элементы и полупроводники.

Особенно наглядно соперничество проявляется в сфере редкоземельных металлов. Китай продвигает формирование «союза развивающихся стран», вовлекая туда более 19 государств, включая Камбоджу и Мьянму. В то же время США возглавляют Партнёрство по безопасности минералов (MSP). Конкуренция США и Китая за привлечение ресурсных стран становится всё более явной, а борьба за минеральные ресурсы становится одним из ключевых узлов будущего геоэкономического противостояния.

Япония должна использовать ВПТТП для сохранения «открытого торгового порядка»

Япония, оставаясь союзником США, вынуждена участвовать в формировании политики экономической безопасности администрации Трампа. В то же время она находится в положении, когда необходимо вместе со странами, ценящими свободную торговлю, поддерживать открытую систему международной торговли, не вовлекаясь в прямое экономическое противостояние между США и Китаем. Ключевым инструментом для этого является Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП). С присоединением Великобритании число его участников достигло 12. Европейский союз изучает возможности взаимодействия с соглашением, а Южная Корея также проявляет интерес к присоединению. От Японии, сыгравшей ведущую роль в переговорах 2017–2018 годов после выхода США из Транстихоокеанского партнёрства, ожидается продвижение расширения ВПТТП, даже при одновременном участии в тарифной повестке администрации Трампа.

По мере того как конкуренция США и Китая за глобальное влияние смещается от споров о торговых правилах к переосмыслению международного порядка, расширение и лидерство Японии в ВПТТП, где не участвуют ни США, ни Китай, вместе со странами, ориентированными на свободную торговлю, может привести к формированию «третьей экономической силы». ВПТТП функционирует как институциональный буфер, не относящийся ни к США, ни к Китаю, и становится площадкой, на которой Япония может вновь проявить лидерство в формировании нового экономического порядка.

Фотография к заголовку: Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Такаити Санаэ с подписанными документами, в которых зафиксированы договорённости по тарифам и инвестициям между Японией и США, а также меры по укреплению экономической безопасности. 28 октября, Государственный гостевой дом, Мото-Акасака, Токио (Jiji)