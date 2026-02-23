Стратегия выживания женских вузов в Японии: уроки американского ребрендинга

Сегодня многие женские университеты в Японии стоят перед сложным выбором: закрыться или перейти на совместное обучение. На фоне этого кризиса зарождается новая тенденция – появление женских вузов, специализирующихся на естественных науках и ИТ-технологиях. На примере успешного опыта США автор статьи анализирует перспективы и роль женского высшего образования в Японии.

Кризис женских вузов на фоне роста числа абитуриенток

Несмотря на рост девушек, стремящихся получить высшее образование, количество женских университетов с четырёхлетней программой обучения неуклонно снижается. Если на пике популярности в 1998 году в Японии насчитывалось 98 женских вузов, то всего за четверть века их число сократилось на треть, – до 66 в 2025 году. При этом 70% оставшихся вузов страдают от недобора учащихся.

Некоторые женские вузы пытаются выжить за счёт диверсификации образовательных программ, открывая факультеты и отделения по подготовке специалистов в сфере информационных технологий и инженерии. Другие прекращают набор и закрываются, или переходят на полное или частичное совместное обучение.

В Японии раздельное обучение существовало вплоть до начала Второй мировой войны. Первые государственные женские университеты – Отяномидзу (1875) и Нара (1908) создавались преимущественно для подготовки педагогических кадров. Среди частных вузов первыми ласточками стали университет Цуда (1900) и Японский женский университет (1901).

После войны обычные университеты открыли двери для женщин, однако большинство девушек предпочитали не вузы с четырёхлетним курсом обучения, а двухгодичные колледжи, появившиеся в 1950 году. Вплоть до принятия закона «О равных возможностях при трудоустройстве» в 1986 году большинство компаний принимали на должности рядовых клерков (иппансёку) именно выпускниц таких колледжей, поручая им вспомогательную работу. В то время женщины работали только до замужества, а колледжи считались местом для подготовки «хороших жён и мудрых матерей».

Со временем ситуация изменилась: компании сократили набор рядовых клерков, стали расширять штат специалистов общего профиля (согосёку) и перешли на систему оценки результатов труда. Это сформировало у женщин запрос на полноценное высшее образование, позволяющее им конкурировать с мужчинами на равных.

В 1985 году, за год до вступления в действие закона «О равных возможностях при трудоустройстве», гендерный разрыв был огромным: в высшие учебные заведения поступали 35% юношей и всего 13% девушек. Однако с 1986 года доля студенток начала неуклонно расти. В 1996 году процент девушек, поступающих в вузы, превысил показатель абитуриенток колледжей, а в 2024 году достиг 56,2%, приблизившись к показателю юношей (61,9%) (данные Базового исследования учебных заведений).

Несмотря на стабильный рост студенток, женские университеты с четырёхлетним курсом обучения переживают кризис. Современные абитуриентки, выросшие в условиях совместного обучения и привыкшие к равенству прав, не видят смысла в гендерной сегрегации высшего образования. Более того, многие женские университеты не способны удовлетворить запросы абитуриенток, интересующихся экономикой, бизнесом и естественными науками.

Женский университет как кузница будущих лидеров

В США женские университеты тоже переживают нелёгкие времена. Тем не менее, пять из «Семи сестёр» - престижных женских университетов, стремятся найти решения, позволяющее избежать перехода на совместное обучение. Опыт ребрендинга американских колледжей может пригодиться и в Японии.

Спад популярности женских колледжей начался на рубеже 60-х – 70-х годов, когда восемь престижных университетов Лиги плюща распахнули двери девушкам-абитуриенткам. На фоне борьбы за гражданские права и идей феминизма раздельное обучение воспринималось как пережиток дискриминации. После серии закрытий и слияний в 2025 году из 230 женских университетов, процветавших в 1960 году, осталось всего 35.

Многие абитуриентки с высоким уровнем образования делали выбор в пользу Лиги плюща, и колледжи «Семь сестёр» оказались на распутье. Вассарский колледж выбрал первый путь – переход на совместное обучение. Он отклонил предложение о слиянии, поступившее от Йельского университета, не желая превращаться в его придаток и утрачивать многолетние традиции женского образования. Рэдклиффский колледж пошёл по второму пути, согласившись на слияние с Гарвардом. В настоящее время он утратил статус независимого учебного заведения и функционирует в качестве научно-исследовательской структуры.

После перехода на совместное обучение Вассарский колледж сохранил традиции обучения в малых группах и остаётся одним из топовых вуза Америки. В национальном рейтинге US News за 2026 год он занимает 13 место среди гуманитарных колледжей.

Пять из «Семи сестёр» сохранили статус женских университетов. Среди них – колледж Уэлсли, альма-матер госсекретарей Хилари Клинтон и Мадлен Олбрайт, а также колледж Брин-Мар, где училась Цуда Умэко, основательница японского частного женского университета Цуда. Эти колледжи стали экспериментальными площадками для подготовки женщин-лидеров в среде, свободной от мужского доминирования.

В 2015 году колледж Уэлсли запустил крупную кампанию по сбору средств под лозунгом «Эффект Уэлсли», призванным подчеркнуть значимость женского высшего образования и влиятельность женщин-лидеров. Кампания привлекла всеобщее внимание – поставленная цель в 500 миллионов долларов оказалась рекордной для женских университетов, а собранная сумма превысила этот амбициозный показатель.

Однажды Ино Масако, бывший ректор университета Цуда, процитировала слова Дрю Фауст, выпускницы колледжа Брин-Мар и первой женщины – ректора Гарвардского университета: «В женском колледже я обрела веру, что мне всё по плечу. Учёба в Гарварде могла лишить меня уверенности в себе». В женских университетах работают исключительно женщины, и это создаёт уникальную среду для откровенного и свободного самовыражения. Это настоящие кузницы лидеров, дарящие женщинам уверенность в своих силах.

Блестящие успехи выпускниц женских вузов

Колледж Смита, сохранивший статус женского учебного заведения, впервые среди женских вузов открыл политехническую программу для подготовки специалистов по инженерии. Первый выпуск этой программы состоялся в 2004 году. В 2009 году в колледже открылся центр инженерных наук Форд Холл. Расходы на его строительство достигли 73 миллиона долларов, из которых 12,6 миллиона были пожертвованы американским автомобильным производителем «Форд». Многие выпускницы колледжа успешно работают в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

В 2023 году консалтинговая компания Top Tier Admissions, специализирующаяся на вопросах высшего образования, опубликовала отчёт «Почему вам стоит рассмотреть поступление в женский колледж». Статистика отчёта наглядно демонстрировала преимущества женских колледжей. Например, в секторе STEM трудоустраиваются 37% выпускниц женских колледжей против 29% выпускниц обычных вузов. Аналогичная тенденция наблюдается и в карьерном росте: руководящие посты занимают 23% против 19% соответственно.

Это говорит о том, что женские колледжи в Америке – отнюдь не пережиток прошлого, а успешный пример ребрендинга, превратившего их элитные и престижные образовательные центры.

Роль эксклюзивного женского пространства в современном мире

С момента принятия закона о равных возможностях прошло уже сорок лет, однако в 2025 году Япония занимает лишь 118 место в индексе гендерного неравенства среди 148 стран и находится на последнем месте среди стран «Большой семерки» (G7).

Такахаси Юко, ректор женского университета Цуда, специалист по гендерным вопросам, выступая перед первокурсницами на торжественном мероприятии в апреле 2025 года подчеркнула: «Жизнь, в центре которой стоит женщина – это уникальный опыт, который невозможно обрести после окончания университета. В наших стенах вы привыкнете к тому, что женщина является центром и может в полной мере реализовывать свой потенциал. Это повысит вашу самооценку, ожидания и чувство собственного достоинства».

Некоторые могут возразить, что после окончания вуза женщинам придётся конкурировать с мужчинами, поэтому обучение в женском университете не имеет смысла. Однако профессор Нагата Дзюнко из муниципального университета Осака, опираясь на опыт проведения корпоративных стажировок, отмечает исключительную важность обучения в женской среде в эпоху гендерного равенства. На совместных стажировках для руководителей женщины не проявляли себя в полной мере. Но стоило провести программу только для женщин – и они показали отличные результаты. «Обучение в эксклюзивном женском пространстве стимулирует рост участниц. Это справедливо как для корпоративных стажировок, так и высшего образования», – отмечает профессор Нагата.

Станет ли переход на политехнические сферы спасением для женских вузов?

В последние годы женские университеты переживают бум технических дисциплин – всё больше учебных заведений открывают факультеты информатики и науки о данных.

Пионером среди женских вузов стал женский университет Нара, открывший политехнический факультет в 2022 году. За ним последовал университет Отяномидзу, где в 2024 году появился факультет междисциплинарной инженерии. Японский женский университет реорганизовал отделение жилищных наук факультета домоводства, превратив его в первый в женском университете архитектурный факультет.

В 2023 году в женском университете Киото впервые среди женских вузов открылся факультет науки о данных. В 2025 году аналогичный факультет появился в женском университете Оцума. В апреле 2026 года в женском университете Сёва откроется факультет информатики (отделение науки о данных, отделение цифровых инноваций). В 2028 году университет Цуда планирует открыть факультет международной науки о данных. Таким образом, женские университеты предпочитают не классические технические факультеты, а междисциплинарный подход на стыке естественных и гуманитарных наук, обеспечивающий возможность обучения гуманитариям.

Интеграция сферы STEM в женские вузы обладает огромным потенциалом. Однако на практике среди специалистов в сфере науки о данных женщин по-прежнему мало, а массовое открытие политехнических факультетов выглядит избыточным. вузы с совместным обучением вводят специальные квоты для девушек на естественнонаучных и политехнических факультетах. Это усложняет привлечение абитуриенток в женские вузы.

«На естественнонаучных и политехнических факультетах университетов с совместным обучением доля девушек среди студентов невысока, поэтому они могут чувствовать себя некомфортно. В женских вузах такой проблемы нет, и именно эта особенность способна привлекать абитуриенток», - отмечает журналист Гото Такэо, специализирующийся на вопросах образования. Кроме того, всё больше выпускниц женских школ делают выбор в пользу естественнонаучных факультетов. «Эта тенденция может оказаться спасательным кругом для женских вузов», - считает Гото.

Даже если женские университеты будут переходить на совместное обучение, они могут использовать свой предыдущий опыт для выработки образовательной стратегии. Выжить только за счёт перехода на совместное обучение в условиях сокращения числа абитуриентов и снижения уровня знаний невозможно.

Японским женским университетам стоит обратить внимание на опыт американских колледжей, проводить стратегический ребрендинг и повышать уровень узнаваемости в обществе.

Фотография к заголовку: университет Цуда, основанный в 1900 году (Токио, Кодайра)/РIXTA