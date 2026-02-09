Насколько рационально использование ядерной энергетики «по максимуму»? Седьмой Основной энергетический план Японии – уже без «избавлении от зависимости»

В утвержденном решением кабинета министров Японии в феврале 2025 года Седьмом Основном энергетическом плане уже не содержится формулировка о необходимости «насколько возможно максимально снизить зависимость от атомной генерации» – напротив, этот документ недвусмысленно намечает курс на «максимальное использование ядерной энергетики». Но вряд ли можно утверждать, что эта смена курса стала следствием общенациональных общественных обсуждений. А насколько рационален этот коренной разворот политики в области ядерной энергии?

«Примерно 20-процентная» зависимость от ядерной энергетики

Седьмой по счету Основной энергетический план провозглашает стремление реализовать декарбонизацию к 2050 году одновременно с реагированием на рост спроса на электроэнергию.

В энергетической структуре предполагается сделать основным источником электроэнергии возобновляемые источники, нарастив их долю с нынешних 20% до 40-50%, а долю ядерной энергетики намечено увеличить с 8,5% в 2023 году примерно до 20%. Вес тепловой энергетики, которую отличают высокие эмиссии парниковых газов, планируется сократить с нынешних 70% до 30-40%.

Прогнозы и реалии структуры японской энергетики

2023 финансовый год 2040 финансовый год Солнечная энергетика 9,8% 23-29％ Ветроэнергетика 1,1% 4-8％ Гидроэнергетика 7,6% 8-10％ Геотермальная энергетика 0,3% 1-2％ Биомасса 4,1% 5-6％ Атомная энергетика 8,5% 20% Тепловая энергетика 68,6% 30-40%

Источник: составлено nippon.com на основе Обзора 7-го Основного энергетического плана Агентства по ресурсам и энергетике; за 2023 год приведены предварительные даные

В отношении ядерной энергетики намерения серьезно расширились – до использования «по максимуму», и не будет преувеличением сказать, что в ее судьбе грядет коренной перелом: в энергетическом плане недвусмысленно прописан пересмотр нынешнего предельного срока эксплуатации атомных электростанций (40 лет) и допускается «продление сроков, а также перестраивание».

Опора на не слишком надежные прогнозы

Японская энергетическая политика издавна опирается на документ, именуемый «Долгосрочные перспективы спроса и предложения в энергетике». Основной энергетический план тоже отталкивается от этого документа, а то, что на этот раз правительство сделало разворот и взяло курс на использование «по максимуму» ядерной энергетики, обусловлено предполагаемым увеличением спроса на электроэнергию со стороны информационной отрасли и сферы искусственного интеллекта.

Но есть немало примеров, когда оценки перспектив спроса на электроэнергию сильно расходились с реальным спросом. График «Электроэнергия: прогнозы и реальные показатели спроса», подготовленный Организацией по трансрегиональной координации операторов энергопередачи (OCCTO) позволяет сравнить прогнозы с фактическими величинами спроса на электрическую энергию. Начиная с 2016-го практически каждый год ожидалось, что спрос будет высок, однако фактические показатели оказываются гораздо ниже. Это говорит о том, насколько неточными были прогнозы.

Изменения в нынешнем основном энергетическом плане исходят из того, что электроэнергия потребуется в больших объемах вследствие спроса со стороны центров обработки и хранения данных. С другой стороны, отмечается, что снижению спроса будет способствовать инновационное улучшение показателей КПД электроэнергетики за счет цифровизации. Уже то, что главный документ, именуемый «Основным энергетическим планом», опирается на весьма неточные прогнозы спроса на электроэнергию, само по себе является принципиальной проблемой.

Вопросы к механизму принятия волевых решений

На самом деле характер Основного энергетического плана качественно не соответствует эпохе либерализации в энергетике, порождающей неопределенности.

Во-первых, правительство продвинулось во внедрении рыночных принципов, занимаясь либерализацией рынка электроэнергии. Фактически в электроэнергетический бизнес включаются многочисленные и очень разные компании, такие как предприятия газоснабжения, крупные коммуникационные фирмы и другие игроки, которые ведут конкурентную борьбу в организации сбыта и ценах. Но такая либерализация, порождая неопределенность, в принципе плохо согласуется с выработкой основных планов при руководящей роли правительства. Само по себе использование рыночных принципов предполагает скорее отход от «планового» мышления. Вот почему в либерализовавших отрасль Европе и Соединенных Штатах в принципе отказались от используемой в Японии централизованной плановой модели, при которой правительство определяет структуру спроса и предложения.

Во-вторых, нет оценки альтернативных предложений. Обсуждениям Основного энергетического плана решительно недостает важного метода, именуемого «оценкой альтернатив» – рассмотрения под разными углами нескольких наиболее подходящих вариантов и сравнения с целью прийти к наилучшему. Иначе говоря, в японской энергетической политике не предусматривается «плана Б», который позволял бы реагировать на неопределенность перспектив. Это принципиальный изъян, ведущий к зашоренности политики.

В-третьих, имеются и проблемы, связанные с самим процессом принятия волевых решений. При сложившемся механизме принятия решений в формате экспертного совета диапазон мнений оказывается слишком узок. Достаточно присмотреться к «комиссии по комплексному рассмотрению и выработке рекомендаций по ресурсам и энергетике», чтобы заметить чрезмерное количество непосредственно заинтересованных участников, при котором вряд ли стоит рассчитывать на широкое разнообразие мнений. И уж совсем не просматривается того, что именуется участием общества в процессе принятия решений.

В этих условиях, даже если рассматриваются такие вопросы общенациональной важности как эксплуатация атомных электростанций, в конечном итоге волевые решения о работе АЭС будут выглядеть как итоги частной дискуссии только непосредственно заинтересованных сторон.

Сомнительная экономическая обоснованность

Между тем не вполне ясна экономическая обоснованность использования ядерной энергетики «по максимуму».

Еще по состоянию на 2021 год в заявлениях Министерства экономики, торговли и промышленности ядерная энергетика уже не выступает «наиболее экономически выгодным источником электроэнергии». И в публикуемой на этот раз оценке затратности генерации ядерная энергетика тоже не считается «наиболее дешевым источником электроэнергии», будучи более дорогостоящей даже в сравнении с солнечной генерацией.

Теперь же речь заходит об одобрении реновации старых АЭС: впервые после аварии на АЭС в Фукусиме появились генерирующие компании, изъявляющие желание перестраивать станции. Но, похоже, по поводу экономической целесообразности строительства новых АЭС есть сомнения, а президент электроэнергетической компании «Кансай дэнрёку» Мори Нодзому считает: «Поскольку важно обеспечить предсказуемую окупаемость инвестиций, необходимо обеспечить условия для бизнеса с опорой на государственную политику»(*1).

В ответ правительство приступило к рассмотрению возможности введения новой системы оплаты, которая позволила бы обеспечить окупаемость затрат на возведение в целях поддержки строительства новых АЭС. Это вызывает опасения по поводу того, что свободный рынок не потянет строительства новых АЭС, что обернется утяжелением бремени, ложащегося на плечи населения страны.

К тому же, поскольку правительство допустило и продление сроков эксплуатации уже существующих АЭС, возникают вопросы, насколько это согласуется с политикой строительства новых станций.

Ограниченный характер эффекта стабилизации предложения и роли АЭС в борьбе с изменением климата

В качестве обоснования максимального использования ядерной генерации приводятся такие аргументы как стабильность поставок и вклад в борьбу с изменением климата. Но и в этом отношении тоже можно рассчитывать только на ограниченный эффект.

Особенностью ядерной генерации является возможность надежно обеспечивать определенный объем выработки, то есть, то, что именуется «стабильностью поставки». Но остановки работы из-за часто происходящих землетрясений и слишком высокая неопределенность планов возобновления эксплуатации АЭС осложняют задачу прогнозирования и обеспечения объемов выработки соответственно планам. По состоянию на 2024 год средний процент работы АЭС составил не более 30,6%(*2), что бросает тень и на их надежность в качестве стабильного источника для покрытия базовой нагрузки.

В качестве средства борьбы с глобальным потеплением возобновление эксплуатации существующих атомных электростанций взамен тепловой энергетики определенно возымеет эффект. Но если работа атомных электростанций станет ограничителем энергетики возобновляемых источников, то эффект в качестве средства борьбы с глобальным потеплением окажется ограниченным. К тому же, поскольку, как утверждают, для постройки новых АЭС тоже потребуется не менее 20 лет, усиление эффекта за счет строительства новых станций придется в самом раннем случае на период с 2045 года. То есть, новые атомные электростанции «не поспеют» оказать воздействие в качестве средства борьбы с глобальным потеплением.



Атомная электростанция «Касивадзаки-Карива», возобновление работы которой одобрил губернатор префектуры Ниигата (© PIXTA)

Важно заручиться пониманием со стороны населения

Наконец, в качестве важнейших задач политики в области ядерной энергетики – вне зависимости от того, будем мы выступать «за» неё или «против», следует отметить необходимость определиться с местом окончательной утилизации материалов с высоким уровнем содержания радиоактивных веществ (так называемого «ядерного мусора»), а также решить проблему демонтажа и полного вывода из эксплуатации АЭС «Фукусима-1». В отсутствие перспектив решения столь серьезных задач вряд ли удастся заручиться пониманием политики в сфере ядерной энергетики со стороны народа.

Для решения проблемы «ядерного мусора» ведутся изыскания в общей сложности в трех населенных пунктах в префектурах Хоккайдо и Сага, однако перспективы принятия окончательного решения о месте утилизации пока не просматриваются. Желательно ясно закрепить на законодательном уровне необходимость решения данной задачи вне зависимости от того, выступаем мы «за» или «против» ядерной энергетики, а также реализовать и соответствующие структурные изменения. К тому же, очень важно внести поправки в законодательство для формирования независимого «третейского органа» для объективной оценки процессов утилизации.

Окончательный вывод из эксплуатации и возвращение земель АЭС «Фукусима-1» тоже является важной и требующей решения задачей вне зависимости от того, выступаем мы «за» или «против» ядерной энергетики. Отсутствуют юридические основания «дорожной карты» демонтажа реакторов, до сих пор при явно недостаточной научной обоснованности сохраняется цель по полному завершению работ за 30-40 лет. Даже сейчас, когда после аварии прошло уже 14 лет, по-прежнему не решен целый ворох задач в том, что касается ориентиров по полному демонтажу реакторов, организационных вопросов реализации, системы оценки (необходим независимый третейский орган), пересмотра общей суммы расходов и вопроса их распределения, проблемы утилизации радиоактивной почвы, а также обработки загрязненной воды, процесса достижения согласия с местным населением и международным сообществом и т. д. Все это тоже требует полной ревизии.

О необходимости полной гласности и справедливой оценки

Для благополучной реализации политики в области ядерной энергетики придется заручаться доверием не только собственных граждан, но и международного сообщества. Для этого нужен механизм раскрытия сведений, на которые опирается политика, а также сравнения альтернативных планов и отражения мнений всех многочисленных заинтересованных сторон. Доверие граждан возникает тогда, когда дело не ограничивается собственной оценкой своей политики, а формируются независимые органы, и оценка дается справедливо. Обязательным условием для восстановления доверия граждан является обеспечение прозрачности процесса выработки и утверждения политики, более того, откровенный диалог следует вести на постоянной основе.

Чтобы заручиться доверием граждан и международного сообщества к нынешнему Основному энергетическому плану, необходимо коренным образом пересмотреть процесс выработки и утверждения политического курса.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Такаити Санаэ (вторая слева) слушает пояснения заместителя президента TEPCO Holdings Оно Акиры (крайний слева) во время осмотра аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», 2 декабря 2025 года, префектура Фукусима, город Окума (официальная съемка, © Jiji Press)