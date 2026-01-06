Японская политика в 2026 году: главный вопрос – решит ли премьер-министр Такаити распустить парламент

Центральный вопрос политики в Японии в 2026 году состоит в том, насколько долго премьер-министру Такаити Санаэ удастся сохранять высокий уровень поддержки возглавляемого ею кабинета министров, и, в зависимости от этого, пойдет ли она на роспуск Палаты представителей и проведение всеобщих выборов. А поскольку Такаити сталкивается с целым рядом сложных задач как во внутренней политике, так и в дипломатии, не исключено, что ее решение по этому вопросу может породить политическую турбулентность.

Пять рисков для политической власти

В вопросе об удержании и реализации политической власти особого внимания заслуживают прежде всего особенности личности премьер-министра. Именно в них кроется источник первоочередного риска.

Энергичность, с которой Такаити берется за решение задач, а также ее уровень умения с ними справляться, уже известны. Но невозможно отрицать и то, что у премьер-министра вошло в привычку браться за решение дел и принимать решения лично вместо того, чтобы делегировать задачи кому-то из своего окружения.

Такаити выступала ведущей движущей силой как в подготовке дополнительного бюджета на 2025 финансовый год величиной более 18 трлн йен, так и в выработке проекта бюджета на 2026-й финансовый год на сумму 122 трлн йен – самую большую в истории страны. И как раз в рамках бюджетного процесса, отвечая на вопросы депутатов, Такаити высказалась о «непредвиденных обстоятельствах вокруг Тайваня», породив конфронтацию между Японией и Китаем.

Такое рвение при выполнении своих обязанностей вызывает у многих озабоченность за здоровье премьер-министра. Столь явно отдавая приоритет работе, спит она совсем понемногу, а иногда не успевает даже поесть как следует. Нагрузки, которые налагают обязанности премьер-министра, далеко не ординарны. Одна из скрытых задач для обладателя этой должности состоит в умении наладить контроль и поддерживать состояние собственного здоровья.

В том, что касается политического управления, уже начинает просматриваться слабость командного потенциала и отсутствие координатора в процессах принятия волевых решений. В этом и состоит второй риск.

Как пример можно привести случай, когда троих независимых депутатов, исключенных из рядов Партии возрождения Японии («Ниппон исин-но кай»), приняли в партийную группу Либерально-демократической партии, не уведомив об этом предварительно Партию возрождения Японии как партнера по коалиции, в связи с чем последняя открыто выразила свое недовольство. Похоже, внутри правящего политического объединения не всегда достаточно обмена информацией и взаимодействия.

«Все вопросы в итоге приходится выносить на рассмотрение премьер-министра, и ждать, что решит она», – сетуют в руководстве Партии возрождения Японии.

Именно с сохранением коалиционных отношений с Партией возрождения Японии связан третий риск. Либерально-демократическая партия вместе с Партией возрождения, как и требовала последняя, представили законопроект о снижении на 10% числа депутатских мест в Палате представителей, однако, будучи встречен в штыки оппозиционными партиями, этот проект даже не дошел до рассмотрения. А поскольку и в рядах самой ЛДП немало тех, кто отрицательно воспринял предложение сократить число депутатских мест, «продавливание» этого вопроса Партией возрождения вызвало межпартийную напряженность в правящей коалиции.

На совещании партийных лидеров коалиции перед окончанием срока работы внеочередной парламентской сессии Такаити и председатель Партии возрождения Японии Ёсимура Хирофуми подтвердили намерение добиваться принятия этого законопроекта на очередной парламентской сессии, которая будет созвана в январе, и пока этот вопрос отложен. Но поскольку лидер Партии возрождения называет сокращение числа депутатских мест «осевым стержнем реформы», если вопрос не будет решен, то это неминуемо послужит поводом к пересмотру межпартийного взаимодействия с ЛДП за пределами кабинета министров.

Ключ – в росте реальных зарплат и улучшении отношений с Китаем

Важнейшая задача политической власти – наладить экономическое управление, в частности, побороть дороговизну. Рост реальных зарплат не поспевает за взлетом потребительских цен, и в реальном выражении зарплаты продолжают снижаться. Удастся ли это преодолеть – риск номер четыре. Недовольство избирателей экономической политикой уже стало одной из причин поражения правящих партий на выборах в Палату советников в июле прошлого года.

В дополнительный бюджет на 2025 финансовый год вошли меры борьбы с ростом потребительских цен – этого потребовали Демократическая партия для народа и партия Комэй взамен на свои голоса при утверждении бюджета. Но рынок откликнулся на зависимость бюджета от выпуска гособлигаций и активную финансовую политику в условиях инфляции далеко не восторженно – продажей йены при повышении учетных ставок.

Хотя в конце года руководство Банка Японии на заседании по вопросам финансовой политики решило повысить политическую учетную ставку, национальная валюта, вопреки ожиданиям, продолжила дешеветь. А вызываемое удешевлением йены повышение стоимости импортных товаров пришпоривает рост потребительских цен, что, в свою очередь, неминуемо вызывает отчужденность между властью и потребителями, то есть, избирателями.

Стабильность политической власти будет зависеть от того, смогут ли избиратели реально ощутить, что стали жить богаче благодаря выработанному властью проекту бюджета на 2026 год и прочим мерам. И даже притом, что в Палате представителей правящим властям удалось с трудом добиться незначительного большинства в 233 голоса, в Палате советников правящий лагерь по-прежнему в меньшинстве.

На встрече Такаити с председателем Демократической партии для народа Тамаки Юитиро удалось договориться о повышении «барьера годового дохода» – суммы, с которой начинается обложение подоходным налогом, – до 1,78 млн йен. За повышение обе партии выступают с 2024 года. Это позволило заручиться содействием Тамаки для того, чтобы подготовить бюджет на следующий финансовый год еще до конца года и избежать неприятностей, связанных с утверждением бюджета.

Пятый риск связан с текущим состоянием отношений Японии и Китая. Отвечая на вопросы депутатов парламента, Такаити сказала, что чрезвычайные обстоятельства вокруг Тайваня могут рассматриваться как ситуация, угрожающая существованию Японии, и это вызвало резко негативную реакцию Китая, требующего, чтобы премьер-министр взяла свои слова обратно. Помимо мер экономического принуждения, начиная с призыва к своим гражданам воздерживаться от поездок в Японию, Китай прибегает и к военным мерам сдерживания, в числе которых наведение радара боевого самолета китайских вооруженных сил на самолеты японских Сил самообороны.

По всей видимости, улучшение отношений с Китаем потребует какого-то времени. А если ситуация будет затягиваться, то это неизбежно приведет к тому, что воздействие, оказываемое разладом на различные отрасли японской экономики, будет распространяться все шире, и в первую очередь, в туристическом бизнесе. Высказываются и опасения по поводу случайного возникновения вооруженного конфликта.

Между тем непредсказуемость дальнейших действий президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа осложняет и понимание перспектив американо-китайских отношений. С этим связано и желание Такаити подтвердить прочность японо-американского альянса, которое она выражала перед апрельским визитом Трампа в Японию.

Как долго удастся удерживать высокой поддержку кабинета министров?

Судя по итогам опросов общественного мнения, спустя более чем два месяца с начала работы правительства в октябре прошлого года уровень одобрения кабинета Такаити остается высоким, составляя 60-70%. Поддержка, которой политическая власть пользуется у избирателей – ее сильнейшее преимущество.

Уровень поддержки особенно высок в возрастной группе от двадцатилетних до тех, кому за 50, иными словами, власть вновь привлекает к себе тот слой избирателей, которые отдалились от нее при премьер-министрах Кисиде Фумио и Исибе Сигэру. Еще одна особенность кабинета Такаити состоит в том, что его поддерживает электорат Демократической партии для народа и партии Сансэй. Людям импонируют политический стиль Такаити и ее манера говорить прямо.

Проблема в том, как долго продлится этот высокий уровень поддержки кабинета Такаити с учетом многочисленных политических рисков. От этого напрямую зависит повестка дальнейшей политической жизни страны.

В рядах Либерально-демократической партии говорят о том, что с учетом истечения срока полномочий Такаити на посту председателя ЛДП в сентябре 2027 года «лучше было бы как можно скорее, пока высок уровень поддержки, распустить парламент, чтобы отвоевать обратно те депутатские мандаты, которых партия лишилась по итогам выборов в Палату представителей 2024 года. Те, кто так считают, исходят из идеи распустить Палату представителей для проведения всеобщих выборов во второй половине срока очередной парламентской сессии после принятия бюджета на 2026 финансовый год.

Но это превращает в проблему вопрос о сокращении общего числа депутатов Палаты представителей соответственно коалиционному соглашению с Партией возрождения Японии. Если провести закон на очередной сессии парламента, как об этом договорились лидеры двух партий, окажется затруднительно из-за противодействия оппозиционных партий, то давление со стороны Партии возрождения по поводу необходимости убедиться в доверии народа к власти посредством выборов, определенно, усилится.

Чтобы пойти на роспуск парламента, необходимо наряду с удержанием уровня одобрения кабинета министров восстановить и уровень поддержки Либерально-демократической партии. Ключевой вопрос в том, удастся ли воспользоваться «эффектом Такаити» для того, чтобы отбить голоса, которые перехватили на выборах в Палату советников партия Сансэй и Демократическая партия для народа, а также восполнить потерю голосов вследствие выхода из правящей коалиции партии Комэй.

Даже если на выборах в Палату представителей Либерально-демократической партии и не удастся завоевать единоличное большинство в 233 места, при существенном увеличении представительства ЛДП, получвшей на предыдущих всеобщих выборах всего 191 место, и стабилизации таким образом базиса политической власти, у Такаити возникнет возможность переизбраться на выборах председателя ЛДП осенью 2027 года и остаться у власти.

Обобщая перспективы на основе всего изложенного, будущее всей политической жизни в 2026 году зависит от того, какое решение Такаити примет по вопросу о роспуске Палаты представителей.

Коалиция с Партией возрождения – не более чем переходная форма власти

Нынешняя политическая ситуация в Японии лежит в русле продолжения политических сдвигов, начавшихся с 2024 года.

Одновременно с появлением Такаити на посту председателя ЛДП, с выходом из правящей коалиции партии Комэй пришел конец коалиционному союзу ЛДП и Комэй, просуществовавшему 26 лет с 1999 года, и произошел переход к новой коалиции ЛДП-Партия возрождения Японии. Но Партия возрождения не слишком склонна к сотрудничеству за пределами кабинета министров. Отсутствуют и связи, которые позволяли бы им взаимодействовать на выборах. Вряд ли данное партнерство носит долгосрочный характер.

Либерально-демократическая партия вернула себе политическую власть в декабре 2012 года, но период политической стабильности, при котором ЛДП была в безусловно сильнейшей позиции – «Новый режим-1955», продолжавшийся до поражения на выборах в Палату представителей в октябре 2024-го года, окончательно и полностью завершился поражением правящих партий на выборах в Палату советников в июле 2025-го. Коалицию ЛДП-Партия возрождения Японии, по-видимому, следует рассматривать как промежуточный вспомогательный механизм – своего рода переходную власть.

Опыт прошлого говорит о том, что необходимо пройти через ряд определенных процессов, прежде чем выйти из хаоса, сменившего период стабильности.

После того, как в 1993 году пришла к концу продолжавшаяся 38 лет долгосрочная власть Либерально-демократической партии, прозванная «режимом 1955 года», вслед за властью коалиций без участия ЛДП – кабинетов Хосокавы Морихиро и Хаты Цутому – Либерально демократической партии удалось вернуть власть в составе трехпартийной коалиции ЛДП-Социалистическая партия-Новая партия Сакигакэ с приходом кабинета Мураямы Томиити, после чего либерал-демократы оставались у власти до 2009 года.

Если до сих пор борьба шла по линии ЛДП против остальных партий или ЛДП+Комэй против остальных партий, то после выборов 2025 года в Палату советников и смены состава правящей коалиции ясно обозначилось противостояние уже трех полюсов – «консервативного», «центристского» и «либерального».

Если рассматривать идеологический спектр правые/левые – консерваторы/реформисты, то расклад таков: партия Сансэй и Консервативная партия Японии находятся с правого, консервативного края, далее следуют ЛДП и Партия возрождения, в центристском секторе спектра выстроились Демократическая партия для народа – партия Комэй – Конституционно-демократическая партия, а на левом, либеральном фланге находятся часть Конституционно-демократической партии, партия Рэйва-синсэнгуми и Коммунистическая партия Японии.

В процессе выработки бюджета на 2026 финансовый год Либерально-демократической партии за счет согласия с требованием о преодолении «барьера нижней планки доходов» успешно удалось приблизить к себе Демократическую партию для народа. Фактически это произошло в форме, близкой к сотрудничеству вне кабинета министров, а в результате снижается риск, связанный с Партией возрождения.

Одновременно работа с Демократической партией для народа препятствует образованию на пути к выборам в Палату представителей так называемой «центристской коалиции» из Конституционно-демократической партии, партии Комэй и Демократической партии для народа. Стабилизировать политическую власть, пойдя навстречу требованиям оппозиционных партий – это «фирменный» приём Либерально-демократической партии. Благодаря ему сошла на нет привлекательность Демократической партии для народа.

Если в течение 2026 года премьер-министр Такаити Санаэ пойдет на роспуск парламента и проведение всеобщих выборов, то не исключена еще одна перекройка японского политического ландшафта, включая состав правящего и оппозиционного лагерей.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Такаити Санаэ на пресс-конференции по случаю завершения работы 219-й внеочередной сессии Парламента Японии, 17 декабря 2025 г, Токио, резиденция премьер-министра (© Jiji Press)