«Цифровой дефицит» эпохи генеративного ИИ: что делать Японии?

«Цифровой дефицит» Японии остается высоким из-за большого объема платежей за цифровые услуги, предоставляемые зарубежными информационными гигантами. Автор приходит к выводу, что необходимо не заниматься мерами по снижению этого дефицита в краткосрочной перспективе, а продолжать активно пользоваться теми цифровыми технологиями, которые необходимы для поддержки и усиления национальной конкурентоспособности.

Неизменно высокий «цифровой дефицит» Японии

Японский «цифровой дефицит» продолжает оставаться на высоком уровне. Согласно статистическим данным о трансграничных платежах Министерства финансов и Банка Японии, дефицит по платежам за цифровые услуги, связанные с цифровой отраслью, уже по итогам 2025 года, вероятно, превысит 6 трлн йен. Хотя экспорт из Японии услуг, связанных с цифровой отраслью, превысил 4 трлн йен благодаря росту авторских отчислений, в том числе лицензионных выплат за контент, в частности, за анимэ, объем выплат за рубеж превышает 10 трлн йен (см. график ниже).

Платежи, связанные с цифровой отраслью, формируются из трех составляющих. Во-первых, это платежи за использование, в частности, авторских прав. Это не только платежи за использование контента, в частности, анимэ – сюда причисляются и платежи за использование операционных систем и других программ для компьютеров и смартфонов (к примеру, операционных систем Windows и iOS). Во-вторых, это связь, компьютерные и информационные услуги. Сюда входят платежи за облачные сервисы, к примеру, от Amazon (AWS) или от Microsoft (Azure), а также за сервисы генеративного искусственного интеллекта (ChatGPT, Gemini и прочие). В-третьих, это специализированный и управленческий консалтинг. Сюда также включается оплата за контекстную рекламу в поисковой системе Google, стоимость рекламы в социальных сетях Фейсбук, Инстаграм и т. п.

Причины дефицита: развитие цифровизации и снижение конкурентоспособности Японии

Как произошло стремительное наращивание «цифрового дефицита»? Обстоятельства его возникновения в целом можно свести к двум факторам.

Во-первых, это расширение и развитие использования цифровых услуг как предприятиями, так и частными лицами. Использование комфортных цифровых услуг зарубежного производства серьезно способствует повышению удобства жизни людей, и позволяет предприятиям создавать новую ценность и повышать эффективность своей работы. Поскольку «цифровой дефицит», которым сопровождается развитие цифровизации, одновременно выступает капиталовложениями, необходимыми для повышения эффективности японской экономики и создания добавленной стоимости, его отнюдь не следует воспринимать сугубо отрицательно.

Вторым фактором выступает снижение конкурентоспособности японской цифровой индустрии. Расходы на зарубежные цифровые услуги необходимы, а если национальная цифровая отрасль конкурентоспособна, то нет нужды их импортировать. В период раннего становления рынка национальные облачные услуги и национальные социальные сети занимали какую-то его долю. Однако в ходе конкуренции в цифровой отрасли с ростом числа пользователей возникает явление, известное как «сетевой эффект», существенно повышающее привлекательность тех или иных услуг. Национальные предприятия с их более скромными масштабами оказались в хвосте конкуренции с отраслевыми гигантами, развернувшими глобальный бизнес, а в результате цифровой дефицит проявляется все острее. «Цифровой дефицит», вызываемый таким снижением конкурентоспособности, в какой-то момент может стать угрозой конкурентоспособности японской цифровой отрасли и обеспечению национальной экономической безопасности, и его следует воспринимать как вопрос стратегического характера.

С большой вероятностью, в дальнейшем «цифровой дефицит» будет оставаться большим или расти. Во многом это будет зависеть от развития использования генеративного искусственного интеллекта. Если, предположим, 30 млн человек, то есть, примерно половина работающего населения Японии, заключат контракт с зарубежным провайдером услуг искусственного интеллекта с ежемесячной оплатой в 3 тыс. йен, то только за счет этого дополнительные выплаты составят 1 трлн йен в год. Между тем применение генеративного искусственного интеллекта эволюционирует по восходящей от использования для создания текстов и изображений к работе ИИ в качестве «агента», автономно выполняющего порученные ему задачи. В дальнейшем, если предприятия станут внедрять «ИИ-агентов» и роботов с искусственным интеллектом на замену сотрудникам в исполнении их обязанностей, суммы платежей, вероятно, увеличатся в десятки и сотни раз. Если продолжится практика, при которой в львиной доле таких сервисов мы зависимы от зарубежных предприятий, то «цифровой дефицит», безусловно, будет расширяться. С другой стороны, цифровые услуги – сфера, в которой происходит не только особенно ожесточенная рыночная конкуренция, но и снижение стоимости из-за введения правительством регулирования там, где складывается рыночная олигополия, к примеру, на комиссионные с продаж, взимаемые магазинами программ-приложений для смартфонов и т. п. К тому же, свой вклад в снижение «цифрового дефицита» в дальнейшем будут вносить и такие факторы, как обменные курсы валют.

Активно пользоваться, но делать стратегические инвестиции

Так как быть Японии с «цифровым дефицитом»? В условиях, когда цифровые услуги зарубежного производства широко проникают в общество, а американские и китайские отраслевые гиганты далеко опережают японские предприятия по финансовой и кадровой мощи, ликвидировать «цифровой дефицит» Японии – задача не из легких. С учетом обстоятельств, в которых происходит расширение «цифрового дефицита», Японии следует работать в двух направлениях, приведенных ниже.

Над чем следует работать Японии Активно применять цифровые технологии Запаздывание в применении генеративного искусственного интеллекта приведет только к снижению конкурентоспособности японских предприятий.

Необходимо с использованием цифровых технологий зарабатывать во всех остальных отраслях, даже если это сопряжено с расширением «цифрового дефицита». Стратегически инвестировать туда, где требуется обеспечивать суверенитет Инвестировать туда, где обязательно необходимо обеспечить цифровой суверенитет из соображений экономической безопасности.

Обеспечивать наличие национальных центров обработки и хранения данных, укреплять цифровую индустрию с точки зрения средне- и долгосрочной перспектив, способствовать разработке специализированных национальных моделей искусственного интеллекта. Источник: НИИ комплексных исследований Mitsubishi

Прежде всего, как предприятиям, так и частным лицам необходимо продолжать активно пользоваться услугами генеративного искусственного интеллекта. Как уже говорилось, причиной увеличения «цифрового дефицита» выступает прогресс цифровизации как предприятий, так и жизни людей, а Япония в этом отстает. По итогам опроса Агентства по продвижению цифровых технологий «DX-тренд 2025», доля предприятий, уже работающих в направлении генеративного искусственного интеллекта (суммарная доля тех, кто ответил на опрос «уже внедрили», «внедряем в пробном порядке» или «идет рассмотрение возможности внедрения») в Японии составляет всего чуть более половины в сравнении с американскими. Запаздывание с использованием цифровых технологий, и в первую очередь, генеративного искусственного интеллекта, ведет к снижению конкурентоспособности предприятий. Компаниям важно серьезно повышать производительность курсом «ИИ прежде всего» через реформирование стиля работы исходя из предпосылки использования ИИ, и зарабатывать таким образом в сферах помимо цифровой через повышение добавленной стоимости предоставляемых ими товаров и услуг, невзирая на увеличение «цифрового дефицита».

Во-вторых, необходимо делать стратегические инвестиции, направленные на усиление конкурентоспособности цифровой индустрии. Усиление конкурентоспособности национальной цифровой индустрии в средне- и долгосрочной перспективе ведет и к смягчению ситуации с чрезмерной зависимостью от отдельных предприятий и «цифровым дефицитом». Но чтобы добиться успеха, Японии, уступающей в сравнении с главными технологическими гигантами как в капиталах, так и в человеческих ресурсах, необходимо ограничить фокус таких инвестиций. При этом ключевое слово – «суверенитет»: фокусом должны служить те области, где цифровой суверенитет Японии должен быть обеспечен по соображениям экономической безопасности.

Направления политики по обеспечению суверенитета в цифровой сфере рассматриваются как в отношении «железа», так и «софта».

Вопросами обеспечения «железной» инфраструктуры, в частности, центров обработки и хранения данных, необходимых для использования генеративного искусственного интеллекта, занимается структура под названием «Партнерство ватт-бит». Использование генеративного ИИ и увеличение числа дата-центров ведут, помимо прочего, к росту спроса на электроэнергию. Поэтому рассмотрение в единой связке в рамках «Партнерства ватт-бит» вопросов эффективного использования безуглеродных источников, в частности, энергетики возобновляемых источников, и подготовки цифровой инфраструктуры, такой, как региональные дата-центры, нацелено на совмещение в стране как DX, так и GX. В Японии зарубежный капитал в больших объемах делает инвестиции, главным образом, в дата-центры в зоне Большого Токио, а такие компании как SoftBank, KDDI, «Сакура интернет» и другие наращивают инвестиции в дата-центры, расположенные за пределами этой зоны. Есть вероятность, что сохранение данных трендов может вести к сдерживанию платежей за рубеж.

Что же касается «софта», имеются подвижки по разработке и использованию «суверенного ИИ» с использованием национальной инфраструктуры, человеческих ресурсов и данных без зависимости от заграницы. В утвержденном правительством в 2025 году решением кабинета министров «Базовом плане в области искусственного интеллекта» объявлен курс на усиление национальных разработок в области искусственного интеллекта – «стимулирование разработок моделей ИИ, которые послужат стратегии победы Японии», «разработка заслуживающих доверия базовых моделей искусственного интеллекта» и т. д. Что касается разработки национального ИИ, работа продвигается, главным образом, силами крупнейших предприятий, таких как NTT, SoftBank, NEC и др., а также стартапов, действующих при поддержке со стороны Министерства экономики, торговли и промышленности. Кроме того, «Базовым планом в области ИИ» намечен курс на сбор и обработку в масштабах страны высококачественных данных на японском языке, а также промышленных данных, полезных для повышения точности работы искусственного интеллекта. Ожидается, что вся эта работа приведет к усилению конкурентоспособности национальной цифровой отрасли, одновременно обеспечивая цифровой суверенитет.

Выделять области, которые Япония должна отстоять, не отвлекаясь на «цифровой дефицит»

В том, что касается «цифрового дефицита», всеобщее внимание приковано к величине суммы, между тем как гораздо важнее содержание того, чем следует заниматься Японии с учетом обстоятельств, которые приводят к его разрастанию. Суть проблемы «цифрового дефицита» состоит в необходимости стратегическим образом расставлять приоритеты, исходя из того, что следует защищать и отстаивать Японии, при одновременном активном использовании комфортных заморских цифровых услуг.

При этом важно не стремиться сдержать «цифровой дефицит» в краткосрочной перспективе, а продолжать активно применять цифровые технологии, необходимые для поддержания и усиления японской конкурентоспособности. Для этого предприятия должны продолжать разворот к подходу «ИИ прежде всего». Параллельно необходимо вкладывать средства в такие направления как обеспечение страны собственными дата-центрами, а также суверенный искусственный интеллект, и создавать условия для безопасного и защищенного использования генеративного искусственного интеллекта с постепенным наращиванием сравнительной доли цифрового продукта национального производства.

Задача наличия дата-центров и электроэнергии, а также обеспечения цифрового суверенитета стоит не только перед Японией – в Европе, в АСЕАН, а также многих других странах тоже с ней сталкиваются. В перспективе есть много возможностей задействовать практические технологии «Партнерства ватт-бит», а также зарубежные ноу-хау разработки национальных моделей искусственного интеллекта. Пусть продвижение такой работы позволит не только ослабить чрезмерную зависимость от заграницы в цифровой сфере, но и расширить для Японии рамки самостоятельности и возможности выбора.

Фотография к заголовку: PIXTA