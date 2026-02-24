30 лет бездействия: почему приговор убийце премьер-министра Абэ обнажил проблему религиозных культов

Как связаны между собой Церковь объединения, разрушающая семьи своих прихожан, и убийство премьер-министра Абэ в июле 2022 года? Как общество должно реагировать на эту взаимосвязь? Мнение адвоката Кито Масаки, специализирующегося на проблемах, связанных с Церковью объединения и деструктивным влиянием религиозных культов.

Приговор о пожизненном заключении

21 января, спустя три с половиной года после убийства экс премьер-министра Японии Абэ Синдзо, суд приговорил обвиняемого Ямагами Тэцуя к пожизненному заключению, - именно на таком вердикте настаивала прокуратура. В уголовной практике выносимый приговор редко совпадает с требованием обвинения, однако в данном случае у суда имелись веские основания для подобного решения.

Во-первых, подсудимый был признан виновным в совершении нескольких преступлений. Помимо убийства ему инкриминировали нарушение закона о контроле над огнестрельным оружием, закона о производстве оружия, закона об обращении со взрывчатыми веществами, а умышленное разрушение здания. Защита Ямагами пыталась оспорить пункты обвинения, связанные с оружием, утверждая, что самодельное устройство подсудимого не попадает под определение пистолета и ружья, поэтому его действия нельзя квалифицировать как «стрельбу». Однако суд утвердил эти пункты обвинения, поэтому доводы адвокатов о смягчении наказания до максимум 20 лет лишения свободы были отклонены, и Ямагами получил максимально суровый приговор.

Вынесение приговора, полностью соответствующего требованию обвинения, обычно сопровождается наличием таких отягощающих обстоятельств, как отсутствие раскаяния или извинений со стороны подсудимого. В приговоре, вынесенном Ямагами, указано: «Обвиняемый не в полной мере осознал как опасность своих преступных действий, так и тяжесть совершённого им преступления, повлекшего к гибели человека, и не проявил должного раскаяния». Вероятно, имеется в виду отсутствие реальных шагов со стороны Ямагами – он не принёс прямых извинений вдове Абэ Акиэ, а его слова о сожалении не подкреплялись попытками выплатить семье погибшего премьер-министра компенсацию.

Влияние Церкви объединения на детство обвиняемого

В-третьих, вынесенный вердикт обусловлен в том числе отсутствием внимания суда к личной драме подсудимого, на которой строилась линия защиты. В приговоре отмечено: «Даже если обвиняемый испытывал сильную злость по отношению к Церкви объединения и связанным с ней лицам, его решение лишить человека жизни путём убийства, а также спланированное изготовление самодельного оружия для этого убийства, являются осознанным действием, не позволяющим считать его жизненные трудности смягчающим обстоятельством». Иными словами, суд счёл, что тяжесть действий обвиняемого несопоставима сс его личными проблемами.

Тем не менее, насилие, пережитое в детстве, оказывает разрушительное воздействие на последующую жизнь человека. Ключевая проблема исков, подаваемых детьми прихожан Церкви объединения, заключается именно в сборе доказательств того, что их жизнь и психика продолжает страдать от этого насилия во взрослом возрасте, то есть после того, как оно прекратилось. Наличие таких доказательств могло бы увеличить сумму компенсации. В случае с Ямагами требовалось чёткое объяснение, почему его мощная ненависть к Церкви объединения привела к нападению не на саму Церковь или её деятелей, а на премьер-министра Абэ. Его поступок можно было интерпретировать либо как «действие», либо как «неизбежность», однако суд выбрал первый вариант. Защита пыталась доказать, что ущерб, нанесённый обвиняемому Церковью объединения в детском возрасте, неизбежно приводил его к преступлению, однако среди свидетелей защиты не было профильных экспертов – психиатров и психологов.

События в Южной Корее

На судебный процесс в Японии могло повлиять расследование в Южной Корее, где находится штаб-квартира Церкви объединения.

В центре внимания следствия в Южной Корее оказалась политическая активность организации и её влияние на бывшего президента Юн Сок Ёля. В ходе расследования был изъят документ под названием «Отчёт ТМ». «ТМ» - это аббревиатура от True Mother (Истинная мать) – именно так последователи величали своего лидера Хан Хакча. В отчёте содержится множество сведений о связи японских политиков с Хан Хакча, которая уже арестована по предъявленному обвинению. Возможно, что дальнейшее расследование выявит информацию, способную пролить свет на характер отношений покойного премьер-министра Абэ с Церковью объединения.

Почему в сентябре 2021 года Абэ отправил видеообращение с выражением глубокого почтения Хан Хакча на собрание организаций-союзниц Церкви объединения? Многие аспекты взаимоотношений бывшего премьер-министра Японии с Церковью объединения до сих пор остаются тайной. Более полная информация о влиянии культа на высшие политические круги Японии могла бы изменить исход суда над Ямагами. К сожалению, в рамках этого уголовного дела правосудию не удалось дойти до самой сути.

Влияние Церкви объединения на политиков – далеко не единственная нерешённая проблема. Спустя три с лишним года после трагедии большинство вопросов, связанных с деятельностью этого культа, остаются без ответа.

Вряд ли вынесенный Ямагами приговор ускорит рассмотрение иска о ликвидации Церкви объединения. Хотя вердикт Токийского высшего суда может быть вынесен уже до конца марта, постановление о роспуске Церкви не утверждено. Не начата и процедура ликвидации религиозной организации, запускающая механизм выплаты компенсаций пострадавшим. Если бы постановление о роспуске было утверждено, а масштаб нанесённого Церковью объединения ущерба получил огласку в прессе, это помогло бы взглянуть на дело Ямагами под совершенно иным углом.

Несовершенные меры помощи детям адептов

В конце 2022 года, после убийства премьер-министра Абэ, был поспешно принят Закон «О предотвращении неправомерного вымогательства пожертвований». Однако этот закон направлен на защиту самих адептов секты, вносивших пожертвования, а не их детей. Например, в случае с семьёй Ямагами закон способен помочь матери, а для её детей оказывается практически бесполезным. Кроме того, закон ограничивается требованием о защите информации о методах вовлечения в веру, которым подвергалась мать подсудимого и другие верующие.

В приложении к Закону было указано, что по прошествии двух лет он подвергнется пересмотру. Тем не менее, в сентябре прошлого года Агентство по делам потребителей опубликовало отчёт, гласивший, что ведомство намерено продолжать мониторинг за выполнением Закона, но не видит необходимости во внесении поправок. Защита прав потребителей должна предусматривать в том числе поддержку пострадавших семей, однако Агентство по делам потребителей не стремится возлагать на себя эту функцию. Подобная позиция затрудняет оказание помощи Ямагами и другим детям верующих. Ситуация осложняется тем, что Закон «О профилактике жестокого обращения с детьми» также не пересматривается, а сумма компенсации за перенесённое насилие крайне незначительна.

Введение Закона «О регистрации иностранных агентов»

Правительство и Парламент также демонстрируют медлительность в вопросе противодействия проникновению культов в политику. На фоне принятия Закона «О борьбе со шпионажем» наконец-то началось обсуждение закона об ограничении лоббирования, в частности, Закона «О регистрации иностранных агентов». Данный закон призван бороться с иностранным вмешательством в государственное управление. Помимо общепринятого закона о борьбе со шпионажем Япония нуждается и в популярном на Западе законе, регулирующем деятельность иностранных агентов. Церковь объединения – наглядный пример иностранного вмешательства в японскую политику. Стоит упомянуть, что в США основатель Церкви объединения Сун Мён Мун был посажен в тюрьму за уклонение от уплаты налогов именно благодаря Закону об иноагентах. А если бы в Южной Корее расследование коррупции Церкви объединения началось раньше, это помогло бы разорвать цепочку трагических событий - премьер-министр Абэ не отправил бы свое видеообращение на мероприятие Церкви и не был бы застрелен.

Если бы в Японии люди, пострадавшие от культов, действительно получали помощь, пожертвования японских адептов Церкви объединения не направлялись бы для отмывания денег на ведение шпионажа в политических кругах Японии и Южной Корее. Это подчёркивает значимость принятия и совершенствования законов о борьбе с отмыванием денег в обеих странах.

Оглядываясь на минувший период, следует отметить, что для принятия эффективных мер необходимо чёткое понимание природы деструктивных религиозных культов. Французские «10 параметров девиации сект» свидетельствуют, что проблема оказания помощи жертвам культов и защиты политики от влияния сект существуют в любой стране мира.

30 лет бездействия после теракта «Аум Синрикё»

Три десятилетия, прошедшие с момента теракта «Аум Синрикё» в 1995 году, стали периодом бездействия в сфере борьбы с деструктивными культами. Это создаёт благоприятную среду для развития религиозных культов, наносящих ущерб своим последователям. В Японии до сих пор нет ни чёткого понимания причин трагедии 1995 года, ни механизмов предотвращения подобных терактов в будущем.

Чтобы предотвратить рост числа пострадавших детей в семьях адептов культов, нам необходимо изучать законодательные механизмы Франции и других стран. Подобное многолетнее нарушение прав человека в тяжёлой форме нельзя игнорировать.

23 января премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует распустить Палату представителей. В качестве одной из причин роспуска называют стремление предотвратить новую волну дискуссии о связях Либерально-демократической партии с Церковью объединения, которую может спровоцировать вынесение приговора Ямагами. Однако я думаю, что роспуск Палаты представителей на данном этапе сможет возыметь обратный эффект, лишь сфокусировав внимание общества на этой проблеме. Ответственность за непринятие мер по борьбе с культами лежит не только на власти, но и на СМИ, и на самом обществе. Надеюсь, что выборы помогут прервать 30-летнее бездействие в этой сфере после теракта «Аум Синрикё».

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент США Дональд Трамп, выступающие в видеозаписи на мероприятии Федерации за всеобщий мир (сентябрь 2021), связанной с Церковью объединения. Фото с сайта Федерации за всеобщий мир.